Объемы экспорта и импорта ушли в минус

Нигмат РАМАЗАНОВ Ввиду сохраняющейся высокой сырьевой зависимости экономики Казахстана основным фактором влияния на показатели внешней торговли остаются мировые цены на сырьевые товары. Даже небольшое снижение котировок нефти обернулось тем, что в начале текущего года в очередной раз произошло ухудшение основных параметров внешнеэкономической деятельности. Изменение цен на сырьевые товары и курса национальной валюты оказывают ключевое влияние на показатели внешней торговли Казахстана. Падение цен и стоимости национальной валюты в 2014-2016 годах сопровождалось резким ухудшением основных параметров торговли страны. За это время стоимостные объемы экспорта по сравнению с 2012-2013 годом сократились более чем в два раза, в несколько меньшей степени снизились объемы импорта, положительное сальдо торгового баланса упало почти в четыре раза. В результате основные параметры внешней торговли в 2016-ом откатились на десять лет назад, на уровень 2006 года. В последующие два года на фоне улучшения ценовой конъюнктуры начался восстановительный процесс. Пошли вверх показатели экспорта и импорта, заметно выросло положительное сальдо торгового баланса. По итогам прошлого года стоимостные объемы экспорта составили около 61 млрд., импорта – превысили 32,5 млрд. долларов США. Профицит торгового баланса превысил 28 млрд. долларов. В результате показатели внешней торговли по отдельным параметрам вышли на уровень 2010 года. Первый квартал текущего года ознаменовался некоторым ухудшением ценовой конъюнктуры на наш основной экспортный товар. Котировки нефти сорта Brent выросли за три месяца с уровня порядка 53 до 68 долларов за баррель, но в среднем за квартал сложились несколько ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Снижение нефтяных цен сопровождалось увеличением добычи нефти. Судя по отрицательной динамике экспорта, компенсировать падение цен за счет продажи других товаров не удалось и не только объемы экспорта, но импорта вслед за ценами в начале года пошли вниз. По данным Комитета по статистике, внешнеторговый оборот страны, без учета неорганизованной торговли, по сравнению с первым кварталом прошлого года сократился на 3,7%, превысил 20,36 млрд. долларов США. Стоимостные объемы экспорта снизились на 4,3% - с уровня 13,78 до 13,31 млрд. долларов. Импорт сократился на 2,7% и составил около 7,05 млрд. долларов. В результате сложившейся динамики экспорта и импорта положительное сальдо внешнеторгового оборота снизилось до уровня менее 6,3 млрд. против более 6,5 млрд. долларов США в аналогичном периоде предыдущего года. Основными торговыми партнерами нашей страны по-прежнему остаются Россия, Италия и Китай. В первом квартале на долю Италии и Китая пришлось более 16% и около 14% соответственно всего экспорта, доля России и Франции составила 9,1 и 7,1%. Более трети (41,4%) товаров в общем объеме импорта в отчетном периоде было завезено из России, 14,8% - из Китая. Доля импорта из США и Германии составила 4,6% и 3,7% соответственно, на другие страны пришлось менее чем по 3,4% импорта. Показатели экспорта выросли со странами СНГ, импорта – с государствами ЕАЭС. По остальным участникам внешней торговли отмечено сокращение, как экспорта, так и импорта. Согласно информации Комитета по статистике, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан) в первом квартале увеличилась на 6% - почти до 4,45 млрд. долларов. При этом экспорт сократился на 4,8%, импорт - вырос на 1,7%, до порядка 1,34 млрд. и 3,10 млрд. долларов США соответственно. Следует отметить, что доля России в товарообороте Казахстана со странами ЕАЭС составила около 92,8%. Комитет по статистике перестал публиковать оперативные данные не только по отдельным товарам, но и по основным группам товаров. Поэтому сложно судить, как цены и физические объемы продаж и покупок отдельных товаров повлияли на динамику экспорта и импорта. Однако, как представляется, основное влияние на экспорт оказало снижение цен на сырьевые товары. Судя по всему, небольшое ухудшение ценовой конъюнктуры на внешних рынках не удалось компенсировать за счет увеличения натуральных объемов продаж, несмотря на рост показателей выпуска продукции в реальном секторе экономики, в том числе – добычи нефти и газового конденсата. Основной причиной снижения объемов импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года могли быть низкий платежеспособный спрос как предприятий, так и населения, несмотря на декларируемые высокие темпы роста заработной платы и доходов наших сограждан. Сокращению импорта могло также способствовать ослабление позиции тенге к валюте основного торгового партнера страны – российскому рублю, а также повышение цен на импортируемую продукцию. Сырьевая зависимость экономики отражается и на объемах, и на структуре торговли. Изменение мировых цен на энергоносители отражается на товарной структуре экспорта в сторону увеличения или снижения доли сырьевых товаров. Так, доля минеральных продуктов по сравнению с первым кварталом прошлого года сократилась с 72,7 до 71,0%. Тем не менее, удельный вес сырьевых товаров остается очень высоким. Для сравнения: в первом квартале 2016 года эта цифра равнялась 65,2%. Кроме того, в структуре экспорта более чем на процент (до 15,2%) снизилась доля металлов и изделий из них. При этом произошло небольшое увеличение доли роста продаж продуктов животного и растительного происхождения, продукции химической промышленности и связанных с ней отраслей, машин, оборудования и транспортных средств. Незначительно изменилась и структура импорта. Доля импорта машин и оборудования в отчетном периоде снизилась с 38,1 до 37,9%, минеральных продуктов – с 10,8 до 8,0%, продуктов животного и растительного происхождения и готовых продовольственных товаров - до 10,9%. При этом удельный вес продукции химической промышленности и связанных с ней отраслей повысился до 17,1%, металлов и изделий из них – до 12,3%. Произошедшие изменения структуры импорта могли быть обусловлены сокращением импорта ГСМ, падением роста металлургической промышленности страны, ценовыми факторами. Изменение структуры и экспорта, и импорта определяется не только динамикой мировых цен, но и эффективностью мер, направленных на снижение сырьевой зависимости экономики. Решением этой ключевой проблемы власти занимаются давно, однако на деле мало что меняется. По большому счету, Казахстан превратился в экспортера сырьевых ресурсов на мировые рынки, так как экспортировать кроме сырья и товаров с невысокой долей добавленной стоимости практически нечего. Поэтому структура экспорта зависит в первую очередь от изменения мировых цен на сырьевые товары, и в меньшей степени – физических объемов продаж различных товаров. Распад высокотехнологичных отраслей, в целом деградация обрабатывающей промышленности сказывается не только на сохранении сырьевой направленности экономики, но и ее зависимости от импорта. Объемы производства непродовольственных потребительских и инвестиционных товаров в стране ничтожно малы, динамика производства большинства продовольственных товаров отстает от спроса, что влияет на высокую зависимость Казахстана от импорта этих товаров. Поэтому потребность в непродовольственных потребительских товарах едва ли не на 100% удовлетворяется за счет импорта, по-прежнему высокой остается и зависимость от импорта инвестиционных, а также и продовольственных товаров. Как было заявлено на заседании правительства в апреле текущего года, увеличение объемов не сырьевого экспорта по-прежнему является одним из основных направлений работы кабинета министров. Согласно представленной информации, в прошлом году Казахстан экспортировал не сырьевые товары и услуги на сумму 23 млрд. долларов США. Было заявлено, что согласно Стратегии стоит задача по увеличению экспорта товаров с добавленной стоимостью и услуг к 2022 году до 32 млрд. долларов. Ежегодно экспорт таких товаров и услуг должен увеличиваться на 2,2 млрд. долларов. По словам министра национальной экономики, наибольший вклад в не сырьевой экспорт внесли товары металлургической промышленности. Это трубы, металлоконструкции, прокат, сплавы, металлы и другие товары. Следующие по объему – товары химической отрасли. В данной группе основной объем экспорта приходится на уран. В тройку лидеров входят нефтепродукты. Для достижения поставленной задачи необходимо увеличить экспорт промышленных товаров до 20,2 млрд., сельскохозяйственных – 1,9 млрд., услуг – до 5,3 млрд. долларов, подсчитали в правительстве. Ожидается, что наибольший рост экспорта придется на транспортные услуги (с 4 до 5,3 млрд.) и туризм – до 2,4 млрд. долларов, доложил министр национальной экономики на заседании. Отраслевые министры доложили о проводимой работе по достижению поставленной задачи. Было заявлено, что в настоящее время имеются все инструменты для улучшения структуры внешней торговли, в бюджете предусмотрено финансирование на ближайшие 3-4 года. По итогам заседания премьер-министр поручил в месячный срок разработать дорожные карты по продвижению экспорта в отраслях и приоритетных секторах услуг, а также обеспечить разработку и внедрение казахстанских стандартов, технических регламентов и норм, соответствующих международному уровню. Насколько поставленные задачи будут выполнены или вновь благие намерения останутся лишь на бумаге, покажет время. Пока же, как было отмечено, основное влияние на динамику внешней торговли будут оказывать сырьевая зависимость отечественной экономики, мировые цены на нефть, объемы ее добычи, изменение курса тенге по отношению к валютам основных торговых партнеров, финансовое положение отечественных предприятий, платежеспособный спрос населения. В марте этого года правительство в очередной раз пересмотрело прогноз социально-экономического развития, исходя из мировой цены на нефть 55 долларов за баррель в среднем за год, снижения объема ее добычи до 89 млн. тонн. Согласно этим ожиданиям, власти планируют падение объемов экспорта и импорта товаров до уровня порядка 54,4 млрд. и 32,9 млрд. долларов США. Соответственно, положительное сальдо торгового баланса может сложиться в районе около 21,5 млрд. долларов. Судя по динамике истекшего периода, мировые цены на нефть могут сложиться по году выше, чем это прогнозируется правительством. При таком сценарии рост экспорта и положительного сальдо внешней торговли может оказаться несколько выше показателя, планируемого правительством. В то же время рост торговли если и будет, то очень медленным. Так, достижение параметров выше запланированных в текущем году будет означать, что объемы и экспорта, и импорта останутся намного ниже рекордных показателей, в лучшем случае останутся на уровне прошлого года.