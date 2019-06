Невидимое убийство

Экологические проблемы и риски в Казахстане только растут Владимир ИВАНОВ ПРИЗНАНИЕ облегчает вину. Во всяком случае, для виновников экологических бед. На этой неделе неожиданно стало известно, что АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» (ТЭЦ Атырау) признало вину в недавней массовой гибели рыбы в реке Урал, возместило убытки (не говорится, кому и в каком объеме), из-за чего уголовное дело против него уже закрыли. Кроме ТЭЦ в отравлении рыбы хлором винят руководство местного водоканала – «Атырау су арнасы», дело которого сейчас изучается прокуратурой и после этого отправится в суд. Впрочем, судя по тому, что страсти уже улеглись, а также тому, как легко «отделались» тепловики, можно предполагать, что водники тоже не сильно пострадают. Как правило, в Казахстане за экологию никого строго не наказывают, даже если шум по этому поводу выплескивается за пределы страны. Тем временем желающие побороться за контракт на постройку атомной электростанции в нашей стране, оказывается, уже сдают заявки в Нур-Султан, несмотря на то, что президент Касым-Жомарт Токаев еще недавно заявил, что «без учета мнения большинства населения нашей страны решение о строительстве АЭС принято не будет». Ну и вишенкой на торте экологического благоденствия Казахстана стало расширение района падения первых ступеней ракет, запускаемых Россией с Байконыра, которые будут падать в Костанайской области, неподалеку от района окота несчастных сайгаков, численность которых больше чем уполовинилась в 2015 году, когда погибли 134 тысячи животных. Есть еще и «сбоку бантик»: на днях в Алматы прошла конференция по качеству воздуха, на которой было заявлено, что качество воздуха в крупнейшей агломерации в стране сравнимо с «чемпионами» по загрязненности – Дели и Пекином. Дышите глубже, дамы и господа… Массовая гибель рыбы в Урале привлекла внимание всей страны в марте этого года, когда берега реки оказались усыпаны тоннами мертвых водных животных. Причины падежа не выглядели такой уж страшной загадкой, как гибель сайгаков в 2015 году (в конце все связали тогда с пастереллезом), так как над рекой витал устойчивый запах аммиака. Вопрос был только в том, кто виноват. Нам об этом заявляют более чем через 2 месяца, хотя, наверное, список «подозреваемых» был невелик с самого начала. Возможно, обнародовать названия и информацию о виновниках трагедии вынудил полицию сам глава государства. 4 июня Касым-Жомарт Токаев опубликовал твит следующего содержания: «Экологическая ситуация в Атырау будет на моем личном контроле. Мы должны сохранить уникальный потенциал Урала и Каспия. Сейчас виновные в отравлении рыбы установлены. Они должны понести заслуженное наказание». Внимание президента к этой проблеме связано с его визитом в Атыраускую область в эти же дни. Встречаясь с общественностью в Атырау, Токаев также заявил по этому поводу: «Погибло 118 тонн рыбы, из них 108 - осетровые. Учитывая, что наши рыболовные предприятия работают только на 60%, это огромные потери. Я взял лично на контроль эту ситуацию… В 2012 году мы полностью запретили вылов осетровых, но, несмотря на это, количество осетра упало в два раза, севрюги - в семь раз…». От себя добавим, что примерно такие же потери понесли в 2015 году и сайгаки: в 2014 году их было 256 тысяч, а тел погибших животных спустя год было найдено 134 тысячи (!). Насчет того, насколько тяжелым будет «заслуженное наказание», можно судить по уголовному кодексу, который относит экологические преступления к преступлениям средней тяжести (максимальное наказание за них не превышает 5 лет). В статье 281 УК РК («Загрязнение, засорение, истощение вод») установлено 2 типа наказания. Если «эти деяния повлекли причинение существенного вреда растительному или животному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству», то за это наказывают «штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года». Однако если последствия загрязнения повлекли «массовую гибель растительного или животного мира», то срок лишения свободы может возрасти до пяти лет. Как именно будет трактованы действия руководства водоканала, будет решать суд, так что только после этого будет ясно, чего стоят слова Токаева. Пока же президентское заявление по поводу строительства АЭС в Казахстане, насчет чего общественность также активно высказывалась и возмущалась, выглядит скомпрометированным. Напомним, во время своего первого зарубежного визита в Россию президент Путин предложил Токаеву построить АЭС. После этого наши чиновники даже определили место – в Алматинской области, где, оказывается, все готово под подобный проект. Однако возмущение в социальных сетях вынудило власти страны заверить население, что решение еще не принято, и, если будет, то только «с учетом мнения» граждан. «Большой резонанс и дискуссии в обществе вызывает тема строительства атомной электростанции. Эта проблема сложная. К 2030 году Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии. Следовательно, эту проблему нужно решать уже сейчас. В то же время без учета мнения большинства населения нашей страны решение о строительстве АЭС принято не будет. Это - исключительно важный вопрос, затрагивающий интересы всего нашего народа, и его мнение будет принято во внимание. Именно из этого мы будем исходить», - дословно заявил Касым-Жомарт Токаев 26 апреля. Теперь вдруг выясняется, что президент корейской энергетической корпорации приезжал 4 июня в Казахстан, чтобы пролоббировать участие своей компании в тендере на строительство АЭС, документы для участия в котором компания подала 31 мая. Сообщает об этом со ссылкой на информацию от самой корпорации корейское издание Business Korea. Перевод этой статьи разместил казахстанский сайт ZonaKZ, и в нем, в частности, говорится: «Чон Чжэ Хун, президент корпорации Korea Hydro & Nuclear Power Co., посещает Казахстан с целью получить заказ на создание атомной электростанции. Казахстан планирует построить две атомные электростанции по методу Engineering, procurement and construction или EPC (то есть посредством заключения контракта на проектирование, поставку и строительство). Согласно распространенному 4 июня представителями KHNP сообщению, Чунг посещает центрально-азиатскую страну вместе с официальными представителями таких южнокорейских атомных компаний, как Korea Electric Power Corp., KEPCO Nuclear Fuel и Doosan Heavy Industries & Construction Co. Они встретились с Алмасадамом Саткалиевым, управляющим директором-руководителем дирекции по управлению энергетическими активами казахстанского фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», и Тимуром Жантикиным, генеральным директором акционерного общества «Казахстанские атомные электрические станции», клиента проекта атомной электростанции. Несколько ранее, 31 мая, корпорация Korea Hydro & Nuclear Power Co. подала техническое и ценовое предложение (technical and price offer — TPO) с целью получить допуск к участию в проекте строительства АЭС в Казахстане. Компания усиленно добивается возможности быть выбранным в качестве основного претендента на заключение контракта. В ее штаб-квартире ожидают, что KNPP будет избран победителем назначенного на сентябрь тендера». О том, как общественность страны воспринимает такие новости, можно судить по комментарию известного кинорежиссера Нуртаса Адамбая: «В стране, где из-за неверно установленных батутов погибают дети, нельзя строить АЭС!». Десятки гневных комментариев сопроводили его пост, что вполне объяснимо: буквально на днях в Интернете миллионы людей посмотрели американо-британский сериал Chernobyl на HBO о трагедии на АЭС в 1986 году, где в полной мере было раскрыто, как власти СССР лицемерно лгали своим гражданам по поводу смертельно опасной угрозы. По этой причине чиновникам не стоит удивляться скепсису со стороны общества. Так они, к примеру, реагируют по поводу потенциальной угрозы местам размножения сайгаков в Костанайской области от нового маршрута пусков (и сброса ступеней ракет) с Байконыра. О том, что Москва и Нур-Султан согласовали его и заключили соответствующий договор на 5 лет, сообщает портал CurrenTime.tv, который сообщает: «…Экологи отмечали, что под падение ракет выделяют территорию в Жангельдинском районе Костанайской области, рядом с которым находится природный заповедник «Алтын дала». В народе его называют «роддомом» для находящихся под угрозой исчезновения сайгаков. Власти Казахстана уверяют, что экологической опасности для сайгаков пуски ракет не представляют. К тому же, по словам (министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбута) Атамкулова, в течение ближайших трех лет Россия проведет в том районе «всего семь запусков». «По части экологической опасности – ну, это уже фобия, честно скажу», – подчеркивал министр». Ну, и про воздух в Алматы. О нем говорили на конференции «Качество воздуха Алматы и влияние на здоровье», прошедшей 31 мая. «Мы близки по уровню загрязнения с городами Китая и Индии, у которых свыше 20 миллионов населения. А у нас тут меньше 2 миллионов человек. По нашим данным, мы исследовали самые опасные канцерогены I группы - бензол, бензопирен, которые вызывают онкологические заболевания, рак и так далее. Эти канцерогены образуются почти из всех продуктов горения. Даже если вы жжете уголь, листья, резину, бензин или курите табак. Все, что низкого качества или не полностью сгорает, выделяет эти сильные канцерогены. В Алматы концентрация данных канцерогенов в зимний период превышает предельно допустимую концентрацию в 22 раза, в летний период, конечно, этот показатель намного снижается», - цитирует старшего научного сотрудника лаборатории «Экология биосферы» КазНУ Насиба Байматова сайт Tengrinews.kz. По словам ученой, в крупнейшем мегаполисе страны не хватает денег на исследования о загрязненности воздуха: «Нам нужен подробный и постоянный мониторинг. В Дели, к примеру, помимо двух госучреждений, как наш Казгидромет, пять научных институтов проводят исследования воздуха. У нас есть специалисты, но они проводят такие исследования непостоянно. Потому что не хватает финансирования. Поэтому точных данных о степени загрязненности городов Казахстана нет. К примеру, никто не может точно сказать, какой процент углекислого газа выделяется от ТЭЦ, транспорта и биотоплива». Возможно, скоро ситуация с мониторингом несколько улучшится: аким Алматы Бауыржан Байбек пообещал, что в городе будут установлены 350 датчиков замера уровня загрязненности воздуха. «Это позволит получать достоверную информацию об экологии Алматы, выявить источники наибольшего загрязнения воздушного бассейна и принимать соответствующие меры к ним», - говорят власти. Однако, как отмечают активисты-экологи, крайне важно, чтобы данные датчиков были открыты для населения, а не только для властей. На данный момент в разных местах города размещаются частные датчики, данные которых выкладываются на сайте AirKaz.org, и картина загрязнения воздуха по ним получается крайне неприглядной. Неблагоприятная экология отнимает больше человеческих жизней, чем войны, дорожно-транспортные происшествия, суицид и криминальное насилие. Ежегодно невидимые убийцы – плохой воздух, вода, отравленная пища и другие экологические факторы – отнимают миллионы жизней. Во всем мире развитые государства активно борются с причинами экологических бедствий, прекрасно понимая, что даже самые дорогостоящие решения все равно дешевле, чем жизнь, здоровье и доверие избирателей. У нас же – наоборот, обосновывая будущими экономическими проблемами, власти страны готовы принимать решения в обход граждан, обеспокоенных своим будущим.