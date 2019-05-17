Шаг вперед и два назад

Нигмат РАМАЗАНОВ Меры по оздоровлению способствовали улучшению показателей банковской системы Казахстана в прошлом году. Однако начало текущего года вновь ознаменовалось сокращением активов банков, объемов кредитования, увеличением проблемных кредитов и провизий, сформированных на возможные потери по ссудам. По сравнению с первым кварталом прошлого года значительно ухудшился результат финансовой деятельности кредитных организаций. Сложное положение в доминирующем секторе финансового рынка по-прежнему определяется качеством активов, которое в отчетном периоде не улучшилось, несмотря на масштабную поддержку со стороны государства по очистке балансов банков. Начало года ознаменовалось оттоком депозитов из банковской системы, что наряду с другими факторами отразилось на сокращении объемов кредитования экономики и активов банков. Отток депозитов из банковской системы по итогам первого квартала составил более 1,3 трлн - до уровня 17,2 трлн. тенге. Объемы кредитования экономики снизились более чем на 600 млрд - до порядка около 12,5 трлн. тенге. Согласно информации регулятора, совокупные активы кредитных организаций в отчетном периоде сократились без малого на 670 млрд. (на 2,6%) и составили около 24,58 трлн. тенге. Снижение активов в отчетном периоде наблюдалось у шести крупных банков первой десятки. Наибольшие потери понес Цеснабанк, активы которого сократились более чем на 760 млрд. тенге. В результате этого в списке крупных банков по размеру активов Цеснабанк переместился с третьего на девятое место. Вверх в рейтинге по этому показателю переместились банки, занимавшие на начало года места с четвертого по девятое. Собственный капитал банковского сектора по сравнению с началом года увеличился немногим более чем на 40 млрд., составил порядка 3,06 трлн. тенге. В результате роста собственных средств и сокращения активов соотношение капитала банковской системы к совокупным активам повысилось с начала года с уровня порядка 12,0% почти до 12,5%. У Жилстройсбербанка и Ситибанка уровень капитализации составил порядка 20,1 и 19,4% соответственно. Несколько выше среднего уровня сложился показатель капитала к активам у Народного банка. У остальных семи банков первой десятки отношение собственного капитала по балансу к активам сложилось в пределах 11,4 - 7,6%. Отчетный период завершился резким ухудшением результата финансовой деятельности кредитных организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда прибыль банков превысила 214 млрд. тенге. В минувшем квартале расходы банковской системы в целом превысили доходы более чем на 50 млрд. тенге, что было обусловлено убытками Цеснабанка в размере, превышающем 209 млрд. тенге, а также еще двух кредитных организаций в сумме порядка 2,2 млрд. тенге. Что касается других банков первой десятки, то наиболее высокую рентабельность активов среди крупных банков продемонстрировал Kaspi банк, отношение прибыли которого к активам составило без малого 7% в годовом измерении. Показатель рентабельности в том же измерении у Ситибанка Казахстана превысил 4,6%, «дочки» Сбербанка России и Народного банка составил около 3%. Выше 2% сложился этот показатель у Жилстройсбербанка. У остальных четырех банков этой группы показатель рентабельности в том же измерении сложился в пределах от 1,3% до 0,4%. Несмотря на высокую рентабельность большинства крупных и средних банков, их прибыли не хватило для компенсации убытков Цеснабанка. Ухудшение результата финансовой деятельности в абсолютных и относительных цифрах по сравнению с первым кварталом прошлого года, как и прежде, было связано с качеством кредитного портфеля банков. Объем резервов, сформированных в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), вырос за три месяца более чем на 560 млрд., превысил 2,34 трлн. тенге. Львиная доля прироста резервов на возможные потери по ссудам пришлась на Цеснабанк (более 540 млрд. тенге). По сравнению с началом года выросли резервы еще у пяти крупных банков, в то время как небольшое снижение зафиксировано у четырех банков этой группы. Убытки банковской системы, как было отмечено, были связаны в основном с ухудшением качества кредитного портфеля. Так, объем кредитов с просрочкой платежей вырос за три месяца на 46,5 млрд., превысил 2,04 трлн. тенге. Прирост сравнительно небольшой, но при этом объем кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней за январь-март увеличился более чем на 200 млрд., превысил 1,12 трлн. тенге. Доля таких кредитов в ссудном портфеле банков выросла с начала года с 7,38 до 8,61%. Таким образом, согласно банковской статистике, начало текущего года ознаменовалось сокращением совокупных активов банковской системы, объемов кредитования экономики. Продолжилось ухудшение качества ссудного портфеля, несмотря на меры по оздоровлению банков, принятые в последние годы. Резко ухудшился результат финансовой деятельности кредитных организаций, первый квартал завершился убытками. Положительным результатом квартала можно считать лишь повышение уровня капитализации, но такая оценка верна только в том случае, если качество активов банков соответствует реальной ситуации. Как известно, на протяжении длительного времени банки в разы занижали объемы проблемных кредитов в своих отчетах. Банковский сектор Казахстана пребывает в сложном положении на протяжении более десяти лет. Показатели банков в реальном и долларовом измерении практически не растут и даже сокращаются, что негативно отражается на роли банковской системы в экономике. В частности, отношение кредитов экономике по итогам прошлого года снизилось ниже уровня 22% против более 56% в 2007 году. Для сравнения, в развитых странах этот показатель составляет 100% и выше. Сокращение объемов кредитования препятствует более быстрому росту отечественной экономики. Когда стало понятно, что банки не способны справиться с проблемами без дополнительной масштабной поддержки со стороны государства, на оздоровление крупных банков были выделены огромные деньги. Согласно оценкам экспертов рейтингового агентства Fitch Ratings, государство предоставило казахстанским банкам свыше 5,3 трлн. тенге поддержки с 2017 года по первый квартал текущего. Объем господдержки составил порядка 13,9 млрд. долларов или порядка 8,8% ВВП Казахстана за 2018 год. Средства, выделенные правительством и Национальным банком, позволили крупным кредитным организациям очистить балансы от части проблемных кредитов, сформировать дополнительные провизии. Но качество ссудного портфеля банковской системы в целом, как было отмечено, в первом квартале текущего года не улучшилось. Причем примечательно, что основную лепту в это по-прежнему вносят крупные банки, получившие помощь от государства. Так, по состоянию на начало апреля на долю 10 наиболее крупных банков приходится около 90% всех кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней и более 90% провизий, сформированных на возможные потери по таким кредитам. Очередное ухудшение показателей банков показывает, что масштабная поддержка государства не сопровождается устойчивым оздоровлением банковской системы, как это можно было ожидать. Очевидно, это свидетельствует о том, что отчетность банков Казахстана по-прежнему не в полной мере отражает проблемы с качеством активов. Как не раз отмечали аналитики рейтинговых агентств, объем потенциальных проблемных кредитов у некоторых банков в Казахстане существенно недооценен. По их оценкам, в категорию работающих кредитов попадают реструктурированные кредиты и другие проблемные активы. Тот факт, что отчетность ряда банков не отражает реальное качество активов, наглядно продемонстрировала ситуация в Цеснабанке. Согласно информации регулятора, банк на протяжении всего прошлого года демонстрировал сравнительно неплохое качество ссудного портфеля. Так, в первой половине года объем проблемных кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней в портфеле банка не превышал, согласно отчету, 5% в сумме менее 90 млрд. тенге. В третьем квартале 2018 года банк получил господдержку в сумме 450 млрд. тенге. Передача государственному фонду проблемных кредитов в указанной сумме не отразилась на качестве ссудного портфеля банка. Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней продолжали медленно расти (до уровня порядка 94 млрд. тенге или 6,7% на конец прошлого года), но оставались ниже среднего показателя по банковской системе. Тем не менее, у банка внезапно возникла проблема с ликвидностью, государство было вынуждено оказать дополнительную поддержку в огромном размере. Передача проблемных кредитов в сумме 600 млрд. тенге отразилась в текущем году на снижении активов банка и размера ссудного портфеля. В то же время качество кредитного портфеля не только не улучшилось, а продолжало ухудшаться. Так, по состоянию на 1 апреля банк отчитался о кредитах с просрочкой платежей свыше 90 дней в сумме 171 млрд. тенге, или более 20,3% от объема кредитного портфеля. Объем провизий, сформированных на возможные потери по проблемным активам, превысил 853 млрд. против менее 310 млрд. тенге на начало текущего года. Что скрывается за отчетностью других крупных казахстанских банков, неизвестно. Можно надеяться, что они более объективно оценивают качество своих активов. Однако их отчеты вряд отражают реальное состояние дел. По оценке экспертов рейтингового агентства Fitch, среднеотраслевой норматив обесцененных кредитов в Казахстане занижен. По их мнению, промежуточные показатели по МСФО 9 для некоторых крупных банков указывают на 20% показатель по кредитам 3-го уровня (с просрочкой свыше 90 дней) и еще 10% по кредитам 2-го уровня. Учитывая, что оценки рейтинговых агентств более точно отражают реальное состояние дел в банковском секторе страны, можно говорить о сохраняющихся проблемах банков. Очевидно, им придется создавать дополнительные резервы по проблемным активам, однако у некоторых из них возможности по дополнительному резервированию ограничены из-за небольших запасов капитала относительно потенциальных рисков. Прибыльность до резервов у некоторых банков ослабляется существенными объемами неполученных начисленных процентов, в том числе по проблемным кредитам, указывают аналитики рейтингового агентства. Поэтому, судя по результатам начала года можно констатировать, что процесс оздоровления банковской системы может оказаться намного более продолжительным, чем на это рассчитывал регулятор.