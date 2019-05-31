Леди Свобода,

или Почему Дания Еспаева в любом случае вошла в Историю Владимир ИВАНОВ НЫНЕШНИЕ президентские выборы в Казахстане отличаются не только тем, что в них впервые не участвует основатель современного Казахстана, но также тем, что – опять же впервые! – на пост главы государства претендует женщина: Дания Еспаева. Ее выдвижение от демократической партии «Ак жол» стало неожиданным шагом, хотя и вполне объяснимым. Даже безо всяких конспирологических теорий, равноправие женщин в Казахстане давно перестало быть проблемой: в стране найдется немало успешных бизнес-леди (к которым относится и наша героиня), есть женщины-министры, не говоря уже о спикере сената. А с выдвижением Еспаевой, очевидно, перейден последний барьер в признании за прекрасным полом сильных управленческих качеств. Можно добавить, что не только сама кандидат, но и Республика в целом перешли в новое качество. Гендерное равенство было провозглашено ООН одним из факторов устойчивого развития человечества и регулярно замеряется международными рейтинговыми агентствами, дающими оценки текущему развитию нашей страны. Согласно докладам Всемирного экономического форума (ВЭФ) о гендерном разрыве, из четырех ключевых параметров оценки (экономическое участие, уровень образования, доступ к медицине и расширение политических прав и возможностей) самым слабым показателем для Казахстана до сих пор являлось именно недостаточное участие женщин в политике. Кстати, только в прошлом году наша страна потеряла по этому показателю с 2013 года целых 28 позиций (!), заняв 60-е место в рейтинге ВЭФ. Но фактор Дании Еспаевой, без сомнения, способен изменить эту ситуацию. Примечательно и то, что само выдвижение произошло в максимально открытых и конкурентных условиях, когда на съезде «Ак жола» в тайном голосовании Дания Мадиевна обошла пятерых мужчин, при том, что более 70% делегатов съезда составляли сами представители сильной половины человечества. Значит, коллеги по партии увидели в ней такие деловые и политические качества, которые позволили рассматривать Еспаеву, прежде всего, как достойного представителя всей партии, а не только женщин. Видимо, не случайно в демократической традиции Свободу (первый символ из триады «Свобода-Равенство-Братство») изображают именно в женском образе – начиная от эпохальной картины Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах», до статуи Свободы в Нью-Йорке. В принципе, можно сказать и о том, что среди постсоветских государств наибольших успехов в формировании реально независимой государственной политики добивались именно женщины-президенты - Литвы, Эстонии, Грузии. А для алма-атинцев поколения 80-х памятны бесстрашные выступления студенток на площади Брежнева в декабре 1986–го. Судя по заявлениям самой Еспаевой, она прекрасно понимает, какую роль играет в деле достижения гендерного равенства. Ее слова, сказанные после демократических праймериз на пленуме в «Ак жоле», уже вошли в историю страны: «На пленуме прозвучала фраза некоторых наших мужчин, что среди казахов женщина никогда не была впереди, и женщина должна знать свое место. Меня это действительно задело. 52% населения Казахстана - женщины. Где порядок? Там, где женщины. Какая главная проблема? Проблема матерей, многодетных семей. И я как женщина, как мама, думаю, досконально смогу разобраться в этой проблеме и найти реальные, правильные решения». Возможно, на голоса делегатов партийного съезда оказал влияние и тот факт, что Дания Еспаева состоялась как успешный и авторитетный депутат мажилиса, неоднократно поднимавший авторитет «Ак жола» острыми выступлениями в парламенте. Вообще нужно отметить, что «акжоловцы» оправдывают свой статус партии демократов даже здесь: если в обеих палатах парламента страны присутствует лишь около 20% женщин, то во фракции отечественных «белогвардейцев» (как в шутку их называют в отличие от «красных» коммунистов) второй созыв подряд доля женщин самая высокая – 40%. И вряд ли известная своей прагматичностью партия бизнеса при этом исходила из международных рейтингов, просто каждая «акжоловская» женщина-депутат действительно годится в бренд, будь то хоть элегантная леди и сильнейший экономист Екатерина Никитинская, хоть крупная бизнесвумен и глубокий человек Светлана Кадралиева, хоть «знамя» предпринимательниц и блестящий оратор Меруерт Казбекова. Кстати, упор предвыборной программы кандидата «Ак жола» именно на стимулировании предпринимательства и поддержке широких слоев населения – еще одна сильная сторона кандидата Еспаевой. Понятно, что указанные в платформе цели и задачи – плод коллективного труда, прошедший к тому же через ряд дискуссий, но нельзя не оценить злободневности его ключевых моментов. Первый пункт – отказ от практики регулярных девальваций, от которых выигрывает в итоге только крупный экспортер, с персональной ответственностью чиновников за свои слова, сегодня поддерживает любой казахстанец. Второй пункт выглядит как персональный вклад г-жи Еспаевой, человека с многолетним банковским опытом, и заключается в том, чтобы обязывать БВУ направлять финансовую помощь из Нацфонда не на покупку ценных бумаг Нацбанка и ЕНПФ, а на кредитование бизнеса. В продолжение этой инициативы органично «ложится» пункт №3 вкладывать средства Национального фонда не за пределами Казахстана, а внутри страны – в успешные предприятия. Остальные пункты программы Еспаевой также сосредоточены на поддержке казахстанского предпринимателя: это и упрощение налогового администрирования (с отказом от практики безосновательных арестов счетов юридических лиц), и отмена излишних штрафов, и кардинальное снижение НДС (в приоритетных и социальных секторах – до 0%), и ужесточение ответственности чиновников за воспрепятствование предпринимательской деятельности, и прозрачность госзакупок с приоритетом для отечественного бизнеса, и общее сокращение вмешательства государства в экономику. Любой человек, имеющий опыт предпринимательства в Казахстане, понимает, насколько это все нужно, злободневно и уже очень давно. Кроме широкой поддержки бизнеса платформа Еспаевой имеет и еще очень мощный социальный посыл, суть которого прекрасно изложил лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев во время презентации ее программы: «Казахстанцы заслужили большего, чем помпезные форумы и банкеты. Нам нужно менять эту жизнь, сокращать несправедливость и разрыв между богатыми и бедными. В нашей стране вообще не должно быть бедных. У нас есть все для этого – и ресурсы, и таланты, чтобы каждый человек в нашей стране имел достойное жилье, достойную работу, чтобы его уважали и соседи, и государство». Впрочем, и сама Дания YES!паева (как ее уже окрестили в соцсетях, наряду с «Железной леди») в ролике, обращенном к делегатам съезда, выдала потрясающую сентенцию, до которой смог бы додуматься только банкир, но – банкир с большим сердцем: «Как финансист я думаю, что жизнь - это тот же кредит, но только его нам дал Всевышний. Этот кредит можно растратить на тои и гулянки, а можно создать большое дело и построить богатую страну, которую мы вернем и своему народу, и своим потомкам». Нельзя не заметить и идейно-исторической части платформы партии, чьим кандидатом сегодня выступает Дания Еспаева. Получив отказ от акимата Астаны на проведение на День памяти жертв политических репрессий массового шествия «Алашка тазым» («Поклон Алаш»), партия «Ак жол», считающая себя политическим наследником «Алаш», все равно проведет акцию памяти жертв сталинизма. Вот что по этому поводу заявил Азат Перуашев: «Как известно, на днях акимат города Нур-Султан отказал партии «Ак жол» в проведении шествия «Алашка тагзым» в День памяти жертв политических репрессий. Основания отказа - сплошная ложь. В нашем заявлении была предоставлена вся необходимая по закону информация. Можно понять мотивы госорганов: они опасаются провокаций и беспорядков в период выборов. Но в реальности никому не нужно нагнетание атмосферы. В ослаблении государственных институтов слишком большие риски как для самих граждан, так и для государства. А Казахстану нужно сильное государство, как гарантия нашей Независимости и территориальной целостности. В то же время нам нужно не только сильное, но справедливое и прогрессивное государство, где каждый сможет реализовать свои возможности и свои права. В этой связи заявляю, что, несмотря на запрет шествия, акция «Алашка тагзым» состоится. Руководство и депутаты партии «Ак жол» 31 мая придут к памятникам жертвам репрессий с портретами деятелей «Алаш» и своих репрессированных предков, чтобы возложить цветы и прочитать молитву их душам, отданным за свободу нашего народа. Мы больше не будем просить разрешения, а используем свое конституционное право почтить героев Казахской Республики». С учетом того, насколько нервно сегодня власти страны реагируют на практически любые массовые собрания, решение «Ак жола» выглядит довольно серьезным риском для кандидата Еспаевой, и тот факт, что она готова идти на это, чтобы продемонстрировать верность и уважение нашим предкам, их жертвам и памяти, также говорит о многом. В этом смысле женщина-кандидат в президенты, конечно, показывает куда больше гражданского мужества, чем некоторые мужчины. Впрочем, как и положено символу демократии. Благодаря всему этому можно не сомневаться, что Дания Еспаева уже вошла в Историю страны как смелый политик и казахская Леди Свобода. Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в президенты РК Дании Еспаевой