В тени гей-парада

Скандальное шествие в Бишкеке «прикрывает» геополитические сдвиги? Жылдыз АЛИЕВА, БИШКЕК Международный женский день в Кыргызстане обернулся скандалом: в Бишкеке совместно с женскими организациями в шествии по случаю праздника приняли участие активисты сексуальных меньшинств, пропагандировавшие свои ценности. Это, естественно, вызвало политический скандал – отставки мэра столицы потребовали активисты националистических организаций, тему ЛГБТ подняли в парламенте страны, а социальные сети просто раскалились от «разборок». Благодаря этому практически незаметной прошла новость о том, что «великий восточный сосед» Кыргызстана может получить доступ к сердцу Центральной Азии – через кыргызскую территорию. Скандал на 8 Марта, Международный женский день, начался загодя. За день-два до праздника в соцсетях поднялся шум: мол, мэрия Бишкека отказала в проведении марша в защиту прав женщин и защиты их от насилия. Как же так? Вот оно «яркое проявление мужского сексизма, ущемление прав слабого пола, закрепленных в Конституции страны». Против женского марша высказалась еще и скандально известная националистическая организация «Кырыкчоро» («Сорок дружинников» батыра Манаса. – «ДН»), которая якобы пообещала разогнать женщин. Нападки на столичных градоначальников сыпались со всех сторон, да еще и международные организации начали недвусмысленно заявлять, что, мол, Кыргызстан подписал конвенцию о правах человека, а соблюдать ее на деле не спешит. Через сутки такого давления мэр Бишкека Азиз Суракматов капитулировал и дал отмашку организаторам марша «для защиты прав женщин». В городской администрации договорились с милицией, чтобы она охраняла женскую акцию. Но вместо чисто женской акции 8 Марта почему-то провели сбор в пользу сексуальных меньшинств. В колонне из примерно 150-200 человек появилось много неместного вида мужчин с написанными от руки плакатами и разноцветными флагами ЛГБТ. По соцсетям разошлись фотографии с плакатами, где было написано: «Келинизм – это рабство!», «Я не хочу наливать чай!», «Я не хочу рожать 10 детей» и прочими. Появились в рядах марширующих активисты и даже политики, которые, очевидно, понимали, что марш получился явно не чисто женский. В шествии принял участие экс-депутат жогорку кенеша, бывший посол КР в Малайзии Равшан Жээнбеков (однофамилец главы государства), бывший сотрудник администрации Розы Отунбаевой и правозащитник Эдиль Байсалов. Оба политика высказывались в пользу равноправия секс-меньшинств, хотя еще четыре года назад депутаты республиканского парламента уже хотели принять закон о запрете «гей-пропаганды» по образцу российского, но под давлением западных посольств от этой идеи отказались. В самом кыргызском обществе отношение к ЛГБТ достаточно нетерпимое, местные активисты нападали на посетителей местных гей-клубов и даже несколько раз сорвали гастроли заезжих артистов, подозреваемых в поддержке гомосексуализма. После того как все это попало в новостные сводки, к мэрии Бишкека потянулись протестанты. Представители «Кырыкчоро» потребовали отставки главы городской администрации, которая поспешила сообщить, что не давала разрешения на марш ЛГБТ. Однако было уже поздно. Не только на улицах, но и в соцсетях всю неделю после парада шли ожесточенные дискуссии «за» ЛГБТ и «против». Население и политический класс страны почти забыли о социально-экономических проблемах страны. Дело дошло до того, что уже в парламенте данная тема была поднята на заседаниях комитетов и пленарном заседании. «Если не предпринять упреждающих мер, то мы рискуем стать Гейстаном!» - заявила с трибун депутат фракции СДПК Жылдыз Мусабекова. Ее поддержали несколько других коллег. Другие депутаты призвали не обсуждать эту тему в парламенте, чтобы не рекламировать сексуальные меньшинства. Другие немедленно предположили, что к произошедшему могут быть причастны спецслужбы США и других стран, причем в списке «других стран» оказался даже Казахстан. Но каким боком официальная Астана могла иметь к этому отношение, в жогорку кенеше не сказали, но упоминание Казахстана в этой связи было зафиксировано в новостных лентах. И даже участвовавшие в акции ЛГБТ правозащитники подхватили тему игр спецслужб и заявили, что в их ряды проникли агенты «российского ФСБ». Скандал начал приобретать иные формы. Под шумок политики предложили запустить проект «Кырккыз» (Сорок девушек), «дабы показать естественную красоту кыргызских девушек, чтобы популяризировать национальные обычаи и традиции, не отказываться от наследия предков». А организаторы марша, по всей видимости, удовлетворенные произведенным шумом пошли дальше. «Надо будет, выйдем на очередную акцию и на майские праздники!» - заявили они в социальных сетях. Навстречу им, естественно, пошла ответная волна гнева. За всей этой шумихой мало кто обратил внимание на две новости. Первая: на 17 марта экс-президент Кыргызстана и глава Социал-демократической партии Алмазбек Атамбаев собирает людей «для проведения дня поминовения погибших» и… съезда своей политической организации. С учетом того, что сам главы государства – выходец из СДПК и, как минимум, часть партии поддерживает его, а не своего исторического лидера, новый съезд партии рискует стать площадкой для броска перчатки от бывшего президента действующему. Уже сейчас представители Атамбаева жалуются, что списки их кандидатов тщательно отслеживает Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ). Говорят, что на сторонников Атамбаева «оказывают давление», требуя, чтобы никто туда не ходил. Вторая новость, скрывшаяся в тени гей-парада, может иметь самые далекие геополитические последствия. В четверг, 14 марта, действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков провел встречу с руководителями дипмиссий Кыргызстана. На ней он заявил, что «Кыргызстан активизирует переговоры по проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан». Речь идет о маршруте по югу страны, который бы связал КНР с Ферганской долиной, самым населенным регионом Центральной Азии, куда китайские товары, бизнес и влияние получат непосредственный доступ по железнодорожной колее международного (отличного от бывшего советского, распространенного в регионе) стандарта. Причем, в прошлом активисты опасались, что требования Пекина передать ему под управление все территории, по которым пойдет маршрут этой транспортной артерии, может привести к тому, что из-под суверенитета страны уйдут не только важные коммуникации, но и контроль за границами и торговым трафиком. Строительство такого маршрута позволило бы Китаю сделать огромный шаг к проникновению в Центральную Азию, что не может не беспокоить его конкурентов в борьбе за влияние в регионе, и прежде всего Москву. Тот факт, что заявление о железной дороге Китай-Узбекистан глава Кыргызстана сделал до ожидаемого визита в страну российского президента Владимира Путина, превращает это событие из демонстрации сближения с Москвой в ожидание ответной реакции на пекинский «ход конем».