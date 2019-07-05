Свадьба под процент:

советы банкира По статистике, число пар, желающих сыграть свадьбу в Казахстане, год от года понемногу снижается. На конец 2018 года в стране было проведено около 9,4 тысячи церемоний бракосочетания, когда в 2013 году число их превышало 13,1 тысячи, об этом рассказывает Комитет по статистике МНЭ РК.Тем не менее, чтобы достойно организовать и провести это радостное мероприятие, приходится выложить кругленькую сумму. Эксперты АО «FirstHeartlandJýsanBank» рассказывают, о чем стоит подумать, прежде чем устраивать пир на весь мир. «Сегодня мы наблюдаем тенденцию, когда молодые пары все больше обращаются в финансовые институты, дабы провести торжественную церемонию бракосочетания. Многие из них делятся на две категории: одни пары хотят организовать пышную свадьбу, с большим количеством человек, другие же, наоборот, берут кредиты для проведения скромной тихой свадьбы на двоих, где-нибудь на Мальдивах. Ситуации разные, однако, при этом мы как банк учитываем в первую очередь платежеспособность молодой пары, их трудоустройство, объем суммы, гарантии, которые могут быть предоставлены, и существующие долги, если они есть. Тем, кто решил взять такой кредит, мы всегда советуем руководствоваться прежде всего процентом годовых», - рассказывает руководитель управления розничного кредитования АО «FirstHeartlandJýsanBank» Азамат Касым. По словам эксперта, есть и другие простые методы при ограниченных финансах. Традиционно в Казахстане свадьбы назначают в пору отпусков или близкие к ней месяцы, т.е. с июня по сентябрь, к тому же погода благоприятствует. Поэтому в остальное время года в сервисах, задействованных в организации свадеб, частенько действуют скидки и специальные предложения, которыми грех не воспользоваться. Чтобы снизить расходы, можно назначить церемонию на непопулярный день, например, пятницу, так как воскресенье и суббота являются самыми популярными и дорогими по расходам днями. Таким образом, следуя советам экспертов, удастся сэкономить до 20% только на банкете. «Свадьба - это прежде всего расходы, главным критерием играет число приглашенных, и средние затраты на каждого человека также влияют на общую стоимость торжества. Зачастую в банк обращаются те люди, которым не хватило денег на торжество, или же, наоборот, кто не имеет никакой суммы для проведения свадьбы. Чаще всего деньги, которые выдаются в кредит на свадьбу, варьируются от 1 млн до 6 млн. тенге. При этом данный кредит относится к продукту «экспресс-кредит» и имеет целевое назначение. Минимальный срок займа от 6 до 60 месяцев. Клиенты, которые обращаются к нам по вопросам кредитования на свадьбы, выбирают сроки - не менее 2 лет, где минимальная ставка вознаграждения начинается с 18%», - делится Касым. Учитывая, что средняя заработная плата казахстанцев по итогам 4 квартала 2018 года в стране составила 176 050 тенге (данные Комитета по статистике МНЭ РК), «средняя» свадьба общим бюджетом 4 млн. тенге потребует накоплений в виде 28 зарплат будущих молодоженов на протяжении 14 месяцев, исключая сумму прожиточного минимума, что составляет 29 698 тенге по состоянию на 2019 год. Поэтому, по наблюдениям представители АО «FirstHeartlandJýsanBank», многие прибегают к финансовой помощи банков. Однако такая возможность есть не у всех. И хотя взятие кредита «на свадьбу» - довольно частое явление в Казахстане, существующие аналогичные предложения, которыми можно было бы воспользоваться в такой ситуации, сведены к минимуму. «Каждый второй банк на сегодня предлагает людям потребительские кредиты на прочие нужды, самое главное - не прогадать с процентом ставки и выбрать самый оптимальный срок займа. А если говорить уж о свадьбе, стоит задуматься, есть ли необходимость делать дорогую свадьбу не в ущерб себе», - поделился советом эксперт. Подробная информация по телефону 7711 (бесплатно с мобильного) и на сайте jysanbank.kz