На канате без шеста не удержаться

Страны Центральной Азии обречены балансировать между Россией и Китаем, чтобы сохранить свою государственность Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Стало уже дежурным штампом считать страны Центральной Азии какими-то "не совсем независимыми". Кто-то любит порассуждать о том, что до развала СССР у тех и государственности как таковой вроде бы и не было (хотя это по каким учебникам учиться и какую историю принимать за настоящую, а какую- за "правильную"). И силенок у них, в принципе, явно недостаточно, чтобы, будучи географически расположенными между двумя влиятельными и мощными государствами - Россией и Китаем - проводить хотя бы минимально независимую внешнюю политику. Есть и те, кто уверен: региону надо делать ставку на "просвещенный Запад" (США, Евросоюз), которые, дескать, в случае чего и помогут этот самый государственный суверенитет Центральной Азии сохранить. И не дать себя вновь плавно включить в состав что княжества Московского, что Пекинского. И здесь, думаю, вот что надо учесть. Ориентиры явно далекие и совсем уж "заморские" по типу Европы и Соединенных Штатов - для Центральной Азии явно нежизнеспособны. Точнее, что Европе, что Америке до этого региона интереса - исключительно постольку-поскольку. Инвестиции, какие-то крупные транспортные или энергетические проекты, в конце концов военно-стратегические планы - все это у вышеупомянутых государств если и присутствует в Центральной Азии, то явно в очень ограниченном формате. И на ближайшую перспективу подобное положение дел вряд ли изменится. Что касается Турции и Ирана - двух ближайших географических соседей, то они и рады бы каким-то образом привязать к себе Центральную Азию. Но на фоне возможностей, интересов и, главное - реального влияния на политику и экономику этих стран со стороны КНР и России их шансы - лишь на локальное присутствие в регионе с участием в отдельных отраслях промышленности, финансов и транспорта. Но не более того. В результате неизбежно складывается ситуация, при которой все без исключения государства Центральной Азии просто исторически вынуждены будут балансировать между Россией и Китаем, у которых интересы в регионе достаточно сильно разнятся. И от того, как тонко и ловко, прежде всего перыве лица государств Центральной Азии будут перемещаться по этому российско-китайскому канату, зависит и будущее сохранения их государственности. Монголия - страна независимая, потому что от нее ничего не зависит. А Кыргызстан? Помнится, во время церемонии открытия летней Олимпиады 1996 года в американском городе Атланта один российский горе-телекомментатор поумничал, увидев появившуюся на стадионе делегацию спортсменов Монголии. И произнес он тогда ставшую впоследствии фразу-насмешку, которой стали оперировать даже солидные с виду политики, когда очень уж им хотелось продемонстрировать, кто в мире якобы большой начальник, а кто - так себе. Так вот в отношении Монголии прозвучала фраза, будто страна эта формально независимая, но только потому, что от нее в мире ничего не зависит. Не знаю, сколько еще таких же монголий нынче в мире сыщется. В тех же Соединенных Штатах так и вовсе считают, что независимость всех остальных государств, кроме США - точно такая же, как у Монголии. А кто думает иначе, так того накажем-воспитаем санкциями и прочими розгами-шомполами, чтобы не кичились своим якобы государственным суверенитетом и показной независимостью. В этой связи символичным было недавно прозвучавшее в одной из российских политических телепередач высказывание, касающееся региона Центральной Азии. Так вот один из участников программы посчитал, что самой "недонезависимой" в Центральной Азии остается Кыргызстан. Даже Таджикистан, где служат около 10 тысяч российских военнослужащих, вроде как "более независим". А вот с Кыргызстаном так и вовсе вроде как беда. Он, оказывается, давно уже в полуподчинении и России, и Китая. Насколько это соответствует действительности? Думаю, что лучше всего это известно самим жителям Кыргызстана. Более двух миллионов которых работают в России, а около 450 тысяч из них по самым скромным подсчетам получили российские паспорта и активно служат в российской армии(получая за это гражданство РФ). В самом же Кыргызстане вам любой покажет и на пальцах объяснит, что "все, что можно, в стране давно уже прибрано к рукам китайцами". И что киргизское руководство и шагу не может ступить самостоятельно без оглядки на мнение Пекина. А сама экономика республики вряд ли протянет и пару недель без китайских кредитов и инвестиций. Параллельно с этим уже российское руководство фактически обвинило Кыргызстан в том, что его государственная граница на юге- натуральный "проходной двор". И что настоящий порядок на этой границе, чтобы через нее не проникали в страны Евразийского союза разного рода террористы-джихадисты, могут навести якобы только российские погранцы. То же самое постоянно "доводят до сведения" российские представители и официальным лицам Таджикистана. Там еще чаще фигурируют наркотики и оружие, которое переправляется из Афганистана не только в Россию, но и дальше в направлении Европы. Замечу в этой связи, что границу только с одной бывшей советской республикой - Арменией - охраняют российские пограничники. Все же остальные республики рассматривают подобный вопрос как проявление государственного суверенитета и вовсе не хотят по причине"сдачи" собственной границы Москве с внешним миром считаться некими "несостоявшимися государствами". Между тем обратите внимание на то, что за время своего независимого существования ни одна постсоветская республика как независимое государство не исчезла, ни к кому не присоединилась, и никем не была поглощена. Так что по поводу "несостоятельности" их государственности я бы все-таки очень сильно воздержался. А вот поведение руководства ряда стран Центральной Азии - особенно в отношениях с Россией и Китаем - убедительно свидетельствует о том, что они не просто сильно, а очень сильно по-прежнему зависимы, что от Москвы, что с недавних пор от Пекина. Рассуждения же о том, что, к примеру, в Кыргызстане надо не вторую российскую военную базу открывать, а первую - китайскую, вряд ли в нынешних условиях осуществимы с учетом резкой вспышки антикитайских настроений в республике. Но факт остается фактом: без военной "крыши" России и экономической поддержки со стороны Китая такие центрально-азиатские республики, как Кыргызстан и Таджикистан, реально могут попросту прекратить свое независимое существование. Евразийский союз - это то же самое, что СНГ, только вроде бы без политики Одной из форм якобы торгово-экономического контроля над странами Центральной Азии являются два региональных союза. В которые, на правах "старших братьев" входят Россия и Китай, и они же фактически в этих объединениях заправляют. Получается, что не присоединиться к Шанхайской организации по сотрудничеству (ШОС) или Евразийскому союзу - значит оказаться вне рамок региональной интеграции. А если ты в этих структурах состоишь, то неизбежно будешь стремиться как можно больше получить и от Пекина, и от Москвы. А по возможности сыграть на их противоречиях. Что касается Евразийского союза, то в него в регионе входят, как известно, Казахстан и Кыргызстан. Астана в этом объединении, безусловно, играет роль участника, заинтересованного в двух важных для себя рынках - российском и белорусском. А вот Кыргызстан ищет в Евразийском союзе исключительно для себя экономические и финансовые выгоды, потому как его экономика по объемам крайне невелика. И находится она под очень сильным влиянием России, Китая и Казахстана. Тем не менее Кыргызстан получает существенное преимущество от членства в Евразийском союзе в виде дешевых энергоносителей. Также киргизские граждане, как уже отмечалось, имеют преференции при поиске работы и регистрации в России, Казахстане и Белоруссии. В свою очередь Россия в рамках этого объединения имеет сильные позиции в энергетическом секторе Кыргызстана и может вместе с Китаем участвовать в приватизации железных дорог республики (где Москва и Пекин, скорее всего, будут выступать уже в роли не столько партнеров, сколько конкурентов). А вот позиции Китая в Кыргызстане несколько пошатнулись в последние несколько месяцев, потому как именно китайцев стали обвинять в подкупе официальных лиц в Бишкеке, а также фактах предоставления китайскому бизнесу бывшей государственной собственности Кыргызстана. Плюс покупке подданными Поднебесной гражданства Кыргызстана (кстати, получив киргизский паспорт, немало китайцев затем переезжают в Россию и ведут там свой бизнес с приличными льготами именно как представители страны - члена Евразийского союза. Сами же киргизские граждане только из России переводят в республику более миллиарда долларов в год, плюс они на упрощенной основе получают российские паспорта, а соответственно, - и право на приобретение в РФ собственности. В связи с их очень приличным уровнем знания русского языка они также имеют право не сдавать отдельно на российские водительские права, чего, скажем, для граждан Таджикистана и Узбекистана, находящихся в России, невозможно себе представить. Россия уже почти ушла из Центральной Азии, а Китай пришел ровно настолько, насколько считает это необходимым Если взять все тот же Кыргызстан, то достаточно пройтись по местным магазинам и товарно-вещевым рынкам, чтобы убедиться - все они завалены китайской продукцией. Есть, правда, еще товары из стран Евразийского союза, куда в свою очередь киргизским товарам пока не пробиться. Но для того, чтобы киргизские товары вообще как таковые существовали и были конкурентноспособными, в самой республике нужно налаживать новые производства и закупать соответствующие технологии. А без внешних инвестиций, которые реально могут предоставить Китай и частично Россия и Казахстан, это просто недостижимо. Здесь, правда, надо учесть тот факт, что Китай, к примеру, рассматривает Кыргызстан ввиду крайне незначительного объема рынка как транзитную страну. Соответственно при "почти открытой границе" через нее не только теоретически можно доставлять на территорию Евразийского союза наркотики и оружие (потому как в этом объединении уже нигде не будет дальше таможенного контроля), но и фактически любые иные товары. А поскольку китайские товары идут через Кыргызстан нескончаемым потоком, то наладив их провоз беспрепятственно через китайско-киргизскую границу, можно зарабатывать огромные деньги. Интересно, что в свое время Россия и Казахстан предлагали киргизскому руководству поставить на киргизско-китайской границе своих пограничников и таможенников. Однако Бишкек подобное предложение отверг и пообещал самостоятельно решить все пограничные проблемы. Хотя сам же Казахстан неоднократно признавал, что у него есть собственные проблемы на границе с КНР. Да и граница Таджикистана с Афганистаном, где якобы контроль осуществляют только таджикские пограничники, - фактически "проходной двор", но уже со стороны Афганистана. Ненамного лучше дела обстоят и у Туркменистана, границы которого с Афганистаном и Ираном охраняются с туркменской стороны чисто номинально. Пожалуй, только Узбекистан свою 180-километровую границу с Афганистаном держит довольно плотно, да и то только потому, что с сопредельной стороны проживают этнические узбеки. А им куда проще играть все-таки "по установленным правилам", нежели беспредельничать контрабандой и поставками наркотиков в северном направлении. В любом случае досужие рассуждения о том, кто все-таки больше нынче контролирует Центральную Азию - Россия(которая согласно всем очевидным фактам постепенно из региона уходит) или Китай (который заинтересован в ней как источнике энергоресурсов, иного стратегического сырья, а также в виде транспортных маршрутов для своего глобального проекта "Один пояс-один путь") , на мой взгляд, не учитывают главного. И Пекин, и Москва просто в силу своей истории и географической привязки к этому региону, грубо говоря, обречены вести там дела. Каждый из этих двух крупных игроков имеет свои интересы, свои финансовые и иные возможности. Но отгораживаться от одних, и дать некие преференции другим ни одна страна региона позволить себе не может. В то же время надо учитывать, что и Москва, и Пекин в силу сложившейся обстановки имеют солидное преимущество в Центральной Азии по сравнению и с Соединенными Штатами, и европейцами, да и Турцией с Ираном. И хотя целый ряд стран региона очень активно развивают нынче свои отношения именно с "далеким Западом" в лице США и Европы, приоритетным для всех этих государств будут все же ближайшие соседи - Россия и Китай. При этом российское влияние (в любой форме) будет со всей очевидностью постепенно снижаться, а китайское - усиливаться, хотя и в очень прагматичных масштабах. Ровно настолько, насколько Пекину понадобится этот регион для транзита своих товаров в Европу через Центральную Азию, и в плане поставок энергоресурсов в западные районы Поднебесной.