Тишь да гладь и мухи,

а не предвыборный марафон Владимир ИВАНОВ В КАЗАХСТАНЕ идет выборная кампания, но едва ли единственным внешним признаком столь важного для страны процесса являются считаные билборды и плакатики кандидатов, размещаемые на специальных щитах (причем крайне экономно), а также на остановках общественного транспорта и на витринах первоэтажных магазинчиков. Как (и на что) при этом кандидаты умудряются тратить миллионы тенге, совершенно непонятно, ведь наши выборы проходят без единого предвыборного митинга, без телевизионных дебатов, без сколько-нибудь громких событий вообще. Автор этих строк случайно оказался в одном из бизнес-центров Алматы, где в послеобеденный час ожидал своего знакомого. Солнечный свет заливал пустой коридор, и в его тишине было слышно сонное жужжание крупных зеленых мух. Ждать пришлось около получаса, а то и больше, но единственной живой душой, увиденной за все это время, был молодой человек, который, видимо, мыл свою кружку в туалете и возвращался на рабочее место. - Вы не к нам? - осторожно спросил он. - Нет-нет, - говорю. - А, хорошо, - с явным облегчением воспринял он мой ответ и ушел в тишь своего кабинета. После этого автор поднял глаза на вывеску, которая висела над этой секцией коридора, чтобы обнаружить, что это был… избирательный штаб одного из кандидатов в президенты. М-да. Совсем не так в нашем воображении выглядит типичный избирательный штаб. Ввиду отсутствия реальной демократической традиции в советское время, когда выборы были скорее ярмаркой дефицита, в воображении автора этих строк они ассоциируются больше всего с картинами художника-иллюстратора Нормана Роквела, изображавшего мучительные моменты выбора в кабинке для голосования, дебаты между супругами, симпатизирующими разным кандидатам. Но больше всего запомнилась картина, на которой изображен проигравший кандидат, сидящий с широко раскинутыми в стороны ногами в бессилии и расстройстве прямо под своим плакатом, на котором он улыбается под лозунгом Elect Casey! («Выбирай Кейси!»). Сбоку от него видны люди, уходящие из помещения, которое, видимо, было избирательным штабом этого самого Кейси. Так вот картина в алматинском бизнес-центре показалась еще более безрадостной. Роквеловский Кейси боролся и проиграл, но тут кандидат, кажется, даже не пытается бороться. Ни одного посетителя, никаких звонков, беготни, совещаний. Тишь да гладь и мухи. Даже в социальных сетях, если не соприкасаться напрямую со считаными активистами, то не скажешь, что идет борьба и соперничество. Только окружение «самого оппозиционного» из кандидатов Амиржана Косанова пытается выдавать посты в его поддержку, публиковать перепосты его прямых эфиров. Но похоже ли это на «крестовый поход» за властью? Нет, не похоже. Что, в принципе, заметно по цифрам финансовой поддержки этого кандидата, которому казахстанцы пожертвовали на ведение кампании лишь около $2000. Видимо, по этой причине единственное, что кроме сереньких плакатов удалось увидеть от этого кандидата, это короткий ролик в метро, почти четверть хронометража которого занимала надпись о финансировании его из избирательного фонда кандидата. Президент Токаев вообще, кажется, не отвлекается на избирательную агитацию, он просто работает на своей должности, хотя на время выборов мог бы уйти в отпуск. Видимо, он настолько уверен в победе, что предпочитает тратить свое время на текущие вопросы. Хотя, конечно, в том, что его работа столь подробно освещается государственным телевидением и остальными бюджетными СМИ, это тоже своего рода агитация. Не зря же, он в костанайской глуши вдруг заявляет, что сельскохозяйственные земли в Казахстане не будут продаваться иностранцам и в этом – его «принципиальная позиция». Как мы помним, в 2016 году крупнейшие в истории страны митинги протеста прошли именно против поправок в законодательство, позволяющих это. Тогда поправки, кажется, заморозили, но осадок в народе остался, особенно на фоне синофобии, столь популярной в казахоязычном сегменте. В этом смысле, конечно, Токаев попытался заручиться поддержкой именно этого сегмента электората, в котором, кстати, ищет поддержки и Косанов, баллотирующийся от национал-патриотической организации. Но вот такой вялый заочный «тяни-толкай-а-то-заснем» вовсе не заменит настоящие tete a tete дебаты, которых, похоже, на этих выборах мы так и не увидим. Впрочем, возможно, это для нас, снизу все выглядит так тихо, серо и безрадостно. Выступая на этой неделе, бывший президент, а ныне просто елбасы Нурсултан Назарбаев заявил: «В выборах участвуют семь кандидатов. Это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый кандидат выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества». Ну ладно, власти, им удобна серость и сонливость выборов, они в позиции «сверху», но даже активно участвующие в политической жизни страны эмигрантские круги, кажется, не верят в возможность «побороться». Речь не о сторонниках бойкота выборов, а про состоявшуюся недавно в Париже конференцию, где выступал бывший премьер-министр Кажегельдин, где оппозиционеры планировали свои действия на будущие парламентские выборы, будто никаких президентских нет и в помине. Про остальных кандидатов сложно говорить что-либо вообще. Не факт, что их штабы не похожи на тот, виденный автором этих строк, где от скуки спят даже компьютерные мыши. Такое ощущение, что даже разовые протестные акции алматинской молодежи не привлекли особого внимания к выборам, несмотря на суровые приговоры активистам. Никаких маршей, никакой символики, раздачи листовок, речевок, футболок, посвященных выборам, на улицах как не было, так и нет. Тут, конечно, есть доля вины и властей, которые так и не смогли внятно ответить, будет ли полиция наказывать активистов за ношение футболок с надписями, как на плакате во время марафона, но массового запроса на все это нет, а значит и проблемы тоже. Зато по вечерам возобновились отключения соцсетей, куда только утолившие голод физический на ифтарах за новостями бросаются казахстанцы. Но информационный пост для них продолжается и дальше. И не только из-за блокировок, просто выборы в этом году такие неинформативные и постные, что читать о них нечего. Как это влияет на настроения избирателей, тоже узнать никак нельзя из-за запрета на социологические опросы. Пару наших сограждан уже даже оштрафовали за попытки узнать общественное мнение, хотя очевидно, что за такое на орехи достается отнюдь не всем. Но даже если бы сегодня кто-то провел опрос казахстанцев, скорее всего, он выявил бы лишь равнодушие большинства граждан к процессу, участники которого даже не стремятся выкладываться по полной. В таких случаях в несмешных комедиях используют закадровый смех, чтобы отмечать «удачные» шутки, но нам даже не смешно. Нам скучно.