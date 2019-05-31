Жив ли юбиляр?

Нур-Султанское заседание ЕАЭС этого не выявило ДН НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ в столице Казахстана прошло юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), приуроченное, как пишут в официальных пресс-релизах, к двум датам - 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Для стороннего наблюдателя форум запомнился больше наградами и почетными статусами, чем реальными экономическими результатами межгосударственного объединения. А в отсутствии экономической выгоды смысл такого объединения только один – политический. Но насколько для нашей страны правильно сидеть в одной политической лодке с соседями, вовлеченными в геополитические конфликты и страдающими от этого экономически? Как уже говорилось выше, основным содержанием информационных лент по итогам заседания ВЕЭС в Нур-Султане, была новость о том, что Нурсултан Назарбаев занял пост почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, а также что он вручил своим теперь уже бывшим коллегам из России, Беларуси и Кыргызстана орден «КазаКстан Республикасынын Тунгыш Президентi - Елбасы Нурсултан Назарбаев». Как сообщается в официальном комментарии, «данную награду получают граждане Казахстана за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, способствующей становлению, процветанию и славе страны, а также главы зарубежных государств и правительств за особые заслуги перед Республикой Казахстан». У других глав государств, приехавших на заседание в бывшую Астану, таких заслуг, видимо, нет, хотя тот же таджикский президент Эмомали Рахмон сидит на своем месте намного больше своего кыргызского коллеги. Ну а лидеры Молдовы и Армении – Игорь Додон и Никол Пашинян – наверное, вообще не обиделись, так как особенной близостью и расположением к нашей стране не отличались. С другой стороны, по-восточному – подарок в ответ на подарок – подготовиться к казахскому ордену смог только Владимир Путин, который предложил присвоить Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, на что тот довольно быстро согласился. Впрочем, о желании Кремля сделать этот широкий жест было известно еще достаточно давно, поэтому никто особенно не удивился. Сам российский лидер прокомментировал свое предложение так: «Здесь уже говорилось, что мы выступили с инициативой наделения Нурсултана Абишевича Назарбаева званием почетного председателя Высшего экономического совета Евразийского экономического союза. Мне очень приятно, что все наши коллеги поддержали. В этом есть смысл. Смысл большой. Не только потому, что Нурсултан Абишевич является автором этой идеи и внес в реализацию самого этого плана, но и потому что он действительно увлечен этим планом, работает сейчас и многое может сделать нам полезного для формирования и укрепления нашего союза. Спасибо, Нурсултан Абишевич, что согласились с нашим предложением». За неимением ответного подарка белорусский лидер Александр Лукашенко отличился оригинальным тостом… то есть комментарием: «Вопрос не только в личности. Тут многие начинают рассуждать о личности. Хотя эта личность - дай бог каждому. У него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был президентом. И нам нельзя это потерять… Я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич занялся в том числе и ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в нашем союзе. Начиная с кадрового состава нашей комиссии и заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности. Вот здесь он может оказать нам неоценимую помощь. Не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза». Возможно, глава Беларуси перешел к жидкостным ассоциациям вовсе не случайно. В Нур-Султане он был не просто так. Буквально несколько дней назад Минск предложил Казахстану напрямую поставлять нефть на переработку в НПЗ Беларуси, минуя российских посредников. Тут надо вспомнить, что нагрузка российской нефтью белорусских мощностей – один из эпизодов российско-белорусского экономического диалога, который в последние месяцы все больше напоминает конфликт. В начале апреля Александр Лукашенко вообще заявил о возможности заморозки транзита российской нефти. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для России, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», - сказал он тогда. Вскоре после этих слов в трубе, идущей через белорусскую территорию, появилась загрязненная нефть, из-за чего транзит был заморожен, и теперь Лукашенко начал, видимо, искать менее «токсичных поставщиков». Говорил президент Беларуси о нефти с послом РК в Минске Ертысбаевым, но тот увязывал такие поставки с необходимостью согласования их с Россией, которая такой конкуренции совсем не рада. «В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия — член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», - сказал Лукашенко. В Казахстане же смотрят на это предложение именно в контексте возможной нервной реакции Кремля. Российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин в интервью сайту Belsat.eu так прокомментировал позицию Москвы в этом вопросе: «Если представить себе, что Беларусь будет получать нефть, которая заменит российскую и позволит белорусам проводить более независимую политику, то, конечно, есть политическая составляющая таких препятствий. Но главное, конечно, – это конкуренция». Александр Лукашенко не скрывал, что постарается решить в Казахстане именно вопросы о двусторонней торговле в разговоре с Ертысбаевым: «Я думаю, несмотря на то, что у нас союзное мероприятие в рамках ЕАЭС в Нур-Султане, нам удастся и с вашим президентом, и с первым президентом Казахстана переговорить о дальнейших путях нашего сотрудничества». Однако никаких упоминаний о поставках нефти в итоге в протоколах заседания ВЕЭС или отдельно в заявлениях правительства РК не нашлось. Впрочем, нельзя сказать, что в Нур-Султане лепили только благостную картинку. Сам Нурсултан Назарбаев внес долю критики. Выступая на заседании, он заявил, что ЕАЭС требуется «формат умной интеграции», и над этим нужно еще думать: «Я на днях над этим задумывался, посмотрел нашу казахстанскую структуру (импорта). 50% инфляции мы получаем от импорта этих товаров. А если посмотреть, что мы импортируем, это все мы производим. Если посмотреть и потом поделиться между собой, то мы увидим - импортируем продукты машиностроения, это ладно, но товары народного потребления: туфли, ботинки, чулки, носки, костюмы, рубашки и даже продовольствие, которые мы экспортируем из-за нехватки переработки в какой-то стране. Мы импортируем продовольствие - мясо, молоко. Но это все производится в наших странах. Мы не направили потоки этих товаров внутри нас. Почему нам самим не производить все это?... Даже одежду для военных импортируем. Это позор просто, видя, какие просторы возможности для расширения рынка, зарабатывания денег и предоставления рабочих мест». Впрочем, это было все же достаточно протокольное мероприятие, поэтому президент Токаев говорил только о хорошем: «Принят Таможенный кодекс ЕАЭС, создается общий рынок услуг и рабочей силы, совершенствуются административные процедуры в рамках наднациональной регуляторики. Более 40 стран мира изъявили желание развивать торгово-экономическое сотрудничество с ЕАЭС. Уверен, наша совместная работа заинтересует многие страны мира и позволит в обозримом будущем построить большую и экономически сильную Евразию». Хозяин Нур-Султанского заседания сообщил о заинтересованности Казахстана в инфраструктурных проектах и МФЦА «Астана». «Нурсултан Абишевич Назарбаев предложил построить скоростную железную дорогу и канал «Евразия». Эти проекты могли бы стать символом евразийской интеграции, придать дополнительный импульс развитию экономик наших стран и крепко связать Большую Евразию. В результате наши государства станут еще более конкурентоспособными и привлекательными для транзита Восток-Запад-Восток», - сказал Касым-Жомарт Токаев. Однако никакой конкретики по этим проектам пока не видно, поскольку у стран ЕАЭС есть куда более важные насущные проблемы, решение которых пока не видно ни в ближайшей, ни в дальней перспективе. Это прежде всего российско-западный конфликт из-за Украины, часть территории которой Россия аннексировала в 2014 году. Экономические санкции, наложенные на Москву в ответ на это, довольно сильно влияют на экономику России, которая применяет контрсанкции, чьи последствия бьют по другим членам ЕАЭС, подрывая саму идею его существования – вместо расширения возможностей для торговли они, наоборот, сокращаются. Оговорка экс-главы государства про «импорт инфляции», она, возможно, свидетельствует о том, что в Нур-Султане достаточно трезво оценивают реальные плюсы и минусы ЕАЭС, но продолжают оставаться в нем, что в итоге выглядит именно политической, а не экономической конъюнктурой. Пока Казахстан имел какой-никакой запас прочности в экономике, это было своего рода платой за лояльность и стабильность, однако, бесконечное продолжение подобной политики может иметь самые глубокие последствия для уровня жизни в нашей стране с опасностью усиления социальной розни внутри страны. И тогда в какой-то момент Казахстану придется вновь ставить перед собой вопрос о цене и привлекательности интеграции в текущем формате. Если, конечно, не будет поздно…