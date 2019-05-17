Вонь в Алматы

Пожар на мусорной свалке отравил воздух в городе ДН ГАРЬЮ наполнился воздух южной столицы Казахстана в ночь со среды на четверг. Возбужденные пользователи соцсетей пытались понять, что именно случилось, в то время как официальное оповещение территориального отделения комитета по ЧС МВД РК сохраняло молчание и не стало задействовать много раз прорекламированную систему СМС-оповещения. В четверг стало известно, что горела мусорка к западу от города - полигон твердых бытовых отходов (ТБО) около поселка Айтей Карасайского района Алматинской области. Тушение пожара заняло долгие и мучительные часы, в течение которых на самый густонаселенный мегаполис Казахстана несло белый удушливый дым. Пожарные отчитываются об отсутствии жертв, но в данном случае хочется сказать, что даже в отсутствие погибших жертвами или, если хотите, заложниками этой ситуации стали все алматинцы, здоровье которых невидимо подкашивается наплевательским отношением властей страны и города к экологии. Одним из первых тревогу в районе полуночи в ночь со среды на четверг забил Павел Александров, создатель сайта AirKaz.org, который мониторит качество воздуха в Алматы и ряде других городов Казахстана, жители которых самостоятельно устанавливают и интегрируют в единую информационную систему датчики загрязнения воздуха. «В западной части города что-то очень мощно горит. Запах жженой резины живо напомнил мне зимний «воздух» в городе. И дымка точно такая же. Закрывайте скорее окна!» - написал он в своем аккаунте на Facebook, сопроводив скриншотом с сайта, демонстрирующим облако загрязнения, нависшее над городом с запада. В комментариях к посту многие жители Алматы делились ощущениями, сообщая, что подумали, что пожар буквально рядом с их домами - настолько сильным был запах гари. «Ужас! Я думала во дворе что-то горит. Жандосова Берегового. Окна закрыты, но и в квартире запах гари», - написала пользовательница соцсетей под ником Togzhan. Многие пользователи пожаловались на головную боль и удушье, ощущаемое даже внутри их жилищ при закрытых окнах. Еще одна комментаторша, Ayzada Amir, поделилась информацией о том, что еще вечером по трассе в сторону Каскелена было видно «что горела, кажется, степь, судя по масштабу», в результате чего «огонь и облако черного дыма несло в сторону города». Однако, по официальной информации, службам пожаротушения об огне стало известно лишь через несколько часов после первых сообщений. «16 мая в 2.03 на пульт противопожарной службы поступило сообщение, что в 7 км от села Айтей Карасайского района Алматинской области на мусорном полигоне произошло возгорание твердобытовых отходов на предварительной площади 1 га», - цитирует агентство КазТАГ сообщение ДЧС по Алматинской области. Не все понятно и с тем, как боролись с пламенем. По информации пожарных, из-за того, что горевшая мусорка находится в овраге, на нужное расстояние для тушения огня не смогли подъехать их автомашины. Позднее стало известно, что были привлечены альтернативные техсредства: «…для тушения пожара на полигоне ТБО привлечена инженерная техника: бульдозер - 5 ед., погрузчик - 2 ед., экскаватор - 2 ед., самосвал - 2 ед.». Однако, и наутро борьба с огнем продолжалась. «Это полигон твердо-бытовых отходов. Обычный мусор из населенных пунктов. Тушение осложнилось тем, что полигон устроен так: имеется овраг, и происходит засыпание мусором этого оврага, используются естественный рельеф местности. Глубина отвала порядка 60-70 метров», - цитирует председателя Комитета по ЧС Владимира Беккера сайт vlast.kz. По словам чиновника, «как такового огня, открытого горения нет, есть тление», но оно представляет собой проблему, так как гарантию завершения работы он давать поостерегся: «У нас есть желание ликвидировать это сегодня. Будем стараться. Гарантировать не могу 100%, но все делается для этого». «Авиатехника бесполезна. Она не решит ничего для тушения. Полигон состоит из различного строительного мусора, бумаги, пищевых отходов и прочего. Вывозится на полигон, производится уплотнение, трамбовка. Тушение водой еще может усугубить ситуацию, потому что органические вещества при намокании начнут биологический процесс гниения, что может привести к возгоранию дополнительных всяких вещей. Единственный и правильный способ, если есть возможность, - это выборка горящего грунта, его рассредоточение на поверхности. Потом можно поливать этот горящий мусор. Либо изоляция данного мусора при помощи глины и трамбовка, чтобы не допускать проникновение кислорода», - сказал глава КЧС. Довольно странно на этом фоне читать сообщения пресс-службы ДЧС Алматы о том, что пожар «на мусорном полигоне в Алматинской области тушат с помощью вертолетов». «К тушению пожара на полигоне в Алматинской области привлечены 11 единиц пожарных машин, 16 самосвалов, семь бульдозеров, один экскаватор и 114 человек личного состава. Также предоставлены два вертолета службой спасения акимата города Алматы и КЧС», - говорится в распространенном в четверг сообщении. Агентство КазТАГ цитирует начальника ДЧС Алматы Серика Аубакирова, заявившего, что «используются все доступные способы тушения». «Во избежание контакта огня с кислородом, мусор засыпается грунтом. Также все доступные очаги возгорания проливаются водой. Работы ведутся и с воздуха. На данный момент было 26 сбросов воды по три куба каждый», - сказал Аубакиров. В итоге непонятно, то ли тушат мусорку с воздуха, то ли нет, то ли делают это водой, то ли нет. Но неприятнее всего было слышать комментарии властей по поводу отсутствия предупреждения жителей Алматы по поводу загрязнения воздуха. На вопрос о том, почему ДЧС своевременно не проинформировал жителей Алматы о возникшей ситуации Беккер, по данным сайта vlast.kz, заявил: «Департамент Алматы отработал этот вопрос и разослал, что превышения ПДК нет, и нет необходимости в применении всех этих веществ (респираторы, маски и прочее). Как только такой вопрос стал возникать, рассылку произвели… город Алматы у нас не славится экологически чистым воздухом, там и без свалки хватает проблем». «Казгидромет» не стал играть в сомнительные игры вокруг чистоты воздуха в Алматы и отчитался цифрами: «Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Алматы проводится на 16 постах, из них 11 автоматических постов, мониторинг ведет по взвешенным частицам РМ-2,5, РМ-10, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода и 5 постов ручного отбора проб, мониторинг проводиться по диоксиду азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода. За сутки с 15 мая 00.00 по 16 мая 08.40 были зарегистрированы превышения по: диоксиду азота - один случай превышения в диапазоне 2 ПДК, максимальная концентрация была зафиксирована в районе ПНЗ ¹12 (пр. Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра) 13.00; диоксиду серы - семь случаев превышения в диапазоне 1-1,8 ПДК, максимальная концентрация была зафиксирована в районе ПНЗ ¹30 (мкр. «Шанырак», школа ¹26, ул. Жанкожа батыра, 22) в 04.40, 05.00, 05.40, 06.00, 06.20, 06.40, 07.00 и 07.20… По концентрациям взвешенных частиц РМ-2,5 и РМ-10 были изменения с 00.00 по 04.00 16 мая, но концентрации не превышали ПДК. Высокого (более 10 ПДК) и экстремально-высокого (более 20 ПДК) не было зафиксировано ни на одном ПНЗ». Надо ли говорить, что данные сайта AirKaz.org такое спокойствие властей по отношению к здоровью граждан никак не подтверждают? Алматинцев хотя бы немного выручил прошедший ночью по предгорьям дождь, прибивший вредные вещества к земле. Благодаря запросам журналистов сайта vlast.kz общественность страны теперь знает, что у государственных экологов вообще нет оборудования, необходимого для замера вредных частиц в воздухе. Департамент экологии кивает на «Казгидромет», а тот отсылает СМИ обратно в департамент. На этом фоне первые версии о возгорании также вызывают вопросы. Агентство КазТАГ процитировало пресс-секретаря акима Карасайского района Алматинской области Багдаулета Алипова, предположившего, что возгорание произошло «от химических отходов». По его словам, полигон ТБО был отдан в аренду на 49 лет компании KAZ Waste Conversion. Однако, к этой компании у властей пока нет претензий, ведь рабочая версия пожара - «самовозгорание». Однако опрошенный агентством КазТАГ эксперт уверен, что виновные в такой ситуации все же есть. «Пока в Казахстане не научатся строго и неукоснительно исполнять законы, свалки будут гореть, а вредные соединения отравлять людей. И все это происходит из-за того, что государство не принуждает собственников свалок выполнять существующие требования по их обустройству и содержанию», - заявил директор по развитию Карагандинского областного Экологического музея Дмитрий Калмыков.