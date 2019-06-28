Дареный конь

Списание долгов малоимущих: за и против «Кто ничего не ждет, никогда не будет разочарован. Вот хорошее правило жизни. Тогда все, что придет потом, покажется вам приятной неожиданностью». Эрих Мария Ремарк, «Триумфальная арка» ВТОРОЙ по важности темой недели стал указ президента Токаева «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», в соответствии с которым государство собирается массово погашать долги и пени по потребительским кредитам на суммы до 300 тысяч тенге. Всего такая помощь затрагивает порядка полумиллиона самых социально незащищенных казахстанцев, доходы которых и близко не приблизились к «средней зарплате по стране», по версии экс-президента Назарбаева. В комментарии к указу Токаева (мало кто пока это заметил) говорится прямо противоположное тому, что рисует нам официальная статистика (судя по ней, мы живем день ото дня лучше и веселее): «Растет долговая нагрузка на многих граждан, снижаются их реальные доходы. Люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам. Эта проблема затрагивает жизненные интересы около 500 тысяч человек. Размер более 86% кредитов составляет менее 1 млн тенге. Средний размер задолженности - около 300 тысяч тенге. Глава Казахстана считает, что не может оставаться безучастным, видя, что люди не в состоянии выбраться из долговой ямы». В то время как одни немедленно начали петь осанну главе государства, будто он явил чудо, другие отнеслись к этой инициативе со скепсисом и критикой. Критикуют такое разовое списание долгов для беднейших казахстанцев за то, что это, по мнению недовольных: а) дешевый популизм; б) может спровоцировать инфляцию; в) порождает иждивенчество; г) отвлекает внимание общественности от трагедии в Арысе. Давайте посмотрим, что же это на самом деле такое. Итак, что же написано в указе и как его позиционирует Ак-Орда вообще? В официальном комментарии к указу на сайте президента признается, что в стране «сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане (многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи, потерявшие единственного кормильца, получатели адресной социальной помощи, дети-сироты) в силу разных причин попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства». Принятое решение называется «беспрецедентной социальной поддержкой», призванной «помочь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, дать им возможность улучшить финансовое положение своих семей». Речь идет о том, что государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях для тех, у кого долги менее 3 млн. тенге. «Для более 55% заемщиков, то есть для 250 тысяч человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Что касается остальных заемщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой в восстановлении их платежеспособности и снижении долговой нагрузки. Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года», - говорится в комментарии. Там же определяется сторона, за чей счет будет «банкет»: «Данное списание заемщикам будет осуществлено в первую очередь за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций». Кроме того, тем же указом президент ввел «запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней». Чтобы акция по списанию таких долгов действительно не повторилась, предлагается ввести полный «запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их финансового состояния». Это, наверное, наоборот, население не сильно обрадует - для многих беднейших казахстанцев именно микрокредиты стали порой единственным способом оставаться на плаву и сводить концы с концами. Видимо, это было тем условием, на котором настаивал финансовый регулятор. Впрочем, уже после того, как члены правительства начали уточнять детали, выяснилось, что основная нагрузка для исполнения президентского указа ложится вовсе не на частные БВУ и микрокредитные организации, а на республиканский бюджет. Первый заместитель министра финансов Алихан Смаилов огласил цифры: «Что касается суммы для погашения беззалоговых потребительских кредитов, потребуется порядка 105 млрд. тенге. Из них 88,5 млрд. тенге из республиканского бюджета привлечем». Естественно, щедрость за государственный счет понравилась населению еще меньше. В результате соцсети начали откровенно критиковать решение Ак-Орды, указывая, что помощь одним за счет других - это плохо, что это создает иждивенческие настроения, что в итоге в плюсе окажутся только сами банки, которые получат очередную помощь от государства, которое просто заплатит за бедных деньги, которые те сами никогда бы не заплатили. Однако с этим можно немного поспорить. Да, банки получат очередную порцию помощи, но речь идет всего около $276 миллионов. Сравните, например, с суммой гарантий государства для строительства LRT в том же Нур-Султане в $1,6 млрд. или с затратами на празднование Дня города в Астане в прошлом году - 19 миллиардов тенге. $200 миллионов долларов предполагалось потратить на строительство (слава Богу отмененное!) комплекса на Кокжайляу - разве кто-то возмущался столь сильно таким тратам? Мы уже не говорим про то, что было потрачено на EXPO, различные «Азиады» и прочие увеселения и пиар. Критики говорят, что деньги вкладываются не в то, что завтра может заработать, вернуть вложенное и давать доход многим, но об этом сейчас просто уже нет речи. За прошедшие десятилетия «диверсификации», поддержки бизнеса, корпоративных лидеров и прочих громких слов ничего не изменилось, и сейчас наступил момент, когда власти даже сами не говорят о планах развития, а банально закрывают дыры там, где уже совсем рвется. Кто-то может сказать, что в курорт и выставку деньги вкладывались, а не просто тратились, но на сколько получился «выхлоп» от миллиардов, брошенных в топку выставки «зеленной энергетики»? Ну, а что на счет строительства Пантеона в Нур-Султане, чья общая стоимость - миллиард тенге - от него разве может быть вообще какой-либо «выхлоп»? А что на счет более десятка миллиардов долларов, вбуханных в «стабилизацию финансовой системы», а по сути - вложено в частные банки? Кстати, про банки. Известно, как минимум два случая, когда крупные бизнесмены, тесно связанные с чиновниками, добивались решения судов, по которым им разрешалось не выплачивать гарантии их компаниям и банкам на десятки миллионов долларов по таким странным причинам, как неправильное оформление гарантий (отсутствие согласия жен или несоответствие залогов требованиям закона), что, по идее, можно было бы трактовать не в пользу этих людей, а против них - и уже в рамках не гражданских судов, а уголовных дел. Почему-то это не вызвало столь же ожесточенной критики со стороны независимых экономистов, как списание долгов малоимущим. На фоне того, как государство бесконечно и безоглядно помогает частным банкам без какой-либо поддержки простым должникам, списание долгов - это определенно прогресс. Когда похожий прием был испытан в Грузии перед последними парламентскими выборами, тоже очень много говорилось про популизм, но там миллиардер-политик сделал это за свой счет. Да, глупо отрицать, что речь идет именно о попытке власти завоевать популярность за счет бюджета, но в кои-то веки она хоть на какие-то суммы облегчит жизнь сотням тысяч наших беднейших сограждан, что уже неплохо. Это куда более здоровый популизм, чем телепропаганда или посещение пострадавших арысцев в школьном спортзале. Скорее всего, серьезного эффекта в виде роста политического рейтинга нового президента данная мера иметь не будет, но если хотя бы в одной семье кто-то не встанет на табуретку с веревкой, не спрыгнет с балкона, не встанет на скользкий путь криминала, то это будет уже неплохой результат. Ситуация в Арысе показывает, что казахстанское общество давно поняло - рассчитываться ему приходится самому на себя, а если государство еще чем-то поможет - то это вообще, как неожиданный подарок, зубы которому смотреть даже в чем-то грешно.