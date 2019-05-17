Эта странная «дружба» двух братских народов…



Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Когда 28 лет назад усилиями трех рвавшихся к власти славянского происхождения персонажей разваливался СССР, всем вокруг внушалось, что ничего такого страшного от этого самого развала не произойдет. Дескать, поменяем вывеску СССР на СНГ, разъедимся по своим национальным квартирам. И потом будем как самые настоящие независимые уже государства (а точнее - их правители) ездить друг к другу в гости с поднятыми государственными флагами и под звуки не менее национальных гимнов. С тех пор много чего внешне вроде бы поменялось, все 15 некогда республик бывшего СССР живут и здравствуют в совершенно независимом друг от друга формате. А первые лица независимых государств, пожалуй, во многих случаях ведут себя еще более независимо от окружающего мира, нежели то могли себе позволить советские руководители. Но вот что стабильно вызывает некоторую оторопь, а иногда и прямо-таки откровенное удивление. Как-то странно, если не сказать резче, строят все эти страны между собой отношения с момента «всесоюзного развода» и обретения полной друг от друга независимости. То ругаются в пух и прах, то воюют, то объявляют всякие гадости-пакости в отношении еще вчера кровных братьев и «не разлей вода партнеров». То в какие-то мутные союзы вступают, то из них со скандалами выходят. А то и вовсе объявляют ближайшего соседа «врагом номер один» на всю оставшуюся (не понятно только, кому) жизнь. Не буду детально здесь разбирать, до какого неслыханного абсурда дошли отношения Украины и России, России и Грузии, Армении и Азербайджана, периодически происходят «братские разборки» Кыргызстана с Таджикистаном и Узбекистаном. Хочу лишь чуть более детально остановиться на том, как нынче живут-поживают две соседние страны, которые вместе с Казахстаном входят в целый ряд постсоветских политических, военных и экономических объединений. И от взаимоотношений, которых во многом будет зависеть стабильность и экономическое благополучие многих казахстанских граждан. Вы сначала определитесь, чего вы хотите. А если не хотите ничего, То к чему вся эта «политическая суета»? Прежде чем детально разобраться в том, что же из себя представляют очень даже уникальные отношения России и Белоруссии, надо обязательно учесть главное. А именно: Белоруссия - единственная из бывших советских республик, которая буквально с самого начала своего независимого существования вроде как проводит курс на возвращение в лоно матушки России. Особенно это стало (опять-таки вроде бы) очевидным после прихода к власти в Минске Александра Лукашенко. Между тем при внимательном рассмотрении всей этой «объединительной истории» выясняется много чего любопытного и очень даже неординарного. Вот давным-давно уже собрались оба государства слиться в одно. Даже название придумали этому гибриду - Союзное государство. И создали некие его единые органы, плюс проведено было более полутысячи заседаний, встреч разных комиссий, комитетов, групп высокого и низкого уровня и, естественно - встреч на самом высшем уровне. И что? Где это самое Союзное государство? Да там же, где было раньше - то есть нигде. Если послушаешь какого-нибудь российского чиновника, в том числе - и на самом верху, то виновато в этом «все еще не союзном государстве» и его хронической «несовместимости» исключительно руководство Белоруссии. Дескать, что-то они там химичат, хотят какие-то дополнительные преференции выторговать от России. А Москва (кто бы сомневался) на всякие попятные с Минском идти не желает. Вот и нет все еще никакого ни союзного, ни какого иного государства. Белорусская же сторона утверждает нечто прямо противоположное. Это, оказывается, Россия хочет чуть ли не закабалить Минск и превратить Белоруссию в еще один субъект Российской Федерации. На что через пару недель после распада СССР белорусские власти, может быть (хотя и это - далеко не факт) и пошли бы. Но уже через год-два - а с какой стати? Если же к этому добавить то, что обе стороны стабильно обвиняют друг друга то в каком-то «унижении» государственного суверенитета, то в «нарушении ранее достигнутых договоренностей», то в «неуважении интересов стратегического партнера», то складывается впечатление, будто вся игра в Союзное государство - некая двусторонняя взаимная договоренность. Причем чем агрессивнее в нее играет та или иная сторона, тем противоположная сторона выражает по данному поводу все более не скрываемое негодование. Здесь, как мне кажется, имеет место полная подмена понятий и соображений насчет каких-то новых государственных объединений и государственного суверенитета, который либо есть, либо - будет Евросоюз. Так вот, по моим наблюдениям, ни одна постсоветская республика - если только не случится мировая война или на всю нашу планету не высадятся марсияне - не поступится после 1991 года своим государственным суверенитетом. Раз, что называется, российские-советские власти умудрились «профукать» собственную единую территорию- пеняйте теперь только на себя. Не только Белоруссия, но и все остальные страны бывшего СССР нынче- суверенные и проводящие исключительно собственную политику страны. А Россия для них для всех - это путь «обратно в СССР», куда нет на данный момент ни одного желающего вернуться. Да к тому же насильно. Соответственно, и Белоруссия - государство суверенное, само себе на уме. И входить в состав России на положении региона, приравненному к Дагестану или Читинской области, ее руководству ну никак не улыбается. Также немаловажен тот факт, что само российское руководство делает все возможное, чтобы ни с какой Белоруссией (да и ни с кем вообще) не объединиться. Все, казалось бы, разумные предложения белорусской стороны по максимальному объединению как в политической, так и экономической областях забалтываются в коридорах российской государственной бюрократии. И когда дело доходит до реальных решений, то их либо некому принимать, либо первые лица не видят именно на данный момент в этом никакого смысла. Опять-таки теоретически проблем между двумя странами не может быть никаких, потому что это - один и тот же народ, всю жизнь проживший вместе. Но не будет никакого объединения даже в помине, потому что это, прежде всего не нужно и невыгодно политикам в обеих республиках. А народы - так и летом 1991 года спросили его о сохранении СССР. И что получилось в результате? То-то. Кто кому больше нужен? А поди разберись... Теперь - о чисто меркантильном аспекте постоянных «нестыковок» между двумя странами, различных торговых войнах и прочем, чем отмечаются чуть ли не ежемесячно обе «союзные стороны». Отбросим разного рода умалчивания, дипломатические демарши и разного рода математические подсчеты, кто кого - и где обмишурил-объегорил. Посмотрим на реалии, тем более что о них ни российские, ни белорусские власти детально свое собственное население не особо рвутся информировать. Так вот, в политической плоскости Белоруссия- один из самых близких России партнеров на международной арене. Не скажу, что совсем уж близкий (по крайней мере, не делающий очевидных антироссийских гадостей), потому как Минск не признает Южную Осетию и Абхазию, Крым - российским, частенько прячется за европейские спины при различных голосованиях, где Россию поливают дурно-пахнущими санкционными помоями и тому подобное. И все же - партнер, в принципе, надежный, плюс, закрывающий в военном отношении западную границу РФ, которую на белорусском направлении нет необходимости ни охранять, ни укреплять (то ли дело теперь границы с Украиной). В экономическом плане Россия фактически содержит Белоруссию своими энергоресурсами. Да, без них Минску в финансовом плане давно пришел бы «обвал с крахом» напополам. Но и России без помощи Белоруссии на западном направлении пришлось бы куда больше средств потратить на то, чтобы эту границу закрыть. А нефть и газ по внутренним российским ценам стратегическому партнеру - так по нынешней жизни далеко не самая разорительная цена (пусть сегодня на досуге оба президента поблагодарят своих предшественников, столь радостно и безответственно разваливших некогда единую страну). Российские власти ежедневно критикуют белорусских коллег за то, что те пропускают в рамках Евразийского союза через фактически открытую границу между собой огромное количество самых различных товаров, которые идут из третьих стран. Притчей во языцах стал реэкспорт из Белоруссии в Россию креветок, хотя у белоруссов отродясь не было своего моря-океана. А еще именно через Белоруссию в Россию беспошлинно идут яблоки из Польши и Турции- плюс клубника, цветы и даже лук с морковкой. Почему так происходит? Понятное дело - каждый крутится со своей независимостью как может, и Белоруссия (которая, как и Россия, находится под целым рядом санкций, что со стороны США, что Евросоюза) стремится заработать реэкспортом и теми торговыми операциями, которые ей могут принести доход. Не нравится? Тогда закрывайте белорусскую границу с Польшей и Литвой (а еще Украиной) российскими пограничниками. Но если вы считаете, что Белоруссия - независимое государство, то чего тогда жаловаться на креветки и яблоки? Тот, кто побывал на посту президента, никогда не согласится на пост губернатора Но все это - игры в независимую экономику, какие-то союзы, комиссии, таможенные и иные комитеты, в каждом из которых что Россия, что Белоруссия пытаются получить для себя какие-то выгоды и преференции. Куда важнее, на мой взгляд, чисто психологический аспект всех этих нескончаемых разборок двух якобы союзных правительств, первых лиц и подчиненных им напрямую чиновников (пожалуй, только сотрудничество в области обороны и спецслужб идет, как в советские времена - четко, по единой схеме и с едиными установками насчет того, кто нам враг и против кого, в случае надобности, будем вместе вести боевые действия). Так вот, надо четко понимать, что, побыв даже пару дней президентом Белоруссии, любой человек, а не только А.Лукашенко, уже никогда и ни за что не пойдет «на понижение». То есть не станет соглашаться под началом любого, даже самого обожающего якобы белорусский народ правителя из России служить в качестве вассала и политического подмастерья в виде губернатора или назначенного Кремлем регионального администратора. Второй момент - а с какой стати тому же А.Лукашенко рваться под крыло нынешней российской власти, если о том, что она из себя представляет (не Россия, а именно те люди, которые ею управляют), он прекрасно осведомлен? Зачем ему делать так, чтобы вся белорусская промышленность тут же оказалась бы скупленной российскими денежными мешками, а деньги также тут же были бы выведены в разные офшоры и другие укромные уголки за российскими и белорусскими границами? Зачем это нужно самим белорусским директорам предприятий, сельскохозяйственных комплексов, весьма эффективно до сих пор работающих советских крупных предприятий типа МАЗа и БЕЛАЗа? Я уже не говорю о довольно обширном тамошнем чиновничьем аппарате, который сам себе в Белоруссии на уме, привык к уже четко определенным правилам игры в политику и экономику (нынешний президент Белоруссии у власти находится поболее российского, и его основные требования и запросы в республике понятны и, в принципе, приемлемы). Так с какой стати менять шило на мыло, если ничего ровным счетом привлекательного, войдя в состав России, Белоруссия не получит? После известных событий в Киеве в 2014 году Белоруссия практически по всем основным пунктам занимает явно проукраинскую позицию и отнюдь не собирается рвать связи с считающимся в России тамошним «бандеровским режимом». Российские власти неоднократно выражали свое якобы «недоумение» тем, что Минск стал более приветлив и лоялен, прежде всего в контактах с Евросоюзом. Да и с Соединенными Штатами делает один за другим знаки примирения, тем более что это нынешний Вашингтон и правящую там команду более чем устраивает. Но во всех этих действиях ничего особенного, в принципе нет. Белоруссия пытается любыми путями выйти из той изоляции, в которой она по многим позициям, как и Россия, давно находится (причины чуть иные, но суть проблемы - примерно та же). И все чаще белорусские власти проводят именно многовекторную политику (то есть с кем что получится - то и хорошо), нежели курс, ориентированный на исключительно поддержку России по всем тем проблемным вопросам, где у нее зачастую кроме Белоруссии и сторонников (не союзников) других нет. И еще. Если бы не было сегодня никаких вовсе политиков в Белоруссии и России, то обе страны тут же бы объединились. Потому как это один и тот же народ, а языковые различия там такие, как в отдельных российских регионах (как и с Украиной за исключением ее западных областей). Но беда в том, что не народы правят политиками, а политики - народами. А тем просто выгодно сохранять свою власть, которая при именно «народной логике» взаимоотношений двух ныне разделенных границами государств из их рук явно может ускользнуть. Сейчас российские СМИ, подавляющая часть которых - явно антигосударственные, как по заказу поливают Белоруссию и ее президента (это уже в десятый или одиннадцатый раз за то время, как он находится в Минске у власти), обвиняя его в желании полностью отгородиться от России и, громко хлопнув дверью, уйти «на Запад». Может быть, А.Лукашенко так и действительно хотел бы сделать, вот только особо идти ему некуда. Но и в российском направлении сидят во власти такие «не стыкуемые политики», что с ними ни о каком Союзном государстве даже за 30 лет не договоришься. Что будет в отношениях Минска и Москвы дальше? Скорее всего, Белоруссия будет все больше дрейфовать в сторону Запада. И особенно это касается молодежи, которая, как и молодежь украинская, теперь куда активнее ориентируется на рынок рабочей силы европейских стран (прежде всего Польши и Германии), и все меньше - на российский. В рамках Евразийского союза разногласия между двумя странами также будут сохраняться, и чем дальше, тем острее. Вот в плане обороны пока все будет оставаться по-старому, то есть вооруженные силы и спецслужбы обеих стран фактически находятся под единым командованием. Но это до той поры, пока первые лица государств этому не препятствуют. А ведь они у власти не вечные, и много чего может произойти между Минском и Москвой при появлении во главе государств новых лиц.