Уроки денежной грамоты

Махамбет АУЕЗОВ «ВОСПИТАНИЕ - это великое дело: им решается участь человека», - говорил Виссарион Белинский, русский мыслитель, философ, критик. Вряд ли кто станет спорить с этими словами, хотя в наше время типичный казахстанский родитель уделяет своим детям куда меньше времени, чем даже наши собственные родители, пропадавшие в бесконечных очередях за простейшими продуктами на излете СССР. Такое уж время - чтобы обеспечить хотя бы естественные нужды семей, мы становимся вынужденными трудоголиками, отнимая минуты человеческого общения с детьми в пользу обеспечения их едой, одеждой, знаниями. Нам остается только надеяться, что эти краткие мгновения, наш собственный пример, подсунутая книга, рассказ дедушек-бабушек и, наконец, школа смогут подготовить наших птенцов, когда они покинут родительские гнезда. Мы же как-то научились. Не все, не всему, после ошибок, разочарований, потерь. Естественно, нам хотелось бы дать детям лучшее, воспитать в них те черты, которые помогут им не набить те же шишки, не получить те же шрамы, не заработать ранние седины. И в этом плане именно отношение к деньгам, грамотность в обращении с ними, навыки сохранения, заработка, преумножения - едва ли не самое слабое место. Этому не учат в школе, а мы сами не успеваем или не можем, поскольку недовольны своим опытом. Одновременно важность правильного подхода к деньгам в условиях рыночной экономики (даже с казахстанской спецификой) не будет оспаривать никто. Хорошая новость: наконец-то есть к кому отвести своих чад, чтобы они получили хотя бы базовые навыки. Это детские курсы финансовой грамотности «Лагерь на миллион» в Алматы. Просторное помещение в учебном центре: с одной стороны зеркала (тут явно можно заниматься и спортом), с другой - учебные доски, а также стулья, на которых стоят разные бумажные пакеты с надписями. На зеркалах прикреплены плакаты. На одном из них написано: «Правила лагеря». Дети явно писали их сами, так как написаны разным детским почерком: «Будь дружелюбным», «Будь вежливым», «Будь честным»… Всего 12 правил. Следующий плакат тоже предназначен для «заполнения» самими учениками, которые отвечают на его вопрос: «Почему деньги важны?». Ответы похожи: «Чтобы купить все что надо», «Чтобы купить дом, еду», «Чтобы купить необходимое для жизни». Отвечают, кстати, дети от 9 до 12 лет, которые сейчас проходят курсы в лагере. Следующий плакат уже только для чтения: «80% успеха - это прийти и быть вовремя в нужном месте и в нужное время». Остальные плакаты более специфичны, на одном из них явно нарисована авария, на другом - 3 области знания, на третьем - надпись «Парковка». Напротив стоит доска с таблицей, на которой отражается текущий баланс средств игроков (фактически дети на курсах играют во что-то, напоминающее «Монополию», но без бросания кубиков и приближенную к реальности, где в квартире, которую вы сдаете в аренду, может прорвать трубу и придется платить за ремонт). На столике слева от доски три пакета - «Недвижимость», «Фондовый рынок», «Бизнес». Это то, куда дети могут вкладывать свободные средства, после того как заполнят находящиеся справа обязательные траты: «Кредитные карточки», «Расходы на проживание», «Расходы на машину» и даже «Благотворительность». Еще правее - «Аренда», «Развлечения», «Образование». «А еще у нас есть налоги и пенсионные отчисления», - рассказывает организатор и тренер детского «Лагеря на миллион» Толкынбек Нургалиев. «Я провожу курсы финансовой грамотности по лицензированной программе для подростков старше 10 лет, - рассказывает он. - «Лагерь на миллион» — это лицензированная образовательная программа, в которой встретились финансовое образование, веселье и эффективность, чтобы создать финансово здравомыслящих взрослых. Его можно использовать в качестве учебной программы по финансовой грамотности в школах или в качестве летней образовательной программы в лагере. Дети узнают о деньгах с помощью развлечений в экспериментальной среде. Впервые «Лагерь на миллион» начался как 5-дневный лагерь по финансовому образованию в США в 2002 году. Об успешности его можно судить по тому, что сегодня по его лицензии работают во многих странах мира». Компания Толкынбека, ТОО «CREATIVE WEALTH CENTRAL ASIA», является лицензиатом этой программы в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Он занялся этим бизнесом не потому, что он прибыльный, а потому, что считает его плоды вкладом в развитие нашей страны, в ее человеческий капитал. «В книге Роберта Кийосаки говорится, что у каждого бизнеса должна быть миссия, и именно это сделает бизнес успешным, особенно в самом начале. Когда я впервые услышал о программе финансовой грамотности для подростков, успешно работающей в Малайзии, у меня как учителя с более чем 10-летним стажем и опытом работы в финансовом отделе крупной компании, возникло сильное желание открыть такие курсы и у нас в Казахстане. Малазийская образовательная компания перенаправила меня в главный офис в США, где и зародилась эта программа в 2002 году в известном старшему поколению по одноименному сериалу городе Санта-Барбара. Знакомясь с американской программой финансовой грамотности, изучая миссию и цели программы, я понял: это то дело, которым я хочу заниматься. Можно сказать, я влюбился в эту программу. Изначально программа предназначена для подростков старше 10 лет, но когда взрослые, в том числе и я, знакомятся с ней поближе, они порой тоже не могут сдержать эмоций и восклицают: «Как бы я хотел, чтобы меня научили этому, когда я был моложе! А у вас есть такая программа для взрослых?». Миссией этой программы (и моей тоже) стало обучение подростков правильному обращению с деньгами, чтобы им не пришлось учиться этому на своем горьком опыте во взрослой жизни. Мои старшие дети, дочери 11 и сыну 9, тоже участвуют в программе «Лагерь на миллион». Для меня важно и то, что дети учатся заниматься благотворительностью, делать добро и помогать другим людям. Как отец четверых детей, я бы очень хотел и стараюсь воспитывать их так, чтобы, когда вырастут, они могли не только позаботиться о себе, стать финансово свободными, но и приносили пользу обществу». Работая с детьми, Толкынбек все время заставляет их осознавать свои действия, повторять, какое значение и смысл имеет то или иное действие. Дети же, которым подключают не только запоминание, но и сопряженное с этим действие, без труда вспоминают ответы на его вопросы. Когда у них появляются свои вопросы, тут уже через тренера нужно разъяснять довольно сложные темы так, чтобы это стало понятно детям. Главное, что Толкынбек пытается донести ученикам это различие между финансовой свободой и богатством. «Можно быть богатым и не иметь финансовой независимости, как, например, покойный Майкл Джексон, роскошный образ жизни которого оставил после смерти многомиллионные долги. А можно не иметь таких сумасшедших доходов, но быть независимым, чтобы иметь возможность работать только тогда, когда хочешь, и заниматься тем, что нравится. Я объясняю детям, как важно достичь именно финансовой свободы, когда правильно вложенные деньги работают на тебя, освобождая время и силы для того, что нравится, хочется или нужно тебе самому», - рассказывает Толкынбек. И детям явно нравится. Они вполне охотно «отстригают» купоны в пакеты с тратами, спорят по поводу того, куда лучше вложить свободные средства, повторяют правила лагеря. Толкынбек говорит им: «У меня для вас две новости: одна хорошая и одна плохая. Какую вы хотите узнать первой?» Дети хотят хорошую. «Хорошая новость в том, что финансовая свобода - это ваш выбор! - говорит тренер. - Многие люди не делают этого выбора. Плохая же новость в том, что финансовая свобода это не только ваш выбор, но и ваша ответственность. Только вы можете ее добиться, и только вы ответственны за вашу финансовую свободу!». Сидя в сторонке, я прикидываю, когда смогу привести на эти курсы своих собственных детей… Координаты «Лагеря на миллион»: Сотовый телефон: +7 701 953 84 23. Инстаграм: @creativewealth.asia Образовательный центр «КACE» Алматы, микрорайон «Мамыр 3», 17/1, 1 этаж, 102 офис.