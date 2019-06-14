Долгий путь Атамбаева

на голгофу Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ продолжился процесс по лишению неприкосновенности экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Парламентский комитет по конституционному законодательству одобрил соответствующую инициативу депутата Каната Исаева, для чего была создана специальная парламентская комиссия. Инициативу уже поддержали 50 парламентариев из 120. Свои подписи поставили и лидеры всех шести парламентских фракций. По итогам своей работы комиссия внесет представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции. Для того чтобы лишить бывшего главу государства иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников. Так что инициативе требуется еще минимум тридцать сторонников в жогорку кенеше. Однако давление на бывшего президента уже оказывается: как выяснилось на прошлой неделе, у Алмазбека Шаршеновича Атамбаева (или его полного тезки) отобраны водительские права. Информация об этом появилась на сайте государственной автоинспекции. Впрочем, вскоре вышло новое сообщение, в котором сообщается, что их сайт взломали злоумышленники и таким образом они просто «пошутили». Впрочем, вряд ли это сильно рассмешило самого экс-президента, если судить по его собственным заявлениям. Формально он уже вышел из рядов своей партии, как того требует закон «О снятии неприкосновенности с экс-президента КР», где четко прописан запрет бывшему руководителю государства заниматься политической деятельностью. Но выступать на политических митингах как частное лицо он по-прежнему может. Вот этим он и воспользовался, когда пришел в субботу, 8 июня, на митинг «своей бывшей» Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). Девиз мероприятия был громкий - «За реальную борьбу с коррупцией!», но собралось под него всего около 300 человек. Однако малочисленность аудитории не смутила бывшего главу государства. Было видно, что он давно копил в себе и наконец получил возможность выговориться. Причем сделал это в свойственной себе резкой манере. Некоторые слушатели даже пошутили, что если бы кто-то так «критиковал» его самого во время президентского срока, то давно загремел бы под суд по статье «оскорбление президента». Среди прочего экс-президент Кыргызстана прокомментировал уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Естественно, сам Атамбаев резко отверг все обвинения в том, что брал деньги от криминала. «Сейчас идет раскачка по Батукаеву. Неужели кто-то думает, что Атамбаев мог взять у него деньги, чтобы выпустить его? Атамбаев сам всем давал деньги. Это Сооронбай Жээнбеков (действующий президент. - «ДН») помешан на деньгах. Задержали Шамиля Атаханова, Аиду Салянову, Зарылбека Рысалиева. Салянова в последние несколько лет мочит меня, но я уверен, что она абсолютно не делала этого. Я не знаю, у них муж в семье зарабатывал. Я так скажу Сооронбаю и его прихлебателям: народ не бараны. Если это не прекратится, в следующий раз мы будем требовать отставки шайки-лейки во главе с Сооронбаем», - сказал Атамбаев. Кстати, Атаханова - бывшего в 2014 году вице-премьер-министром по вопросам безопасности и правопорядка - на днях выпустили из изолятора временного содержания. Произошло это после того, как он официально начал сотрудничать со следствием. Теперь экс-президент явно нервничает, не зная, какие обстоятельства намерен рассказать следователям его бывший соратник, который не может похвастать крепким здоровьем после двух ранее перенесенных инфарктов. Но делом Батукаева Атамбаев не ограничился и продолжил нападки в личном ключе против собственного же протеже, вышедшего из-под контроля. «Кыргызстану не нужен такой президент, у которого колхоз в голове и Кокандское ханство», - заявил он, бросив камень и в свой огород, поскольку уже повинился, что это он лично «привел» Сооронбая Шариповича «на царство». «Жээнбеков был зоотехником или председателем колхоза. Он был с 2010 года губернатором, где самая крупная таможня. Он был старшим братом спикера, лучшим другом президента. И как они не могли влиять на кадры? Я считал его честным человеком и выдвигал в аппарат президента, на пост премьера, на пост президента. Жээнбековы (братья Сооронбай и Асылбек. - «ДН») были вторыми после меня. Больше того, все, что творилось плохое [за эти годы], творилось с их ведома», - сказал Атамбаев, не объясняя причин своей собственной слепоты в их адрес. Словоохотливый экс признал, что лично продвинул Кубанычбека Кулматова (экс-мэра Бишкека) на пост председателя Таможенной службы в 2010 году, а «он там навел порядок, увеличив сборы в три раза». «Была версия, что я дружил с Раимом-миллионом (экс-зампредседателя таможни Райымбек Матраимов. - «ДН») и чаи распивал. Но я его видел только раз - в доме Курсана Асанова. Сейчас против меня толкают Раима, а они (братья Жээнбековы. - «ДН») могут потом [его] убить, потому что он слишком много знает о них. А это слуги шайтана, хотя сами притворяются мусульманами», - добавил экс-президент. Далее Атамбаев будто бы забыл, что не должен больше заниматься политической деятельностью, и сказал, что «намерен выйти против президента Жээнбекова». «Нам нужна парламентская республика. Каким бы плохим ни был жогорку кенеш, это меньшее зло, чем человек, у которого колхоз в голове и Кокандское ханство. В следующий раз мы выйдем с требованием отставки этой шайки-лейки. Мы не колхоз Жээнбекова и не бараны!» - жег глаголом он сердца своих слушателей. Ну, и, естественно, экс-президент вновь обвинил нынешнего главу республики в политических гонениях. В качестве доказательств «коррумпированности режима Жээнбекова» Атамбаев рассказал, сколько «Раим-миллион» дал денег будущему президенту на предвыборную кампанию. «Жээнбеков $24 миллиона внес наличными на выборы. Я был в шоке. Мне не говорили правду (о нем), зная, что он мой друг. Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова посадили за Раима-миллиона. Жээнбеков по уши обязан Раиму-миллиону», - сказал экс-президент, опять же никак не объясняя свою близорукость по отношению к бывшему соратнику. Всего, по его словам, «Раим-миллион» дал Жээнбекову «минимум $30 миллионов» (2 миллиарда сомов. - «ДН»). При этом сам он последовательно и агрессивно поддерживал своего протеже, ставшего его преемником на этом высоком посту, расчищал ему дорогу, через устранение независимых кандидатов. Помнится, Атамбаев даже называл недоумками тех, кто призывал его не выдвигать кандидатуру Жээнбекова. И вот теперь, как говорится, картина маслом - «Приплыли». Выговорил Атамбаев и парламенту, столь лояльному к нему лично в прошлом, пока он был президентом. То, что сейчас депутаты, еще вчера стоявшие по стойке «смирно» перед бывшим главой государства, поддержали законопроект о снятии неприкосновенности с экс-президента, его, безусловно, обижает. «Если я отработал президентом шесть лет, то Асылбек Жээнбеков вторым лицом был четыре с половиной года (спикером парламента. - «ДН»). Тогда был нормальный, не чимкирик («сопливый». - «ДН») парламент, а не как сейчас. Правительство меняли как перчатки», - сказал Атамбаев. Действующий глава государства все эти дни молчал, никак не комментируя слова своего предшественника, так как был крайне занят: готовился к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Зато депутаты ЖК преисполнились праведного гнева и потребовали от спикера Дастана Джумабекова заступиться за парламент и ответить экс-президенту страны Атамбаеву на слова о сопливости. Этот вопрос поднял член фракции СДПК (партии, основанной тем же экс-президентом) Кожобек Рыспаев. «Два раза нас уже назвали «чимкирик». В обществе эти высказывания обсуждаются. Вы сами видите, что в последнее время происходит… Экс-президент Алмазбек Атамбаев неоднократно депутатов обозвал «чимкирик». Вы должны нас защитить. Каждый человек должен отвечать за свои слова. Тут нет соплей, харчков. Тут сидит политическая элита Кыргызстана. Слова аккуратно нужно говорить», - возмутился Рыспаев, в прошлом известный как человек из ближайшего окружения экс-главы государства. После чего в ЖК раздались голоса с требованиями поручить Генпрокуратуре дать оценку речам Атамбаева. Да, и оценить деятельность бывшего президента не мешает. Естественно на таком фоне предложение образовать комиссию о снятии неприкосновенности с экс-президента от депутата фракции «Кыргызстан» Каната Исаева (обвиненный во времена Атамбаева в подготовке к массовым беспорядкам и госперевороту) было принято довольно положительно: из 120 депутатов свои автографы под документом с его инициативой за двое суток поставили 50 человек, но процесс еще не завершился. Впрочем, не факт, что парламентарии действительно будут требовать «крови». Скорее всего, негласные переговоры между бывшим и действующим президентами Кыргызстана по-прежнему идут, и от их итога будет зависеть, уйдет ли Атамбаев из политики окончательно или сядет в тюрьму.