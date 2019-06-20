Свобода собираться

это благо, а не риск «Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций». Всеобщая декларация прав человека провозглашена резолюцией 217 Генеральной Ассамблее ООН, статья 20, пункт 1 ПРЕЗИДЕНТ Касым-Жомарт Токаев неожиданно затронул тему митингов в Казахстане, прошедших в день и сразу после выборов, на которых он избирался на должность, куда его назначил его предшественник. «Будет разработан закон. Люди, которые хотят выйти на демонстрацию, высказать свое мнение, будут обращаться в соответствующие инстанции, им будет отведено специальное место, где они могли бы собраться и высказать свое мнение», - заявил он в интервью телеканалу Euronews. Довольно странно было это слышать, так как глава государства фактически описал и так уже существующий законодательный порядок, по которому на протяжении последних лет никто не смог получить разрешения на легальный митинг. И то ли по иронии судьбы, то ли нарочно так сложилось, что в эти же дни в парламенте приняли к работе пакет поправок по вопросам военного положения, среди которых право президента запрещать митинги, забастовки и пикеты в подобные моменты вообще. Так что же - ждать ли нам либерализации в вопросах общественных собраний или не искать откровений в заявлениях «для внешней аудитории»? И вообще, почему так важна свобода собраний? Зачем она нужна вообще для демократических процессов? Традиция собираться для того, чтобы выразить какую-то позицию, сложилась, наверное, еще в доисторические времена, еще до того, как были созданы даже самые первые государственные образования. Об этом свидетельствуют племенные традиции «схода» для решения важнейших вопросов, да и само понятие «публичности», как акта, совершаемого перед другими людьми. В ходе развития человеческого общества традиция политических собраний сильно менялась, от сужения ее участников до узкого окружения полуобожествленных императоров до обязанности принятия каких-то важнейших решений только в присутствии большого количества представителей подданных монарха. Традиция политических собраний в каком-то смысле дала начало парламентаризму, а также праву на свободу слова, однако своей актуальности она от этого не утратила. Не исчезает и традиция выхода в общественное место для выражения некоего мнения и в цифровой век, когда, казалось бы, миллиарды людей живут уже, скорее, в мире виртуальном, чем реальном. Прорыв в социальной сфере, который обеспечили социальные сети, которые сегодня можно винить в переворотах и революциях, не отменил актуальность свободы собраний на митинги, шествия, пикеты или какие-то иные политические или общественные акции. Почему? Не устарели ли старые способы демонстрации своих предпочтений или донесения своей позиции, которые куда проще проводить в соцсетях? В том-то и дело, что ключевое слово тут - «проще». Поставить галочку, лайк, репостить, посмотреть видео или даже оставить комментарий - все это слишком просто (хотя с нашим законодательством и за такое можно попасть в заключение) и поэтому стало очередной формой гражданской пассивности. Да, не такой беззубой, как молчание или нарочитая аполитичность, более того, порой власти как раз идут навстречу громким кампаниям в соцсетях, но все же это весьма посредственный и в каком-то смысле глубоко вторичный способ влияния на ситуацию в своей стране. Тем более с учетом обезличенности сети, фейков, удаления постов, постредактирования. В то время как выход куда-то, в открытое публичное пространство, совершенный определенной массой людей или в одиночестве, - это предполагает поступок, за которым должна стоять какая-то серьезная повестка, необходимость или желание. В искусстве есть сопоставимое понятие - перфоманс - некое действие или выступление на публику. Политика тоже требует перфоманса, открытого, гласного выражения позиции, иначе это все - всего лишь более продвинутый аналог кухонных разговоров. Особенно важным публичное собрание становится в условиях, когда другие институты формальной демократии выхолощены и не работают (неважно даже, по чьей вине или плану). Тогда массовое собрание протеста или поддержки остается единственным очевидным средством коммуникации между властью и обществом. Тут, конечно, есть момент, заключающийся в том, что данная форма предупреждения об общественном недовольстве - это как предупредительный выстрел, который далеко не всегда - в воздух. В свое время благодаря эксплуатации такой активности к власти в России пришли большевики, большие мастаки в области организации собраний. Они прекрасно понимали силу этого явления, оттого просто запретили его против себя, когда оказались во власти. Нынешний наш режим ограничений митингов и остальных актов публичной политики растет именно из этих красных галифе. Наша страна имеет обязательства перед ООН, ОБСЕ и даже в Конституции Казахстана свобода собраний достаточно защищена: «Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц. (Статья 32)». Однако необходимость согласования с местными властями, ограниченная недавно также запретом даже на сообщения о планах проведения митинга (!) до того, как на него получено разрешение, полностью нивелирует все эти вещи. Не зря говорится, что «дьявол кроется в деталях». При вынесении десятков отказов в проведении митингов даже в специально отведенном месте каждый раз говорится, что площадь в это время «занята» (хотя реально на ней никто ничего не проводит). Доходит до того, что общественные активисты уже сами идут в РОВД, чтобы их арестовали, ибо планируют они организовывать несогласовываемые митинги. Хорошо, что полиция не стала задерживать такого смельчака, но даже этот «перформанс» не сдвинул с мертвой точки вопрос о свободе собраний. Он и сам это понимает, говоря, что был бы немедленно задержан, даже если бы вышел с пустым плакатом, как это недавно было на западе Казахстана. В этом плане показательный момент - это сравнение зарплат в банковском секторе и полиции; там, где финансисты готовы платить меньше ста тысяч тенге, власти готовы давать сразу двести и обещают жилье при первой возможности. Но и это не гарантия того, что завтра нацгвардейцев и полиции хватит на всех. Ограничение политической активности граждан, фактически, в форме запрета на любое несогласованное действие только внешне выглядит как надежный фундамент пресловутой «политической стабильности». На самом деле это всего лишь привинчивание винтами крышки казана, стоящего на огне. До определенного момента оно будет сохранять видимость устойчивости системы, но в итоге может превратить безопасный выход пара в необходимость работать над «блюдом» в самый настоящий социальный взрыв, который не только снесет крышу, но и разорвет на части сам Казанстан… Фильтрация кандидатов для «диалога», к которой, видимо, решили прибегнуть в Акорде - это еще одна иллюзия, которая может обмануть только самих ее авторов, да и то лишь на какое-то время. Пример «договорного матча» на выборах продемонстрировал, что после того, как заготовленный спарринг-партнер некрасиво растянулся на ринге, уровень протестных настроений не только не был снижен, но и, наоборот, возрос. А с учетом того, что на выборы люди теперь люди пойдут с еще меньшей охотой, митинговая активность остается едва ли не последним способом для того, чтобы какая-никакая коммуникация между недовольными слоями общества (наличие которых тот же Токаев все же признал) и властями страны еще существовала. Потому что даже у тех же большевиков там, где не работали стачкомы, начинали работать «боевые группы» с бомбами из чайников и револьверами, устраивавшими покушения на членов царской семьи и теракты в людных местах. И насколько эффективно наши силовики (пускай и с потерями) задержали четыре тысячи демонстрантов, настолько же они были слабы против «отмороженных» одиночек с оружием в руках, как это показали примеры Кариева и Кулекбаева. Да, пока вариант стравливания напряжения через выезд мигрантов еще работает, но и он не гарантирует стабильности, если температура общественных страстей начнет расти очень быстро, для чего будет достаточно даже такой «мелочи», как девальвация тенге.