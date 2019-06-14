По старому сценарию

победил Токаев ДН ГОЛОСОВАНИЕ на президентских выборах 9 июня (а вернее, его официальный результат) не принесло сенсаций. В принципе, их особенно никто и не ждал (как выяснилось позднее). Назначенный преемник - Касым-Жомарт Токаев - записал себе в актив 70,96% голосов от официально озвученной ЦИКом явки в 77,5% избирателей. Ближайший преследователь - позиционировавший себя оппозиционным кандидатом Амиржан Косанов - по официальным итогам, получил голоса 16,23% взрослых казахстанцев. Баллотировавшийся от национал-патриотической организации «Улт Тагдыры» кандидат не стал выражать свое несогласие с результатами выборов, успев поздравить представителя «Нур Отан» еще до оглашения официальных результатов выборов. Произошло это вопреки данным независимых наблюдателей о нарушениях в ходе голосования, а также протоколам, на основании которых можно предполагать, что итоговый результат Косанова был куда выше официального. Обещавший бороться за чистоту выборов и рассчитывавший на попадание во второй тур «старый оппозиционер» вместо претензий к нарушениям выпустил в ночь подсчета голосов видео с осуждением «зарубежной оппозиции», призывавшей к акциям протеста, которые начали проходить после выборов в Алматы и Нур-Султане. Количество их участников начало приближаться к историческим рекордам, поставленным в 2016 году во время земельных митингов. Реакция властей на несанкционированные митинги была весьма жесткой: за несколько дней после выборов только по официальным данным задержанию подверглись 700-800 человек. Как следствие, крайне эмоциональные фотографии с алматинских и столичных улиц быстро попали в ленты международных новостей, за что Нур-Султан уже получил порцию зарубежной критики. Впрочем, уже к середине недели протест, видимо, начал выдыхаться, и в день спешной инаугурации Касым-Жомарта Токаева недовольные едва ли не сами подходили к автозакам по 1-2 человека, чтобы быть задержанными. Инновации - в жизнь Если и было на этих - первых без фамилии «Назарбаев» в бюллетене - выборах что-то новое, так это относительно массовое участие политически активных пользователей социальных сетей в процедуре наблюдения за выборами. Традиционно критично настроенные по отношению к властям пользователи Facebook массово начали проходить ускоренные тренинги по обучению премудростям и законодательной базе наблюдателя. После этого они заявились на многие участки по всей стране, скоординировав свои действия так, чтобы не дублировать друг друга, а охватить как можно большее количество мест для голосования. Независимыми или оппозиционными наблюдателями стали несколько тысяч активных граждан по всей стране. И это дало свой результат: традиционные организаторы избирательного процесса на местах - представители организаций образования и медицины - оказались под пристальным оком подкованных и записывающих все на смартфоны (с последующим выкладыванием в соцсетях) активистов. Считается, что зависимые от государственных органов медики и учителя являются исполнителями приказов пресловутого «административного ресурса», а в условиях низкой явки - еще и крупной группой послушных избирателей. Эта незавидная роль вкупе с невысокими зарплатами больно ударила по социальному престижу этих профессий в глазах общественности, став еще одним символом упадка в этой сфере. Появление неплохо скоординированных и максимально быстро раскрывающих информацию общественников позволило недовольной части общества получить документальные свидетельства того, насколько официальные цифры избирательных комиссий различаются с тем, что происходит в некоторых местах - и по явке, и по конкретным процентам распределения народных симпатий. Это электоральное «оружие» могло стать мощнейшим козырем для оппозиционного кандидата Косанова, но он решил отказаться от него, что стало фатальной ошибкой: теперь не верящие в честность выборов сосредоточили свои негативные эмоции не на властях страны, а персонально на их слишком прилежном оппоненте. Явка в Алматы - как обычно Но кроме данных от наблюдателей, которые активно выкладывали свою информацию в Facebook в течение всего дня выборов (попутно дивясь тому, что его, как и мессенджеры, вопреки ожиданиям никто не отключил и не блокировал), есть еще и личные впечатления, которые можно было сравнить с прошлым опытом. Автор этих строк ходит все последние годы на выборы в один и тот же участок, расположенный в школе, в районе, где он вырос и проживал с середины 80-х годов прошлого века. Сравнивать можно было с прошлыми президентскими и парламентскими выборами, когда даже официальная явка по Алматы составляла «несерьезные» 20-30% избирателей. В этот раз было практически точно так же. Чтобы получить картину на момент ближе к закрытию, визит на участок был запланирован на послеобеденное время, в районе 16:00. Улицы Алматы были довольно пусты, что, в принципе, нормально для воскресного дня и летнего времени. Сами «выборы» особенно не чувствовались, ввиду предельно жесткого ограничения на агитацию в «день тишины» и скомканность сроков выборов. Впрочем, после того, как выяснилось, насколько оппозиционный кандидат был готов сражаться за свои голоса, кажется, что и избирательная кампания не могла быть яркой по определению. Так, к примеру, эти выборы практически обошлись без такого традиционного атрибута, как предвыборные митинги кандидатов под открытым небом. Какие-то малочисленные «встречи с населением/трудящимися/сотрудниками предприятий» у них были, но того, что бы можно было бы назвать «массовым митингом в поддержку кандидата», нам не показали. Эти мысли сиротливо лишь подтверждал спрятавшийся меж деревьев у школьного забора стенд для агитации. Смешно сказать, но он даже не был заполнен плакатами, а в день выборов на него уже начали приклеивать частные объявления коммерческого характера. Во дворе школы бегала детвора, и молодые мамы выгуливали своих младенчиков. Импровизированный киоск со снедью напомнил про советские времена, когда осознававшего всю формальность своего участия в выборах советского гражданина завлекали на участки дефицитом, например, колбасой, которую продавали снаружи. Сейчас никакого дефицита не наблюдается, сейчас есть, скорее, недостаток денег, а не выбора. Но, видимо, старые инстинкты у организаторов выборов сильнее логики: у входа в школу стояла парта с какими-то булочками, шоколадками и напитками, накрытая палаткой, в тени которой дремал мужчина, с выражением лица спящего сторожа. Внутри школы, в прохладной тени фойе, куда доносились крики детворы с улицы, напрочь разгонявшие ощущение торжественности соучастия в политике, в разных углах сидели сотрудницы избирательного участка (числом с десятков) и всего 3 наблюдателя, которые явно тяготились своим одиночеством. Других избирателей, кроме Вашего покорного слуги, пришедших повлиять на будущее Казахстана на участке не было. Не было снаружи и смущающихся собственного любопытства девочек, которые в прошлые года собирали данные для экзит-поллов. Что характерно, данные экзит-поллов все-таки огласили и отличались они от итогов подсчетов в рамках статистической погрешности. Чтобы получить свой бюллетень, нужно было найти себя в списках избирателей, что произошло довольно быстро. Благодаря этой процедуре видно, сколько подписей стоит напротив фамилий соседей, списки которых видны, пока их листает сотрудница. На странице примерно из 50/60 ФИО, где было обнаружено искомое имя, едва около десятка подписей, так же как и обычно. Спросил у члена комиссии, много ли было людей. Она сказала, что да. Видимо, я просто не вовремя либо «много» это синоним «больше четверти» от списочного. Жечь галочку от ручки в кабинке за шторкой не пришлось, да и не хотелось. Любопытства к тому, сколько бюллетеней падает в урну, наблюдатели особенно не проявили. По ощущениям, она была заполнена примерно на 10-15%. Делать внутри участка было больше нечего, и захотелось немножко сполоснуть пересохшее от политических процессов горло. Преодолев чувство неудобства по поводу прерывания чужого сна, разбудил продавца и попросил попить прохладительный напиток, на что он честно признался, что питье все уже безнадежно теплое. Пришлось идти дальше и искать прохладной газировки по магазинам. По Facebook уже шли прямые эфиры и кадры с задержаниями протестантов, которых оппозиционный кандидат называл «бойкотчиками», а простые его сторонниками «байкотчиками». Спустя пару часов вторые по своим убеждениям уже будут ближе к ним, чем к своему кандидату, но при свете послеобеденного воскресного солнца об этом не думалось. Удивление вызывал более широкий масштаб протестов в Нур-Султане, чем в традиционно критичном к власти Алматы. Наверное, свою роль играли жители пояса бедности - частного сектора предместий роскошной столицы Казахстана, в котором за годы независимости так и не были решены вопросы с дорогами, водой, отоплением и работой. При разгоне митингов протеста были задержаны сотни людей. Официально полиция отчиталась о семистах схваченных ею активистах, но в иностранных пабликах писали о цифрах на порядок больше - до 5000. Из-за нехватки мест в изоляторах Алматы и Нур-Султана многих протестантов отвозили в другие города и населенные пункты за их пределами, так что их потом не могла найти родня. Тем временем обмен комментариями с несколькими активистами, присутствовавшими на других участках для голосования, подтвердил, что и там налицо привычные 20/30% явки. А по информационным лентам уже шло сообщение с цитатой Косанова о том, что «главный оппозиционный кандидат» к тому, как проводятся выборы, никаких претензий не имеет. «Пока со стороны моего штаба и от меня лично особых таких претензий нет по ходу ведения избирательной кампании. Мы, знаете, всегда критиковали выборные законодательства и будем критиковать за недостаточные форматы, и мы знаем, какие будут возможности и постараемся максимально использовать, все покажет подсчет голосов - все покажут наблюдения, в том числе независимые наблюдатели - вот тогда можно ставить оценку избирательной кампании, пока мы говорим о том, что избирательная кампания прошла на достаточно цивилизованном уровне», - прилежно процитировал Косанова КазТАГ. И тут подозрительный избиратель уже бы мог предположить, что излишняя мягкость человека, определявшего себя как «профессиональный политик» будет иметь далеко идущие последствия, но таковой, судя по явке, на выборы просто не пришел. Тем же, кто пришел, чтобы проголосовать не «за», а «против» существующего положения вещей, оставалось еще несколько часов счастливого неведения и веры в институты демократии в нашей стране. Финт Косанова Ближе к ночи «отстрелявшиеся» наблюдатели начали активно постить в Facebook протоколы подсчета голосов на своих избирательных участках, где процент поддержки Косанова колебался от скромного до победного. Появились и довольно многочисленные видео с вбросами бюллетеней, со стирающейся ручкой (если провести по написанному огнем) и другими нарушениями, которые подготовленные активисты прилежно документировали. Было ощущение, что впереди - разбор полетов, судебные баталии и слабая надежда на высокий официальный результат альтернативного кандидата. Впрочем, и сам он накануне говорил страшные слова «второй тур». Однако сам же профессиональный оппозиционер это все и пресек. Вначале в аккаунте Косанова появилось видео, на котором он заклеймил «зарубежную оппозицию» за провоцирование протестов, назвав убеждения молодежи, которая на них пошла «псевдооппозицонными». «По призыву псевдооппозиционеров, находящихся за рубежом, в городах Нур-Султан и Алматы, прошли акции протеста последователей идеи бойкота. Это вызвало большой резонанс. Так как проведение такого рода акций в стране не разрешено и так как эта акция проводилась именно в день выборов президента страны, компетентные органы четко продемонстрировали свою позицию по этому поводу. В связи с этим я хотел бы сделать одно заявление. Во-первых, сейчас Казахстан стоит перед большим, ответственным периодом. Поэтому считаю, что подстрекательство, провокация и нанесение вреда процессу использования избирательного права при выборах вместо использования конституционного права каждого гражданина, прежде всего, зная, что он будет наказан, является незаконным. Полагаю, что подобные мероприятия являются политическими провокациями. Молодежь поддалась провокациям. То есть молодежь придерживается и идет на поводу псевдодемократических, псевдооппозиционных идей» - такой перевод его выступления на казахском появился в новостных лентах. Не успели сторонники Косанова понять, как отнестись к такому повороту событий, как государственное агентство «КазИнформ» сообщило о том, что он признал победу Токаева и поздравил его, хотя никакой официальной информации по голосам от Центризбиркома еще не было. Да, уже были обнародованы результаты невидимого экзит-полла (которые, как уже говорилось выше, чудесно совпали с официальными итогами), но точно так же на руках наблюдателей собралось и много альтернативной информации, которая позволяла говорить о совершенной иной картине расклада симпатий избирателей. Вместо того чтобы ожидать окончательных результатов, Косанов быстро сделал заявление, в котором назвал отсчитанные ему 15% голосов «уникальным достижением», в условиях отсутствия единства в оппозиции и поддержки политической партии (хотя таковая - ОСДП - перешла под контроль соратника г-на Косанова - Ермурата Бапи прямо накануне выборов), что позволяет пройти в мажилис сразу двум политическим организациям. «Я хочу поблагодарить всех избирателей, которые меня поддержали во время избирательной кампании. Я видел, как поддерживается моя программа, и вот эту поддержку, вот эти цифры, вот этот электорат, который, я надеюсь, позволит нам вести равноправный диалог с властью для того, чтобы продвигать демократические ценности, о которых мы говорим… Конечно, если я был бы кандидатом от объединенной оппозиции, за мной стояла отдельная политическая партия с опытом, с бэкграундом, может, у меня результаты были бы намного выше. В том числе моему результату помешал пресловутый бойкот, который был объявлен некоторыми нашими бывшими коллегами по демократическому лагерю, которые находятся за рубежом. И это тоже нанесло вред моему общему результату», - заявил Амиржан Косанов. «Я хочу сказать, что мы сегодня во время голосования услышим президента Токаева, который еще раз подтвердил свои намерения вести диалог с обществом, терпимости к инакомыслию, особенно к альтернативному мнению со стороны молодежи. Поэтому я тоже его хочу поздравить с сегодняшней победой и думаю, что его слова о необходимости диалога между обществом и властью не останутся пустым звуком, а будут реализованы, и в том числе, мы, как оппозиция, как демократические силы, будем настроены на такую совместную битву». И тут даже близкие соратники кандидата в президенты, столь агрессивно продвигавшие его в социальных сетях, в шоке начали приносить извинения тем, кто им поверил. Бывший гражданин Казахстана Серикжан Мамбеталин в комментариях написал: «Расходимся, всем спокойной ночи. Простите…», «…не думал, что [он] так быстро признает поражение» «…просто не надо было признавать выборы и поздравлять Токаева после сомнительного экзит-полла, а дождаться хотя бы официальных результатов. Но здесь я был бессилен». Затем он разместил ссылку на новость о признании поражения Косановым, сопроводив ее словами: «А вот это финал. Не знаю, что сказать. Но мне так же горько и грустно, как и всем вам. Простите…». Через некоторое время Мамбеталину уже было что сказать, гражданин Великобритании провел прямой эфир, в котором постепенно перешел от извинений к оправданию своего соратника, не соглашаясь с тем, что теперь он должен уйти из политики, потому как доверие избирателей к нему подорвано навсегда. Также он сказал, что активисты «Жана Казахстан» теперь будут идти на парламентские выборы, которые, по его информации, состоятся уже в начале следующего года. Насколько соратник Косанова был убедителен, можно было судить по комментариям других пользователей соцсетей. Талгат Аян, осужденный за организацию митинга в Атырау в 2016 году, ныне уже вышедший на свободу, написал: «За партии никто не будет биться, как сегодня за Косанова в участках. С…ки». Правый активист Едиге Ахмет на казахском прокомментировал перспективы такого политического проекта: «За партию, куда сядет Амиржан, никто не будет голосовать, никто не хочет больше обманываться». И, поверьте, эти комментарии были едва ли не самыми мягкими. Под последними видео на аккаунте Косанова за несколько дней было оставлено более двух тысяч комментариев, 90% которых - проклятия и ругань на казахском языке. Некоторые пользователи писали открытые письма, умоляя оппозиционного кандидата «не совершать политическое самоубийство», но было уже поздно. Политический активист Ермек Нарымбай, осужденный на ограничение свободы в Казахстане и бежавший в Украину, откуда он активно поддержал кампанию Косанова, резюмировал: «Амиржан предал свою победу, нас, народ, свою армию наблюдателей». Сам оппозиционный кандидат никак не комментировал нападки в Facebook. Размещенный в ночь после голосования ролик так и остался на момент написания этого материала последним постом в его аккаунте. Скорый на остроты народ уже начал писать, что седины Косанова теперь очень идут его «черному лицу» (игра слов: «кара бет» - по-казахски означает «опозоренный»). За окном тем временем уже забрезжил рассвет первого поствыборного дня. Митинги, митинги, митинги... Вместе с тем Косанов все же высказался о своих дальнейших планах, проведя небольшой брифинг в своем штабе. «Первая реакция достаточно предсказуема. Критический настрой коллег, люди разочарованы - я это понимаю. В то же время есть и другая реакция... Есть люди, звонят из регионов. Раньше мы мечтать не могли о 16 процентах. Это новый этап, это дает нам возможность легитимизироваться. Да, это не устраивает радикалов, не устраивает центристов... Я думаю, что если сама власть признала, что (за меня проголосовало) почти 1,5 миллиона. Я понимаю, что разочарованы, но придут другие, которых будет устраивать моя позиция… Это политика. Будем двигаться дальше. Я буду извлекать уроки и делать выводы. Была масса и других моих ошибок, начиная от кадровых составов, заканчивая каким-то выступлением и акцентами. Я буду учитывать все уроки, жизнь продолжается. Я не намерен ставить точку в своей политической карьере», - процитировало его агентство Tengrinews. О том же, насколько разочарованы бывшие соратники, можно судить по ситуации вокруг известного поэта-импровизатора Рината Заитова, который призвал других наблюдателей и доверенных лиц Косанова собраться на следующий день в Алматы в районе спортивного центра Алматы-Арена. Пришедшие туда люди увидели, что полиция и другие силовые ведомства уже приготовились к разгону несанкционированного собрания. Эмоционально выступая перед собравшимися на казахском, Заитов извинился за агитацию за Косанова, встав на колени, а также объявил о своих планах по созданию новой оппозиционной партии. После этих слов его быстро схватили полицейские. Остальных собравшихся также начали задерживать и нести в автозаки. Часть молодежи разбежалась и собралась спустя некоторое время несколькими кварталами выше по улице Момышулы. Затем они маршем проследовали по проспекту Толе би к зданию Департамента внутренних дел по городу Алматы на Масанчи-Кабанбай батыра. К этому времени уже стемнело, но ряд активистов вели прямые эфиры и даже вполне лояльные информационные агентства сообщали о нежелании собравшихся около бывшего кинотеатра «Целинный» расходиться. Не помогло даже видеообращение самого Рината Заитова, в котором он просил своих сторонников разойтись, экстренно размещенное на сайте Tengrinews. Собравшиеся требовали предъявить им Заитова (полиция говорила, что давно отпустила его домой) и освободить остальных задержанных с ним активистов. Спустя несколько часов Заитов появился перед людьми, и они устроили импровизированный марш - в шествии по проспекту Толе би уже в обратном направлении (на запад) участвовали как пешие, так и сторонники Заитова на автомобилях, сигналившие и певшие песни. Долго продолжаться это не могло, и около автовокзала «Сайран» полиция заблокировала шествие колонны, а одетые в балаклавы и форму песочного цвета силовики начали атаковать протестантов. Явно не готовые к такому жесткому варианту развития событий, сторонники Заитова рассеялись, и еще половину ночи их буквально вылавливали по всему району. О степени ожесточенности действий полиции можно судить по инциденту с корреспондентом сайта Tengrinews, которого силовики избили и пинали до крови, сломав ему очки и выкинув служебное удостоверение. После этих событий никакой информации о судьбе самого Заитова обнаружить не удалось. Кроме него обитатели соцсетей не могут понять, куда пропал активный блогер и актер Ануар Нурпеисов, также активно призывавший ходить на выборы и голосовать за оппозиционного кандидата. Размещенные им ролики под слоганом «Я проснулся/Мен ояндым» разошлись по соцсетям и стали настолько популярны среди молодежи, что лояльные медиа разместили «компромат» на снявшихся в них героев, а провластные круги снимали ответные ролики в том же формате. Параллельно с событиями вокруг Заитова снова задерживались люди в центре Алматы и Нур-Султана, куда их призывал выходить находящийся в эмиграции и осужденный по нескольким уголовным обвинениям бывший банкир Мухтар Аблязов. На среду он анонсировал новый митинг, в результате чего именно во вторник и среду власти, наконец, включили тотальную блокировку средств связи. Не работали не только Facebook и YouTube, но также Instagram, Telegram и WhatsApp. То ли благодаря этому, то ли ввиду физического исчерпания резервов протеста митинг в середине этой недели не получился. К точкам, куда после 18:00 пошли разрозненные группы и отдельные демонстранты, собрались большие силы полиции, в этих районах были загодя закрыты магазины и кафе, а сотрудники частных компаний распущены по домам после обеда. Три часа - от 18 до 21 вечера - полиция хватала всех, кто вел себя подозрительно или, как оказалось, «засветился» на прошлых протестах. Впрочем, все было достаточно мирно, то есть большинство людей сами подходили к автозакам и садились в них, и таких задержаний было примерно раз в 5-7 минут по одному-два человека. По оценкам наблюдателей, в среду были задержаны около 150 протестантов, часть которых уже задерживалась в понедельник, но ранее была отпущена. В середине недели быстро прошла инаугурация президента Токаева, вторая за последние три месяца. Главным гостем на ней, опять же, был его предшественник - экс-глава государства Нурсултан Назарбаев. На видеокадрах с церемонии было видно, как он поднимал руку своего протеже, чтобы тот махал гостям церемонии. Также в глаза бросалось, что для него в зале было поставлено специальное кресло, в то время как все остальные посетители церемонии сидели на обычных стульях. Токаев пообещал все, что должен был пообещать, намекнув, что формат представительства политических сил в мажилисе может измениться, так как стране нужен «дееспособный парламент». Также новый президент пообещал диалог с обществом и заявил о создании Национального совета общественного доверия, напоминающего существовавшую в прошлом Нацкомиссию по вопросам демократизации (НКВД). Судя по всему, выборные страсти подходят к концу. Результаты электорального эксперимента противоречивы: с одной стороны - активная часть общества почувствовала вкус и возможности участия в них, с другой стороны - широкие слои населения, в массе своей недовольные текущим положением вещей, либо не пришли на участки, либо получили мощнейшую «прививку» от процедур формальной демократии, столкнувшись с «договорняком», разыгранным оппозиционным лидером. В этих условиях объективно должна возрасти поддержка несистемной оппозиции, усилиться радикализация протестов, жестко пресекаемых властями. Если у оппозиции и властей страны происшедшее и решило какие-то тактические вопросы и задачи, то стратегического решения для страны по-прежнему нет. Любая искра в виде девальвации или каких-нибудь полубытовых конфликтов может стать сигналом к новым массовым выступлениям населения, предотвратить которые может только резкое улучшение социального самочувствия граждан, невозможное без быстрых успехов в экономике и радикального снижений уровня коррупции в стране.