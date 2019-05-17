Если будет «девал», возрастет и «свал»

«Кедей болсан, кошiп кор!» («Если беден, переезжай!»). Казахская народная пословица ДН НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ представители Национального банка и фондовой биржи KASE неожиданно заявили о том, что никакой девальвации после выборов ожидать не стоит. Накануне о ней заговорили в социальных сетях, и вот тут же - опровержение с самых высоких трибун. Правда, вспоминается 2015 год, когда тоже были досрочные выборы президента (26 апреля), на которых елбасы Назарбаев получил 97% голосов и буквально на следующий день заявил: «Ничего не будет после выборов такого резкого (...) Было колебание в связи с российским рублем, поскольку у нас большая торговля, большая связь. Сейчас, как вы видите, это стабильно, никаких таких планов не намечается, и не вижу условий для этого (…) Уж казахстанцы меня знают, если что-нибудь такое намечается, я сам скажу и скажу, как надо от этого защититься, уберечься». В итоге, когда в августе тенге упал к доллару сразу на 26% (до 255 со 180 тенге), мало кто был к этому готов, как и к тому, что к концу года он и вовсе «скатится» до 322 тенге за доллар. Точно так же и в 2014 году 21 января глава Нацбанка (тогда это был Кайрат Келимбетов) говорил, что «нет причин для девальвации», а уже 11 февраля она случилась - со 155 до 185 тенге за $1 (он потом утверждал, что узнал о ней накануне ночью). Можно вспомнить и февраль 2009 года, когда Марченко обрушил тенге, хотя его предшественник Сайденов буквально за месяц до этого отрицал саму возможность такого сценария. В итоге у граждан страны выработался четкий условный рефлекс - верить в успокоительные обещания с точностью до наоборот: если говорят «не будет», значит - «точно будет». Наверное, именно в этом смысле большинство опрошенных автором этих строк знакомых и воспринимает внеочередные президентские выборы: «Как бы не было чего после…». Сам по себе выборный процесс, проводимый, как большевистские пятилетние планы, в искусственно сжатые сроки, особенно этих людей не заинтриговал. Выяснилось, что даже беспрецедентные масштабы блокировки интернета, социальных сетей и мессенджеров, заставляющие буквально седеть «акул» медиа и «рыбешек» соцсетей, простой народ не особенно расстроили. Благодаря тому, что пресловутая цифровизация еще довольно робко входит в нашу жизнь, а электронная торговля так и остается перспективой, а не реальностью, мало кто пострадал он «перестраховок» интернет-цензоров. Соответственно, и оправдания государственных чиновников на этот счет, вызывающие зубовный скрежет в Facebook, воспринимаются вне соцсетей, где большая часть казахстанцев если и представлена, но малоактивна, достаточно просто - снявши голову, по волосам не плачут. Но вот что действительно волнует граждан вне информационного поля, это простые вопросы - цены, зарплаты, пенсии, налоги, медицина. И в этом смысле мы наблюдаем, что каждый следующий «девал» закономерно провоцировал новые волны бегства мелких и средних бизнесменов, а также перспективной молодежи из страны. Впрочем, не только их - больнее всего удешевление тенге бьет по пенсионным накоплениям (которые перевести в доллары нельзя), и так находящимися под давлением странного отношения властей страны, которое вначале согнало все в ЕНПФ, откуда берет сколько хочет «на спасение» банков и «поддержку экономики», а теперь вроде как вновь разрешает создавать частные пенсионные фонды, стыдливо не признав ошибки. И это довольно серьезный аргумент для переезда даже пожилых граждан, желающих сохранить свои накопления до того момента, пока они не обесценились окончательно. И вот теперь, когда руководство Национального банка объясняет, почему не стоит ждать девальвации после выборов президента Казахстана 9 июня, перечисляя цену на нефть и стабильность российского рубля, можно только гадать, сколько человек принимают для себя возможно важнейшее решение в своей жизни: уехать. О том, что наша экономика давно «отвязалась» от цен на нефть, нам много раз говорили в том же ведомстве, а стабильность российской валюты очень сильно завязана на том факте, что страна эта находится под западными санкциями, дополняя их собственными (от которых мы также страдаем). Российская экономика последние 5 лет демонстрировала не самые лучшие показатели, пока Кремль не начал включать «магию статистики», в результате чего ее граждане начали узнавать, что живут они все лучше и лучше, просто почему-то никак этого не замечают. У нас, кстати, в эти же дни начали появляться подобные сообщения о росте ВВП и реальных доходов населения, вызывая в лучшем случае улыбки граждан. Независимый казахстанский экономист Касымхан Каппаров, с которым автор этих строк знаком лично и не видит причин ему не доверять, на своем канале в Telegram пишет: «Девал близко, и что делать? У нас часто про девальвацию тенге заранее знают олигархи и госкомпании, но не знает народ. Я решил в этот раз помочь людям заранее подготовиться к девалу, чтобы они могли пережить его с меньшими потерями и стрессом». Он видит признаки девальвации в снижении валютных запасов Нацбанка («в марте - упали на 30% с марта прошлого года») из-за того, что происходит «бегство капитала из-за политической ситуации». «Насколько все серьезно?» - задается он вопросом и сам же отвечает. - Классическая формула стабильности экономики страны - валютные запасы должны быть равны или больше 3 месяцев импорта. $11 млрд - средний трехмесячный импорт в 2018 году. Таким образом, мы уже подошли к критической границе. А как же Нацфонд и золото? Нацфонд мы итак уже тратим максимально на социальные расходы, и еще большее использование приведет только к разгону инфляции. Золото - можно начать продавать, но продажа золота из запасов может только отсрочить критическую ситуацию». Когда же читаешь цитаты из заявлений руководства Нацбанка, создается ощущение, что отвечают они персонально Касымхану: «Золотовалютные резервы Национального банка Казахстана на 1 мая 2019 года составили 27,1 миллиарда долларов, увеличившись за апрель на 0,2 процента. Снижение с начала года на 12 процентов связано с сокращением остатков на валютных счетах банков второго уровня в Национальном банке и обслуживанием внешнего долга правительства. Их объем составляет порядка восьми месяцев импорта товаров и услуг при необходимом минимуме в три месяца». И тут у каждого есть выбор - верить чиновникам от финансов или независимому мнению. А оно у г-на Каппарова заключается в следующем прогнозе: «Будет ли девальвация? Да, будет. Крупные экспортеры - это основное лобби любой девальвации в Казахстане. У них расходы в тенге, а доходы в валюте. В 4-ом квартале 2018 года рентабельность производства крупного и среднего бизнеса резко упала до 17,2% против 28,7% годом ранее. Это значит, что упала и их прибыль и скоро они начнут шантажировать правительство РК массовыми увольнениями работников. Эффект девальвации от 2015 года уже истощен, и для них возникла потребность провести новую девальвацию, которая в Казахстане в среднем проводится раз в 5 лет. Когда будет девал? Не раньше выборов - то есть 9 июня. Но и слишком долго после выборов держать курс Нацбанк, скорее всего, не сможет, так что, думаю, девальвация будет в июле-августе этого года». Касымхан дает несколько советов, как смягчить для себя последствия будущих «неожиданных» решений финансовых властей страны. Он предлагает следующее: «1) Если надо вывести валюту из страны, то лучше сделать это сейчас. 2) Перевести сбережения в доллары в любое время до выборов - курс в этот период сильно меняться не будет. 3) Если хотели взять кредит, то лучше это сделать до выборов - у вас еще есть месяц для оформления документов. 4) Купить бытовую технику или авиабилеты - так как после девальвации они подорожают. 5) Искать доходы в других валютах - развивайте экспортируемые навыки и учите английский/китайский». Из всего вышеперечисленного реально большинство казахстанцев сможет воспринять только несколько вещей - выводить валюту и развивать экспортируемые навыки на иных языках они смогут только в одном случае: если уедут сами (причем, скорее всего, взяв в кредит авиабилет в один конец). Возможно, вначале просто, как трудовые мигранты, чтобы содержать оставшиеся дома семьи, направления этого типа выезда проложены давно нашими южными соседями, над которыми мы привыкли посмеиваться - Россия (в нашем случае - для северных областей), Корея, ЕС и США. За прошедшие годы даже складываются устойчивые маршруты - Корея (2-3 года безвылазно на фабрике достаточно для покупки дома и женитьбы), затем США или ЕС (вначале «вахтами» - по турвизам на несколько месяцев, потом - при первой возможности - насовсем). И, если после выборов все же последует очередная девальвация тенге (неважно, как ее будут при этом называть), на эту кочевую тропу встанет очередная волна наших граждан. В каком-то смысле это для правящих элит даже хорошо - ведь это означает, что они не выйдут на улицы и демонстрации. Рабочих рук в нашей экспорториентированной экономике много не нужно, а тут сразу снизится и социальная напряженность - население будет кормить себя само, параллельно улучшая валютный баланс, и не слишком требовать от государства. Другое дело, что уезжать будут именно те, кто мог бы много сделать для диверсификации экономики, для развития страны, да и для банального роста численности населения, недостаток которого не дает развивать целые отрасли. Вряд ли всего этого не понимают в Нур-Султане, но, видимо, там будут выбирать, как обычно, между личным и важным.