Сдавайся, кто хочет

Соединенные Штаты в очередной раз грозят начать войну против Ирана. А Тегеран почему-то в очередной раз этого не боится Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Когда слушаешь нынешних политиков – тех, мало что понимающих в окружающем их мире, и тех, что наделены реально властью разнести наш земной шарик в пыль вселенскую, создается впечатление какого-то всемирного умопомрачения, которое давно уже вышло из-под какого-либо контроля. То санкции вводят против всех и всего, что движется и в чем-то с тобой несогласно. То спецназы разные отправляют на усмирение чем-то недовольных. А то и настоящую войну грозят начать, причем не одну, а сразу несколько. Чтобы, значит, ни один враг не ушел, не прошел и не посмел вообще свой голос против «хозяина тайги» подавать. Если сегодня посмотреть даже наискосок на карту мира, то в самых различных его уголках полыхает примерно около сотни военных и вооруженных конфликтов самой различной силы, интенсивности и степени жестокости. Не живется, понимаешь, людям на планете Земля мирно, спокойно, по-добрососедски. Точнее, не дают им мирно и спокойно жить занимающие особо важные посты политики. У которых свое видение «мира и спокойствия» и которым именно военным путем проще решить стоящие перед ними «сугубо мирные» задачи. Если только подсчитать, сколько военных конфликтов сотрясало нашу планету за последние десять лет, то выяснится, что разрушения и число смертей в ходе последней мировой войны уже не намного отличаются от того, что происходило сравнительно недавно в Ливии, Ираке, Афганистане, нынче творится в Сирии, Сомали и ряде других стран. При этом главными причинами подобных военных столкновений становятся, казалось бы, чисто банальные вещи - кто-то хочет жить самостоятельно, а ему, оказывается, это «не положено». Кто-то решил создать собственное ядерное оружие, чтобы, значит, особо ретивые соседи не покушались бы на твой территориальный суверенитет. А другие по этому поводу не просто возмущаются, а грозят «непокорных» примерно проучить. В том числе (это если санкции всех видов и расцветок не сработают) и военной силой. Которую на полном серьезе в очередной раз нынче планируется применить против Ирана. Это не конфликт из-за ядерной программы Тегерана. Это просто «дело принципа» Итак, Соединенные Штаты в …надцатый раз собираются «проучить» Иран и если совсем уж приспичит - применить против него военную силу. Для этого в район Персидского залива (который живущие вдоль его берегов арабы именуют исключительно Арабским) была послана ударная группа американских войск во главе с пока одним авианосцем (а там, если потребуется, подтянутся и еще парочка). А на военно-воздушную базу в Аль Удейде в Катаре прибыли тяжелые американские бомбардировщики. Все это, по идее, должно смертельно (в очередной раз) напугать официальный Тегеран. И привести к тому, что Иран уже не просто должен будет публично отречься от каких бы то ни было работ по ядерному оружию, но и пустить к себе всех на свете обитающих инспекторов и желающих проверить «честность и надежность» нынешних иранских руководителей. Как известно, год назад президент США Д.Трамп объявил о выходе его страны из так называемой ядерной сделки, согласно которой Иран обязался прекратить работы по созданию собственного ядерного оружия (то есть приостановить их, но отнюдь не уничтожить все имеющиеся в этом деле наработки). А коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами брал на себя обязанность потихоньку отменять некоторые санкции против Тегерана, а также разморозить часть иранских средств, находившихся долгие годы в американских и британских банках. Сейчас же ситуация складывается так, что Соединенные Штаты при нынешнем президенте сняли с себя полностью какую-либо ответственность за все то, что с иранцами подписывал бывший глава США Б.Обама. Помимо этого, американский президент убеждает не первый день полностью отречься от Ирана и своих союзников-вассалов в Европе. И хотя те несут от подобной антииранской политики немалые экономические и финансовые потери, они все же соглашаются поддерживать Вашингтон и гнобить иранцев «до победного конца». Иранцы, в свою очередь, не намерены ставить на кон свою государственную независимость лишь в угоду Д. Трампу и его команде. Там надеются на то, что возможный приход в Белый дом к осени будущего года другого, более вменяемого лидера США, поможет им снизить накал нынешней враждебности между двумя государствами. И вполне вероятно, все те позиции по ядерной сделке, от которых сейчас Белый дом упорно открещивается, будут вновь восстановлены. Понимает это и американский президент, но его ближайшие советники и советчики подталкивают его к пусть и небольшой, но все-таки военной операции. Вот только «противниками» у США на этот раз могут быть не разбежавшиеся при первых выстрелах армия Саддама Хусейна или коварные талибы, попрятавшиеся по пещерам, и отдав американцам столицу Кабул, по-прежнему контролирующие более половины территории многострадального Афганистана. А такие страны, как Иран, КНДР, Венесуэла да Куба с Никарагуа. При этом создается впечатление, что Соединенные Штаты хотят ввязаться в военные конфликты везде, где только можно. То, что никакой «маленькой войны» ни в каком регионе у Америки не получится, прекрасно понимают и в Белом доме. Но приближаются президентские выборы, и чтобы на них вновь победить, президенту Д.Трампу надо непременно показать себя сильным, решительным и умеющим принимать судьбоносные решения политиком. Больше всего напряженность сейчас нагнетается именно вокруг Ирана, тем более что Америку к удару по Ирану подталкивают и ее главные в регионе «доброжелатели». Или, как они себя любят именовать, «стратегические партнеры» – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Д.Трамп к их «дружеским пожеланиям» все больше прислушивается, и вполне вероятно, что какие-то резкие движения в отношении Тегерана он все-таки решится предпринять. Никто и ни о чем сейчас не думает. Тем более о том, что может быть дальше Вот уже два месяца, с момента, как президент США отправил в регион Персидского (Арабского) залива авианосную группу, а министр обороны страны пообещал нарастить военное присутствие Соединенных Штатов на Ближнем Востоке до нескольких десятков тысяч человек, многочисленные эксперты по всему свету гадают на кофейной гуще, что все-таки будет, если начнется война Вашингтона и Тегерана. Идут при этом подсчеты их военной мощи, количества самолетов, ракет, военных кораблей и много чего другого. С иранской стороны подсчитываются свои союзники (Сирия, Ирак, Ливан, Йемен), а с американской – свои (все «демократические силы» планеты). Кто-то уже определил, что если американцы возьмутся за дело «по-серьезному», то Иран пойдет сдаваться через пару недель максимум. Но есть варианты, при которых война эта (если она действительно начнется) может продолжаться бесконечно долго, и еще неизвестно, кто в ней в конечном итоге окажется победителем. Интересен и весьма необычный для международного права сам повод для начала такой войны. Если кто помнит, то Саддама Хусейна в Ираке «вдруг» обвинили в наличии химического и даже биологического оружия. Какая разница, что ни того, ни другого у него не было. Соответственно никто и ничего в Ираке после вторжения туда войск США и не нашел. Главное - предлог был, и даже в стенах штаб-квартиры ООН насчет этого принимали во многом бессмысленную резолюцию. Когда громили руководителя Ливии Муамара Каддафи, то его обвиняли в якобы геноциде собственного населения (бесплатная медицина, бесплатное образование и жилье, пособия при рождении ребенка в сумме 150 тысяч долларов на семью и прочее – ну чем не геноцид?) А поскольку обвинили, то вроде бы можно и разные военные решения проблем предлагать. Что в конечном итоге и было сделано - ливийский большой начальник был свергнут и убит, а что сегодня в Ливии творится - так без слез и не упомянешь. Так вот с Ираном ситуация такова: основная государственная структура, на которой держится прежде всего безопасность и экономическое функционирование страны – Корпус стражей Исламской революции объявлен был Соединенными Штатами «террористической организацией». То, что иранцы в ответ объявили международными террористами военное командование американской армии в регионе - это чисто словесная риторика. А вот за американским решением-объявлением стоит совершенно конкретная процедура последующих действий. Напомню, что в Афганистан американские войска были посланы с одобрения конгресса как раз для борьбы с этим самым международным терроризмом. Поэтому если в Иране этот самый «международный терроризм» руководит, по сути дела, всей страной, то послать туда войска, чтобы «разобрались на месте» с кем положено - лишь вопрос времени и выделенных финансовых средств. И еще. На сегодня Иран ведь фактически никто уже не обвиняет в том, что он якобы нарушает какие-то положения подписанной четыре года назад «ядерной сделки». Ему вменяется то, что он просто является угрозой своим ближайшим соседям, что имеет значительное население и огромные нефтяные и газовые запасы, что якобы вмешивается во внутренние дела целого ряда соседних стран. И что имеет армию, которую реально боятся, что соседи-мусульмане сунниты из Залива, что (а это самое главное) Израиль. Говорите, что всем будет плохо? Ну и что с того? А теперь - о том, что вообще происходит в нашем бренном мире и когда же человечество перестанет делать самому себе бесконечные гадости, как бы того ни хотели отдельные политики и как бы к тому ни подталкивали их не менее жадные и алчные «делатели денег» в виде мировой банковской и военно-промышленной братии. Дело ведь на сегодня не только и не столько в Иране, сколько в какой-то полностью оторванной от реалий философии общего поведения ведущих государств мира. Словно они живут на какой-то только им принадлежащей планете. А все остальные - так пусть это их якобы и беспокоит. Вот собрались американцы воевать с Ираном и рассчитывают в этом «благородном деле» на помощь Израиля, Саудовской Аравии, ОАЭ и целого ряда других государств. Просчитывают вроде бы аналитики военного ведомства США, во сколько может такая война обойтись, какой ущерб Иран может нанести американским интересам в регионе (то, что Тегеран может дотянуться и до самой территории Соединенных Штатов, как-то во внимание вовсе не принимается). А также заранее оповещаются руководители стран Персидского (Арабского) залива, чтобы знали - иранцы могут ответить по вашей территории, так что готовьтесь, всякое может случиться. Суть же всех расчетов возможных последствий войны в Заливе проста: плохо будет всем. И тем странам, которые в регионе расположены, и тем, кто с Ираном поддерживает какие-либо торгово-экономические отношения (в том числе – это все государства Центральной Азии). Плохо будет мировому рынку нефти, потому что он вообще может полностью обвалиться, а если иранцы перекроют Ормузский пролив, через который проходят ежедневно сотни танкеров (причем не только с нефтью, но и сжиженным газом), то всему мировому «порядку» может прийти большой и полный стабилизец. Ну и что? Кто-нибудь именно серьезно, на уровне ответственности даже не перед своей страной, а перед всеми остальными государствами, принимает подобное в расчет? Судя по всему, никто даже не волнуется насчет возможных последствий всего этого «военно наказуемого безумия». В этой ситуации давно уже не удивляет ни поведение единой Европы, ни так называемых международных организаций, которые теоретически как раз-таки и создавались в свое время для того, чтобы не допускать всеми силами возможности возникновения крупномасштабных военных конфликтов, не говоря уже о региональных войнах. Европа же, несмотря на свои постоянные заверения в якобы политической самостоятельности и даже каком-то полном суверенитете, в отношении Ирана (как и России) четко следует американским указаниям. Как и в случае с Россией и Китаем, европейцы разрывают один за другим контракты с Ираном «по дружеской просьбе своих американских партнеров», отменяют уже якобы заключенные сделки на поставку в Иран своей продукции и закупку у Тегерана нефти. А также замораживают иранские денежные средства, которые размещены у них в банках. Все это, подчеркиваю, европейские страны делают исключительно в ущерб самим себе. Но все же делают, словно не понимая, чем это все может закончиться. А пресловутая ООН? Чем занимается ее Генеральный секретарь и прочие его заместители, для которых, опять-таки теоретически, ничего не может быть важнее, как сохранение мира на нашей планете? А ничего не делают. Выражают периодически свою «обеспокоенность» происходящим и призывают стороны к какой-то мифической «сдержанности». А Россия? Да она ради возобновления какого-то подобия отношений с США не только Иран - кого угодно «оставит в стороне» (хотя вполне могла бы, по крайней мере, словесно поддержать иранцев, но куда там!) Пожалуй, только Китай «забил» по-крупному на угрозы Соединенных Штатов на иранском направлении и стал наращивать закупку иранской нефти. При этом оплата за нее будет идти в юанях, которые Тегеран сможет со специальных счетов в китайских банках использовать для закупки необходимых для себя товаров. Также Китай предложил Ирану приобретать у него самолеты и многие виды иной техники, которую нынче отказываются поставлять этой стране европейцы. Безусловно, любая напряженность в международных делах опасна и непредсказуема, потому что никто не знает, до чего могут в конечном итоге «доиграться» политики. И какие еще поводы они придумают, чтобы кого-то в мире «наказать», а кого-то – «примерно поставить на место». Важно, что это не имеет никакого отношения к желаниям миллионов обычных, не желающих никому на нашей планете зла рядовых граждан самых разных государств. Которые при любом развитии подобных конфликтов (что вокруг Ирана, что в других точках ) окажутся лишь разменной монетой в руках тех, для кого любая война- это просто бизнес, причем по деньгам самый что ни на есть выгодный.