Долго ли ­ коротко…

Сколько времени нужно руководителю государства находиться на своем посту, чтобы выполнить все задуманное и не надоесть собственным соотечественникам? Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Сколько уже лет все «прогрессивное» человечество развивается и неустанно стремится к достижению «чего-то лучшего и справедливого» - столько оно пытается руководствоваться исключительно западными, выработанными европейцами, а затем североамериканцами некими нормами поведения и построения общества, которые принято называть демократическими.Заметьте, что никто в мире не собирается развивать свои собственные страны по китайскому, турецкому или иранскому образцам. Всем подавай что-то похожее на «процветающую Европу». И уж тем более - на Америку (вкупе с близлежащей Канадой). Про Соединенные Штаты так вообще анекдотичная ситуация складывается. Чем больше некоторые государства из кожи лезут вон, чтобы стать «еще одной Америкой»(большая часть постсоветских государств во главе с Россией), тем большим насмешкам и откровенному презрению они подвергаются. Зато те самые «демократично мыслящие» государства Запада, на которые большая часть человечества пытается равняться, долгие годы стремились отвергнуть прежние, якобы давно уже архаичные и ведущие «в никуда» принципы построения общества. В том числе лишали власти (а иногда и головы) своих королей, королев, веками некогда правящих целых династий. А взамен им придумывали вроде бы демократично-избранные парламенты, советы разных мастей и политических расцветок, а также бесконечные выборы на всех уровнях и всех, кого только можно выбрать - от старосты деревни до первого лица государства. Теоретически жизнь человеческого общества по этой причине действительно стала постепенно меняться. И демократии по всей нашей планете стали укреплять (вроде бы) свои позиции. Да и выборы стали проводиться даже там, где их сроду, никогда не было. А еще премии богатые люди решили вручать тем, кто от власти «вовремя устает» и освобождает командирское кресло для других. Которым тоже хочется хотя бы один-два срока «порулить», чтобы остаться в памяти потомков «великим и могучим» плюс любимым и лелеемым народом начальником. Долго - это вообще сколько? Но тут вот какие чудеса приключаются. Взять те же Соединенные Штаты. Когда государство это только формировалось, то там не столько первые поселенцы и затем уже отцы-основатели США задумывались о какой-то во многом мифической демократии, сколько о том, как бы покончить разом со всеми британскими, имперскими и колониальными для американцев чертами социального бытия. То есть напрочь отвергалось главенство британской королевы, всяких там сэров-пэров и лордов с многовековой родословной в придачу. Все, что было похоже на Британию (а также на королевскую Францию), откровенно высмеивалось. А в Конституции США было черным по белому закреплено, что в стране всегда будут демократически выбранные первые лица, выбранные, а не назначенные царем-королем депутаты парламента (Конгресса). А также именно через выборы люди будут подыскивать себе подходящие кандидатуры для постов мэров городов, губернаторов и, конечно же, президента страны. А еще было четко и строго определено, что президент может избираться не более двух сроков по четыре года подряд. Зато сенаторы и конгрессмены могут избираться (поскольку их избирают напрямую, а не с помощью различных квот и других политических избирательных ухищрений) неограниченное число раз. Да и по президентам два срока в США появились сравнительно недавно, после того как Ф. Рузвельт пробыл на своем президентском посту целых четыре срока и в конечном итоге на нем же и скончался. Именно после его правления два срока по четыре года для любого, даже самого успешного с виду, президента стали незыблемой нормой. На которую ни при каких условиях (а таких найти можно полным-полно, что в других странах тамошние руководители и делают) никто в США не смеет покушаться. Интересно, что на эту тему даже разговоров никто в политических верхах Америки не осмелится вести. Потому как это прямой путь к тому, что тебя твои же соотечественники, еще вчера за тебя «успешного» голосовавшие, попросту политически похоронят. Нынешний президент страны Д.Трамп - человек немолодой, но он сразу же дал понять, что будет делать все возможное, чтобы все, что наобещал своим избирателям в ходе предвыборной кампании, обязательно именно за четыре отведенных ему Конституцией года на президентском посту выполнить. Ну, а если повезет, народ ему вновь доверит править в Белом доме следующие четыре года – значит, так тому и быть. Никакой, понимаешь, узурпации власти по собственному хотению не может быть, потому что этого просто не может и не должно быть по американским понятиям. Замечу, что Д. Трамп и лично, и практически все его предшественники на президентском посту всегда крайне нелестно относились к тем своим коллегам-правителям из других государств, которые не просто «засиделись» на своих постах, но и умышленно сидение это всяческими ухищрениями продлевают. Любимое развлечение таких «лидеров» - переписывание Конституции, отсчет новых сроков президентства с тех дат, которые им покажутся «справедливыми». И, конечно же, объявление самих себя (опять-таки по согласованию с конгрессами-парламентами) вечными и всеми любимыми в народе руководителями. Правда, больше всего от американцев в этом плане достается тем странам, которые с Америкой по какой-то причине на данный момент не в ладах. Или те страны, где правитель, мало того что слишком долго находится у власти, но и осмеливается в открытую попирать основы «западной демократии». Такому правителю можно вполне объявить бойкот, ввести против него разные санкции и даже, если совсем уж вызывающе себя поведет, устроить маленькую военную операцию по свержению. Чтобы, дескать, знал свой шесток, с которого соскакивать без разрешения большого мирового «начальства» себе дороже обойдется. И что не менее важно в подобных случаях: никаких объяснений того, что «народ ко мне привык», «люди меня продолжают поддерживать - что я могу с народом сделать?» или «сколько можно проводить выборы, если все равно люди выбирают меня самого?» американскими властями не принимаются. Как привыкли - так и отвыкнут, народы эти самые. Главное - чтобы соблюдались основные положения демократического волеизъявления. А все остальное - это уже как получится. «Один путь - один пояс» . И для Китая, и для его первого лица В этой связи более чем «недемократичными» считаются в Соединенных Штатах те системы государственной власти, которые нынче сформированы в России, Китае и целом ряде стран на постсоветской территории. Интересно, что так называемые «западные демократии» совершенно не волнуют системы вечной власти одной и той же семьи в странах Персидского (Арабского) залива. И правящие там эмиры и короли с одной и той же фамилией (поскольку являются тесными союзниками именно западных стран и ведут бизнес вместе с соблюдением многих именно западных правил по «правильным образцам») никогда ни в Вашингтоне, ни в Лондоне с Парижем не критикуются. А вот то, кто и как правит в странах, бросающих на данном этапе некий стратегический вызов западным государствам, нахождение у власти в них не просто резко критикуется, но и считается антинародным и растаптыванием норм западной демократии и справедливости. Это и Турция, где Р.Эрдоган, пусть и формально через выборы, но фактически на долгие годы узурпировал верховную власть в стране. Это и Россия с Белоруссией, где выборы вроде и регулярно проводятся, но их результат заранее известен в пользу того, кто наверху сидит долго и несменяемо. Это и Китай, в котором вообще всяческая «демократия» якобы уже уничтожена. И пора как-то попытаться китайский народ «пожалеть», чтобы спасти его от моральных страданий подчиняться «пожизненно находящемуся у руля» первому лицу государства. Но это - мнения «озабоченной западной общественности» и тамошних правящих кругов. А что же сами китайцы? Товарищ Си, который снял из прежней Конституции пункт о максимальном сроке в 10 лет нахождения у власти первого лица (вроде бы это формально сделал не он сам, а депутаты, но то, что не по своей доброй воле, мало кто сомневается), утверждает, что свершения Китаю в ближайшие годы предстоят эпохальные. А значит, на таком сложном и тернистом пути менять главу государства «на радость врагу» просто неразумно. Он, помимо всего прочего, уверен, что для нормального и успешного развития страны нужны тесные личные контакты с другими главами государств. Вот с российским президентом он уже встречался более 30 раз. Друг друга они все лучше и лучше понимают, находят общие темы для разговоров и все активнее противостоят тем, кому эти «слишком долго находящиеся у власти» первые лица явно стоят поперек горла. То, что своим сидением десятилетиями на главном кресле страны они нарушают какие-то там «демократические нормы» - да кому эти самые нормы указ? На себя бы посмотрели. Вон со всеми выборами да коалициями сколько лет уже у власти находится А. Меркель в Германии? Много? А в скольких странах Европы официально правят короли-королевы и иные монархи? Столетиями! И ничего - и страны на месте все еще, и жизнь там куда более вольготная и процветающая, чем в бесхозных Сомали или Афганистане. По большому счету, народу все равно, кто президент и сколько он сидит в своем кресле. Главное, чтобы жизнь была достойной. Для всех, а не только для избранных Недавно в Швейцарии был проведен опрос на тему, знают ли граждане этой страны имя своего президента. Так вот оказалось, знают - но только таковых нашлось всего 8 процентов опрошенных. Все остальные либо вообще не могли вспомнить, «а кто это вообще такой?», а были и такие, кого удивила сама постановка вопроса: «а у нас что, имеется президент? Мы думали, что такой существует только в США»! Есть варианты, когда правители с народом фактически подписывают некий негласный «пакт о ненападении». То есть мы своим непосильным руководящим трудом во главе страны и сами богатеем, но и остальным гражданам даем возможность иметь более чем приличные условия жизни. Уровень комфорта в той же Швейцарии, Австрии или Люксембурге с Лихтенштейном такой, что там на самом деле можно совершенно не мучать себя викториной, а кто у нас сейчас президент, канцлер или премьер. Или вот в городе-государстве под названием Сингапур никого из граждан особенно не возмущает, что у власти долгие годы был отец-основатель Ли Куан Ю. Потом на 15 лет премьером он поставил человека, который все эти годы фактически «тренировал» для занятия главного поста в стране своего сына. А сейчас этот самый сын отца - основателя Сингапура не первый год правит государством. Но вот обвинять его в каком-то непотизме или «недемократичном нахождении у власти» у рядового сингапурца язык не повернется. Существуют и обратные примеры, когда чем дольше находится во главе страны тот или иной правитель, тем хуже и безнадежнее складывается жизнь его подданных. В тех же африканских государствах правят персонажи, удерживающие власть десятилетиями. А если спуститься пониже, до рядовых граждан - так полный караул. Не то что процветания - даже в нищете не каждый выживает. Но правитель-то остается, несмотря на подобное, все равно у власти. Парадокс? Не скажите. По большому счету, рядовым гражданам во всех странах - даже самых бедных - не столько важно, чтобы все кругом были миллионерами, а чтобы не было хаоса, бардака, полного разрушения устоев уже понятной, сложившейся годами жизни. В которой пусть с трудностями, но люди примерно представляют, что им надо делать, чтобы как минимум не умереть с голоду, не потерять крышу над головой и иметь хотя бы минимально достойную работу. А ведь далеко не везде так получается, и на той же постсоветской территории примеров тому - не счесть. Во многом именно то, что случилось с Украиной в 2014 году, очень сильно повлияло на различные протестные движения и даже минимальную оппозицию и в России, и в Казахстане, и ряде других стран. Оказалось, что пусть уж сидят во власти те, кто сейчас, чем вообще может все развалиться и разрушиться. И не будет никаких тогда перспектив по жизни ни у твоей семьи, ни у детей с внуками. Недавно в одном из поселков Подмосковья я обратил внимание на семью из трех человек - муж, жена и взрослый сын. А рядом с ними стояла их потрепанная машина «Самара» с молдавскими номерами. Так вот эти люди буквально рылись в контейнерах с мусором. И оказалось, что из выброшенной кем-то на помойку кровати они плоскогубцами выдергивали… обычные пружины. «Сдадим на металлолом, за него хотя бы что-то платят», признались они.- Дома у нас в Молдове нет никакой работы, сплошные демонстрации, хаос, правители делят страну, а нам куда податься?» - пожаловался глава семейства. Так вот для таких и многих других обычных людей, которые не хотят становиться ни президентами, ни министрами по делам молодежи, спорта и туризма, именно такая «собачья» жизнь совершенно неприемлема. И им на самом деле без разницы, по сколько там «наверху» лет сидят те или иные начальники. Главное для них - чтобы эти персонажи совсем уж не разграбили страну и не доводили ее « до ручки». Потому что иначе с родины придется неизбежно спасаться бегством. А это - чисто по-человечески самый страшный кошмар, который только можно себе представить. Да, еще бывают ситуации, когда все вокруг понимают (особенно те, кто не смотрит телевизор) , что положение в стране плохое, экономика развивается в полностью тупиковом направлении. А коррупция и воровство всего, что только можно украсть, достигает просто невиданных масштабов (где именно подобное происходит, вы и сами прекрасно догадываетесь). Но власть-то поменять иначе как с кровью-революцией ну никак не получится. Да и сама власть осознает, что совсем уж обдирать как липку своих соотечественников все же опасно. Поэтому сколько лет и кто у власти находится, долго ли - коротко, придет ли ей на смену что-то иное, для миллионов людей не принципиально. А один ли это будет путь, один пояс или «буду сидеть, пока не победим окончательно и бесповоротно американский империализм» - простому человеку в любой стране все едино…