Вместе, но так, чтобы порознь

Соединенные Штаты намерены использовать страны Центральной Азии в борьбе с Китаем и Россией Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Много чего за прошедшие годы было сказано и написано относительно взаимоотношений внутри так называемого «большого политического треугольника» - США, Китая и СССР (теперь России). При всем внешнем уважении к существованию Евросоюза, Японии, Турции, Ирана и много кого еще на нашей планете реально ее сам факт выживания без войны и глобальных катаклизмов все-таки очень сильно зависит именно от взаимоотношений внутри этой «святой троицы». На протяжении истории самыми напряженными были периоды, когда две страны из этих трех объединялись и начинали душить «третьего лишнего». В результате нарушалась общая стабильность мировой системы практически во всех измерениях (от политики до экономики и финансов). А самыми пострадавшими в результате оказывались те, кто в этой самой «важной тройке» по ошибке выбирал «не ту сторону» в качестве партнера или союзника. Так, сразу же после окончания Второй мировой войны Советский Союз и Китай «правильно» объединили свои усилия на Корейском полуострове и не дали Соединенным Штатам со всем им подчиненным «обеспокоенным мировым сообществом» уничтожить Северную Корею и ее руководство. Зато к концу 60-х годов прошлого века уже Советский Союз совершил одну из самых серьезнейших внешнеполитических ошибок, позволив Китаю объединиться с США. При этом подобное объединение нанесло не только колоссальный ущерб СССР напрямую (все-таки иметь под боком огромного врага с бесчисленными человеческими ресурсами, а другого врага - с ядерными арсеналами за океаном), но и опосредованно существенно пошатнуло позиции целого ряда просоветских режимов в Латинской Америке, Африке и особенно Азии (там, где позиции коммунистического Китая были особенно влиятельны). И вот сейчас вновь складывается все та же ситуация усиления мировой напряженности и нестабильности, когда двое (Россия и Китай) при умышленном нажиме со стороны Вашингтона объединяют свои усилия, чтобы противостоять Соединенным Штатам. В самой же Америке в руководстве страны нет единого мнения насчет того, выиграет их страна от этого противостояния с Москвой и Пекином или все-таки пора бы изменить свою политику, чтобы этих двух вроде как на сегодня партнеров столкнуть в конечном итоге между собой лбами. Если и не хорошо, и не плохо, то все-таки как? Проводимая Соединенными Штатами политика давления одновременно на Китай и Россию (пусть и по разным направлениям, и с использованием различных инструментов, но суть дела от этого не меняется) вызывает весьма неоднозначное толкование происходящих процессов. Многие считают, что президент США Д. Трамп слишком уж заигрался в борьбу со всем окружающим Америку миром. И в конечном итоге только настроит против Соединенных Штатов весьма влиятельные на мировой арене государства. Другие уверены, что иначе ни с Россией, ни с Китаем вести себя нельзя. Те понимают только якобы силу и постоянное давление. А если давить их перестать, то и Пекин, и Москва сядут США, грубо говоря, на голову. Причем не только в двусторонних отношениях, но и по всему миру, где, как известно, у Соединенных Штатов имеются стратегические национальные интересы. Есть довольно устоявшаяся точка зрения (ее активно пропагандируют сотрудники Института предпринимательства в Вашингтоне), согласно которой Россия и Китай никогда не были и не будут ни союзниками, ни реальными партнерами. Дескать, Москва и Пекин боятся друг друга, не доверяют соседу, и попросту культурно и ментально совершенно чужды, сколько бы раз между собой ни встречались первые лица этих государств. Безусловно, в отношениях России и Китая наблюдается сильнейшая экономическая и военная асимметрия, по целому ряду важнейших международных вопросов Пекин и Москва занимают прямопротивоположные позиции (тот же Крым, признание Южной Осетии и Абхазии, взаимоотношения России и Украины). Поэтому, как считают американские политологи, любое «партнерство» России и Китая было бы противоестественно, и даже если с виду имеются какие-то его проблески, никакой конкретной угрозы оно нести для Соединенных Штатов не может. Однако совсем иной взгляд на отношения России и Китая продвигает весьма влиятельный Совет по международным отношениям США, который утверждает: да, все эти факты действительно имеют место в двусторонних отношениях Москвы и Пекина, но обычная логика, принятая за основу в Соединенных Штатах при оценке их отношений, уже давно не работает. Почему? Американцы оценивают изменения ситуации за последние 5-7 лет и приходят к выводу, что на сегодня РФ и КНР куда больше все-таки друзья и партнеры, чем американцы это могли себе предположить. Самое же важное то, что, по мнению ведущих американских аналитиков, нынешний уровень взаимоотношений России и Китая уже не просто некое взаимодействие двух стран между собой. А это не что иное, как якобы прямая угроза национальным интересам США. Причем эта угроза якобы растет с каждым днем даже при условии, что РФ и КНР и не находятся в каком-то прочном и к чему-то их строго обязывающем союзе. Для Соединенных Штатов вроде бы и неважно, подписали Москва и Пекин некие новые соглашения и сколько раз за год встретились первые лица Китая и России. Проблема в том, что российско-китайское сотрудничество с каждым месяцем углубляется, а совместно эти две страны продолжают уверенно и настойчиво вредить американским интересам. А что конкретно в этом плане может предпринять Вашингтон, чтобы эту тенденцию как-то переломить, американцы до сих пор не решили. То есть вариантов и раньше, и сейчас для этого предлагается немало, но все они либо полностью не стыкуемы с тем внешнеполитическим курсом, который проводит Вашингтон. Либо во главе страны должен стоять совсем другой президент, а не Д.Трамп. Для которого «нечестный Китай», который обкрадывает американскую экономику на миллиарды долларов ежемесячно, является в торгово-экономическом измерении не важнейшим партнером, а жестким и опасным соперником, который давно уже превратился в скрытого врага. То, что объединяет Китай и Россию, должно их разъединить Поскольку следующие президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся в будущем году и далеко не факт, что Д. Трамп их проиграет, американским политикам приходится смириться с тем, что выстраивать свои отношения с Китаем и Россией Вашингтону надо исходя из сегодняшних реалий. При этом для правильного подхода к самому факту взаимодействия Китая и России американские специалисты предлагают как можно тщательнее проанализировать структуру этих связей и найти в них наиболее уязвимые места. По которым и планируется нанести «упреждающий удар». Так вот главным, что объединяет Россию и Китай со времен окончания Второй мировой войны, является то, что США без учета их мнения и интересов навязывают всему миру (и им - в том числе) свой, только Америку устраивающий миропорядок. Он крайне невыгоден и Китаю, и России (а ранее был невыгоден СССР), соответственно, они и объединяют свои усилия, чтобы совместно противостоять Соединенным Штатам. По оценкам американских специалистов, это сотрудничество в ближайшие 5-7 лет может еще больше окрепнуть, особенно с учетом того, что товарищ Си во главе Китая фактически обеспечил себе на законодательном уровне несменяемость. А российский президент за все следующие годы будет уделять особое внимание, по американским оценкам, укреплению именно взаимоотношений с КНР. С учетом того, что это сотрудничество Китая и России, вне зависимости от его реальной эффективности, будет усиливаться на обозримую перспективу, американские политики советуют Белому дому принять действенные меры для того, чтобы связи Пекина и Москвы везде, где только доступно, нарушались. Между двумя странами возникали как можно более острые трения и разногласия, и если возможно, то в идеале неплохо было бы их столкнуть в каком-то регионе мира в прямом конфликте. Причем самым подходящим для этого местом в аналитических кругах США считают республики бывшего СССР - в том числе Украину, Кавказ и Центральную Азию. Американцы постоянно в этом плане надеются на своих так называемых «союзников», которые, по сути дела, являются обычными вассалами, не имеющими своей собственной позиции и мнения по важнейшим вопросам. Но если в той же Европе у США таких «союзников» полным-полно, то в Азии с ними большая проблема, потому как там куда эффективнее и результативнее работает именно Китай. А настроить против него (прежде всего) азиатские государства Вашингтону при любом своем президенте будет крайне сложно. Именно поэтому упор американцами будет делаться на постсоветские страны, которые и от России стараются как можно дальше «отпочковаться», и Китая совершенно очевидно побаиваются. К тому же районы постсоветской территории в российском руководстве по старинке продолжают рассматривать как некую свою «привилегированную вотчину». А в Пекине ту же Центральную Азию видят просто как свое «сырьевое подбрюшье», и никаких российских приоритетных интересов там вовсе не намерены допустить. Америка приглашает всех в союзники, кому не нравится Россия и Китай. Но пойдет ли на подобное Центральная Азия? Согласитесь, что все-таки это две большие разницы. Одно дело - быть партнером США и укреплять свои отношения с этой страной в самых различных областях - от экономики и торговли до военно-технического сотрудничества, связей в области образования, новых технологий и многого другого. И совсем иное- поддерживать Соединенные Штаты в их борьбе с двумя другими странами, каждая из которых для тебя не менее важна и выгодна. В том, что касается государств Центральной Азии, то им приходится учитывать и чисто географический фактор. США от этого региона очень далеко расположены, да и не рассматривают как таковую эту часть мира в качестве приоритетной для себя. А Китай и Россия, грубо говоря, поджимают с двух сторон всю эту территорию. И не просто в любой момент могут по желанию создать каждой из центрально-азиатской пятерки серьезные проблемы, но и напрямую угрожать их государственному суверенитету. Именно поэтому при всем своем стремлении не портить отношения с Соединенными Штатами и всячески с ними идти на компромисс государства Центральной Азии вряд ли рискнут в чем-то ущемлять интересы России и Китая. И уж тем более содействовать американцам в том, чтобы Пекин и Москва именно в этом регионе между собой переругались, причем исключительно в интересах Америки, а вовсе не в своих национальных. Но это все логика, которой, видимо, будут руководствоваться в политических кругах стран Центральной Азии. С американской стороны все выглядит совсем иначе. К примеру, в Кыргызстане и Казахстане США планируют усилить свое культурно-образовательное влияние посредством разного рода программ обучения, выдачи стипендий, созданием различных неправительственных организаций, которые «правильно разъясняли» бы местной молодежи угрозу от «закабаления их государств» как со стороны России, так и особенно Китая. Большое внимание будет уделяться американцами и укреплению своих деловых контактов с этими республиками. Ставка в регионе, в частности, именно в бизнес-сфере будет делаться на Узбекистан, который уже подписал с США целый набор документов, согласно которым американским фирмам будут предоставлены льготные условия работы не только на узбекской территории, но и с нее - на весь регион Центральной Азии, а также близлежащий Афганистан. Дополнительные средства будут выделяться Вашингтоном на обучение местной молодежи региона английскому языку. Всеми доступными средствами ей будет внушаться, что без английского языка в сегодняшней «технологически продвинутой» жизни ни работы нормальной не найти, ни собственного дела успешно не открыть. А соответственно и ориентироваться этой самой молодежи надо именно на США, а не на русский и китайский «культурный форматы». Все это будет также сориентировано на то, чтобы максимально обострить разногласия между Россией и Китаем в Центральной Азии, прежде всего в области финансовой и кредитной политики. Не секрет, что Кыргызстан и Таджикистан уже являются, по сути дела, «вечными должниками» КНР. Потихоньку к этому статусу начинают приближаться Казахстан и Узбекистан. А финансовые позиции Туркменистана так и вовсе делают эту страну в ближайшие несколько лет настоящим экономическим вассалом Пекина вне зависимости от того, считает ли тамошний президент себя по-прежнему «нейтральным» или это всего лишь пустые слова. Важно и то, что наряду с регионом Центральной Азии Вашингтон будет уделять повышенное внимание внесению разногласий в российско-китайские отношения через Украину, Грузию, Армению и, что очень показательно - Белоруссию (именно там Китай строит сейчас крупнейший в Восточной Европе торгово-транспортный центр, который будет своей деятельностью неизбежно нарушать многие из тех соглашений и договоренностей, существующих в рамках Евразийского союза). В целом же в научных и аналитических кругах Америки нынешнее состояние отношений между Россией и Китаем считается опасным, несущим прямую угрозу стратегическим интересам США, и, соответственно, предлагается принять неотложные меры в том, чтобы любые варианты сотрудничества и партнерства Москвы и Пекина нарушить. Пока не рассматривается вариант, при котором одну из этих двух стран Америка могла бы привлечь в собственный союз для борьбы с «вероятным противником». Но это пока не пройдут в стране следующие президентские выборы. А там, если нынешний обитатель Белого дома Д.Трамп останется у власти, в треугольнике Москва-Пекин-Вашингтон могут произойти очень неожиданные изменения.