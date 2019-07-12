Суд по делу,

а не по словам ДН СУДЕБНАЯ система Казахстана подводит полугодовые итоги своей работы на фоне внутренних конфликтов. Председатель Верховного суда Жакип Асанов в своей манере жестко критикует возглавляемую им уже более полутора лет ветвь власти, но изменения в ней обещает лишь в следующем году. На этом фоне странная ситуация сложилась в Алматинском городском суде, куда вроде как назначили нового руководителя, в то время как действующий председатель отказывается уходить и указывает на незаконность подобных перестановок. Все это заставляет критично воспринимать слова г-на Асанова, который смело говорит правильные слова там, где все давно ждут результата правильных дел. Еще до расширенного совещание судей по итогам отправления правосудия в первом полугодии 2019 года, состоявшегося на этой неделе - 10 июля, председатель Верховного суда РК Жакип Асанов выступал на 32-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов 5 июля, где очертил временные рамки результатов своей работы. «Нас все время спрашивают, когда правосудие реально станет справедливым. Когда в судах не будет коррупции, когда из судов уйдут некомпетентные судьи? Господин Президент, мы убеждены, что 2020 год - это начало качественного прорыва нашего правосудия. На чем основана эта уверенность? Важные предпосылки заложил в 2018 году елбасы, сильный драйвер и ваша предвыборная платформа. За эти 1,5 года все силы и ресурсы мы бросили на десятки пилотных проектов и поправки в 17 законов, - сказал он. По его словам, кардинальные перемены требуют времени. - Есть объективные ограничения, есть независимость судей, независимость председателей судов, система управления принятия решений в судах в корне отличается от других структур, в любом госоргане изменения происходят по команде первого руководителя. У судей начальников нет, каждый сам выносит решение с первого дня работы. Если судейские кадры слабые, то никакие суперзаконы нам не помогут. Как решить эту проблему? Ответ прост. Сделать профессию судьи привлекательной». О том, что профессия судьи может быть привлекательна по причине коррупционных возможностей, Асанов не говорил, но на совещании рассказал, что число уголовных дел против служителей Фемиды быстро растет. Сказал Асанов и про то, что болезни системы не изжиты. «Судьями становятся по блату или за деньги, судьи идут на поводу правоохранительных органов, суды интересы госорганов ставят выше человека - эти мнения председатель Верховного суда считает не надуманными, так как они долгое время у всех на устах и многие не верят, что такая ситуация может измениться», - цитирует его пресс-служба Верховного суда. Упомянул Асанов и системную критику в адрес судов, разделив ее на три блока проблем: уголовное правосудие, споры людей и бизнеса с госорганами и судейские кадры. Рассказывая об этом, председатель Верховного суда опять сказал, что «2020 год станет началом качественного прорыва правосудия». Он подчеркнул, что судьям уже вменено в обязанность готовить решения по новому формату - «с ясными аргументами на каждый довод». Председатель Верховного суда отметил, что «судья также должен разъяснить простым языком суть принятого решения», а «налогоплательщики должны быть в курсе того, что мы делаем, и давать оценку нашей работе». К успехам реформирования системы в течение полутора лет Асанов приписал увеличение оправдательных приговоров в 6 раз. Он рассказал, как избавиться от обвинительного уклона, о проекте кодекса об адмюстиции, о создании новой системы отбора судейских кадров, а также о внедрении новой методики очистки судейского корпуса от непрофессиональных, подверженных коррупции судей. Председатель ВС также сообщил, что за первое полугодие 2019 года по негативным мотивам уволены 20 судей, в то время как раньше эта цифра составляла лишь шесть-семь судей за весь год. Против судей с начала года возбуждено 8 уголовных дел (раньше было по 1 в год). При этом г-н Асанов также начал рассказывать, почему это так тяжело - наказывать судей, которые выносят даже очевидно несправедливые решения. «Всем приходится объяснять: не так просто наказать судью. Это сложная, долгая и многоэтапная процедура. Но основная причина в том, что вышестоящие инстанции, когда меняли или вовсе отменяли судебные акты нижестоящих судов, не указывали, что такой-то судья грубо нарушил закон. Например, по итогам прошлого года 700 решений отменили, изменили и только лишь в четырех постановлениях указали, что кто-то допустил грубое нарушение. А это единственное основание для того, чтобы привлечь к суду. Мы прикрываем судей нижестоящих судов и тем самым сами провоцируем эту ситуацию! Теперь принципиально будем указывать нарушения! Даже в отношении судей Верховного суда. Неприкасаемых нет! Вот у нас уже два дела, где указано, что грубое нарушение допущены двумя судьями ВС», - заявил главный судья страны. О том, что руководство страны осознает, сколько проблем накопилось в судебной системе, свидетельствует недавняя встреча президента Токаева с председателем Высшего Судебного Совета Талгатом Донаковым. «Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость обеспечить дальнейшее совершенствование судебной системы и выработать конкретные предложения, направленные на ужесточение механизма отбора судей», - сухо описала требования хозяина Ак-Орды. Общественность и, прежде всего, те, кто имеет дело с судами постоянно, выражаются куда более эмоционально. Особенно на фоне внутреннего конфликта в судебной системе, о котором мы знаем преимущественно от неофициальных источников и блогеров, правда ссылающихся на как минимум одну сторону противостояния. Известный адвокат Джохар Утебеков в своем аккаунте в Фейсбуке рассказал, что давно требует отставки двух судей - председателя коллегии по уголовным делам Верховного суда Рахметуллина и председателя Алматинского горсуда Абдиканова. «Асанов реально чистит судейские ряды, как и когда-то в прокуратуре. И именно в Алматы с коррупцией все плохо. В пятницу Верховный суд наконец нашел этим двум товарищам замену! Я 3 дня это отмечаю!! На радостях порвал -б-а-я-н- Уголовный кодекс. И тут подоспели шокирующие новости. Эти товарищи... уходить не собираются», - написал он. Блогер Денис Кривошеев подробнее описал происшедшее. «…28 июня, в минувшую пятницу, на коллегии Верховного суда были представлены две вакансии - главы городского суда и председателя коллегии по уголовным делам. Здесь важно понимать, по закону это возможно лишь в том случае, если место освободилось. Это может быть: добровольный уход в отставку, отстранение указом президента, смерть судьи, ну и еще пара вариантов, но в конечном итоге место, на которое назначают нового судью, должно быть вакантно. Судьям, участвующим в коллегии, так было и доложено, и поэтому они проголосовали за предложенную кандидатуру. Сам Абдиканов на коллегии не был, его самолет задержали, но по прибытии в Астану и после встречи с Асановым он сказал, что заявление не писал и не собирается. Если есть претензии, «то можете уволить меня согласно установленному порядку». Насколько я понял, то и председатель коллегии по уголовным делам, также не писал заявление об уходе», - сообщил он в своем аккаунте на Фейсбуке. После этого он сообщил, что Абдиканов полностью подтвердил ему все это в личной встрече. «Встретился с председателем городского суда Нургазы Абдикановым, который полностью подтвердил описываемые мною события и дал свои комментарии. Первое, он не подавал заявление об увольнении и остается председателем городского суда. Второе, он не присутствовал на Пленарном заседании ВС, на котором принималось решение о назначении нового городского судьи. Третье, все, что происходит сейчас, нарушает закон республики Казахстан и дискредитирует систему», - написал он. Довольно заметно занявший сторону алматинского судьи, Кривошеев охарактеризовал происшедшее, как «очевидное противостояние между центром в лице председателя Верховного суда Жакипа Асанова и главой городского суда Алматы Нургазы Абдикановым». По его информации, «3 июля 2019 года состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета», на котором «были подведены итоги конкурса на занятие вакантных судейских должностей», но вопрос о «смене главы городского суда не поднимался». Ситуация, сложившаяся в казахстанской судебной системе, стала логичным продолжением того, что мы имеем по всей стране - накопившиеся за десятилетия проблемы, корень которых произрастает из вируса коррупции, вызывают социальное напряжение в обществе. Перемены в этом отдельном конкретном сегменте государственного строя без того, чтобы масштабным реформам или переменам иного рода подвергся он весь, маловероятны. Даже если бы реформатор получил бы эксклюзивные полномочия, которые позволили бы ему стать абсолютно независимым от политических кланов (чего мы как раз не видим), государство слишком привыкло к тому, что судебная система - это всего лишь подпорка для оформления решений верхов и защиты их интересов. И вопрос тут даже не в том, чтобы нанять профессионалов, которые получат большие деньги в качестве зарплаты, так как ей вряд ли удастся когда-нибудь конкурировать со взятками по размерам, а в том, что в системе сообщающихся сосудов почистить воду можно либо во всех емкостях, либо ни в одной.