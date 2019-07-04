Бесполезна без лечения болезни «Болезнь легче предупредить, чем лечить». Гиппократ ЕСЛИ присмотреться, то сегодня на многих лекарствах, продаваемых в аптеках, написано, скажем, не «лекарство от гриппа», а средство «для борьбы с симптомами гриппа». Не нужно быть врачом, чтобы понимать, что это не одно и то же. Ту же температуру можно снимать сколько угодно, но это бесполезно, если воспалительные процессы внутри продолжаются. Более того, снимая самые неприятные симптомы, мы как бы и вовсе забываем о болезни, загоняя ее внутрь и переводя в разряд хронических. В итоге, перенося все «на ногах», копя хронические заболевания, часто мы оказываемся в такой ситуации, что лечиться реально было поздно уже вчера. Примерно также дела обстоят в области государственного управления. Недовольство вроде бы стихийно выплескивается в разных частях страны, но это далеко не случайность - это то, что называется «усталостью материала» - процесс постепенного накопления повреждений под действием напряжения, приводящий к постепенному разрушению. То есть излишняя «возбудимость» работников нефтепромыслов Тенгиза - это не следствие спермотоксикоза, а имеет под собой социальные причины, и про неравенство зарплат между местными и приезжими говорят не оппозиция, а сами чиновники. Те же взрывы в Арысе - это тоже не случайность, в какой-то момент не эвакуированный вовремя склад должен был взорваться, как три раза до этого, ведь после предыдущих ЧП ничего не поменялось. Уже после этих громких «землетрясений», «афтершоки» продолжаются в других регионах страны - в Алматинской области перекрывают дорогу жители, недовольные коммунальными проблемами, а в Нур-Султане выходят с требованиями строители. Конечно, власти пытаются любыми способами затушить огоньки возмущения - обещаниями, социальными выплатами, лозунгами уравнения зарплат и прочими откровенно «пожарными» методами. Но все это - лишь борьба с симптомами, а не лечение. На этой неделе министр обороны Нурлан Ермекбаев удивил общественность, заявив, что он не чувствует моральной обязанности приносить свои извинения жителям Арыса, разгромленного в результате взрыва на складе боеприпасов его ведомства. На вопрос журналистов, собирается ли он сделать это, министр дословно ответил: «Здесь нельзя никого винить, это природное явление, у каждого арсенала есть своя опасность. Я пока не вижу никаких причин, чтобы просить прощения». Перед этим мы уже могли видеть осторожные попытки лояльных информационных ресурсов переложить как минимум часть вины на самих арысцев, которые якобы сами подселились слишком близко к складу со снарядами, а в прошлом между городком и взрывоопасным объектом было более приличное расстояние. Этот аргумент не выдерживает никакой критики - пострадали ведь не близлежащие к части дома. Вот цитата пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК: «На минувшей неделе рабочая группа комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК во главе с первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Каирбеком Ускенбаевым провела техническое обследование и определила степень повреждения домов, зданий и сооружений в Арысе. В ходе поездки комиссия из числа руководства и специалистов комитета выявила, что 85% всех домов в Арысе требуют ремонта и восстановления. Свыше 80 строительных компаний с участием 752 рабочих уже приступили к ремонту». То есть осколками и снарядами «накрыло» весь город, а не какую-то его часть, которую можно было бы называть «самостроем». Что же касается «природности» данного «явления», то оставим это на совести министра. Скажем лишь,что даже природные явления вполне прогнозируемы. Да эти взрывы вообще были ожидаемы: ведь в обеспечении безопасности людей Арыса после трех подобных случаев за последние 10 лет практически ничего не изменилось. Не работала сирена, не было маршрутов сбора, эвакуации населения, нет бомбоубежищ, не было учений с населением. Конечно, Ермекбаев - новый человек на этом хозяйстве, и его сложно винить в том, чего не было сделано за последние почти 30 лет, но он хотя бы мог извиниться за свое ведомство. Оно, без сомнения, несет ответственность за свои склады безотносительно того, что может с ними произойти - стихийное бедствие (которого, кстати, не было) или обычная армейская безалаберность. И сегодня, когда Ермекбаев говорит, что для переноса складов нужны деньги, намекая на то, что их до этого не было, то это тоже вина того же министерства и властей страны в целом, от лица которых можно было бы сказать хотя бы два слова: «Простите нас». И ни от кого бы не убыло бы. Если, конечно, это не идеологическая установка - не кивать на прошлое, объясняя сегодняшние проблемы. Находились же за эти десятилетия деньги на что угодно - от поддержки велосипедной команды Astana и оплаты рекламы на Euronews до международных выставок в области «зеленой» энергетики, которая в нашей стране практически отсутствует. Находятся же сейчас не «несколько миллиардов тенге», необходимых, по словам Ермекбаева, для перевозки боеприпасов, а дополнительные 72,9 миллиарда тенге для увеличения резерва правительства (проект поправок в бюджет с этой суммой уже был утвержден кабмином), которые пойдут, видимо, именно на восстановление Арыса. Таким образом, мы видим, что не найденные вовремя «несколько миллиардов» превращаются в несколько десятков миллиардов плюс жизни и здоровье людей. Да, возможно, сегодня поздно говорить о том, что надо было предотвращать, но самое время хотя бы признать болезнь, ее масштабы, чтобы начать реальное излечение, а не «заливку симптомов». Тем более что удовольствие это - не из дешевых. Найдут, наверное, деньги и на оплату кредитов малоимущих и многодетных, и на выравнивание зарплат нефтяников, и на выплату 100 тысяч тенге всем арысцам. Но денег на всех, если их раздвать после шоков, а не ради исправления проблем, может банально не хватить. Так, к примеру, агентство КазТАГ уже распространило мнение эксперта Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК Камилы Ковязиной о том, что выделенных даже на адресную социальную помощь (АСП) 130 млрд тенге недостаточно. «Действительно, за такой короткий срок количество заявителей-кандидатов на получение адресной социальной помощи превзошло все ожидания госорганов. Это в определенной мере продемонстрировало недостаточную эффективность работы органов статистики или отсутствие предварительных расчетов для планирования объемов АСП. В 2019 году на АСП выделено 130 млрд тенге, а больше половины из них уже выплачено. Есть вероятность, что до конца года выделенной суммы не хватит», - прокомментировала Ковязина для КазТАГ просьбу министра труда и социальной защиты РК Бердибека Сапарбаева акимам в вопросе сокращения количества получателей социальной помощи за счет обеспечения их рабочими местами. Но и обеспечение рабочими местами - это так себе лекарство. Все, что нужно было сделать, чтобы сегодня не чувствовать себя пожарным на торфянике с полупустым ведром воды, это создавать все последние десятилетия производственный сектор, провести реальную диверсификацию экономики и родить реальный средний класс. Причем нам нужен не такой средний класс, как у нас - состоящий из служащих и бюджетников, а такой, который будет опираться на малый и средний бизнес, усохший в нашей стране сегодня до состояния кустиков перекати-поле. От быстрого социального взрыва нас пока спасает исход населения, которое перекочевывает за пределы страны в растущих с каждым годом масштабах. То есть спасал. Сейчас, как мы видим, исход людей уже не сильно помогает властям. То, что десятилетия назад можно было бы устроить даже не за счет бюджета, а при эффективной налоговой политике и нулевой коррупции, сегодня уже слишком большая проблема, чтобы залить ее деньгами. То же самое в Тенгизе. Когда аким Атырауской области Ногаев говорит, что «эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос, который нужно решать», он будто бы не замечает, что это камень в огород самих властей страны, которые не сумели решить этот вопрос за почти три десятилетия независимости. Сейчас, просто заставив подрядчиков уравнять зарплаты, правительство рискует шокировать инвесторов, вынудив их искать иные способы сокращения незапланированных расходов (например, через сокращение персонала). Для чиновников, может быть, и вполне органично изображать, что они не несут ответственности за действия предшественников, но тогда надо было хотя бы обеспечить сменяемость властей не сверху, а снизу - через выборы. А то у нас из всех розеток - мантра про «преемственность курса». Ну, так она подразумевает и ответственность за то, что усталость государственной системы Казахстана подошла к тому пределу, когда ломаться, трещать по швам начинает просто везде - по совершенно рядовым поводам. С нынешним уровнем доверия к власти, довольства собственным положением и надежд на будущее очередной социальный взрыв может возникнуть уже даже не в результате ЧП с человеческими жертвами, а, как показал Тенгиз, просто из-за фривольного фото и фейкового видео. P.S. Когда верстался номер, министр Ермекбаев сделал новое заявление, в котором еще раз выразил соболезнования погибшим и «всем пострадавшим от этого чрезвычайного происшествия». «Мы очень сожалеем о случившемся. Выражаем свое сочувствие всем тем, кто понес моральный и материальный ущерб, и, конечно же, соболезнования родным погибших…», - сказал министр. Видимо, в правительстве правильно оценили ущерб от первого заявления главы оборонного ведомства, но заставить его сказать слово «простите» или «извините» так и не смогли…