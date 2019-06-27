Пороховая бочка

Очередной взрыв на складах в Арысе провоцирует социальный кризис ДН СОТНИ людей вчера вышли на центральную площадь Шымкента после того, как переговоры беженцев из Арыса с акимами города и Туркестанской области в мечети «Акмешит», где с начала недели располагаются многие эвакуированные из разгромленного взрывами военных складов граждане, не дала результата. Убеждать арысцев разойтись в Шымкент прибыл министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев. Оставшиеся без крова казахстанцы требуют у властей выделения им земли под ИЖС где-нибудь не рядом со складами артиллерийских боеприпасов, взрывающихся (с человеческими жертвами) уже четвертый раз за последние 10 лет. Умирзак Шукеев, руководящий Туркестанской областью, пытаясь убедить население в безопасности возвращения в свои дома (90% которых имеют повреждения от пожаров и снарядов), даже пообещал месяц жить вместе с ними в этом городке. Заверения властей о переносе военных складов из Арыса не вызывают оптимизма населения, ведь это должно было быть сделано очень давно, ну, а даже в новых обещаниях нет никаких временных рамок, в которые нужно уложиться. Веры властям, которые не только не смогли организовать реальную эвакуацию населения небольшого города, но и уже четвертый раз допускают подобную чрезвычайную ситуацию, среди арысцев все меньше. Даже несмотря на то, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев нарушил традицию главы государства не присутствовать в кризисных регионах лично и прибыл сразу после случившегося ЧП в Шымкент, где пообещал всю необходимую помощь со стороны государства. Однако даже спустя несколько дней после трагедии значительный объем помощи беженцам по-прежнему оказывают именно волонтеры, родственники и другие неравнодушные граждане, а также общественные организации. Взрывы, вынудившие бежать, бросив все, население целого города, могут стать прологом к одному из самых масштабных социальных кризисов в истории страны. О взрывах в населенном пункте Арыс, важном железнодорожном узле Туркестанской области, неподалеку от Шымкента, стало известно вначале из социальных сетей, а затем, после того, как среагировали сетевые СМИ, и из сообщений информационных агентств. Благодаря наличию смартфонов буквально спустя минуты после первых взрывов по Интернету разлетелись десятки видео, на которых видны грибовидные облака от взрывов на территории военной части. Вопреки требованиям безопасности, она расположена всего в двухстах метрах от жилой застройки. Здесь хранятся сотни тысяч боеприпасов для артиллерийских орудий и систем залпового огня, оставшихся еще со времен вывода советских войск из Афганистана. Министерство обороны наладило утилизацию этого опасного груза, но о ее качестве можно судить по тому, что склады эти регулярно и с человеческими жертвами взрываются. Через некоторое время после начала взрывов власти поспешили распространить информацию примерно такого содержания: «жертв и пострадавших нет, обстановка под контролем, причины и обстоятельства происшедшего выясняются». Однако в эти же минуты сотни снарядов все еще рвались в складах, осыпая осколками жилые дома Арыса. О том, как были настроены военные, можно было судить по видео, распространенному в соцсетях, где солдат-контрактник, прячущийся от разрывов снарядов, в панике прощался со своими родителями. Благодаря Facebook, Twitter и Instagram вся страна наблюдала, как сотни арысцев с детьми на руках бегут из города, умоляя проезжающих мимо на автомобилях забрать хотя бы их детей и вывезти из зоны поражения. О ее размерах можно судить по тому, что один микроавтобус получил попадание в 20 километрах от Арыса. Часть машин проезжала мимо, но многие под завязку забивали салон, а потом делали несколько рейсов за новыми беженцами. Нигде на видео не было видно полиции и представителей власти. На некоторых кадрах было видно, как военные заставляют водителей забирать гражданских, однако заявления властей о проведенной эвакуации опровергались их же собственной статистикой. «В настоящее время ввиду разлета взрывов снарядов затрудняется тушение пожаров на самих складах войсковой части. Поэтому из города было эвакуировано фактически около 41 тысячи граждан: 39 тысяч выехали самостоятельно, 2 815 человек были эвакуированы», - сообщил на заседании правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Давайте посчитаем: если из 41 тысячи власти эвакуировали лишь две тысячи восемьсот человек, то это значит, что спасали военные, полиции и местные чиновники в основном себя и свои семьи. Гарнизон военной части Арыса, судя по открытым данным, насчитывает 400-500 военно-служащих контрактников, подавляющее большинство которых довольно рано обзаводятся семьями и детьми. На территории части было общежитие, где эти семьи размещались, соответственно, 1000-1500 человек это люди, вывезенные из войсковой части. Кроме того, мы знаем о том, что власти забирали детей из детских садов, после чего примерно тысяча детей в течение нескольких дней искали свои семьи. Вот и получается 2,5 тысячи плюс еще примерно 300 человек. О том, кого коснулась эвакуация, рассказал и министр обороны: «Создалась реальная угроза для жизни. Командир принял решение отойти и в соответствии со всеми инструкциями в таких случаях дал команду организации эвакуации личного состава и членов семей. Больше всего пострадали общежития от ударных волн, где проживали члены семей военнослужащих. Поэтому была организована эвакуация личного состава и членов семей». О том, как бежали из города оставшиеся 39 тысяч, свидетельствуют сотни фото и видео, распространившихся по соцсетям. Мы видели, как люди без какого-либо скарба идут вдоль дороги. Мы видели, как гуськом с младенцами на руках по какой-то малозаметной тропке десятки людей забираются на холмы, за которыми встают до неба облака от взрывов и слышна канонада разрывов. По сети разошелся даже снимок, сделанный кем-то из иллюминатора пролетающего мимо самолета, запечатлевший черный гриб взрыва. Этот снимок вызвал панику у пользователей, предположивших, что это как-то может быть связано с ядерным оружием, которого наша страна давно не имеет. Снимки с бегством арысцев сравнивали с фотографиями сирийских беженцев. Соцсети заполнились десятками снимков детей, подобранных убегающими из Арыса людьми и оставленными в соседних селах, в Шымкенте, как правило, в школах и мечетях. Крупнейшая мечеть Шымкента, «Акмешит», стала в эти дни основным лагерем для беженцев из Арыса, приняв несколько тысяч граждан. На распространяемых фото были дети разного возраста - от младшеклассников до грудных младенцев - и авторы просили распространять их как можно шире, чтобы родители быстрее могли найти своих детей. Сложно представить себе отчаяние людей, которые были готовы отдавать младенчиков на руки незнакомцам, чтобы обезопасить их от падающего по всему городку смертельного дождя. Общественное осуждение обрушилось на владельцев пустых автомобилей, но и их страх можно понять. Первый погибший, о котором стало известно во второй половине дня, был гражданским лицом, в автомобиль которого попал снаряд. На этом фоне помощь простых казахстанцев, бросившихся помогать беженцам, развозить воду, помогать в поиске родных, потерявшимся была особенно заметна. Заявления представителей власти, пытавшихся максимально успокоить население, воспринимались как попытки преуменьшить масштабы бедствия, снизив, таким образом, свою ответственность. Вот, к примеру, заявление министра обороны Ермекбаева: «Хотел бы официально заявить, что в данном арсенале не хранились наиболее мощные и опасные авиационные боеприпасы и бомбы. Все боеприпасы размещались с учетом возможного направления взрывов в случае их детонации. Поэтому основная ударная волна была направлена в степь. Часть ударной волны пришлась на населенный пункт. Этой ударной волной были повреждены некоторые кровли домов и выбиты окна». На видео «некоторые кровли и окна» выглядели, как десятки сгоревших домов или огромные дыры в стенах разбитых ударной волной домовладений, огромные воронки с торчащими оттуда частями зарядов. По поводу того, как случилось, что такая ситуация вообще может повторяться четвертый раз, военные, в лице первого заместителя министра обороны Мурата Бектанова заявили, что просто… не успели вывезти опасные боеприпасы из непосредственной близости от населенного пункта: «Склады находятся на удаленности до 200 метров [от жилого сектора Арыса]. Хотя по нашим правилам они должны быть на удалении в три километра. Мы подавали неоднократно документы, чтобы продлить дальность до 10 километров. Однако для этого нужно было выселять людей, [плюс] железная дорога там находится почти в 800 метрах. Это нужно было двигаться [уже нам]. Было принято решение этот склад перенести. Мы занимаемся практически с 2005 года перевозом боеприпасов на другие территории. [Но] Так как у нас было недостаточное финансирование, мы не успели все перевезти». Денег, видимо, не хватило не только военным, но и остальным властным структурам. Еще после взрывов в 2009 году западные исследователи выяснили, что «власти Казахстана не организуют учений по реагированию на чрезвычайные ситуации для гражданского населения, проживающего вблизи складов боеприпасов, а местные жители не знают, как вести себя в случае таких инцидентов». «Респонденты отметили отсутствие специальных пунктов сбора или эвакуационных центров, наподобие бомбоубежищ советских времен, где местные жители могли бы собраться в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Участники фокус–групп... выразили единое мнение, что в идеале такие военные объекты, как склады боеприпасов и учебные полигоны, должны располагаться на большом расстоянии от жилых поселений», - написано в докладе «Голубое небо и грозовые облака. Казахстан и стрелковое оружие», опубликованном в 2012 году. А вот в нем же описываются события 2009 года: «Наиболее драматичной оказалась реакция населения в Арыса. Инцидент произошел поздно вечером и... привел к массовому испугу, шоку и панике, которые усиливались существовавшими ранее опасениями, при этом ситуация, по сообщениям, напоминала неорганизованную эвакуацию во время войны. Воспользовавшись ситуацией, водители такси и владельцы автозаправочных станций взвинтили цены, что подтверждают и сообщения в прессе... Жители Арыса утверждают, что власти не выделили какие-либо транспортные средства для перевозки гражданского населения, в то время как воинская часть предоставила два автобуса и машину для эвакуации своего персонала и членов их семей…». Как мы видим, ничего с тех пор не изменилось. Поэтому в какой-то момент оно просто должно было повториться. А ведь в марте 2009 года это все было только в первый раз, и погибли тогда тоже три человека, затем в июне 2014 года опять был взрыв, стоивший жизни двоим, потом, в ноябре 2015 года, от взрыва погиб еще один мужчина. Смерть шестерых граждан не научила власти ничему – опять не было организованной эвакуации, не было транспорта, не было даже пунктов сбора людей – крупнейшее убежище для беженцев предоставила мечеть «Акмешит» в Шымкенте. Помощь арысцам практически немедленно начала поступать со всех уголков страны, где общественные активисты немедленно бросили клич на сбор денег, а затем поехали в Шымкент, чтобы покупать людям необходимое – еду, гигиенические принадлежности и даже одежду (большинство людей бежало в том, в чем были и без вещей). По неполным данным, казахстанцы собрали свыше 200 миллионов тенге. В эту сумму вошли и «обязательно-добровольные» взносы государственных служащих, однодневную зарплату которых направили в фонд помощи пострадавшим. Хотя были и те, кто просто «хайповал» на трагедии, что интересно, таковые были среди известных людей, вроде певца Кайрата Нуртаса. «То, что произошло сегодня в Арыси, сильно повлияло на меня. У меня болит сердце. Я хочу помочь действиями, а не словами. Хочу помочь тайно, не объявляя об этом на весь мир. Но я сейчас очень далеко и не могу сделать это быстро, как хотелось бы», - объявил он, фактически, на весь мир. Социальные сети пеняли богатейшим казахстанцам, что они не жертвуют пострадавшим, после чего несколько известных бизнесменов внесли большие суммы. Между тем к вечеру стало известно о втором погибшем – военнослужащем, чье тело было найдено неподалеку от военной части. Вечером республиканские телеканалы показали кадры того, как среди беженцев из Арыса, сидящих за столами явно предупрежденные, что вставать нельзя, ходит президент Касым-Жомарт Токаев. Его приезд на место трагедии – новое в казахстанской политике, так бывший глава государства Назарбаев, как правило, не посещал такие места лично. «Город восстановим. Все будет нормально, потерпите. Это чрезвычайная ситуация, катастрофа. Правительство даст деньги, поможет, не волнуйтесь. Ремонт сделаем. Я специально приехал, - сказал только что избранный президент. - Все области будут помогать, главное - правительство вам поможет. Что касается детей, то Акмолинская и Павлодарская области уже предлагают взять детей на летний сезон после этого пережитого кошмара. Чуть-чуть потерпите, все будет нормально. Я беру все эти вопросы под личный контроль». Однако в действиях властей по-прежнему было видно мало организованности. Например, они постоянно давали разные данные по количеству пострадавших в результате разгрома города взрывами на военном складе, по потерявшимся детям, по наличию пропавших без вести. Так, вице-министр внутренних дел РК Юрий Ильин, в частности, заявил на второй день после трагедии: «Мы принимаем критику, то, что у нас, к сожалению, между госорганами разные цифры. Сейчас, чтобы привести все в единый порядок, организована работа центра оперативного правления на базе КЧС, где все госорганы собраны. Телефонограмма с утра направлена, чтобы у нас была единая позиция по каждому случаю». Итоговую цифру огласил на заседании Совета безопасности экс-президент Нурсултан Назарбаев – более 160 человек. Также стало известно о третьем погибшем. Пока же чиновники работали над единой позицией по статистике, размещенные в Шымкенте беженцы начали открыто проявлять возмущение недостаточным, по их мнению, уровнем помощи со стороны государства. За это время многие из них окольными путями успели посетить родные жилища в Арысе и оценить размеры повреждений и риска продолжения соседства с военными складами. По этой причине в четверг они начали требовать отселить их из Арыса, предоставив земельные участки в других населенных пунктах, в частности, в Шымкенте, крупнейшем ближайшем городе. Чтобы привлечь внимание к своим требованиям, они перекрыли дорогу около «Акмешита», после чего туда прибыли аким города Габидулла Абдрахимов и Туркестанской области – Умирзак Шукеев. Абдрахимов отказал арысцам в жилье на его подведомственной территории: «Вы требуете дать вам дома в Шымкенте. 130 тысяч человек стоят в очереди, инвалиды и люди с малым заработком. Я что должен им сказать? «Я вам не дам, дам жителям Арыса?». Они тоже люди... Арыс - это хороший город, станция. Экономика будет развиваться. Уже завтра никаких боеприпасов там не будет, увезут. Построят новые дома, новые дороги». В результате чего общение чиновников с беженцами не получилось, они продолжали скандировать свои лозунги, и только вмешательство имама мечети, начавшего читать Коран, остудило страсти. Вскоре началось время полуденного намаза, который оба высоких чиновника прочитали в этой же мечети, а затем уехали. Но итоги переговоров арысцев не удовлетворили и несколько сотен их прямо по проезжей части отправились к центру Шымкента, где потребовали вновь выхода Абдрахимова и Шукеева. Их представители сказали, что те уехали в Арыс, а также очень просили разойтись. Неподалеку собрались несколько десятков сотрудников полиции, но разгонять протестантов они не стали. Собравшие кричали, что они боятся возвращаться домой, потому что не чувствуют себя в Арысе больше в безопасности. Ближе к вечеру они вернулись обратно к «Акмешиту», куда прибыл уже министр труда и социальной защиты населения Сапарбаев, также попытавшийся успокоить людей. О том, насколько уверены в себе после митинговых страстей четверга власти, можно судить по тому, насколько упрямо они подталкивают арысцев к скорейшему возвращению в свои дома. «Мы начнем возвращение жителей Арыса в их город завтра, 28 июня, в 8.00 организованно автоколоннами, а транспорт частных лиц начнет запускать в город с 12.00. Для возвращения жителей Арыс разделен на 17 секторов. По этим секторам определены 640 ответственных лиц (по 40 на сектор) от представителей акиматов городов и районов области. За каждые 10 домов отвечает один чиновник», - заявил аким области Шукеев вечером. «Сейчас ЧС в Арысе полностью под контролем. Очаги возгорания потушены. Нет поводов для беспокойства, - заверил он. - Мы вместе с народом за один месяц не только вернем Арыс к прежнему состоянию, но и сделаем его еще лучше. Для этого нужно терпение, патриотизм». Чтобы убедить сограждан, он даже пообещал жить в Арысе вместе с ними на протяжении ближайшего месяца. Практически одновременно с его словами представители Министерства обороны сообщили о том, что вычистили от снарядов и осколков лишь чуть больше половины территории города. Вот что сообщил заместитель министра Бакыт Курманбаев: «За 3 дня очистки более 6 тысяч фрагментов боеприпасов были изъяты и перевезены. По состоянию на 16:00 (27 июня) на 65% осуществлена очистка города (от снарядов). Работы продолжаются в данном направлении. До ввода жителей данная работа будет завершена». На эти 65% ушло 3 дня, и трудились 45 групп разминирования, 2 подрывные команды, общей численностью около 500 человек». Такими темпами очистить от опасных предметов оставшиеся 35% до въезда утром пятницы (28 июня) первых автобусов, которые хочет отправить Шукеев, вряд ли реалистично. Это подтвердил «ДН» и бывший сапер в общении с нами через социальные сети. Он выразил уверенность, что людей нельзя так быстро возвращать в свои дома, так как это опасно. «Это (скорое возвращение арысцев домой) невозможно. Там теперь работы на долгие месяцы для саперов, - написал он и рассказал, «как проходит разминирование, к примеру, поля, по которому отстрелялась артиллерия на стрельбище». - Сначала его прочесывают поисковики и помечают флажками каждый не сдетонировавший снаряд. Потом сапер- подрывник кладет поверх него тротиловую шашку с детонатором и с помощью шнура или провода подрывает это дело на месте. Когда все найденное таким образом обезврежено, поиск повторяют. Пока уже ничего не найдут. Если эта земля гражданская, то на год место это огораживают и проверяют еще раз после схода снега - мины и снаряды «выплывают» на поверхность. И это в чистом поле. В лесу или джунглях выжигают подлесок несколько лет. Мой знакомый так в Камбодже работал после их гражданской войны. Несколько лет разминирования, и только потом место признавали пригодным для прохода. А теперь представьте жилой массив, частный сектор, сараи, курятники, кладовки». Трагедия, вынудившая население целого небольшого города бежать без оглядки, очевидно, застала власти страны врасплох. И проблема даже не в том, что у них нет сил и средств, а в том, что государственные органы не умеют решать такой масштаб проблем разом, что немедленно превратило беженцев во взрывоопасный элемент теперь уже потенциального социального взрыва. Но причина его будет не в чрезвычайной ситуации, вернее даже сама чрезвычайная ситуация появилась не сегодня. Она, как и накопленная энергия протеста, является следствием десятилетиями нерешенных или искусственно созданных благодаря кумовству, непотизму, коррупции и непрофессионализму проблем. Решить их сегодня разом просто невозможно, удержать же обстановку под контролем власти даже с применением силовых мер тоже вряд ли в состоянии. Оттого, наверное, они и начали играть более либерально – со встречами высоких чиновников с населением, с разрешением (впервые за многие годы!) митингов в Алматы и Нур-Султане, с посещением мест ЧС и лиц, терпящих бедствие, первым лицом в государстве. Удастся ли Нур-Султану «разминировать» социальную бомбу Арыса, как об этом рапортуют военные по поводу самого городка, получившего печальную славу пороховой бочки, которая постоянно взрывается, покажут ближайшие дни и недели. И даже если это получится в Туркестанской области, то не факт, что не «рванет» где-то еще. В каком-то смысле сегодня Арыс – это весь Казахстан, просто вместо снарядов и ракет он истерзан ошибками, злоупотреблениями и заблуждениями властей страны…