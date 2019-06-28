Атамбаев утратил иммунитет

Парламент снял неприкосновенность с экс-президента Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек В ЧЕТВЕРГ, 27 июня, в истории не только Кыргызстана, но и всей Центральной Азии произошло знаковое событие - был лишен статуса неприкосновенности экс-глава соседнего государства Алмазбек Атамбаев. Третий президент Кыргызской Республики был обвинен в совершении тяжких преступлений. Генпрокуратура страны нашла такие обвинения обоснованными, а депутаты жогорку кенеша (парламента республики) поддержали инициативу по лишению неприкосновенности бывшего президента. Причем сделали это парламентарии почти единогласно: «За» проголосовали 103 депутата (из 109 присутствовавших), против — всего 6. Что ждет страну дальше - остается только гадать. Сам Атамбаев, по слухам, укрепился в своем имении и окружил себя десятками сторонников, готовых противостоять любым попыткам его ареста. Впрочем, и без немедленного ареста история уже переписана: неприкасаемых в Кыргызстане больше нет. Напомним, что на прошлой неделе завершила свою работу специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Атамбаева и направила итоги в Генеральную прокуратуру. В своем отчете народные избранники выдвинули обвинения бывшему главе государства по шести пунктам. Среди них: незаконное освобождение «вора в законе» Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на бишкекскую ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при ее неудачной модернизации, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш Чуйской области. С момента презентации отчета прошла всего неделя, а всего главному надзорному органу по закону на то, чтобы дать ему оценку, отводилось время в течение месяца. В самом скором случае Генпрокуратура должна была ответить в течение 10 дней. Однако реакция прокуроров пришла буквально через считанные часы. Руководитель надзорного органа Откурбек Джамшитов заявил о готовности своего ведомства принимать шаги по расследованию указанных нарушений уже во вторник, 25 июня. В итоге Генеральная прокуратура поддержала пять из вышеуказанных шести пунктов, она не стала цепляться за сложно доказуемое обвинение в политическом преследовании оппонентов (тем более, что причастность к этому должна будет иметь и сама прокуратура). На следующий день, 26 июня, заключение генпрокурора единогласно одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. При этом в ГП собрали все показания - начиная со слов арестованных по делу Батукаева лаборантов, заканчивая словами бывших высокопоставленных чиновников о роли бывшего президента во всех этих эпизодах. Генеральный прокурор Джамшитов сам выступал перед депутатами, делясь некоторыми моментами из расследуемых уголовных дел. Он рассказал, что против экс-президента страны дали показания многие чиновники из его недавнего окружения. Благодаря этому у прокуроров и существует убеждение в обоснованности обвинений. Рассказал Джамшитов про то, что Атамбаев «лично принимал решения по ремонту ТЭЦ и поставкам на нее угля», что освобождение осужденного на долгий срок криминального лидера тоже происходило с личной санкции экс-главы государства. Дочь бывшего мэра Бишкека Назгуль Тюлеева рассказала депутатам и следствию, что Алмазбек Шаршенович брал у ее отца «в долг» на избирательную кампанию в 2011 году полмиллиона долларов. Далее, когда Нариман Тюлеев потребовал возврата долга, начались проблемы - он был обвинен в коррупции и нанесении ущерба государству в размере более 200 миллионов сомов (около $3 миллионов. - «ДН»), когда закупал автобусы для столицы республики в Китае. Нариман Ташболотович «открыл» длинный перечень тех, кто был осужден по данным статьям. Кстати, чтобы иметь такую возможность, Атамбаев в 2012 году пролоббировал отмену срока давности по этим тяжким видам преступлений. Это было что-то вроде намека: какой чиновник не имеет «истории», к которой можно привязать коррупцию? Кто это понял - молчал или был в когорте главы государства, кто не понял - попал на нары. При этом - даже с конфискацией имущества, а в случае с Тюлеевым - в пользу государства отобрали добро даже у его ближайших родственников. Почему-то суд проигнорировал, что оно было приобретено/куплено задолго до событий, описываемых в его уголовном деле. Благодаря лишению Атамбаева неприкосновенности, жогорку кенеш завершил свою сессию на мажорной ноте и уже готовится к летним каникулам. В среду - в первый день еженедельных пленарных заседаний - кворума для рассмотрения вышеуказанного вопроса почему-то не наблюдалось. Передышкой воспользовался сам Атамбаев, который развернул бурную деятельность. Во-первых, из госрезиденции он перебрался в свой дом (хотя это, скорее, имение), построенный на трех гектарах, законность выделения которых оспаривает сегодня Генпрокуратура. Параллельно экс-президент продолжал полемику со своими оппонентами, иногда очень жестко высказываясь о них. Его сторонники в Интернете развернули свою информационную войну в социальных сетях, обзывая парламент и главу государства, не стесняясь непарламентских выражений. Кто-то даже начал призывать подписывать петицию по роспуску действующего созыва парламента. Сам Алмазбек Шаршенович вновь заявил, что ему «необходим народ, а не власть», и что теперь он видит свою миссию в том, чтобы устранить из власти своего преемника - Сооронбая Жээнбекова. Бывший президент пригласил к себе десятки своих сторонников и заявил, что у него имеется оружие и он готов защищаться до конца. В эти дни его дом полон людей - несколько сот человек спокойно помещается на такой большой территории, где их кормят и поят. Участок с жильем Атамбаева весь по периметру обложен дополнительными бетонными блоками, на въезде устроен полноценный блок-пост. Журналисты, которых сегодня там привечают, обнаружили замаскированные сухой травой горы булыжников - привычного оружия кыргызских революций. Еще парочка грузовиков с голышами выгрузили напротив главных ворот. «Это для строительства, которое уже ведется», - так поясняла журналистам помощница экс-президента Кундуз Жолдубаева. В одном из домов имения Атамбаева открыли пресс-центр, где для журналистов подключили Интернет, их кормят горячим и поят вкусным. Из пресс-центра ведутся прямые включения по всемирной сети и в телеэфире телеканала «Апрель». Последнее СМИ принадлежит непосредственно самому Атамбаеву. Из эфиров и репортажей видно, что в имение уже завезли двухъярусные кровати и биотуалеты для всей этой армии людей, которыми, как живой стеной, обложился экс-президент. Накануне голосования в жогорку кенеше Атамбаев еще раз предупредил, что «сделает заявление, на котором ответит на ряд вопросов». При этом идти в парламент, чтобы объясниться с депутатской комиссией, экс-президент все же отказался. Вот выдержки из послания экс-президента: «…Очевидно также, что показания Артыкбаева и Атаханова против меня получены под давлением. Это - не сделка со следствием, а сделка с собственной совестью, которой уже, видимо, нет. Придет время, и по делу Батукаева, я надеюсь, однажды скажет по-мужски всю правду и сам Батукаев. О том, кто организовал эту аферу с его смертельной болезнью и освобождением, кто и сколько денег за это получил… Я также надеюсь, что свое слово по этому вопросу скажет и президент РФ, уважаемый Владимир Путин, к которому я неоднократно обращался и устно, и письменно с просьбой об экстрадиции Батукаева обратно в Кыргызстан. Ведь я до последнего дня своего президентского срока надеялся, что Батукаев будет передан обратно в Кыргызстан. Сегодня эти факты замалчиваются кыргызскими властями», — заявляет Атамбаев. По его словам, Жээнбеков «запустил маховик беззакония и правового беспредела». «Очевидно, что поднимаемая этим маховиком волна снесет как самого Жээнбекова, так и его уродливый семейно-клановый режим. На фоне полного отсутствия каких-то позитивных сдвигов в экономике и социальной сфере, на фоне паралича системы государственного управления этот процесс принял уже необратимый характер», — подвел итоги бывший президент Кыргызстана. Естественно, в Кремле заявления экс-коллеги Путина пока никак не прокомментировали. Как дальше могут развиваться события? По идее, генпрокурор, как имеющий конституционное право возбуждать уголовные дела против бывших и действующего президента страны, должен отреагировать на лишение статуса неприкосновенности Атамбаева в ближайшее время. На основании имеющихся материалов его подчиненные могут возбудить уголовное дело и определить тех, кто займется следствием - Госкомитет нацбезопасности, Генпрокуратура или военная прокуратура бишкекского гарнизона. В виду тяжести выдвигаемых обвинений, заявлений самого экс-президента о готовности сопротивляться, следствие сразу сможет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде ареста. И вот когда силовики придут исполнять решение суда - вот тогда будет ясно, насколько далеко готов зайти Атамбаев, уже бывавший в подобной ситуации, когда действующие власти пытаются его арестовать. В эти дни почему-то вспоминается, как в декабре 2017 года, во время инаугурации Сооронбая Жээнбекова, Алмазбек Атамбаев пошутил: мол, вы не думайте, что у него нет характера, [если] надо будет, он и мне может сказать «чык эшикке» («выйди прочь»). Все думали, что это шутка, и улыбались. Улыбался тогда и новоиспеченный президент Кыргызстана. Теперь нужно только узнать, кто во всей это истории будет улыбаться последним…