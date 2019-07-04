Страсти на подряде

на Тенгизе избили иностранных рабочих ДН ОДНО ФРИВОЛЬНОЕ фото, выложенное в социальные сети ливанским (или ливийским - окончательной ясности с этим нет) рабочим, вызвало 29 июня массовые выступления казахстанских рабочих подрядных организаций, работающих на месторождении Тенгиз. В итоге более сорока рабочих из арабских стран (Ливан, Иордания, Палестина) компании ConsolidatedContractingEngineering & ProcurementS.A.L. Offshore (ССЕР) пострадали в результате избиений со стороны наших граждан, после чего практически все они срочно покинули Казахстан. При этом сам «виновник» беспорядков даже не присутствовал на месте событий, так как его уволили еще накануне. Местные и центральные власти активно вмешались в происшедшее, в результате чего Нур-Султан даже постановил уравнять зарплаты иностранных и казахстанских рабочих. Однако глубина проблем нефтяного сектора не ограничивается бытовыми и социальными. И разрешить их так быстро, как хотят власти, требуя от инвесторов (всего лишь пару десятилетий после начала их работы в стране) выполнения трудового законодательства, вряд ли возможно. Есть вопросы и к иностранным подрядчикам, которые позиционировали себя в качестве передовых мировых компаний, но, по сути, не соблюли высокие стандарты организации труда в нашей стране. Видео, на котором видно, как сотни людей побросали свои рабочие места и двигаются по строительной площадке в каком-то направлении, а затем избивают нескольких иностранных рабочих, безуспешно пытающихся спастись в помещениях, вначале распространились по мессенджерам, а затем перешли в социальные сети. После этого начали появляться первые комментарии от самой компании и властей. «На строительной площадке завода третьего поколения произошел межличностный конфликт между рабочими, в результате которого несколько работников подрядной организации CCEP получили травмы. Полиция на месте, и территория была оцеплена. ТШО тесно работает с местными государственными органами для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности работников», - сообщили в пресс-службе «Тенгизшевройл». Позднее появилось заявление генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» Имер Боннер, которая заверила, «что компания сделает все необходимое для урегулирования данной ситуации, а также для предотвращения возникновения подобных бытовых конфликтов в будущем»: «Мы благодарны местным исполнительным и правоохранительным органам за помощь в быстром урегулировании конфликта. Со своей стороны мы заверяем, что проведем работу в отношении компании CСЕР, а также других подрядных организаций». Атырауская газета «Ак Жайык» со ссылкой на «источники в службе безопасности ТШО», сообщила, что «массовое избиение экспатов началось после завтрака, около 09:00». «На объекте собралась толпа в несколько сотен человек, которые были агрессивно настроены в отношении иностранных работников. С объектов строительства завода пришлось экстренно эвакуировать всех иностранцев. Некоторые автобусы толпа закидывала камнями», - пишет издание. Официальная информация несколько отличается. «29.06.2019 г., примерно в 11:00 часов, в вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км. от г.Кульсары Жылыойского района, от г.Атырау 340км.) рабочие компании «СohsolitedContractingEndiheringandProurementS.A.LOffshore (CСЕР)» собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданина Ливана EliDaoud, который выставил фотографию в профиле «Whatsapp», где изображена девушка и сам EliDaoud, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки, - сообщила пресс-служба акимата Атырауской области. - На месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района. На встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области. На месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции». В тексте, очевидно, относящемся к объяснительной по поводу ситуации внутри компании, но никем официально не подтвержденной, говорится, что упомянутый Эли Дауд был уволен еще накануне, после того, как на него пожаловались руководству компании, но его соотечественники якобы негативно среагировали на это и подняли вопрос «об ужесточении контроля за соблюдением трудовой дисциплины», в ответ, на что казахстанские рабочие и устроили беспорядки. По данным источников, в их результате от 30 до 45 человек обратились за медицинской помощью, иностранцев с завода просто эвакуировали, а офис подрядной компании на строительной площадке был просто разгромлен. На видео было также видно, что толпа делает «внушение» женщинам, по виду - сотрудницам офиса субподрядчика. Кроме того, на другом видео, запечатлевшем общение представителей власти (видимо,прокуратуры или акимата) с рабочими, они сосредотачивали свои требования именно на том, что гражданки Казахстана близко общаются с иностранцами. В списке требований, врученном на записи властям, упоминаются также штрафы и поборы с рабочих, хотя они сами требуют, чтобы чиновник не читал то, что касается денег. В итоге министр труда и соцзащиты Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопросы журналистов в Нур-Султане, также сделал упор на том, что причина конфликта - «бытовой вопрос». В первый день беспорядков по социальным сетям также распространялось и видео порнографического содержания, которое как бы демонстрировало, что фривольное фото Дауда - это только часть того, что вызвало гнев их коллег. Впрочем, уже на следующий день стало известно: видео не имеет отношения к событиям на Тенгизе, и запечатлены на нем совершенно другие люди. Однако этим не ограничилось. Вначале в соцсетях появилась информация о погибшем рабочем (позднее стало известно, что никто не погиб), потом - о разрыве контракта «СohsolitedContractingEndiheringandProurementS.A.LOffshore (CСЕР)» (чего также не произошло), а затем кто-то разместил фотографии самой сотрудницы компании, якобы также сильно избитой. Впрочем, в том, что фотографии женщины с побоями не имеют отношения к тенгизским событиям, разобрались и сами пользователи соцсетей, обнаружившие, что они относятся к событиям в России. Вскоре в Интернете появилось также видео, на котором Эли Дауд приносил свои извинения за публикацию фото, оскорбительность которого он недооценил. Несмотря на требования рабочих не наказывать их за выступление, в итоге уголовное дело по статье «Хулиганство» было возбуждено, а позднее в МВД даже отчитались о задержании подозреваемых. Как ни странно, власти страны в итоге первыми заявили, что конфликт на Тенгизе имеет социальные корни. «Эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос, который нужно решать как руководству ТШО, так и всем подрядчикам. Мы со своей стороны готовы оказать максимальную поддержку. Инвесторы должны понимать - работая на территории нашей страны, нужно соблюдать законодательство, а также морально-этические нормы, не оскорбляющие ничье достоинство. В ближайшее время мы проведем встречу со всеми участниками проекта, где будут присутствовать все первые руководители компаний, будем решать эти вопросы. Один из главных - условия труда должны быть равными для всех», - заявил аким Атырауской области Нурлан Ногаев. Его поддержал и глава государства. Во время своего визита в Атураускую область он заявил: «Необходимо взять на контроль вопрос о выплате равной заработной платы иностранным и местным работникам. Нельзя платить разные зарплаты за одну и ту же работу». Проверку на соответствие нормам условий оплаты труда, условий проживания рабочих и обеспечения безопасности труда на предприятиях нефтяной отрасли пообещал также и г-н Сапарбаев. Представители иностранных компаний предпочли приносить извинения, а не говорить о пересмотре своей зарплатной политики. Специальное видео записал генеральный директор компании ССЕР в Атырауской области Кауаш Хишам, который заявил: «Я бы хотел попросить прощения у всех, кого оскорбил поступок Эли Дауда. От имени руководства и персонала ССЕР я бы хотел заявить, что это было неподобающим происшествием, которое не соответствует политике, ценностям и принципам. Мы проведем свое внутреннее расследование и примем все необходимые меры по этому инциденту. Положив руку на сердце, я бы хотел заявить, что ССЕР относится к своим братьям-казахам с глубоким уважением. Я бы еще раз хотел извиниться за то, что произошло». Про зарплаты он ничего говорить не стал. «Я уверен, что корень проблемы неравноценной оплаты труда кроется в криминальных схемах распределения контрактов. Не секрет, что если в первые годы американцы пытались имплементировать свои стандарты бизнеса, и им это удалось в большинстве случаев, то в некоторых «чувствительных» вопросах они сдались и адаптировались под местные воровские правила», - написал в своем аккаунте на Facebook по этому поводу журналист из Атырауской области Жасулан Кужеков. По его информации, из-за необходимости платить «откаты» подрядчики вынуждены искать, на чем можно сэкономить, чтобы остаться с прибылью. «…Единственная статья, где можно серьезно сэкономить, - это фонд оплаты труда. Иностранных специалистов не уговоришь - разбегутся, и даже жопу от дивана не оторвут, чтобы выехать на вахту в далекий Казахстан. Остается нагнуть только своих казахов - они смирны и покорны и с учетом безработицы согласятся и жрать что подадут, и работать за зарплату в 2-3 раза ниже аналогичных позиций по всему миру. И тысячи карапайым семей недополучат те деньги, что упали на счет в SecondGulfBank», - пишет он. Власти же все продолжают гнуть свою линию в адрес подрядчиков. Аким Ногаев провел специальное совещание с представителями крупных нефтяных компаний, на котором начал перечислять претензии, которые ранее почему-то власти так сильно не волновали. «Очень часты жалобы на дискриминацию в части оплаты условий труда. Нарушаются сроки выплаты заработной платы. Нарушаются сроки выплаты за привлечение работников к сверхурочным работам. Сроки выплат компенсационных выплат за неиспользованные дни, за работу в праздничные и выходные дни. Имеются факты самостоятельного установления графика рабочего дня, в частности на Тенгизском проекте, одним из руководителей подрядных организаций было самовольно установлено увеличение на 4 часа ежедневного рабочего дня, после возмущения коллектива и обращений в инспекцию труда этот факт был устранен. Но многие боятся высказывать свои жалобы на несоответствие действий работодателя, на требование трудового кодекса. Это связано с тем, что работодатель запугивает работников, угрозой если не сейчас, то со временем найдет любые причины что бы придраться и уволить его. Эти факты есть», - отметил он. Далее он сослался на распоряжение президента Токаева: «Жалоб очень много, уважаемые работодатели, я прошу вникнуть в суть дела, если такое положение когда-то кого-то устраивало, то эти времена прошли. Есть поручение главы государства об обеспечении выплаты достойной зарплаты людям за одну и ту же работу, вне зависимости от гражданства. Да, определенная должностная иерархия должна быть, я согласен, всех нельзя приравнять, но при этом она должна быть справедливой. Не может в одном коллективе за одну и ту же работу кто-то получать 300 долларов, а кто-то за такую же работу 3000 долларов, люди все видят. Многие объясняют это тем, что они недополучают справедливую оплату за свои выполненные работы и оказанные услуги. Со своей стороны заказчики, хоть это - ТШО, хоть это - НСОС, хоть это другие крупные компании, утверждают, что платят справедливую цену, но в последующем эта справедливая цена искажается. До конечного рабочего доходят уже копейки, и он, видя в первую очередь разницу оплаты труда между собой и гражданином другой страны, уже задается вопросом, почему я должен страдать от этого?». При этом аким оговорился, что речь не идет о простой уравниловке, и власти «не ставят задачу об абсолютном увеличении всех заработных плат». На этом фоне двойственную реакцию вызывают слова представителя ТШО Рзабека Артыгалиева, который в запале опровержений откровенно ложной информации также заявил, что с Тенгиза не вывозили иностранцев, в больницу отвезли только 30 пострадавших. После этого арабские телекомпании показали, что из Казахстана домой срочно вернулись полторы сотни иорданцев, ливанцев и палестинцев, которые заявили, что больше никогда не поедут в нашу страну. Для западных компаний, работающих в Казахстане и позиционирующих себя проводниками прогресса в нашей стране, события на Тенгизе должны стать тревожным звонком. В условиях, когда протестный потенциал в нашей стране существенно возрос за последний год, старые порядки, когда иностранные подрядчики играют по «казахстанским» правилам, могут перестать работать. Или недропользователи действительно перейдут на международные стандарты в организации, оплате труда, будут способствовать появлению реальных независимых профсоюзов, или подобные инциденты могут произойти в любое время в любом месте, но уже с более печальными последствиями.