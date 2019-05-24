Правила игры в Африку

Как править в стране долго, жить богато и передавать власть только родственникам и абсолютно доверенным лицам? Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Согласитесь, что для многих так называемый «Черный континент» (который таковым в полном смысле слова не является по причине проживания в Африке и многих других рас, народов и национальностей) ассоциируется с какой-то запредельной и неведомой простым смертным экзотикой. Нигде больше не встречающиеся звери, птицы и рыбы, нетронутая человеком природа (там, где все еще она действительно не тронута), перемешанные друг с другом целые цивилизации, народы и народности, религии и обычаи, с которыми можно столкнуться-увидеться только здесь. А еще Африка - это 750 миллионов жителей (больше, чем вся Северная Америка и в полтора раза больше, чем вся Европа), целых 54 государства (все сплошь независимые, хотя таких было на континенте в начале 60-х годов прошлого столетия всего 15) и самое молодое на нашей планете население. Которое хочет жить лучше, богаче, счастливее, чем их предки. На костях которых (кстати, и до сих пор) те самые «богатые и здоровые» в Северной Америке и Европе в первую очередь до сих пор живут припеваючи. И об Африке либо вообще не вспоминают, либо считают ее «самым отсталым континентом» на Земле. Могу с уверенностью сказать, что Африка - это даже не континент, а некое никем непознанное до сих пор человеческое, культурное и даже морально-этическое измерение. Мне довелось там и долгое время работать, и посетить практически все африканские страны. Плюс, что немаловажно, - встречаться со многими главами африканских государств. Что теперь уже бывшими, что ныне правящими, и которые от власти добровольно отрекаться не намерены. Но на которых все сильнее давят по этому непростому вопросу «складывающиеся вокруг обстоятельства». И все же предлагаю посмотреть на Африку на этот раз несколько в ином разрезе. Не через видеообъективы, в которых мелькают львы-жирафы-носороги, и не на самые удивительные красоты планеты по типу водопада Виктория или горилл в три человеческих роста, выходящих из горных лесов Руанды или Уганды. А обратить внимание на то, кто, как и с какими последствиями правит сегодняшней Африкой. И к чему это правление может привести и сам континент плюс как подобное отразится на всей системе мировых международных отношений. Лидеры были, лидеры есть, лидеров в Африке больше не будет? Долго можно рассуждать о тех, кто возглавлял так называемую национально-освободительную борьбу африканских народов сразу же после окончания Второй мировой войны. Но отметить, тем не менее, стоит одно: это были невероятно целеустремленные люди, настоящие патриоты, национальные лидеры своих стран, руководители, для которых честь и достоинство соотечественников были превыше всего. В том числе личных амбиций, богатства родни и близких и некой мифической славы, которая большую часть из них вовсе не интересовала. Кваме Нкрума из Ганы, Джулиус Ньерере из Танзании, Джомо Кениата из Кении, Кеннет Каунда из Замбии (жив в 94 года до сих пор), Бен Белла из Алжира и многие другие заставили весь мир считаться именно с независимой Африкой. Континентом, который долгие столетия служил «белому человеку» исключительно источником безудержной наживы, рабской дармовой рабочей силы и несметных природных ресурсов. Что же мы имеем в Африке на сегодня? В 2005 году произошло одно очень интересное и во многом символичное событие, о котором мало кто в мире имеет представление. Так вот: Мохаммед Ибрагим, суданец по происхождению и британский гражданин по паспорту, решил продать свою первую в Африке компанию сотовой связи «Селтел». Имела она на тот момент 24 миллиона пользователей в 14 странах, и выручил от ее продажи мистер Ибрагим 3,4 млрд. долларов. Денег оказалось у него таким образом очень и очень много, и на них он и решил создать фонд собственного имени, призванный работать на улучшение управляемости и эффективности государственной службы стран континента. Говоря понятным обычным людям языком, Ибрагим решил искоренить коррупцию именно во властных эшелонах африканских стран, включая первых их лиц. И поощрять тех руководителей, которые перестанут хапать бесконтрольно из государственной казны и реально станут внедрять у себя в странах некие общепринятые цивилизованные нормы управления и руководства. Первым премию мистера Ибрагима получил бывший президент Мозамбика Жоаким Чиссано, который стал первым руководителем страны после продолжительной и кровопролитной гражданской войны. Он добровольно провел выборы и ушел с поста президента, решив не превращаться в пожизненного правителя, как того очень хотело его ближайшее окружение. Так вот за этот свой «президентский подвиг» сеньор Чиссано получил в награду от фонда мистера Ибрагима 5 млн. долларов сроком на 10 лет. Затем ему выплачивалось по 200 тысяч долларов каждый последующий год - причем так будет пожизненно. Плюс 200 тысяч долларов в год Чиссано получает в течение 10 лет для финансирования своих личных «добрых дел» в Африке. Больше всего в Фонде Ибрагима хвалили сеньора Чиссано за то, что он не стал избираться президентом на третий срок (хотя, по Конституции страны, мог это сделать). А на следующий год премию Ибрагима вручили представителю Ботсваны Фестусу Могаэ, который посвятил всю свою жизнь сохранению стабильности в самой нынче стабильной стране континента и борьбе в ней против СПИДа. Но вот дальше пошли явные заминки. Уже в течение восьми лет премия Мохамеда Ибрагима не вручается в Африке никому. «Я крайне разочарован тем, какие люди и как именно нынче правят в Африке, что вытворяют в вверенных им странах, и исходя из их действий и поведения премии ни один из них не достоин»,- признался господин Ибрагим. Тут вот что стоит отметить. По условиям получения премии, это может быть только африканский лидер, который добровольно ушел в отставку согласно Конституции страны, с того момента должно пройти три года (то есть чтобы у него не было соблазна вновь вернуться во власть) и он продолжает заниматься полезным общественным трудом. Что, честно говоря, нынешним африканским лидерам либо вовсе неведомо, либо они скорее вперед ногами покинут свой пост, нежели получат премию мистера Ибрагима (последние примеры Алжира, Судана, чуть ранее Египта, Туниса и других - тому яркое подтверждение). Так, сейчас 10 самых «засидевшихся на троне» африканских лидеров находятся на своих постах уже более 300 лет вместе взятые! Тот же президент Экваториальной Гвинеи сеньор Теодоро Обианг находится у власти почти 40 лет, выборы проводит вроде бы регулярно (ну, какой же он диктатор?!), но все больше для собственной потехи. На деле же он никому и не собирается отдавать власть в стране (премия Ибрагима его не интересует - для него это сущие пустяки, да он под ее критерии, по большому счету, и не попадает). Его сосед по карте Западной Африки - нынешний президент Конго Денис Сассу-Нгессо у власти с перерывами также держится около 40 лет. При этом он как настоящий африканский лидер уже дважды переписывал Конституцию страны и может, по сути дела, находиться у власти вполне законно, сколько его душе будет угодно. Долго - не значит хорошо. А кто это решать-то будет? А в Уганде президент Иовери Муссевани правит страной с 1986 года. Тоже два раза менял он Конституцию и тоже никому и ничего отдавать наверху «за просто так» не планирует. Его ближайший географический сосед по Востоку Африки - Поль Кагаме из Руанды, который себя, по крайней мере, в Европе и США, позиционирует чуть ли не самым демократически настроенным лидером в Африке. Однако, находясь у власти с 2000 года, он также переписал «под себя» Конституцию, и рулить Руандой намерен еще немало лет. Здесь стоит, правды ради, упомянуть, что подобное поведение именно африканских лидеров - вовсе не какое-то особое явление, присущее якобы исключительно «Черному континенту». Вспомните, сколько лет сидел во власти Ли Куан Ю из Сингапура, нынешняя канцлер Германии Меркель, мягко говоря, давно уже правит страной. Посмотрите на почти всех руководителей постсоветской территории, включая Россию, Белоруссию, Таджикистан, Азербайджан и до недавнего времени Казахстан. А в чем «исключительность» правления в тех же США клана Бушей и чуть не случившегося правления клана Клинтонов? А сколько лет был у власти на Кубе Фидель Кастро? Тем не менее, факт остается фактом: из 20 находящихся самое длительное время у власти мировых правителей ровно половина управляет своими странами именно в Африке. Да, иногда смена власти там происходит по причине естественных событий. Так, Омар Бонго в Габоне умер на своем президентском посту, продержавшись на нем 34 года (и передав власть сыну по наследству). Гасинге Эйядема правил в Того 38 лет, и тоже скончался в президентском дворце. Но все же успел привести к власти себе на смену в стране сына. А вот в Анголе длительное пребывание у власти президента Эдуарду душ Сантуша закончилось мирной и плавной передачей власти в стране (кстати, душ Сантуш вполне может получить премию Ибрагима). После 38 лет управления Анголой он привел на президентский трон своего союзника Жоао Лоуренсу. Который тут же пообещал искоренить коррупцию и кумовство, доставшиеся ему в наследство от предыдущего главы государства. В то время как на другом конце Африки 37 лет у власти продержался небезызвестный Роберт Мугабе в Зимбабве (смещен военными, но по-прежнему в возрасте 94 лет жив-здоров). Да и в Египте более 30 лет нахождения во главе государства Хосни Мубарака закончились в конечном итоге народной революцией и его арестом. Совсем недавние примеры отстранения от власти 82-летнего Абдульазиза Бутефлики в Алжире (был у власти 20 лет) и Омара аль Башира в Судане (30 лет правил страной) показывают, что в Африке попасть на самый верх очень сложно. Но если это удалось, то «превратности судьбы» прямо-таки не дают человеку возможности «покормившись от власти самому» дать шанс к кормушке даже подступиться кому-то другому. Страны могут быть чуть поменьше, но зато власти там хочется чуть побольше В сравнительно небольшой по территории и довольно бедной по доходам стране Бурунди ее правитель Пьер Нкурунзиза пробыв два срока на своем посту, посчитал это «недостаточным», переписал, как водится, Конституцию и все начал по новой. То есть решил править «новые» два срока, а всех, кто по этому поводу выражал свое бурное неудовольствие, либо выгнал из страны, либо посадил. Нечто подобное происходило и в Заире, где семейство Кабила сначала правило через папу, потом - через сына, а теперь - через бизнес-партнера сына, который и шагу не может сделать без указаний и распоряжений «прежней правящей семьи». И тут надо четко и ясно понимать, что как таковая власть, что в Африке, что на Луне нужна живым существам только для одного - возможности распоряжаться несметными денежными богатствами. Популярная телевизионная игра «Кто хочет стать миллионером?» - любимое занятие всех без исключения президентов, премьер-министров, королей и королев по всему свету. И Африка в этом увлекательном занятии - совсем даже не исключение. Как признавал сам господин Ибрагим, когда он отказывался присуждать свою премию африканским современным лидерам, то говорил следующее: «сегодняшние правители континента жаждут только одного - обдирать как липку своих собственных соплеменников. Все остальное их совершенно не волнует. А так нельзя». Но это мнение господина Ибрагима, живущего в Лондоне и имеющего очень много денег. В Африке нравы нынешние несколько иные - и это вполне объяснимо. Дорвавшись до высших постов в государстве, африканские правители прекрасно понимают, что их должность - самое удобное и эффективное средство, чтобы набить свои карманы, свести счеты с противниками и максимально продлить свое пребывание на вершине власти. Неудивительно, что самые богатые люди в Африке - это президенты и премьер-министры. Ведь что они в своей жизни создали, на чем заработали свои капиталы? Понятное дело, что исключительно на верховной власти. Так, руководивший Заиром (ныне - Демократическая Республика Конго) правитель по имени Мобуту Сесе Секо накопил за 33-летнее нахождение у власти 5 млрд. долларов. Состояние поныне правящего президента Камеруна Поля Бийя оценивается в сущие пустяки - 200 млн.долларов, причем в основном это недвижимость в европейских странах, записанная на него и членов его многочисленной семьи. Уже упоминавшийся президент Конго Денис Сассу-Нгессо оценивается в 400 млн. долларов, причем половина населения вверенной ему территории живет ниже официального уровня бедности. Настоящим посмешищем в этом плане можно считать неоднократные попытки проведения расследований, которые во Франции контролируют местные правоохранительные органы по фактам приобретения на «подозрительного происхождения средства» недвижимости нынешними президентами Габона, Конго и Экваториальной Гвинеи. Точно так же что-то тщетно пыталась в свое время выяснить прокуратура Швейцарии насчет собственности президента Азербайджана в этой стране. И что? Да ничего - кто же откажется от тех денег, которые в эти страны вкладывают руководители других, все еще развивающихся государств? Интересно, что официально личное состояние президента Экваториальной Гвинеи оценивается всего в 600 млн. долларов. Между тем только один из особняков, который приобрел в прошлом году в центре Парижа его сын (он по совместительству вице-президент страны), стоит более 100 млн.евро. А таких особняков, принадлежащих «семье» Обианг, насчитывается около трех десятков только во Франции. На работу ради государства – как на праздник! Стоит также упомянуть, что государственная служба в странах Африки - самая коррумпированная и самая многочисленная в мире. Сотни министерств, ведомств, комитетов и комиссий, правительственных администраций, дублирующих работу друг друга, - вовсе не метод управления государством, а возможность дать непыльную работенку тысячам друзей, приятелей, родни жены и тещи, корешам по школе и университетам, выходцам из одной деревни и даже одного переулка. К примеру, в небольшой Гане существует 110 различных министерств, ведомств, региональных управлений и отделов, в которых трудятся ударно десятки тысяч «не совсем рядовых граждан» этой западноафриканской страны. Там существуют по отдельности министерство дорог и шоссе, министерство авиации, министерство портов и портовых сооружений, министерство автомобильных перевозок, министерство железных дорог и министерство дорожных сетей. Когда президенту Ганы как-то посоветовали всех их объединить в одно министерство транспорта, то он резонно возразил: «А куда я людей, там работающих, дену?» А ведь в каждом таком министерстве работают помимо министров по 10-12 заместителей министра, ответственные генеральные секретари, их многочисленные заместители. К тому же есть еще губернаторы, сенаторы, депутаты федерального и регионального парламентов, их заместители, руководители отделов и подотделов - и так далее. В тех же США, для сравнения, всего 20 министерств, плюс вице-президент страны, который также является членом правящего кабинета. И учтите, что дело в Африке не только в чудовищно раздутом повсюду бюрократическом управленческом аппарате, но и в тамошних заоблачных зарплатах высокопоставленным чиновникам. В ЮАР президент страны получает около 200 тысяч долларов в год, министр - 168 тысяч долларов, а заместитель министра - 138 тысяч долларов. Для примера: член Конгресса очень даже богатых США получает в год 174 тысячи долларов. К большой зарплате в Африке чиновникам обычно плюсуют не менее привлекательные «дополнительные выплаты». Так, министру в ЮАР оплачивается четверть всех расходов на ремонт и обслуживание автомашины, жилья, учебы детей и многое другое. Им оплачиваются две служебные резиденции для проживания - в Кейптауне и Претории, а также за госсчет разрешается купить два автомобиля - по одному на каждый город. Неудивительно, что желающих попасть в правящий кабинет ЮАР больше чем достаточно. А по численности чиновничьего аппарата правительство Южной Африки - одно из трех самых многочисленных не только на континенте, но и в мире. Вполне естественно по этой причине, что именно эти денежные «морковки», получаемые министрами и другими высокопоставленными чиновниками в Африке, делают их настоящими игрушками в руках собственных президентов. Соответственно, им выгодно быть предельно послушными своему «хозяину», и они готовы принимать любые законы и выполнять любые указания президента, лишь бы только остаться на своем «кормушечном» посту. Точно так же себя ведут руководители так называемых государственных избирательных комиссий в Африке. Разумеется, им выгодно, чтобы те, кто «должен победить» на выборах, побеждали при любых реальных результатах голосования. Поэтому президенты африканских стран обычно и таким «важным людям» платят высокие зарплаты, добавляют к ним целый набор льгот и привилегий. А те, в свою очередь, «правильно» организуют выборы и затем уже не менее «правильно» считают поданные народом голоса. В отличие от многих западных стран лишь единицы африканских лидеров пришли на свой пост из частного сектора. Таких в Африке сейчас практически нет, и это неудивительно. Там дорога к власти лежит, как правило, либо через военную службу (военный переворот - самый надежный и верный способ стать президентом в Африке), либо, будучи близкой родней того, кто на высшем государственном посту в стране уже находится. Показательно, что когда тот или иной молодой африканский офицер приходит к власти (почти всегда это либо лейтенант, либо капитан), то на банковском счету у него почти ничего нет. А одной из главных своих задач такой «переворотчик» считает поднятие уровня жизни рядовых граждан своего государства. Однако проходит всего несколько лет, и президент страны становится то генералом, то маршалом, а то и генералиссимусом. Его денежные «закрома» как по мановению волшебной палочки начинают буквально разбухать от стекающихся туда денежных потоков. А сам правитель уже о рядовых гражданах и их чаяниях не вспоминает даже в День независимости своей страны. Тот же генерал Сани Абача, который правил Нигерией в течение пяти лет, подмял под себя и свою родню всю нефтяную промышленность страны (а Нигерия - самая богатая страна континента по объемам ВВП). Его личное состояние составляло около 500 млн. долларов, да и то, что было официально задекларировано. Страна, производящая более половины всех нефтепродуктов Африки, постоянно страдала от нехватки бензина на тамошних заправках. Зато министры и родственники Абачи каждый месяц переводили в западные банки по 200-300 млн. долларов «непосильным трудом нажитые». Когда в 15 африканских странах недавно был проведен опрос среди молодых, до 20 лет, людей, то они целью своей мечты по жизни назвали желание «стать когда-нибудь президентом, чтобы жить счастливо и богато». Мечтать, как известно, не вредно, но в Африке у подобных мечтателей, в отличие от других континентов, все же не так много шансов на успех. По крайней мере, до тех пор, пока Африкой правят те самые 10 лидеров, суммарный срок нахождения у власти которых перевалил уже за три столетия…