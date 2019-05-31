Будет ли Америка воевать с Китаем?

А она уже давно воюет, но старается делать вид, будто сотрудничает Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Не проходит и дня, чтобы в новостях не промелькнула информация о новых санкциях, торговых ограничениях и прочих «превратностях» экономических битв-сражений, которыми отмечены нынешние отношения между США и Китаем. Понятно, чем вызвано враждебное поведение администрации Белого дома в отношении Северной Кореи и Ирана, не вызывает сомнений, с какой целью давит-душит Америка Россию.А вот сама суть противоречий Китая и США остается почти всегда где-то на втором-третьем плане. Да, специалисты утверждают, что экономически КНР уже обогнала Соединенные Штаты, китайская армия вроде как становится с каждым днем все сильнее, а влияние Пекина в мировых делах давно уже многократно переплюнуло влияние американцев. К тому же Китаем вовсю буквально запугивают конгрессменов и членов администрации президента США американские спецслужбы. И уж если и придется с кем-то воевать по-настоящему американцам, то никак не с русскими, иранцами или корейцами, а именно с китайцами. Тут, правда, стоит сделать одну оговорку. Одно дело - соперничество, жесткое экономическое или торговое противостояние двух стран (к примеру, таковым долгие годы было все, что касалось взаимоотношений Вашингтона и Токио). А совсем другое – готовиться к настоящей войне друг с другом. В которой никаких «джентльменских правил» быть не может, да на них, грубо говоря, ни та, ни другая стороны возможного конфликта и не рассчитывают. Можно, конечно же, долго спорить, превосходит ли китайский ВВП по покупательной спсособности американский, или это – больше блеф, распространяемый политологами и теми, кто желает получить в той же Америке новые ассигнования на развитие собственной промышленности, науки и техники. Главное - другое. Впервые после краха Советского Союза Америка реально готовится к жесткому противостоянию с соперником, примерно равным ей по силам и имеющим некоторое преимущество по перспективным возможностям. Кто сказал, что две большие страны не будут воевать, потому что внешне вроде бы дружат и партнерствуют? Устоялось по каким-то малопонятным причинам мнение, что страны, которые активно друг с другом торгуют, проводят регулярные встречи на высшем уровне, вполне вменяемы для достижения договоренностей в спорных вопросах, найдут общий язык и при самых ожесточенных противоречиях в двусторонних отношениях. В том, что касается Китая и США, подобное явно несостоятельно по целому ряду причин, и чем дальше, именно якобы «взаимодополнение» экономик двух стран будет приводить к еще большему соперничеству Пекина и Вашингтона. Да, у Китая с США очень большой товарооборот в 605 миллиардов долларов в год (больше только у Соединенных Штатов и Канады – 675 млрд.долларов). Более 200 тысяч китайских студентов и аспирантов обучаются на данный момент в американских университетах. Китайская молодежь очень любит посещать Макдоналдсы и смотреть голливудские боевики. Ну и что с того? Какое это имеет влияние на то, как управляется КНР представителями китайских коммунистов и собственной, причем очень националистически настроенной «азиатской буржуазии»? Как показывает мировая практика, как раз таки те, кто с виду дружил и торговал в особо крупных размерах, потом с утроенной энергией воевали друг с другом (тот же СССР и Германия во Второй мировой войне, Англия и Франция с Германией – в Первой мировой войне, Япония и США – с 1941 года и во многих других случаях). Никакие, замечу, рекордные товарообороты не спасали от того, что вчерашние вроде как «закадычные партнеры» сегодня бомбили города и села друг друга и требовали от партнера-противника полной и безоговорочной капитуляции. В том, что касается Китая, ситуация, скорее всего, пойдет по пути развития Южной Кореи и Японии. Только разница между ними заключается в отсутствии на своей территории американских войск (вышеупомянутые две страны Азии фактически по-прежнему остаются оккупированными американскими войсками, и без ведома США не имеют права принять ни одного кардинального внешнеполитического решения). К тому же Китай, развивая по японско-корейскому сценарию свою промышленность, а также модель ориентировки на всемирную торговлю, давно вынашивает планы взять реванш за те унижения и лишения, которые выпали на долю страны по вине исключительно «западного человека» за два прошедших века. Китайский народ - очень терпелив, но он имеет и очень хорошую память. В Пекине прекрасно помнят, кто и когда завоевывал Китай, унижал и уничтожал массово местное население, превращал его в рабов заморских метрополий, за что теперь есть возможность сполна поквитаться. Когда руководитель КНР товарищ Си с трибуны партийных съездов и других важных национальных форумов говорит о том, что его страна должна занять в мире «подобающее ей достойное место», он тем самым фактически расшифровывает для непонятливых новую национальную идею Китая. В которой вверенная ему страна просто не потерпит, чтобы кто-то с другого континента ей указывал, как жить, чем и за сколько торговать и каким курсом своего развития следовать. Правда, исторически Америка в определенное время была готова позволить Китаю развиваться как независимой стране, но исключительно под американским внешним контролем, по американским лекалам- планам, и в интересах прежде всего собственного процветания, а потом уже- в какой-то степени китайского. Ведь еще в ходе Второй мировой войны американцы установили тесные контакты с Мао Цзэдуном. Да и сами китайские коммунисты после того, как вооруженные отряды Чан Кайши перебрались на остров Тайвань, не прочь были «уравновесить» влияние Советского Союза на «дружбу с Западом», и прежде всего - с Соединенными Штатами. Именно тогда товарищ Мао ввел столь популярное нынче понятие «многовекторной политики», которая отнюдь не противоречила коммунистическим идеалам, а давала возможность китайским коммунистам брать и у своих единомышленников в Москве, и на Западе то, что им в данный момент было нужно. Более того - именно Мао (господину Трампу это было бы неплохо учесть) предложил тогда американцам заключать в двусторонних отношениях сделки. Которые были бы выгодны обеим сторонам, но при этом учитывали и их национальные «шкурные» интересы. Китай, как СССР, сам по себе развалится. Зачем на него нападать? В нынешние времена отношения между США и Китаем развиваются по весьма странной, на первый взгляд, схеме, но вполне объяснимой с точки зрения тех просто кондовых догм, которые навязываются «сверху» американским руководством. И которые как раз и приводят к тому, что между странами полным ходом идет торгово-экономическая война, а военные всерьез рассматривают варианты, что и как им придется делать в случае возникновения вооруженного противостояния. Так вот, в США по-прежнему считают на полном серьезе, будто в Китае построен некий вариант местного социализма-коммунизма и что «развитому капитализму» с коммунистами никак и ничем не состыковаться. Более того - именно рыночная экономика, и прочие либеральные» примочки» должны по идее сами собой развалить нынешний Китай. А когда там опять-таки естественным путем установится в западном понимании «просвещенная демократия», американцы уже обязательно помогут китайским товарищам-господам побыстрее влиться в единую семью «идущих правильным путем народов» нашей планеты. Еще более «гениальные» идеи в этом плане выдвигал в свое время тогдашний президент США Б.Клинтон. Он и вовсе был убежден, что после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году Китай непременно «раскроется» после появления Интернета и мобильных телефонов. Он на самом деле считал, что Интернет нельзя заблокировать, его нельзя на государственном уровне контролировать, а когда у тебя есть мобильный телефон, то ты якобы можешь быть на связи со всем свободным миром. И никакие местные спецслужбы тебе в этом не в силах будут помешать. На деле же все оказалось совсем иным, а китайцы в ответ на американские ожидания своего «неизбежного интернет-перевоспитания» только посмеиваются. Кстати, когда Китай в начале 60-х годов прошлого столетия фактически стал союзником США в борьбе против СССР, это стало крупнейшим внешнеполитическим провалом Москвы после окончания Второй мировой войны. Она тогда проиграла Америке не только КНР, но и целый ряд стран, равнявшихся ранее на Советский Союз в Африке, Азии и Латинской Америке. И нет ничего удивительного в том, что именно Китай оказывал самую существенную помощь вооружениями афганским моджахедам во время нахождения там частей Советской Армии, а вовсе не США. Но к концу 80-х годов отношения СССР и КНР нормализовались, зато Америка по следам событий на площади Тяньаньмэнь ввела против Пекина целый ряд санкций (некоторые из них действуют до сих пор), что усилило взаимодействие (пусть и чисто внешне, но тем не менее) Москвы и Пекина. Хотя и Китай вовсе полностью не разрывал отношения с Соединенными Штатами и лишь «временно их приостанавливал». От Америки Китай получает очень многое. Так чего же от подобного сотрудничества отказываться? При всей своей внешне вроде бы про-коммунистической ориентации Китай с момента развала СССР стремился всячески наладить с США торгово-экономические отношения. И при всей якобы многовекторности своей политики активно закупал в Соединенных Штатах самолеты, автомобили, станки, транспортное оборудование. Естественно, ни о каком соперничестве двух стран тогда не было и речи. А когда в КНР начались реформы под руководством Дэн Сяопина, в Вашингтоне на полном серьезе рассчитывали на то, что Китай станет постепенно капиталистическим (по американским понятиям) и по основным позициям подконтрольным Америке. Если при Р. Рейгане ведущие американские политологи считали, что Китай «вот-вот» распадется на несколько государств (по типу СССР), а при Б.Клинтоне уверенность была уже в том, что Китай просто станет в течение 10-15 лет электронным придатком США. Дескать, китайцы поголовно будут все пользоваться американской передовой техникой, находиться под полным американским контролем. А из Вашингтона этим процессом будут тонко и надежно руководить. Самое удивительное, что именно посредством Интернета и мобильной связи в американском руководстве считалось, что в Китае наступит очень скоро свобода – в западном ее понимании и измерении. Сегодня же Д. Трамп и его ближайшие советники просто приходят в ужас, потому как Китай – главная угроза американской науке и технике. Именно КНР крадет безнаказанно все самые важные научные секреты у Америки, а те самые средства связи (самые передовые в мире) отнюдь не привели к развалу Китая, а скорее еще более, таким образом способствовали его процветанию. Надо также не забывать о том, что после окончания Второй мировой войны Соединенным Штатам вовсе не нужен и не выгоден был коммунистический Китай. Страну в Вашингтоне рассматривали как нечто подобное режиму на Тайване, и если уж в Пекине не хотели сразу на западный лад перевоспитываться, то была идея столкнуть Советский Союз и Китай между собой, что и удалось в начале 60-х годов американцам сделать. В этом измерении судьба Китая точно такая же, как Советского Союза - ни тех, ни других в Америке на карте мира видеть не особо желают. А уж если эти две страны будут ссориться и ненавидеть друг друга, так Соединенным Штатам от этого только одна выгода. Но если с СССР и Россией план Вашингтона в общем-то удался, то с Китаем пока все складывается как-то «не по расчету» американских политиков. Когда к реальной власти в КНР пришел Дэн Сяопин, то он провозгласил лозунг «накапливания сил, сидеть - не высовываться до поры-до времени», и тем самым как бы увел страну в «мировую тень». Где она постепенно «нагуливала жирок» и старалась по минимуму привлекать к себе внешнее внимание. Сейчас же курс, провозглашенный товарищем Си у Китая совершенно иной. Страна почувствовала себя вполне сильной и влиятельной, чтобы в меру возможностей не просто отстаивать свои интересы, но и все агрессивнее их навязывать другим, включая и Соединенные Штаты. На сегодня классический капитализм, который построен в КНР, намного жестче и изощреннее, чем в Соединенных Штатах. В КНР, как и в России, с каждым днем растет имущественное расслоение, сельское население в массовом количестве стремится переселиться в города, где больше можно заработать денег и получить разного рода потребительских услуг. И даже при резко возросших расходах на оборону в Китае государство фактически спонсирует буквально помешательство рядовых граждан на потреблении материальных благ, что идет теоретически вопреки принятой государством идеологии (которую по старинке все еще именуют коммунистической). Судя по различным источникам, даже китайской, не говоря уже о западной информации, внутри КНР с каждым годом накапливается общественное недовольство теми условиями жизни, которые формируются особенно во внутренних районах КНР. Самого товарища Си критикуют даже коллеги по партии за фактическую узурпацию им верховной власти и усиливающийся контроль над средствами массовой информации. Это понимают и в верховном руководстве КНР, поэтому Пекин и затеял гигантский проект «Один пояс -один путь», который призван не только закрепить военно-политическое влияние страны в мире, но и снять немалое внутреннее напряжение в Поднебесной. Что же касается отношений Китая с Америкой, то чем больше страны будут вводить друг против друга различных санкций, повышенных тарифов и заградительных пошлин, тем меньше у них будет шансов в чем-то реально сотрудничать и быть нужными друг другу. Не надо здесь строить иллюзии насчет огромного торгового оборота между двумя странами. Важна сама динамика отношений – а она показывает, что все меньше остается сфер, где Пекин и Вашингтон действуют совместно, и все больше - где они выступают не просто соперниками, а ярыми антагонистами и даже врагами. Поэтому когда вы слышите, что в нынешний якобы цивилизованный век (вспомните, что делается нынче в Сирии, как прикончили «цивилизованно» лидера Ливии и какова жизнь где-нибудь в Афганистане или Сомали) якобы невозможны войны между с виду более чем просвещенными странами (да к тому же первыми двумя экономиками планеты), не принимайте подобное всерьез. Полным-полно примеров, когда самые цивилизованные и «продвинутые» культурно-эстетически страны буквально с озверением бросались друг на друга. И били вчерашнего партнера-союзника так, что никакой враг вроде бы не осмелился. Безусловно, прямой военный конфликт США и Китая вполне возможен, произойти он может в любой момент, причиной такого столкновения может стать все, что угодно - даже самая с виду мелочь. Другой вопрос, как к такому конфликту будут готовы и та, и другая сторона. Ведь и Китай, и США сегодня решают одну и ту же задачу - контроль над всей нашей планетой. Просто одни этот контроль длительное время уже осуществляют, и кое в чем для такого контроля они уже и опыт приобрели. Зато другие только подобному поведению учатся, привыкают к статусу ведущей мировой державы. Гарантировано же то, что ужиться им в одной «земляной берлоге» долгое время вряд ли удастся. Вне зависимости от того, сколько лет у руля в Пекине будет находиться товарищ Си и покинет ли в будущем году Белый дом его нынешний обитатель…