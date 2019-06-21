Весенний расклад

Нигмат РАМАЗАНОВ Повышение мировых цен на нефть, рост экономики оказали в начале года лишь ограниченное влияние на развитие рынка финансовых услуг. В январе - апреле ухудшились количественные и качественные показатели деятельности банковской системы, на рынке страхования и пенсионных услуг продолжилось движение вверх, но темпы роста замедлились. Начало года ознаменовались сокращением количественных показателей банков второго уровня, ухудшением качества активов. Согласно информации Национального банка, совокупные активы кредитных организаций за январь-апрель снизились более чем на 690 млрд. (на 2,7%), составили порядка 24,55 трлн. тенге. Сокращение активов отмечено у шести банков, входящих в группу десяти наиболее крупных кредитных организаций. Значительные потери активов зафиксированы у бывшего Цеснабанка в результате передачи «плохих» кредитов в Фонд проблемных активов. В отчетном периоде изменился и собственный капитал банковской системы. Объем капитала по балансу за январь-апрель сократился на 30,6 млрд., составил около 2,99 трлн. тенге. Капитал снизился у четырех банков первой десятки, а рост собственных средств у шести крупных банков этой группы был обусловлен преимущественно прибылью кредитных организаций, полученной в отчетном периоде. В результате опережающего снижения размера активов отношение собственных средств к совокупным активам банковской системы повысилось в отчетном периоде с уровня около 12,0 до 12,2%. Ухудшился результат финансовой деятельности банков. Прибыль банковской системы по результатам четырех месяцев превысила 38 млрд. тенге против порядка 284 млрд. тенге в аналогичном периоде прошлого года. Количество убыточных банков выросло до трех. Основное влияние на результат финансовой деятельности кредитных организаций оказали прибыли и убытки крупных банков. Размер прибыли Народного банка превысил 91 млрд., Kaspi Banka - 43 млрд., «дочки» Сбербанка - 22 млрд., Ситибанка и Жилстройсбербанка и - 11 и 8 млрд. тенге соответственно. При этом убытки бывшего Цеснабанка составили без малого 190 млрд. тенге. Снижение результата финансовой деятельности банков было обусловлено, помимо прочего, ухудшением качества кредитного портфеля банков и, соответственно, увеличением объема провизий, сформированных на возможные потери по ссудам. По состоянию на 1 мая объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней увеличился более чем на 60 млрд. до уровня около 1,18 трлн., провизий, сформированных на возможные потери по проблемным ссудам, - более чем на 540 млрд. до порядка 2,32 трлн. тенге. Доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней в ссудном портфеле банков повысилась до 8,94% против 7,38%, декларируемых на начало года. Основное влияние на динамику кредитов с просрочкой платежей и провизий по проблемным кредитам оказало резкое увеличение объема просроченных займов и резервов бывшего Цеснабанка. У других крупных банков изменение как качества ссудного портфеля, так и объема сформированных провизий намного менее значительны по сравнению с упомянутой кредитной организацией. Сказанное позволяет утверждать, что количественные и качественные показатели банковского сектора по-прежнему определяются состоянием дел в крупных банках. Таким образом, отчетный период ознаменовался снижением совокупных активов и собственного капитала банковской системы. При этом, согласно отчету кредитных организаций, ухудшился результат финансовой деятельности, вырос объем проблемных кредитов и провизий, сформированных на возможные потери по таким ссудам. Увеличение объема и доли неработающих займов и провизий на фоне масштабной поддержки банков со стороны государства может свидетельствовать о заниженном размере проблемных кредитов в ссудном портфеле банков. Так, по оценкам международных рейтинговых компаний, доля проблемных кредитов в банковском секторе Казахстана составляет 20-30%, и они по-прежнему не полностью покрыты резервами. Впрочем, регулятор состояние дел оценивает весьма оптимистично. По его оценке, ситуация в банковском секторе стабильная и характеризуется умеренным ростом кредитования, высоким уровнем ликвидности банков и значительным запасом собственного капитала. Уровень займов с просрочкой платежей свыше 90 дней сохраняется на низком уровне. Снижение активов, сокращение ссудного портфеля мотивируется регулятором оздоровлением Цеснабанка. Об этом говорится в сообщении Национального банка по итогам четырех месяцев. На рынке страхования длительное время сохраняется тенденция устойчивого роста основных показателей, но их темпы остаются сравнительно невысокими, не отражаются на улучшении макроэкономических параметров сектора страхования. По информации регулятора, совокупный объем активов страховых организаций за январь-апрель увеличился на 6,4%, составил 1116,1 млрд. тенге, собственный капитал вырос на 7,2% до уровня 502,2 млрд. тенге. Сумма страховых резервов, сформированных для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, возросла на 7,6% до 558,9 млрд. тенге. При этом объем страховых премий за январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 19,9%, составил 166,8 млрд., из них объем премий, принятых по договорам прямого страхования, составил 152,7 млрд. тенге. Страховые премии по отрасли «страхование жизни» увеличились на 74,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, их доля в совокупных премиях возросла до 23,3% против 16% на 1 мая прошлого года. Сумма страховых премий, переданных на перестрахование, составила 33,5 млрд. тенге, или 20,1% от совокупного объема страховых премий. На перестрахование нерезидентам было передано 92,1% от страховых премий, переданных на перестрахование. Общий объем страховых выплат, произведенных за четыре месяца, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился более чем в полтора раза, составил 37,9 млрд. тенге. Доходы от страховой деятельности по сравнению с январем - мартом прошлого года выросли на 36,6%, составили около 76,1 млрд. тенге, от инвестиционной деятельности - более чем в три раза до уровня порядка 15,3 млрд. тенге. Общая сумма доходов выросла на 53,8%, при этом расходы по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличились на 49,5%. В результате чистая прибыль страхового сектора после уплаты налогов выросла на 66,9%, превысила 19,7 млрд. тенге. Более скромные по сравнению с прошлым годом показатели роста наблюдались в начале года в накопительной пенсионной системе страны. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом счетов, не имеющих пенсионные накопления) на 1 мая составило 9,9 млн. счетов. Выросло также количество счетов по обязательным профессиональным взносам, в то время как их количество по добровольным взносам практически не изменилось. Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 мая составили 9760,1 млрд. тенге, увеличились за январь-апрель на 4,1% или 382,4 млрд. тенге. Прирост пенсионных накоплений сложился несколько выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Вместе с тем этот показатель не дотянул до среднемесячного значения прошлого года, когда прирост в абсолютных цифрах составил порядка 133 млрд. тенге в месяц. Произошло это во многом за счет снижения размера «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов. В среднем за январь-апрель прирост составил немногим более 38,7 млрд. против порядка 76,4 млрд. тенге в месяц в среднем за прошлый год. Основную долю инвестиционного портфеля ЕНПФ по состоянию на 1 мая по-прежнему занимали государственные и корпоративные ценные бумаги отечественных эмитентов (42,1 и 28,9% от общего объема пенсионных активов соответственно). По сравнению с началом года доля этих инструментов в портфеле фонда несколько сократилась. Доля ГЦБ снизилась с 42,5%, а негосударственных ЦБ - с 29,6%. Однако снижение доходности активов связано, скорее всего, с курсовой переоценкой активов фонда. Как известно, на протяжении длительного времени накопления вкладчиков не только не приумножались, как это было обещано реформаторами, а обесценивались в реальном измерении. Ситуация с доходностью в последние годы изменилась в лучшую сторону. Коэффициент номинального дохода по инвестиционному портфелю в этот период складывался выше накопленного уровня инфляции. Этому способствовали высокая процентная ставка по государственным и корпоративным ценным бумагам, депозитам в банках, а также переоценка валютных активов в результате падения стоимости тенге. В начале этого года тенге несколько укрепился по отношению к свободно конвертируемым валютам, что, разумеется, отразилось на доходности активов ЕНПФ. По оценке регулятора, доходность пенсионных активов фонда, распределенная на счета вкладчиков с начала текущего года, снизилась до уровня 1,6%. Впрочем, ситуация на внутреннем валютном рынке может измениться не в пользу тенге, что в дальнейшем может положительно отразиться на повышении доходности пенсионных накоплений вкладчиков. Что касается краткосрочных перспектив, то можно предполагать, что ситуация на рынке финансовых услуг до конца года не претерпит кардинальных изменений. Основное влияние на положение дел в банковском секторе будет по-прежнему оказывать качество кредитного портфеля. Рассчитывать на рост количественных параметров банковской системы также, похоже, не приходится. Банковский сектор Казахстана остается слабым, поэтому сохраняется вероятность того, что ключевые макроэкономические показатели банков по отношению к ВВП продолжат движение вниз. Доля страхового сектора в экономике страны, несмотря на положительную динамику роста в течение последних лет, остается крайне низкой. Учитывая низкий уровень освоения рынка и темпы роста основных показателей, сложившиеся в отчетном периоде, в этом году не стоит ожидать заметного роста страховых премий на душу населения в тенге. Этот показатель в условных единицах не дотянет и до 100 долларов США, что значительно меньше показателя не только развитых, но и ряда развивающихся стран. Хорошей новостью последних лет стало повышение доходности пенсионных активов, которая несколько лет подряд складывается выше уровня инфляции. Возможно, в целом и по текущему году удастся удержать показатель доходности на достаточно высоком уровне, если, конечно, не обнаружатся новые «скелеты в шкафу» с качеством инвестиционного портфеля. При положительном сценарии развития событий можно рассчитывать на дальнейшее улучшение макроэкономических показателей рынка пенсионных услуг, повышение роли пенсионной системы в экономике республики.