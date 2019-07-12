Много ­ начальнику. Мало ­ подчиненным. Почему так?

В Соединенных Штатах глава большой компании получает в 300 раз больше рядового сотрудника. И считается, что это справедливо. А с какой стати? Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Согласитесь, самым большим разочарованием для миллионов людей после распада СССР было не только то, что стали теперь все чужими и «иностранцами» друг для друга. И даже не то, что кто-то «вдруг» стал президентом или послом, а другим - кукиш с маслом и платное образование с не менее платным медобслуживанием. Главное, на мой взгляд, то, что потеряли народы постсоветские даже минимальную веру в некую социальную справедливость. Традиционно это принято рассматривать в контексте так называемой «уравниловки», которая в советские времена не просто широко практиковалась, но и служила основой относительной социальной стабильности в обществе. То бишь если и получал некий директор фабрики на 20-30 рублей больше главного инженера, а тот, в свою очередь, - настолько же больше, чем рядовой рабочий, то это в морально-этическом плане никого не напрягало. Более того - квалифицированный рабочий, скажем, шестого, то есть высшего разряда, иногда получал даже больше директора предприятия. Правда, последний имел целый набор льгот и привилегий, которые в денежном эквиваленте давали ему возможность жить все-таки побогаче, чем трудовой пролетариат. И только зарплаты партработников с опять-таки широким спектром дополнительных «статусных морковок» позволяли им ощущать себя настоящими «хозяевами жизни». Но что опять-таки не вызывало какой-то массовой ненависти простого народа: раз он там большой начальник, значит, много получать ему просто по должности-статусу положено, считали обычные советские граждане. Любое социальное расслоение начинается с несправедливой оплаты труда. А есть ли вообще где-то «справедливая»? После распада Советского Союза во всех его бывших республиках практически в течение уже первой пары лет образовался очень влиятельный и живущий и по сей день своей, ни на кого не похожей жизнью класс так называемых «высокопоставленных управленцев». То есть на бывшие советские заводы, фабрики, промышленные комплексы, шахты с крупнейшими в мире гидроэлектростанциями на первые позиции выдвинулись назначенные никому доселе неизвестные персонажи. Но которым тут же были «торжественно вручены» умопомрачительные, по меcтным меркам, оклады. Так было в России с Украиной, в Казахстане с Азербайджаном, даже в республиках, где особенно и приватизировать-растаскивать было нечего (Молдова, Армения). В последнем случае на республику формировалось по 2-3 таких «особо успешных менеджера», а вот в России и Казахстане, к примеру, подобный класс составил несколько сотен еще недавно мало кому известных руководителей так называемого «высшего звена». Еще вчера бывшие союзные и республиканские министерства и ведомства становились в одночасье ООО и ОАО, в них проводилась «адресная приватизация», и в итоге бывшим советским заводом (иногда - единственном в своем роде на всю страну) начинал командовать «присланный из столицы» паренек 25-30 лет, который начинал с того, что устанавливал себе зарплату в несколько десятков тысяч долларов в месяц, закупал дорогущий внедорожник для передвижения по «вверенной ему территории». И приобретал последней марки личный самолет, на котором «для солидности» нужно было якобы летать на некие «важные переговоры» (как правило, в Европу или «престижную Азию»). Ладно бы, установив себе неслыханную для обычных людей зарплату, такой суперменеджер реально бы что-то полезное делал для остальных сотрудников, на него теперь фактически работавших. Так нет же, по всем абсолютно постсоветским республикам складывалась с виду парадоксальная ситуация. С одной стороны, все выше и выше поднимались зарплаты первых лиц компаний, а с другой- все ниже становились заработки тех, кто на этого «особого удачливого начальника» работал. А кое-где зарплаты «внизу находящимся» и вовсе либо не платили, либо по времени очень серьезно задерживали. Самое интересное обычно происходит тогда, когда зарплата первого лица якобы ныне частной компании (но регулярно доящей государство) что в России, что в Казахстане становится достоянием, так сказать, «широкой общественности». Что тут начинается! Возмущению народному, как правило, нет предела - подобные цифры не снятся ведь не только рядовым рабочим-служащим, но даже министрам и президентам страны. И что показательно - ни эти самые министры, ни даже президенты подобному положению дел ничуть не возмущаются. Почему? Здесь стало очень модным все списывать якобы на установленные после распада Советского Союза повсеместно на его территории «капиталистических отношений». Дескать, деньги нынче решают все, а кто попал тем или иным путем на командно-управленческие должности по всем законам «развитого капитализма» вполне имеют право на красивую и безбедную жизнь. Включая и миллионные зарплаты со всеми полагающимися к этому «радостями жизни» в виде служебных машин, самолетов, дач с особняками и регулярными командировками за счет компании в «развитые капиталистические страны». Также частенько говорится о том, что раз уж капитализм победил на отдельно взятой постсоветской территории, значит, и все его якобы «несправедливые» с социалистической точки зрения реалии надо нынче принимать как нечто неизбежное и свершившееся. А миллиардеров-олигархов, которые зачастую сами и собственники, и «большие начальники» предприятий, нужно, дескать, уважать. Потому что они так денно и нощно работают и вкалывают, не покладая рук, что имеют якобы полное право устанавливать себе зарплаты и льготы, немыслимые простым смертным. А еще, выписывая себе по нескольку сотен тысяч долларов в месяц «оклад», современные постсоветские «большие начальники» ударно трудящихся капиталистических фирм и предприятий любят ссылаться на компании американские. Там ведь именно подобная разница между руководством и подчиненными. И никто вроде бы в США на массовые протесты по этому поводу не выходит, начальников своих никто из рядовых сотрудников не спешит «раскулачивать». Да и они сами считают, что именно «так много» им получать положено самой судьбой. А те, у кого жизнь «не очень удалась» - так и пусть живут скромно и с экономией на самых обычных вещах. Американцы, конечно, люди богатые. Но не все и не во всем Согласно последним статистическим данным, опубликованным в начале нынешнего года, ведущие руководители американских частных компаний получают в 300 раз больше средней зарплаты сотрудников по своей фирме. В далеком 1965 году подобная разница составляла всего лишь цифру 20. Тогда совершенно непонятно, почему Соединенные Штаты до сих пор не захлестнули демонстрации озлобленных трудящихся, требующих справедливости в оплате труда и перераспределении зарабатываемых фирмами и компаниями материальных богатств. Начну с того, что в Америке принято не особо расстраиваться по поводу разницы в материальном положении людей. Как и нет особо желающих, к примеру, штурмовать особняки богачей в США, которые, по меркам обывателя, нажиты «неправедным трудом». А еще американцы совершенно спокойно относятся к тому, что глава какой-нибудь государственной в стране фирмы или компании зарабатывает на порядок меньше того же футболиста Месси или баскетболиста Джеймса. Когда американцам задавали вопрос о том, считают ли они, что высокооплачиваемые руководители компании тем самым «материально обкрадывают» своих подчиненных, то думающих так было не больше 10-12 процентов. Почему? Так, подавляющее большинство американцев считают, что нынешнее поколение людей в стране живет в любом случае богаче, с лучшей системой здравоохранения, в более комфортных жилищных условиях, чем их предшественники. Так чего, спрашивается, жаловаться на то, сколько получает руководитель компании Apple или Oracle? Однако вот какой парадокс наблюдается в этой связи. С одной стороны, американцы резко критикуют безумные, на их взгляд, нынешние зарплаты первых лиц частных компаний и иных структур. С другой - сама работа этих людей для рядового обывателя совершенно непонятна, невидима широкой публике. А соответственно, своей «невидимостью» она вызывает лишь раздражение и зависть у обычных людей. Обычно принято считать, что все эти начальники только сидят по разным собраниям-заседаниям, принимают какие-то никому непонятные и неизвестные решения, но никто не объясняет «трудящимся массам», почему они получают в 300 раз больше уборщиц, шоферов или сидящих на ресепшне девушек-телефонисток. Также стоит учесть, что сама цифра 300 дается в отчетах Американской федерации труда, которая сравнивает зарплаты первых лиц компаний с зарплатами рядовых, в штате числящихся работников. Если же добавить заработки временных сотрудников и вспомогательного персонала, то такая разница составит от 100 до 115 раз. И все равно - ведь много это, не так ли? Все хотят много получать. Но мало кто может делать ту работу, за которую много платят Для начала стоит учесть, что роль первых лиц в компаниях значительно изменилась за последние несколько десятилетий. Когда глава компании Berburry Анжела Арендс объявила об уходе со своего поста, акции этой компании только за один день потеряли 700 млн. долларов. Между тем когда Стив Балмер увольнялся с первого поста в компании Microsoft, то ее акции выросли за неделю на целых 25 млрд. долларов! В то же время, как показывает опыт ведущих американских компаний, разница в том, кто конкретно управляет компанией - обычный, среднего уровня интеллекта менеджер или великолепный управленец иногда составляет несколько миллиардов долларов в год. Подобное невозможно, скажем, установить, сравнивая работу двух водителей, уборщиц мусора или даже журналистов. Почему зарплаты первых лиц компаний в США столь резко возросли в последние годы? Прежде всего, потому, что компании стали большими и имеют дело с огромными денежными суммами. Если даже какую-то мелочь руководитель компании делает лучше, чем его конкурент, это уже приносит его фирме миллионы долларов прибыли. А если такой управленец умеет много чего делать лучше, чем другие? Вернемся к рядовым обывателям и их мнению, на что в этой жизни потратить много, а кому- не платить вовсе. Так вот абсолютно научно доказано, что работа руководителя компании (даже не очень большой) не так «осязаема» по результату, как, скажем, работа врача или того же профессионального столяра или каменщика. А уж любой, даже самый скромный журналист наверняка хотел бы, чтобы его труд оплачивался на одном уровне с так называемыми звездами футбола или хоккея, которые вообще ничего не производят, а только развлекают толпы болельщиков зачастую даже не самой игрой, а размерами татуировок на руках или формой и вычурностью прически. Но поскольку у всех людей есть свои взгляды, что в качестве оплаты заслуживаешь ты сам, а что, по твоему мнению, заслуживают другие, то должны быть, наверное, установлены при совместном общественном согласии некие средние рамки разумности оплаты той или иной человеческой занятости. Именно этим обычно призван заниматься рынок. Никто ведь не заставляет никого ходить на матчи с участием Месси или Роналду и покупать на эти игры далеко не дешевые билеты. Так же - и с так называемыми поп-звездами эстрады и кино. Соответственно никого и нигде руководители предприятий не грабят и насильно себе высокие зарплаты платить не заставляют. В то же время нет на сегодня ни одного руководителя крупного предприятия, который в любой стране мира как-то готовился к этой работе или где-то на подобную должность учился. Наверняка было все как раз наоборот, те самые первые лица крупнейших компаний мира в детстве мечтали стать врачами, пожарными, пилотами и даже водителями такси. В трудовых соглашениях о найме первых лиц компаний и коммерческих структур предполагается, что назначенный на руководящую должность человек будет компетентен для выполнения возложенных на него обязанностей и будет готов трудиться ненормированный рабочий день без выходных и отпусков (зачастую). Разумеется, речь идет здесь не о целом сонме «блатных», родственников других родственников, «особо приближенных к императору», которые получают огромные деньги в тех же постсоветских странах «ни за что» (обычно работает в такой компании по управлению и решению важнейших вопросов кто-то другой, специально для подобного «невидимого труда «нанятый). Да, таких много именно в постсоветских странах, и число их вряд ли уменьшится с учетом той формы государственной власти, которая там за эти годы была сформирована (особенно в странах Центральной Азии, Закавказья, России и Украины). Но это уже вопрос не справедливости в различии зарплат глав компаний и рядовых работников, а социальных реалий, при которых рядовой майор милиции-полиции или местный прокурор могут иметь в собственности дворцы у себя в стране и в дальнем зарубежье. А ведущие академики, профессора-педагоги или врачи-кудесники зачастую не имеют нормального собственного жилья вовсе. И еще. При всех неслыханных зарплатах и льготах первых лиц компаний в Америке (тот же бывший Госсекретарь США Р. Тиллерсон, ранее работавший первым лицом в нефтяной компании Exxon получил при «переходе на другую работу» от своего прежнего работодателя «увольнительный пакет» в 180 млн.долларов) рядовых граждан страны это не побуждает на социальную революцию. Они просто стремятся как можно больше заработать сами. Как умеют, на что способны и с помощью, каких конкретно собственных знаний и умений. А Тиллерсон - да пусть получает свои миллионы. Ведь американцы абсолютно уверены в том, что он их заслужил-заработал, а не украл из государственного или корпоративного кармана.