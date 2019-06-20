Альтернативный подсчет

Независимые наблюдатели дают иную картину результатов выборов ДН РАЗЛИЧНЫЕ группы независимых наблюдателей на прошедших 9 июня президентских выборах говорят о как минимум существенных различиях между официальными цифрами, оглашенными Центральной избирательной комиссией (ЦИК), и данными протоколов, где им удалось присутствовать. Различаются цифры явки, а также процент голосов, поданных за кандидатов. Теперь общественные активисты обращаются в прокуратуру и суды, хотя и с разными целями: кто-то настаивает просто на пересчете и наказании подтасовщиков, кто-то - требует вовсе провести перевыборы с исключением тех, кто участвовал в прошедших. Вряд ли это произойдет, ведь объявленный ЦИКом победителем Касым-Жомарт Токаев уже даже успел пройти через инаугурацию. Параллельно выступает Генеральная прокуратура РК, которая заявляет, что не нашла никаких серьезных нарушений. Все бы ничего, но наблюдатели оперируют не мнениями, а заверенными печатями глав избирательных комиссий протоколами и основанными на них вычислениями, которые пока только еще сводят в единую картину. Впрочем, даже по отдельным городам, где есть какие-то более-менее представительные данные, различия между официально оглашенными цифрами и протоколами буквально бросаются в глаза. В официальном сообщении, размещенном на сайте Центральной избирательной комиссии (election.gov.kz), указывается, что явка в целом по стране составила 77,5% от 11,9 миллиона избирателей (9,2 миллиона). Итоговый расклад официальный избирательный орган преподнес следующим образом: «Ахметбеков Жамбыл Аужанович - 167649 голосов, или 1,82 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании; Еспаева Дания Мадиевна - 465714 голосов, или 5,05 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании; Косанов Амиржан Сагидрахманович - 1495401 голос, или 16,23 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании; Рахимбеков Толеутай Сатаевич - 280451 голос, или 3,04 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании; Таспихов Амангельди Сатыбалдиевич - 182898 голосов, или 1,98 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании; Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - 6539715 голосов, или 70,96 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании; Тугел Садыбек - 84582 голоса, или 0,92 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании». Кроме цифр по республике была опубликована статистика по отдельным регионам страны. У многих независимых наблюдателей эти цифры практически немедленно вызвали вопросы, однако позиция оппозиционного кандидата в президенты Амиржана Косанова спутала им карты: тот успел признать свое поражение еще до того, как были обнародованы официальные цифры, а затем фактически выразил согласие с цифрой 16% голосов в свою пользу. Между тем даже данные всего нескольких участков давали основания сомневаться в официальных цифрах. Предприниматель и общественный активист Маргулан Сейсембай, участвовавший в наблюдении за выборами, написал в своем аккаунте в Facebook: «…в глаза резко бросалась огромная разница между тем, что публиковал ЦИК по явке избирателей, и тем, что я наблюдал у себя и во всех чатах в вотсапе. Почти в два раза. Для инфо. По всем участкам, на которых мы наблюдали, явка составила 32,58%». Напомним, по данным ЦИК, явка в Алматы составила 52,5%. «…Я проанализировал 20 участков, результатам которых доверяю благодаря проактивным и неравнодушым наблюдателям. Общее количество избирателей на участках 46 547 избирателей. Приняло участие в голосовании 32,58%, или 15 167 избирателей. За Токаева проголосовало 45,78%, или 6 943 избирателя. За Косанова 43,36%, или 6 576 избирателей. За остальных 7,3%, или 1 107 избирателей. Исходя из этих данных, по "моим" 20 участкам должен быть второй тур», - написал Сейсембаев. Сомнения в официальной статистике по Алматы, где ЦИК продемонстрировал 66,7% за Токаева и лишь 8,5% за Косанова, затем были подтверждены и на основании более представительных данных. «На всех избирательных участках, где не было охвата от независимых наблюдателей, везде была перепись протоколов заново, - заявила в интервью своему соратнику по оппозиции одна из координаторов независимых наблюдателей Айман Турсынкан. - Протоколы переписывались до 5-6 утра». Впрочем, она же признает, что планы «армии наблюдателей», как называет их Ермек Нарымбай, активист, бежавший из Казахстана и участвовавший в координации наблюдения на выборах, покрыть всю страну сетью из семи тысяч наблюдателей потерпели крах. «Была создана целая армия наблюдателей - более 1 тыс. человек по Казахстану, которые отстаивали каждый голос избирателя. По итогам их отчетов мы скоординировали работу с несколькими общественными объединениями и по итогам этих наблюдений выявили очень много нарушений на участках», - сообщал их соратник, Серик Абишев. Часть организаций, участвовавших в наблюдении, по словам Айман Турсынкан, просто саботировали свою миссию, не став даже получать протоколы подсчета голосов. Впрочем, кое-где, по данным другой оппозиционной активистки, Зауреш Батталовой, их просто не выдали. Она разместила в своем аккаунте на Facebook сообщение от общественных организаций ОО «Улт тагдыры-Астана» и РОО «Тауелсиздик таны-Желтоксан», которые выставили своих наблюдателей в столице страны, в котором говорится, что примерно в половине случаев тем отказали в выдаче официальной информации о голосовании: «…Наблюдением было охвачено всего 238 участков по городу Нур-Султан, и на многих участках были по 2 наблюдателя. По городу Нур-Султан были выданы протоколы закрытия участков только в 131 избирательном участке. Комиссии участков, где не выданы протоколы, нарушили закон, и результаты по ним можно считать, скорее всего, сфальсифицированными». Оперируя имеющимися протоколами, общественники нарисовали такую картину итогов выборов в бывшей Астане, ставшей Нур-Султаном: «Всего по городу Нур-Султан, по наблюдениям, тех участках, где есть протоколы, проголосовало 136483 (49,42%) человек, из них 47099 за А.Косанова (34,51%), 71840 за кандидата К.Токаева (52,64%), 12 670 за остальных кандидатов (8,16%)». По официальным данным ЦИК, в столице бывший оппозиционер получил 91,038 голосов, или 19,5%, в то время как президент Токаев - 275346 голосов и 59,1%. Несмотря на то, что тут победа властного кандидата налицо даже без второго тура, цифры независимых наблюдателей дают совершенно иное представление о реальном раскладе предпочтений избирателей. Сами же представители указанных общественных организаций на последовавшей 11 июня пресс-конференции «признания результатов выборов, объявленных властью, 9 июня 2019 года считают сфальсифицированными по г. Нур-Султан». Также наблюдатели настаивают на создании «независимой комиссии по пересчету голосов, по пересмотру результатов выборов - с представителями общественности». Алматинские активисты настроены более радикально. В аккаунте Айман Турсынкан еще 10 июня появился пост, в котором говорится: «…Мы требуем перевыборов на основе фактов фальсификации, но без Токаева и Косанова! Первому отвод за фальсификации, второму отвод за предательство!». Кроме лозунгов г-жа Турсынкан также написала заявление в Генеральную прокуратуру с требованиями отмены официальных результатов выборов и проведения их заново. Ее соратник, Серик Абишев, координатор независимых наблюдателей от НПО «Коалиция по защите прав заключенных», продемонстрировал очевидное различие в официальной статистике протоколов и обнародованных данных на пресс-конференции в Комитете международного бюро по правам человека в Алматы. «Мы подвели итоги по Алматы по 208 избирательным участкам (из 554 существующих. - «ДН») по оригиналам протоколов. За Косанова по итогам наших протоколов проголосовало 72 316 избирателей. И теперь у меня есть на руках официальный с синей печатью протокол территориальной избирательной комиссии по городу Алматы, где они отчитываются перед центральной избирательной комиссией. [По нему] Косанов Амиржан Сагидрахманович [получил лишь] - 50 366 голосов… Здесь грубо нарушено законодательство Республики Казахстан. И на территории города Алматы выборы можно считать недействительными. По всем фактам мы собрали все акты, уже составлены иски, сегодня пошли первые иски в судебные органы, также по факту нарушений и фальсификации поданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела соответствующие протоколы», - заявил он. «Я требую объявить эти выборы нелегитимными, я требую, чтобы Токаев был признан нелегитимным президентом в связи с нарушением закона о выборах, я требую от Генеральной прокуратуры возбудить уголовные дела по факту фальсификации и чтобы наказали всех виновных и закрыли их на 4 года, чтобы было неповадно всем, потому что они украли наши голоса. Я требую перевыборов в Республике Казахстан, где не должны участвовать скомпрометировавшие себя кандидаты - Токаев и Косанов», - заявил на пресс-конференции наблюдатель Тимур Почанов. При этом активисты-наблюдатели призывают не выходить на несанкционированные митинги протеста, ряд которых прошел в день и сразу после выборов на прошлой неделе. «Отвечаю на вопрос, не направлены ли [наши действия] на то, чтобы опять взбудоражить народ. Да, мы ставили наблюдателей, мы работали с ними, и сейчас они требуют от нас отчет. И мы сегодня предоставили достоверные отчеты. Но мы призываем народ успокоиться, не выходить ни на какие несанкционированные митинги. Не надо никаких лишних движений. Потому что мы живем в правовом государстве, есть законы, которые приняты и должны исполняться, и мы в рамках действующего законодательства будем работать, привлекать [к ответственности] тех, кто нарушил это законодательство, делать заявления и стараться, чтобы выборы были честными», - цитирует слова Серика Абишева журналист Вадим Борейко в своем аккаунте на Facebook. Впрочем, скептически относятся активисты и к идее создания Национального совета общественного доверия, объявленной президентом Токаевым на инаугурации. «О Нацсовете. Решений не будет, не ждите. Как будут решать проблемы те, кто их создавали? Зачем еще один орган на деньги налогоплательщиков? Вы можете точно назвать цели такого нацсовета?» - написала в своем аккаунте Айман Турсынкан. Сейчас их соратники продолжают обрабатывать протоколы, присылаемые независимыми наблюдателями, чтобы дать картину по альтернативным результатам выборов по всей стране. Г-жа Турсынкан заявила «ДН», что ориентировочно эта работа может быть завершена к концу этой недели. Цифры, видимо, будут опубликованы в социальных сетях, где активисты создали группу «Независимая избирательная комиссия Азамат», и на сайте adilsailau.kz, куда продолжают поступать данные. В середине этой недели активисты изготовили инфографику по различиям между цифрами ЦИК и протоколов избирательных комиссий по Алматы, которую они сопроводили следующим текстом: «Инициативная группа независимых наблюдателей провела анализ официальных протоколов по городу Алматы и обнаружила явные расхождения в результатах выборов президента 2019. Были подсчитаны голоса с 222 участков (сбор данных продолжается). Это 40,1% от общего количества. По данным этих участков кандидат в президенты А.Косанов получил 71 235 голосов. При том, что, по официальным данным ЦИК, он имеет 50 366 голосов. Т.е. при подсчете только 40% только одного города уже ВЫЯВЛЕНА НЕХВАТКА в 21 000 голосов. Все данные подтверждаются официальными протоколами…». Также активисты сообщили, что «по обнаруженным фактам фальсификации было подано одно обращение в суд и еще 17 находятся в процессе подачи». «Мы призываем прокуратуру возбудить уголовные дела и наказать виновных в фактах фальсификации, а также провести полную проверку результатов выборов президента Республики Казахстан 2019 года», - говорится в их сообщении. О различиях между официальными данными и протоколами с участков сообщили и из других регионов. Газета «Уральская неделя» на основе анализа данных 81 избирательного участка из 125 делает вывод, что в городе Орал Касым-Жомарт Токаев вовсе проиграл выборы: «…по данным протоколов с итогами голосования с 65 процентов избирательных участков, объявленный победителем выборов Касым-Жомарт Токаев получил 40,4 процента голосов избирателей. Амиржан Косанов имеет перевес — 49,9 процента голосов». «По официальным данным, по Западно-Казахстанской области за нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева проголосовали 73,69 процента избирателей (223 937 человек), за кандидата от движения «Улт тагдыры» Амиржана Косанова — 20,85 процента избирателей (63 355 человек). Согласно общим итогам голосования, Токаев одержал победу, набрав более 70 процентов голосов избирателей. За Косанова проголосовали более 16 процентов избирателей», - комментирует информацию газеты сайт «Азаттык». Государственные органы пока никак не прокомментировали заявления независимых наблюдателей. Впрочем, косвенная реакция все же есть. На этой неделе на сайте Генеральной прокуратуры РК был размещен пресс-релиз под заголовком «О правонарушениях, совершенных в электоральный период». В нем говорится: «Выборы Президента Республики Казахстан проведены в соответствии с нормами действующего законодательства. Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей на выборах Президента страны, допущено не было. В электоральный период прокуратурой возбуждено и направлено в суды 36 дел об административных правонарушениях. Из них судами рассмотрено 30, находятся на рассмотрении - 6. За выдачу гражданам бюллетеней в целях предоставления им возможности голосовать за других лиц, 11 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности по ст.110 КоАП. На них наложены штрафы в размере 25 МРП. 9 избирателей оштрафованы по статье 108 КоАП за нарушение требования о равном избирательном праве (один избиратель - один голос - один бюллетень). В основном они брали бюллетени за членов семьи. Это жители городов Нур-Султан и Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей. 4 таких дела находятся на рассмотрении специализированного административного суда Жамбылской области. Органы прокуратуры проводят проверку по опубликованным в ряде СМИ, а также в социальных сетях видеозаписям о вбросах бюллетеней и иных нарушениях. Большинство сведений не подтвердилось. По остальным работа продолжается, так как многие видеозаписи не содержат данных об участке, районе, городе, области, где происходили события. По итогам проверки в случае выявления незаконных действий материалы будут переданы в суд для привлечения виновных лиц к ответственности». Судя по всему, государственные органы вряд ли поддержат требования независимых наблюдателей, даже несмотря на то, что говорят они о нарушениях в подсчете голосов с документами на руках. Более того, благодаря тому, что единственный считавшийся оппозиционным в глазах части населения кандидат оказался скомпрометированным, на ожидаемые уже в самое ближайшее время парламентские выборы независимые кандидаты могут просто не пойти. «Опять будет «Нур Отан» и, видимо, за заслуги перед Ак ордой тому же самому Косанову и его компании позволят зарегистрировать какую-то партию. Видимо, условие торга было такое, - описывает расклад будущего электорального процесса Айман Турсынкан в интервью Ермеку Нарымбаю. - [Таким образом,] На новых парламентских выборах у нас не будет выбора». Вкупе с общим разочарованием населения в способности влиять на власть через институты формальной демократии, увод под сукно исков и заявлений независимых наблюдателей может нанести жестокий удар по гражданскому обществу нашей страны. Оно вновь будет отброшено назад в своем развитии, к привычной аполитичности и тому, что сами же власти называют «иждивенческим мышлением». Какая-то часть граждан просто уедет, лишний раз убедившись в невозможности достижения справедливости на родине. Недовольная же часть населения, которая получает за счет прививки от выборов и общего снижения уровня жизни граждан мощные подкрепления, будет вновь копить силы для участия в митингах или иных, не согласованных с властями акциях. Казахстанские силовики, признавшие, что после выборов задержали аж 4 тысячи протестующих, понеся тяжелейшие потери (300 сотрудников, по официальным данным, пострадали), с учетом такой «ранимости» своих бойцов в какой-то момент могут просто не справиться с толпой…