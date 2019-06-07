Феномен ледокола

Дания YES!ПАЕВА: Демократия и рыночная экономика – две стороны одной медали Айгуль Жумабаева ФИНАНСИСТ и ДЕПУТАТ, да к тому же ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-КАНДИДАТ в президенты Республики Казахстан Дания Еспаева и ее доверенные лица по всей стране продолжают доносить свою предвыборную программу до избирателей. Ее главным отличием является опора на рыночные механизмы и политический прагматизм, что неудивительно, ибо платформа Леди YES! суть органичная часть идеологии партии бизнеса. Но в отличие от предыдущих кампаний, нынешние приоритеты расставлены не так жёстко, с большей гибкостью и нацеленностью на реалии, в чём, безусловно, чувствуется и женская рука. Здесь нет разделения общества на «своих» и «чужих», призывов «всё забрать и поделить» - зато есть здравые идеи, как сделать жизнь каждого лучше и успешнее. Даже политическую конкуренцию наша героиня умудряется облачить во вполне приличные формы: недаром говорят, что если бы миром правили женщины, то не было бы никаких войн. Правда, были бы страны, которые бы перестали разговаривать друг с другом (шутка). «В моей предвыборной программе нет ничего, чего нельзя было бы осуществить, - комментировала Дания Мадиевна российским журналистам - Мой главный конкурент - действующий президент Касым-Жомарт Токаев, человек опытный и высокоинтеллектуальный. Поэтому и я не писала каких-то популистских призывов, не угрожала «разобраться» с оппонентами, придя к власти. Я экономист, поэтому вся программа изложена чуть ли не «бухгалтерским» языком: затраты, доходы, баланс. Это понятно каждой домохозяйке и реально сделать в жизни». Всем известна пословица: «Если дать человеку рыбу, он будет сыт один день, если дать удочку, то он будет сыт всю жизнь». Во всем мире происходит бум популистов, что показали и выборы в Европарламент. Популистские кандидаты соблазняют избирателей раздачей халявной «рыбы», но саму раздачу оставляют за собой. «Удочкой» же для любого общества может стать только свобода предпринимательства, возможность открыть собственное дело, успех которого зависит только от него самого и платежеспособности его соотечественников. Любые социальные проблемы – от жилья и образования, до здравоохранения и пенсионного возраста – можно решить, если обеспечить постоянный и бурный, взрывной рост реальной экономики. Реальной – значит опирающейся на технологии, многоукладность и квалифицированную занятость, высокие доходы работников и национального бюджета. Отсюда и главный посыл предвыборной программы Дании Еспаевой: «Основа постоянного развития – конкуренция и массовое предпринимательство. Не бывает массового предпринимательства там, где ограничена честная конкуренция. Не бывает свободного общества там, где нет борьбы идей. Залогом лучшей жизни являются не чиновники, а рыночная экономика, демократия и социальная справедливость». Отсюда же – из стремления обеспечить бизнес платежеспособным спросом – и непривычная для банкира забота о социальной тематике, справедливом распределении доходов в обществе, сокращении разрыва между богатыми и бедными. Хотя в отношении её позиции по поддержке многодетных, молодёжи, здравоохранения и образования – в леди Дание, наверное, всё-таки доминируют чувства матери четверых детей и внуков. Возможно, поэтому наряду с вполне понятной популярностью среди прекрасной половины пример ворвавшейся в политическую элиту Еспаевой вдохновил и молодёжь. Она показала, как многого можно добиться сельской девочке, с младенчества потерявшей родителей, но сохранившей главные человеческие качества: целеустремлённость, трудолюбие, благодарность за каждое доброе слово. Её уникальность даже не в том, что простой человек смог добиться вершин в бизнесе и политике; а в том, что она совершила то, чего до неё не делал ни один человек в стране. Еспаева выполнила роль ледокола, взломав стереотипы и негласные табу. Одним махом она снесла все барьеры перед будущими поколениями, расширила их возможности, подняла планку амбиций на максимальную высоту. Своим вызовом Дания сказала обществу, и прежде всего тем, кто только задумывается о своём месте в жизни – нет ничего невозможного. Не бойтесь быть первыми, не бойтесь браться за дело, которое до вас не делал никто. И конечно, такой порыв заслуживает ответной популярности. Как тут не вспомнить великого поэта: «О чём этот посёлок? О любви. О вечной жизни под бескрайним небом». Мечтать о большем, чем ты можешь сегодня; ставить большие цели и никогда не сдаваться – вот о чём Дания Еспаева. Раньше других феномен Леди YES!ПАЕВОЙ видимо почувствовали делегаты «Ак жола», когда тайным голосованием выбрали её, оставив позади пятерых мужчин. Заметим, что и 70% самих делегатов съезда тоже были мужчины. Зато какие мужчины! – так и хочется добавить, - умные, прогрессивные, смелые, раз отдали голоса своей партии не по принципу «свой-чужой», а по принципу «тот, кто лучше». Затем этим феноменом проникся и предвыборный штаб кандидата - и на плакатах имя ДА!нИЯ! YES!ПАЕВА заиграло трёхъязычным «Да!», в программе появился молодёжный рок-концерт, а сам Азат Перуашев на встрече со студентами признал, что именно Леди YES! «показывает пример миллионам молодых казахстанцев» как «нужно дерзать и верить в свои силы, которые заложены в наших генах». До голосования остались считанные дни. От того, за кого проголосуют казахстанцы, будет зависеть многое. Стране нужны перемены, но не разрушительные «до основанья, а затем…». Перемены нужны бурные, взрывные, но – качественные, позитивные, опирающиеся на достигнутое и открывающие дорогу к лучшему. Живой пример таких перемен, способный вдохновлять сограждан - Дания Еспаева. Так пожелаем ей победы. Оплачено территориальной избирательной комиссией г.Нур-Султан из средств Республиканского бюджета, выделенных для покрытия расходов кандидата в президенты РК Еспаевой Д.М.