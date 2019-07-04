Летние антирекорды тенге

Нигмат РАМАЗАНОВ Первая половина года завершилась торможением роста цен на товарных рынках, ухудшением ситуации на внутреннем валютном рынке. В июне на фоне снижения мировых цен на нефть ослабли позиции тенге по отношению к валютам основных торговых партнеров. Рост цен на потребительские товары и услуги сохранился на уровне аналогичного месяца предыдущего года, инфляция в годовом измерении составила 5,4%. Согласно данным официальной статистики, ослабление курса тенге не оказало заметного влияния на динамику потребительских цен. Инфляция в июне, как и годом ранее, составила 0,2%, снизилась по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на продовольственные товары и платные услуги населению в прошедшем месяце выросли на 0,2%, на непродовольственные товары - на 0,4%. Накопленный уровень инфляции за первое полугодие составил 2,6%, как и в январе-июне 2018 года. Продовольственные товары с начала года подорожали на 5,9%, непродовольственные – на 2,2%, цены и тарифы на платные услуги снизились на 0,9%. Наиболее значительно за полгода выросли цены на пшено, овощи свежие, муку, рис. Повышение цен на баранину, рыбу, хлеб, молочные и мясные изделия и ряд других продуктов составило от 9,2 до 5%. Снижение цен зафиксировано на яйца, молоко сырое, творог, крупу гречневую, сахар-песок. Среди непродовольственных товаров выросли цены на импортные товары. Снизились цены на бензин, дизельное топливо, сжиженный газ в баллонах. Заметно повысились цены на услуги санаториев, правовые услуги, страхование личных транспортных средств, здравоохранения, парикмахерских и заведений личного обслуживания, общественного питания, кабельного телевидения. В сфере ЖКХ снизились тарифы на электроэнергию, отопление, вывоз мусора, холодную и горячую воду. В июне инфляция в годовом измерении повысилась до 5,4% против 5,3% в декабре прошлого года. Наиболее значительно за последние 12 месяцев выросли цены на продовольственные товары (на 8,2%). Цены на непродовольственные товары за этот период повысились на 6,1%, тарифы на платные услуги населению за последние 12 месяцев, согласно информации статистиков, выросли всего на 1,2% . Инфляция в годовом измерении в третьем квартале, скорее всего, останется вблизи текущих уровней. Обусловлено это в основном базой сравнения, связанной с замедлением инфляционных процессов в июле-сентябре прошлого года до 0,1-0,4% в месяц. Необходимым условием для удержания инфляции в целевом коридоре (4-6%) по-прежнему является поддержание стабильного курса тенге по отношению не только к доллару и евро, но и к российскому рублю. Именно динамикой курса национальной валюты в первую очередь будет определяться ситуация с ценами на внутреннем потребительском рынке товаров и услуг во втором полугодии. Июнь для казахстанской валюты также оказался далеко не лучшим месяцем в текущем году. Тенге понес существенные потери к валютам основных торговых партнеров. Позиция национальной валюты по отношению к евро характеризовалась замедлением темпов укрепления, к рублю – дальнейшим повышением скорости девальвации. Биржевой курс доллара США на внутреннем рынке в конце июня снизился по сравнению с предыдущим месяцем, но в среднем за месяц официальный курс доллара сложился выше, чем в мае. Влияние на ослабление тенге могли оказать снижение мировых цен на нефть, укрепление курса рубля к доллару, снижение стоимости американской валюты на международных рынках, предпочтения монетарных властей. Усиление позиции доллара на внутреннем рынке началось в марте, и процесс ослабления тенге к доллару продолжился в начале минувшего месяца. Средневзвешенный биржевой курс американской валюты 5 июня на дневных торгах достиг отметки, зафиксированной на конец прошлого года (384,20 тенге), и в течение первой половины месяца пару раз обновлял исторические максимумы. В то же время курс основной пары в этот период времени менялся в сравнительно узком интервале 383,01- 384,58 тенге за 1 доллар. Снижению волатильности могли способствовать стабилизация мировых цен на уровне 60 долларов за баррель, укрепление рубля по отношению к американской валюте. Ослабление тенге к доллару сопровождалось давлением на позиции первого по отношению к евро. Официальный курс единой европейской валюты в первой половине июня повышался до уровня 435,18 против менее 425 тенге в конце мая. Еще более заметными оказались потери тенге к российскому рублю, курс которого существенно повысился к доллару США, несмотря на ухудшение ценовой конъюнктуры на нефть, действующие санкции в отношении России. Официальный курс рубля за первую половину месяца вырос с 5,84 до 5,95 тенге. Начало второй половины месяца на внутреннем рынке ознаменовалось ослаблением курса доллара до уровня ниже 384 тенге при мировых ценах на нефть в районе 60 долларов за бочку. Определенную поддержку тенге могло оказать усиление позиции рубля к доллару. В следующие три дня предпоследней недели июня ослабление доллара продолжилось. Средневзвешенный биржевой курс доллара на утренних торгах 21 июня опускался до 376,53 тенге, что могло быть связано как с повышением мировых цен на нефть (выше 65 долларов за баррель в моменте по состоянию на 21 число), так и продолжающимся усилением курса российской валюты к доллару до отметки ниже 63 рубля. Последняя неделя июня характеризовалась стабилизацией мировых цен на нефть в коридоре 64-65 долларов за баррель. Однако это обстоятельство наряду с усилением рубля к доллару не отразилось на улучшении позиции тенге к доллару США. Более того, доллар восстановил часть утерянных позиций на внутреннем рынке. Средневзвешенный биржевой курс доллара в начале недели держался выше отметки 378 тенге, на последний рабочий день месяца составил 380,38 тенге за доллар на утренних торгах. На дневных торгах курс доллара вырос до 380,53 тенге, несмотря на повышение цен на нефть до 66 долларов за баррель. Официальный курс единой европейской валюты на внутреннем рынке во второй половине июня снизился, что было связано с изменением стоимости тенге и евро к доллару на внутреннем и международном рынках. При этом продолжилось повышение стоимости российского рубля, официальный курс которого обновил исторические максимумы, 26 июня вырос до 6,04 тенге против 5,84 в первый рабочий день июня. Повышение стоимости рубля на внутреннем рынке было связано с усилением российской валюты по отношению к доллару. Так, курс доллара в конце месяца опускался до уровня 62,5 рубля против порядка 70 в конце прошлого года. В результате изменений на внутреннем рынке темпы укрепления тенге к евро за июнь замедлились с уровня 2,38 до 0,73%, скорость девальвации тенге к рублю возросла до 9,9%. Биржевой курс доллара на конец июня снизился по сравнению с предыдущим месяцем, темпы укрепления тенге по отношению к доллару повысились до 0,96%. Однако если судить по показателю в среднем за месяц, более объективно отражающему ситуацию на валютном рынке, то в июне произошло ослабление тенге к валютам всех основных торговых партнеров. Курс доллара повысился до 382,26, евро - 431,07 тенге, рубля – 5,98 тенге. Стоимость доллара повысилась за месяц более чем на 2 тенге, евро – на 6 тенге, рубля – почти на 0,1 тенге. Как было отмечено, заметные изменения, повлиявшие в том числе на курс национальной валюты, произошли в июне на рынке нефти. Стоимость эталонной нефти сорта Brent на Лондонской товарной бирже упала с уровня выше 70 долларов в мае до отметки порядка 60 долларов за баррель в первой половине июня. В начале второй половины июня цены начали восстанавливаться, после падения котировок в отдельные моменты ниже психологически важного рубежа в 60 долларов за бочку. Одним из ключевых факторов отскока котировок послужила геополитика, утверждали эксперты. Трейдеры вернулись к покупкам фьючерсов после новостей о нападении на танкеры в Оманском заливе, вызвавших опасения по поводу перебоев в поставках из-за сомнений в безопасности судоходства на одном из главных международных маршрутов. Вашингтон обвинил в инциденте Иран, который, в свою очередь, опроверг эти предположения. При этом ограничил рост котировок свежий прогноз МЭА, который предполагает снижение спроса на нефть в текущем году на 100 тысяч баррелей в сутки – до 1,2 млн. баррелей. Цены на нефть подскочили вверх 20-21 июня после инцидента с американским беспилотником и новых угроз Трампа в отношении Ирана. На этом фоне фьючерсы на нефть указанной марки с поставкой в августе выросли до 64 долларов, а в отдельные моменты превышали отметку в 65 долларов за баррель. Дело чуть не дошло до открытого военного конфликта. Но американский президент в последний момент отменил план авиаударов по Исламской республике, при этом объявил, что Штаты в понедельник, 24 июня, введут новые дополнительные санкции против Ирана. На этом фоне котировки нефти держались в конце июня преимущественно выше отметки 64 доллара, а в среду, 26 июня, бочка нефти подорожала еще на 1-2 доллара. Драйвером роста на этот раз стали данные о резком сокращении нефти и нефтепродуктов в США. Согласно прогнозу Ситибанка, быков по нефти ожидает светлое будущее. Стабилизация цен вблизи 60 долларов за баррель, как и полагали его аналитики, завершилось разворотом и возобновлением восходящей динамики. При этом данные по позициям участников рынка говорят о том, что избыток лонгов, ограничивавший развитие наступления быков, был ликвидирован. Стратеги банка отмечают, что фундаментальная картина по-прежнему остается благоприятной для нефти и оправдывает рост цен к уровням 78 долларов за баррель. Участники сделки ОПЕК+ остаются верны своим обязательствам, геополитическая ситуация накалена, запасы заметно снизились, а рынок ожидает вступления в силу новых правил Международной морской организации к топливу судов. А если противостояние США и Ирана на Ближнем Востоке приведет еще и к случайным жертвам среди американских граждан, то цены на нефть могут резко прибавить 10 долларов за баррель, утверждают эксперты банка. Важным событием начала месяца для нефтяного рынка стало продление договоренности по сокращению нефтедобычи еще на 9 месяцев. Поэтому можно говорить о том, что на рынке нефти сохраняется благоприятная ситуация для экспортеров. Несмотря на торможение роста в июне, цены на нефть в настоящее время остаются примерно на 20% выше прогнозов властей. Однако это обстоятельство не помогает национальной валюте. При сохранении котировок нефти в районе 70 долларов за бочку, похоже, также не стоит ожидать усиления курса тенге к доллару. На наш взгляд, тенге удастся закрепиться на текущих уровнях только в случае роста мировых цен на нефть выше отметки 75 долларов за баррель.