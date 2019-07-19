Вся страсть Советам!

Или почему странно ждать перемен «Доверие – как нервные клетки; не восстанавливается». Анонимный автор ОДНОЙ ИЗ наиболее заметных новостей недели стало формирование Национального совета общественного доверия (НСОД), создать который пообещал президент Токаев на инаугурации после выборов 9 июня. Список предлагаемых членов стал поводом для пересуда и споров в социальных сетях, однако сами кандидатуры, по сути, не так важны на фоне вопроса об эффективности и месте НСОД в будущем страны. Сегодня его сравнивают с двумя другими подобными структурами в недавней истории страны - Земельной комиссией 2016 года и Национальной комиссией по вопросам демократизации и гражданского общества 2004 года. Но если первая была собрана по, в общем-то, весьма узкому вопросу и решение по нему было принято таким образом, что это соответствовало ожиданиям общества, то вторая организация имела практически те же цели и задачи, как нынешний НСОД, но так и осталась в народе под аббревиатурой НКВД с нулевым (если не сказать, отрицательным) результатом. Только время покажет, насколько успешным будет это начинание, но сомнений в нем сегодня хоть отбавляй. Объявляя о создании НСОД, президент Токаев так обосновал его необходимость: «Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая нация, вот вам и ориентир. Поэтому я решил создать Национальный совет общественного доверия. В совет войдут представители со всего Казахстана, включая молодежь». Позднее в разговоре с Мауленом Ашимбаевым Токаев несколько уточнил свое видение: «Национальный совет по общественному доверию должен быть реальной диалоговой площадкой, где открыто высказываются разные мнения и предложения о дальнейшем развитии страны. В работе совета должны участвовать все заинтересованные и ответственные политические силы: партии, неправительственные организации и другие». Но если быть откровенным, то никакой конкретной задачи, кроме организации диалога, у совета обозначено не было. Более того, если судить по словам тех, кто занимался отбором кандидатов в члены совета, то они формировали повестку дня буквально на ходу. Вот как об этом рассказал Ерлан Карин, советник Токаева: «Мы встречались с разными фигурами, деятелями, активистами и спрашивали, узнавали их предложения и видение по формату деятельности. Мы же образовываем новую площадку. Нам было важно учесть все предложения: как организовать работу Национального совета в будущем, какие вопросы должны быть включены, какой должен быть регламент и так далее». В итоге мы получаем организацию без четкой функции (налаживание диалога - это не функция, для этого есть СМИ, эта функция должна быть у парламента, маслихатов и так далее), определенной задачи и инструментария их решения. В итоге это больше похоже на практику НКВД, чем на Земельную комиссию, которая была собрана с довольно узкой целью - решить судьбу земельного законодательства, которое вызвало широкое недовольство населения, осмелившегося на открытое выражение своего протеста. В итоге комиссия предложила как раз то, до чего власти созрели и так: скандальные поправки заморозить. А теперь давайте вспомним, как это было в 2004-2005 годах. Тогда президент Назарбаев говорил, что «вызовы XXI века требуют более динамичной модернизации всей системы общественно-политических отношений» и «при создании современной политической системы нет иного пути, как общественное согласие». Тогда НКВД имел обозначенную цель - обсудить и принять Концепцию развития в Казахстане гражданского общества и Общенациональную программу демократических реформ на 2006-2011 годы. «…В республике должна быть создана система общественных и государственных институтов, которая позволит реализовывать главный принцип демократического государства - обеспечение прав человека, - говорилось в концепции. - Власть и общество будут неукоснительно обеспечивать приверженность свободе слова, религии, собраний, праву граждан на объединение, справедливый суд, честные, прозрачные выборы». «По мнению разработчиков, осуществление комплекса предложенных в Концепции мер позволит закончить транзитный период трансформации казахстанского общества и перейти к режиму его демократического функционирования. Реализация этого проекта рассчитана на среднесрочный период (ориентировочно с 2006 по 2015 год)», - писали тогда официальные СМИ. Ну, так что, господа, как думаете, закончился ли «транзитный период трансформации казахстанского общества», перешло ли оно к «режиму демократического функционирования»? Обеспечены ли сегодня наши права лучше, чем в начале 2000-х? Свободно ли можно исповедовать религиозные взгляды или «нетрадиционным» включили «красный свет»? Свобода слова - стало ли больше независимых изданий, безопаснее ли работать журналистам, не стало ли больше уголовных статей, из-за которых их могут посадить? Что насчет справедливого суда - за прошедшие 15 лет стали ли казахстанцы больше доверять правосудию? Что можно сегодня сказать насчет честных и прозрачных выборов? Как раз недавно прошли одни. Довольны? Правильным ответом на все эти вопросы, наверное, будет само создание НСОД, где, в лучшем случае, вновь будут обсуждать все эти же темы. Неужели НКВД вообще ничего не добился? Ну, по его итогам, кроме двух «стратегических документов» (степень реализации которых сегодня очевидна любому зрячему), комиссия высказалась за увеличение количества депутатов мажилиса, сената (вот это реально было сделано), а также одобрила «усиление роли парламента», «введение института присяжных заседателей» и сохранение «президентской» республики. Вот так, уважаемые господа, предлагаем Вам самим решать, на что больше похож НСОД, и будет ли он эффективным инструментом возвращения доверия населения государству. Об этом же речь идет в названии - «Совет общественного доверия»? Или это государство тоже испытывает проблемы с доверием своим гражданам? Вряд ли. Нур-Султан понимает, что отношения между властями страны и ее населением вошли в кризисную фазу. Скорее всего, включение механизмов политического транзита от первого президента ко второму (а не к «режиму демократического функционирования») - это всего лишь способ подстраховки механизмов власти в этот период, когда сохранение ее потребует определенных жертв, прежде всего имиджевых. Истоки кризиса взаимоотношений довольно просты - резкое снижение уровня жизни, рост последствий накопившихся нерешенных и новых (вызванных коррупцией) проблем, усталость неэффективностью бюрократических механизмов, разочарование отсутствием возможностей для предпринимательства, отсутствием справедливого правосудия, непрозрачностью и неконтролируемостью действий властей, формализацией демократических институтов, разгромом отечественной медиасферы. Да само по себе то, что властям потребовалась площадка для диалога, не абсурд ли - они что иначе не слышат проблемы граждан, не знают о них? Или задача на самом деле - просто показать, что они их слышат, предварительно просеяв тех, кто будет о них говорить? Властям страны прекрасно известно то, что не устраивает простых граждан, но для того, чтобы снять эти вопросы между нами, им нужно отойти от самой природы функционирования бюрократического аппарата республики. Способен ли казахстанский бастык на харакири ради процветания страны Великой степи? Ответьте, пожалуйста, сами.