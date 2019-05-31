Дважды забытые

Почему жертв сталинских репрессий тихо перезахоронили без опознания? «..Уроки истории только тогда имеют ценность, когда они осмыслены и осознаны современным поколением казахстанцев». Нурсултан Назарбаев, из обращения ко Дню памяти жертв политических репрессий 31 МАЯ в Казахстане – день Памяти жертв политических репрессий. По злой иронии, буквально накануне стало известно, что останки 168 расстрелянных в годы сталинских репрессий в поселке Жаналык Алматинской области, найденные случайно в прошлом году в частном домовладении, были тихо захоронены без какой-либо огласки и опознания. В кои-то веки у нашего общества и властей страны был шанс сделать что-то реальное для жертв политических репрессий, чьи потомки до сих пор в неведении о месте упокоения предков, холоднокровно убитых выстрелами в голову. Но тела убитых людей были просто упакованы в белые коробочки и уложены рядами в одну яму без опознания, без массовой церемонии, без каких-либо почестей. Хорошо хоть мулла был, который прочел жаназа, но опять же - по кому? Неизвестно. Оказывается, проводить исследования ДНК слишком дорого и к тому же это нужно делать за пределами страны, поэтому останки людей просто прикопали. Позорище… О захоронении останков расстрелянных стало известно благодаря журналистам спонсируемых США канала «Настоящее время» и сайта «Азаттык», их видео расходятся по социальным сетям, порождая горечь и возмущение. «На останки десятков человек случайно наткнулся во дворе своего дома Мурат Багожаев, [когда] проводил канализацию. Но мужчина и предположить не мог, что свой последний приют под его домом нашли почти две сотни человек», - говорит автор материала. Сам Мурат говорит, что раньше у жителей села, несмотря на информацию о том, что именно в Жаналыке расстреливали и хоронили жертв политических репрессий, не было доказательств этого, кроме косвенных – остатков гильз, пуль, каких-то мелких вещей покойных. Теперь массовое захоронение подтверждает известный факт. «Накануне останки людей были преданы земле, - рассказывает журналист, сопровождая этими словами видео, на котором пара десятков человек во главе с муллой складывает белые коробки в один общий квадратный ров. – Большинство людей, покоящихся здесь, были расстреляны. Это доказала экспертиза. В черепах были обнаружены отверстия от пуль. Судмедэксперты смогли также узнать пол и рост этих людей, но не более». Короткое видео выводов эксперта: череп принадлежит «лицу монголоидной расы», сзади на нем видно аккуратное входное отверстие от пули. «Установить личности погибших вряд ли удастся», - цитирует видео президента Ассоциации жертв политических репрессий Жумабека Ашуулы, который говорит, что в Казахстане подобные ДНК-анализы не проводятся, а за границей – очень дорого. Жумабека очень огорчает, что на перезахоронении останков присутствовали считанные люди. «Государством к этой части истории уделяется минимум внимания». «В 30-е годы сколько было уничтожено представителей казахской интеллигенции, а самое обидное, что у нас нет данных о том, где они были захоронены. И вот вчера мы захоронили найденные останки 168 человек, предали их земле. Но этот процесс был чуть ли не в тайне проведен. Пришли всего 20 человек. От кого мы скрываем историю? Об этом надо наоборот говорить на весь мир, это наша история! А ведь их ищут их потомки», - говорит Жумабек Ашуулы. Как известно, в Жаналыке, где считается, что похоронены от трех до четырех тысяч человек, есть памятник жертвам репрессий, ожидается строительство музея. 31 мая сюда приезжают высокие гости, родственники жертв, проводятся официальные мероприятия, возлагают венки, говорят речи. Но вот тут, когда 168 реальных останков было найдено, почему-то нет ни церемоний, ни нормального захоронения, ни поиска средств на опознание, если уж госбюджет такое не потянет. Почему единственное слово, которое приходит на ум в этой ситуации, - это «лицемерие»? Мы помним, как на государственном уровне в России искали, опознавали, перезахоранивали останки царской семьи. Мы видели, как спустя десятилетия нищая Куба торжественно забирала из Боливии кости Че Гевары и устроила им роскошную усыпальницу. Мы знаем, с каким пиететом относятся к захоронениям и опознаниям солдат мировых войн в Европе. Нам известно, как далеко может зайти наука в изучении ДНК останков, чтобы устанавливать родство живых потомков с много лет, а порой и десятилетий назад ушедшими предками. Может быть, это и дорого, но не дороже ЭКСПО, не дороже Азиад, Медиафорумов, Съездов мировых религий. Тем более в Казахстане так трепетно относятся к самой теме захоронений – за государственный счет строят помпезный Пантеон. А ведь можно было бы провести красивую памятную церемонию по захоронению этих людей в том же Пантеоне, тем более, мы знаем, что кости эти, вероятно, принадлежат цвету казахской нации. Можно было собрать в Астане на днях стариков, кто помнит, молодежь, которая должна знать. Можно было бы оплатить исследование ДНК, найти потомков, соединить разорванные нити их памяти и родства. Можно было бы пронести эти кости на руках тысяч людей по центральным улицам Нур-Султана и Алматы, чтобы сотни и тысячи мужчин могли сменять друг друга на переноске носилок, как принято у казахов. Чтобы тысячи встали в общие ряды на жаназа у свежих могил. В рядах этого шествия мог бы идти бывший и нынешний президенты, демонстрируя единство с народом и уважение к трагической истории. Каждый покойный получил бы отдельную могилу, надежду на то, что его потомки когда-то узнают его имя и им будет, куда прийти и помянуть его. Да, все это могло бы просто-напросто освятить сам по себе Пантеон, превратить его в глазах народа из дорогостоящей VIP-усыпальницы в настоящий последний приют героев. Но все это упущено. Даже вполне лояльной партии было отказано в шествии в память репрессированных, хотя никто не стал запрещать «Бессмертные полки» буквально пару недель назад. Как мы должны это воспринимать? Что память погибших на войне выше памяти убитых людоедским режимом? Что наша страна стремится прикрыть страницу неудобной истории? Что у нас нет денег на достойное прощание с теми, кого мы поминаем пафосными речами? У казахов всегда было особое трепетное отношение к покойным, к упокоению предков. Мавзолеи, мазары вокруг их могил были куда более дорогим и крепким жилищем, чем юрты и зимовки для живых людей, потому как наш народ всегда был озабочен заботой о духе предков, их довольстве живыми. Могилы даже превращались в объекты поклонения и паломничества, около них можно было найти укрытие и защиту, даже кровник не стал бы трогать врага на кладбище, ибо это крайне расстроит покойных. Кочевники без городов и дорог отмечали могилами границы родовых земель (как могила Раимбек-батыра), места, куда собирались разные рода (например, Туркестан и Мавзолей Яссави). Сама столица Казахстана возникла вокруг какой-то важной Белой могилы (Ак мола). Неупокоенность предка была трагедией рода, отсюда и поверие в народе о важности для будущности государственности Казахстана захоронения последнего казахского хана Кенесары, чьи останки также официально не были найдены. Цвет казахской интеллигенции, убитой в 30-е годы, также лежит неупокоенным, и, может быть, это был последний шанс для нас по-человечески проститься хотя бы с некоторыми из них. Но мы его опять упустили…