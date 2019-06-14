Политическая Гибкость

Или самоубийство? «Если ты обманул меня один раз – позор тебе, но если ты обманул меня дважды – позор мне». Майкл Мур, американский режиссер­документалист В СОЦСЕТЯХ можно посмотреть необычное видео. Группа мужчин и женщин раскладывает на земле агитационный биллборд кандидата на выборах, бросает на него агитационные материалы, футболки с его портретом, затем топчет их, а рядом - в мусорном баке - сооружает подобие огородного чучела того же человека, после чего обливает все бензином и сжигает. Собравшиеся очень злы: они запрещают человеку с портрета и его соратникам появляться в «священной земле Мангыстау». Протестуют эти люди против результата выборов президента. Но претензии их обращены вовсе не к победителю от власти, а к человеку, называвшему себя едва ли не единственным «старым оппозиционером», который раньше времени признал себя побежденным: Амиржану Косанову. Выборы с участием оппозиции нередко кончаются скандалами, акциями и митингами протеста, но редко когда основным адресатом критики на них становится не власть, а тот, кто должен был с ней конкурировать. В этом плане прошедшие досрочные выборы президента в Казахстане довольно необычны, ведь главным «плохишом» по их итогам стал тот, с кем связывал свои надежды протестный электорат. Однажды автор этих строк говорил с человеком, который, будучи страстным футбольным болельщиком, пытался организовать фанатское движение в своем небольшом областном центре в Казахстане. Однако, как сейчас говорят, «не зашло». Несмотря на выделенные деньги, административный ресурс, желание самих жителей, тиффози из них не вышло. Спрашиваю: а почему? «Ты знаешь, никто не будет болеть за казахстанский футбол, пока в нем сплошные «договорняки». Это неуважение к зрителям, к болельщикам. Да и смотреть неинтересно», - ответил собеседник. Что-то похожее сложилось в ситуации с прошедшими президентскими выборами: многие сторонники оппозиции да и просто проголосовавшие за ее кандидата, чтобы высказать свое отношение к действующим властям, почувствовали себя преданными, когда Амиржан Косанов, не дожидаясь объявления хотя бы официальных результатов, не рассмотрев собранные его и независимыми наблюдателями свидетельства нарушений, протоколы с участков для голосования, очевидно противоречащие объявленному (но неизвестно, где проведенному) экзит-поллу, безропотно признал свое поражение и поздравил Касым-Жомарта Токаева. Более того, вместо того чтобы цепляться за каждый голос, поданный в его пользу, за каждый эпизод, где можно было бы как минимум требовать пересчета, он сказал, что явных нарушений не видит. Свою роль сыграл и тот факт, что привычно общавшийся со сторонниками посредством своего аккаунта в Facebook, Косанов предпочел разместить в нем видео с осуждением массовых акций протеста, бойкотирующих выборы, а о своем поражении заявил в интервью лояльным информационным агентствам. На следующий день свою позицию он объяснил, обвинив соратников по бывшей оппозиции, которые его не поддержали, а также тех, кто агитировал за бойкот выборов вообще. Насколько убедительны такие доводы, можно судить по высказываниям активистов, самоотверженно боровшихся за голоса на участках, в ходы предвыборной кампании, в сетевых «холиварах». Те из них, кто не входит в круг неформального объединения «Жана Казахстан», откровенно называют позицию Косанова «предательством» и «политической смертью». Любопытно, что и сам Косанов когда-то оказывался в подобной роли, когда в результате другого «договорняка» он оказался исключен из партии ОСДП. В Интернете можно найти текст его статьи по этому поводу от 2013 года. Жалуясь на то, что его бесцеремонно не пустили на съезд, он писал: «…вот о чем мне подумалось: об элементарной порядочности. О том, чему меня учили отец и мать. Надо признать честно, что такая специфическая сфера человеческого бытия, как политика, особо не жалуется народом. «Грязное дело», вот, пожалуй, самое безобидное из имеющихся в арсенале критиков политиков определение. Но я хочу изменить это устоявшееся и не всегда правильное мнение! Скажу о себе. <…> Ушел в политическую оппозицию исключительно по идейным соображениям. Не входил ни в одну олигархическую группу: ни во власти, ни в оппозиции. Как у всякого человека, у меня много недостатков. Но я всегда считал себя порядочным человеком, во всяком случае, старался намеренно никого не обманывать и не подводить. Не плел интриг, не строил козни. И был уверен, что и другие, кто говорит красивые слова о народе и долге, о принципах и морали, тоже следуют этим правилам. Во всяком случае, в отношении своих соратников». Дальше Косанов упоминает, сколько усилий он положил во благо ОСДП и как несправедливо по отношению к нему поступил Жармахан Туякбай, который в итоге выставил его за дверь. «Знаете, сразу же стало как-то гадко. От того, что люди, с которыми вчера ты делился своими планами, обсуждал судьбу партии, оппозиции (бери выше - народа!) в одночасье превратились в посторонних (если не сказать больше)», - написал в 2013 году политик. Резюмирует он просто: «Не знаю, как вам, друзья, но мне, человеку, считающего (так в тексте. - «ДН») себя порядочным, все это кажется глубоко непорядочным». Вообще слова о порядочности Косанов в течение этой краткой избирательной кампании говорил довольно часто. Например, в интервью телеведущей Баян Максаткызы (бывшей Есентаевой) он так прямо и сказал: «Я - глубоко порядочный человек». А вот цитата еще одного интервью (его как раз спросили, что он думает по поводу 70% голосов на выборах, которые пророчил Токаеву единственный разрешенный до выборов соцопрос, и столько же в результате было оглашено официально по итогам голосования): «Я думаю, если будет реальный подсчет голосов при существующем раскладе, когда не участвует Нурсултан Назарбаев, когда в Казахстане сильны протестные настроения, то должен быть второй тур. Мне так кажется». На вопрос о том, насколько честными будут выборы, политик сказал: «У меня тоже большие сомнения. Я не думаю, что власть сейчас будет проводить абсолютно честные выборы. Я - не наивный человек. Но есть институт наблюдения. Мы сейчас организовываем наблюдателей. Я знаю, что многие уважаемые организации, как «Аманат», «Next», участвуют в процессе наблюдения. Мы будем выявлять [нарушения], посмотрим. Все зависит от результатов наблюдения. Если мы увидим фальсификации и конкретные факты, конечно, мы молчать не будем». Насколько политик сдержал свои слова, можно было убедиться очень скоро. Благодаря тому, что власти не стали блокировать соцсети в день выборов, в Facebook было размещено довольно большое количество примеров нарушений. Вечером пошли и протоколы голосований, демонстрировавшие, что на отдельных участках Косанов набрал больше голосов, чем действующий президент. Активисты в социальных сетях уже начали собирать свои - альтернативные - результаты, которыми должен был оперировать штаб Косанова, когда сам он уже признал свое поражение, фактически отказавшись рассматривать результаты работы наблюдателей. Можно было прочесть десятки постов от людей, умолявших Косанова «не сливаться», убеждавших его, что за него отдано куда больше голосов, чем ему официально «дали», но он оказался глух. Тогда его аккаунт в Facebook и накрыла волна ненависти. «На аккаунте Косанова под его сегодняшним заявлением про митинги происходит нечто ужасное. Никогда не слышала столько проклятий, сказанных человеку напрямую, практически в лицо. На казахском это звучит особенно страшно» - так охарактеризовала примерно 2 тысячи комментариев Косанову журналист Ардак Букеева в своем аккаунте в Facebook. «Сколько людей пришли на выборы и сколько активистов боролись за каждый пункт сбора голосов, Амиржан Косанов. А Вы взяли и сдали их, без борьбы. Не нужно жаловаться, что кто-то бойкотировал или не поддержал. Вы сами видели, что весь народ проголосовал за Вас, и ждали только клич. А Вы предали нас», - пишет один из пользователей соцсетей. Бывшая министр по делам национальных меньшинств Чехии, казашка Джамиля Стехликова, активно комментирующая события в Казахстане, пишет примерно так же: «Народ поверил Косанову, а он слился». Журналист Жанболат Мамай, которому пока запрещено заниматься журналистикой, так же написал, что происшедшее - «еще одно доказательство» того, что нельзя доверять бывшим коммунистам и комсомольцам, а Косанов теперь «политический труп». «Кандидат от оппозиции предал своих избирателей, даже не дождавшись официальных итогов голосования, первым поздравив с победой кандидата от власти. Это грустная история о том, как бывший оппозиционер втерся в доверие людям, пообещав им изменения в стране, а когда пришло время доказывать, что выборы, в которых он чуть было не победил, были нечестными, просто сбежал с выборов», - резюмировал известный правозащитник Сергей Дуванов. Сам Косанов-политик не считает себя неправым. «Да, я признал победу Токаева, - заявил он журналистам. - Я понимаю, какая реакция будет сейчас. Будучи реалистом, зная, какова государственная машина, каков административный ресурс, каковы наши возможности на сегодняшний день, я это признал. Там было 15,9%. И поэтому, когда будут следующие выборы, власти будет стыдно и непозволительно следующего после меня кандидата или партию опускать до былых 6-9%. Я поднял эту планку до 16,2%. Время покажет, я политический труп или нет. Это покажут слова и действия Амиржана Косанова. Предварительно я набрал 15% голосов. Раньше разве было так? 5-7%, но 15… такое впервые! Для оппозиции Казахстана это победа. Без всякой партии, без ресурсов мы добились таких результатов. Это большая победа, которой еще не было в Казахстане. Я поднял планку оценки легитимизации казахстанской оппозиции. Пусть извинит меня Серикболсын-ага, пусть извинит меня Жармахан Туякбай, я это сделал. Я считаю, что это большая психологическая, политическая победа». Теперь он собирается на парламентские выборы, поскольку уверен, что его 16% трансформируются в прохождение партии ОСДП в мажилис. Вот только неясно, будет ли иметь политик Косанов ту же поддержку и доверие на будущих выборах (а они ожидаются в течение нескольких месяцев), как на этих, или же его бывшие избиратели решат, что если даже он «не стал подводить их намеренно», то поступил он с ними «глубоко непорядочно»?