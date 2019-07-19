Как победить бедность?

Все очень просто - перестать обкрадывать обычных людей Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Лет десять назад довелось мне участвовать в одном пафосном и по своей сути совершенно бесцельном мероприятии, организованном Всемирным банком в Вашингтоне. Надо сказать, что сама эта структура борется уже не первое десятилетие с тем, что сама же своей собственной деятельностью порождает. А тут еще пригласили несколько десятков профессоров, докторов да кандидатов разных, ученых-самоучек и разного рода консультантов, советников и прочих «обеспокоенных творящейся на нашей планете социальной несправедливостью». Так вот тема представительной конференции-сабантуя была предельно понятной и одновременно непонятной по сути никому. А именно - «борьба с бедностью и улучшение социального и материального уровня жизни населения в развивающихся государствах». Если учесть, что практически каждая международная организация провозглашает ежегодно подобную борьбу чуть ли не целью своей деятельности, а по всему свету насчитывается более тысячи разного рода центров, школ, кафедр и прочего в высших учебных заведениях, где учат и практикуют борьбу с этой самой бедностью, то создается впечатление, что этой самой несчастной бедности с подобными противниками в боях ожесточенных точно не устоять. И вроде бы так оно и есть. Если почитать официальные бумаги и отчеты ООН, Всемирного банка, МВФ и прочих «борцов с бедностью», то число «совсем уж помирающих с голоду и от бедности» сократилось только за последние 50 лет почти в сто раз. Понятное дело, что тут важно, кто, как и на каком основании подобные сравнения делал. Кого и по каким схемам считать «совсем бедным», кого «живущим вполне сносно», а кого и стремящимся к уровню жизни среднего класса. И тем не менее налицо очень даже показательный парадокс. В то время как все с бедностью борются, вроде как повсеместно ее побеждают и даже вот-вот с ней готовы покончить, миллионы отчаявшихся по жизни людей из Африки, Азии, Центральной Америки рвутся нескончаемыми толпами от этой самой бедности в страны «золотого миллиарда». Чтобы там от беспросветной бедности спрятаться и больше под ее безжалостно давящий пресс постараться не попадать. Так где же во всем этом правда? Бедный - это тот, кто вовремя и в нужном месте «не успел». Не так ли? Начать, как обычно, в таком щекотливом и спорном вопросе, как искоренение бедности, надо бы в самого понятия, а кого, и с какой стати считать бедным? В какой стране, на каком основании и в каких конкретных метрах-килограммах эту самую бедность измерять? Чтобы потом не удивляться, что реально бедные оказываются какими-то «стабильно развивающимися», а те, кто еще вчера считался средним классом, сегодня уже еле сводят концы с концами. Так вот бедность как таковая, а точнее - материальное неравенство - появилась, как только первый человекообразный персонаж воткнул палку в землю и объявил о своей над ней собственности. То есть у одного оказалось во владении что-то, а у другого - либо вовсе ничего, либо по каким-то причинам поменьше. Потом стали появляться классы имущих и их обслуживающих, рабов и рабовладельцев, феодалов и батраков, капиталистов и наемных работяг. И, наконец - современных олигархов и всех остальных, кто на них пашет и волей-неволей создает им такую прибавочную стоимость, что Марксу и Энгельсу подобное даже и не снилось. Нынче сложилась совершенно уникальная ситуация за все существование человечества. С одной стороны, все без исключения развитые государства (так называемые, потому что им удобно себя считать «более цивилизованно-продвинутыми», чем все те, кого они по-прежнему нещадно грабят и считают это обыденным делом) жалуются на невиданную прежде степень материального расслоения. Средняя зарплата в Германии или России складывается ведь из доходов владельца «Челси» и «Мерседеса» наряду с нищим и безработным. Конечно, при таком раскладе бедных нигде и никогда не найдешь, сколько ни считай и ни ищи. С другой стороны, в тех же постсоветских странах растет число реально бедствующих людей, которые живут на считаные копейки-тенге, а их доходы позволяют им лишь существовать от сих по сих. И не более. Их официальный прожиточный уровень, согласно разным методикам международных подсчетов, вроде как выше, чем совсем уж обездоленные в Сомали или Афганистане. Но так кажется только при первом подсчете. При втором выясняется, что счетоводы из Всемирного банка или ООН не учитывают огромное количество «дополнительных заработков», которые и позволяют людям вполне сносно питаться и даже кое-что откладывать на «черный день». Возьмем ту же Америку. Официально в стране проживают более пяти сотен миллиардеров. И вместе с ними, в той же самой стране, обитают более 40 миллионов американцев, уровень жизни которых признан «ниже допустимой бедности». Если сообщить, что это примерно 670 долларов на человека в месяц, то житель Африки или Центральной Америки совершенно точно подобному заявлению возмутится. Но ведь и уровень цен в Америке таков, что на подобные деньги действительно можно только влачить жалкое существование. Или если вдруг не нравится, то отправляться на Гаити или в Нигер. Но там никто тебе «американские зарплаты по бедности» выплачивать не станет. Так что бедный в Америке все-таки на самом деле бедный, и, что самое печальное - выбраться из подобной ловушки материального кошмара шансов по жизни у человека бывает крайне мало. Безусловно, когда говорят о том, что нынче самыми бедными постсоветскими странами являются Таджикистан и Кыргызстан, то заявляющие так никогда не бывали в странах Центральной Африки, Гвинее-Бисау, Конго или горных деревушках Гондураса. Между тем и в более чем богатых Соединенных Штатах достаточно посетить некоторые кварталы сияющего на картинках огнями Нью-Йорка или того же Детройта, чтобы убедиться - бедность и безнадега из нее выбраться - отнюдь не только чисто африканские сюжеты. Больше всего умиляет во всей этой саге о бедности стенания сотен тысяч мигрантов из государств Центральной Америки, которые бредут якобы будучи «совсем доведенными до крайности бедностью на родине» к границе с США. Однако непонятным образом у этих «бедных» и «голодных» откуда-то находится по 8-10 тысяч долларов, чтобы заплатить так называемым «койотам» - агентам, обещающим им перебраться через мексиканско-американскую границу. Так все-таки бедные они или просто на телекартинку притворяются? Сделать достойной жизнь на всей планете у человечества никак не получается. А при существующей системе никогда и не получится Уже не первый год правительства всех постсоветских государств бьют тревогу по поводу того, что материальное неравенство в них растет чуть ли не ежедневно, увеличивается количество бедняков, которым не хватает денег даже на самое минимальное. А в это же время богатство олигархов и их обслуги растет при любых, даже самых острых экономических кризисах прямо-таки астрономическими темпами. Кто-то в этой связи предлагает немедленно раскулачить «богатеньких» и вернуть все, как было при СССР - пусть не будет богатых, но и исчезнут бедные. Кто-то верит в некую «капиталистическую совесть» богатых, которые ради собственного самосохранения вовремя «поделятся» непосильным трудом нажитым с рядовыми согражданами. Которые просто в силу обстоятельств «опоздали» к разделу всего вкусного и сладкого, что было наработано за советское время в экономике и промышленности. Есть и те, кто уверен, что просто сама система социальных отношений, доминирующая нынче в мире, настолько несправедлива, что при любых усилиях «опоздавших к разделу пирога» все равно не позволит им вырваться из омута бедности. Нуждаться они будут в самом минимальном и дальше, и для властей и тех, у кого скапливается много денежных знаков, главное - не допустить бунта именно бедноты. То есть тех, с кого больше уже шерсти никак не состричь. И сколько бы ударно они ни трудились - из бедности им при существующих порядках не выбраться. Так что же делать? Прежде всего, при той социальной системе, которая нынче правит бал по всему миру, ни о каком социальном равенстве живущих на планете людей говорить просто нельзя. Система делает все возможное, чтобы одни богатели, а другие, соответственно, это самое богатство будут и дальше финансировать из своего кармана. Кто больше, кто меньше, но, по сути, по-другому богатеть «особо приближенным к развитому миру» иных путей нет. Не будем забывать и о том, что все те ведущие капиталистические страны, которые нынче якобы процветают (хотя и имеют кучу различных проблем, включая, кстати, и растущую бедность собственного населения) во многом стали богатыми за счет грабежа тех, кто сегодня числится ими же в «бедных», или, как политкорректно принято такие государства именовать, «развивающиеся». Во многом дармовая рабочая сила бездокументных мигрантов из стран Центральной Америки обеспечивает целому ряду крупных компаний в США высокие прибыли. То же самое - сотни тысяч мигрантов из стран Центральной Азии за треть зарплаты трудятся в России. А те, кто их нанимает, соответственно, богатеют, потому как не платят разного рода социальные налоги и не несут другие расходы, чтобы оставлять бедных бедными, а самим приближаться к категории «среднего обеспеченного класса». Богатых можно раскулачить. Но гарантий, что это богатство пойдет на помощь нуждающимся, нет никаких. Причем ни в одной стране мира Помнится, когда российская футбольная команда «Зенит» приобрела за госсчет (сумма в 100 миллионов евро) двух игроков из Португалии - Халка и Витселя - в стране раздался надрывный стон по поводу натурального палева народных денег. «Это сколько же можно было больниц, школ, дорог, тех же газовых подстанций на селе построить вместо разбазаривания миллионов из кармана государства на футбол, - сетовали мало что смыслящие в «современной жизни» обычные граждане. Когда Всемирный банк предоставил Эфиопии так называемый грант в размере 86 миллионов долларов на «снижение уровня бедности» в стране, то эфиопское правительство искренне надеялось, что именно на это деньги и пойдут. Но через год подбило «баланс» и убедилось, что почти 90 процентов той суммы расходуется на билеты бизнес-классом и проживание в пятизвездочных отелях бесчисленного количества разного рода консультантов, советников, рядовых сотрудников банка, которые катались в Эфиопию и себя показать, и зверей посмотреть в местных национальных парках. Возмутилось было эфиопское правительство по поводу подобной схемы «борьбы с бедностью» в стране со стороны этих самых борцов. И пообещало больше денег у Всемирного банка не брать, потому как они расходуются не пойми на что (хотя как раз-таки на что и кого конкретно - очень даже ясно), а помощи простым эфиопам от всего этого как не было, так и не предвиделось. Но тут вот что стоит отметить. Да, швыряние денег на ветер с тем же футболом (и не только команде «Зенит», существующей на государственные средства) и «помощь в борьбе с бедностью» в Эфиопии - лишь вершина айсберга под названием «куда хочу, туда и трачу» - тем более деньги не мои, а либо государственные, либо «общественные»взносы стран-членов Всемирного банка). Но даже если запретить тому же «Газпрому» тратить на иностранцев по 100-200 миллионов евро-долларов, а Всемирному Банку ездить в Эфиопию на «борьбу с бедностью», то что от этого изменится? Кто сказал, что вместо футболистов из Португалии тот же «Газпром» будет за сэкономленные средства возводить школы или больницы? Тот же Всемирный банк - ну не будет брать кредитов больше на борьбу с бедностью Эфиопия, так их навяжут кому-то еще. Вот недавно Пакистану «впарили» на всю ту же борьбу с бедностью около миллиарда долларов! И те взяли ведь - хотя и знают не только о примере Эфиопии и целого ряда других государств-получателей подобной «помощи». Или те, кто впервые попадают в здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке или центрального офиса в Женеве, а также мраморно-стеклянные коробки сооружений Всемирного банка или МВФ в Вашингтоне, сразу же изрекают сакраментальное: начинать борьбу с бедностью надо с этих организаций и их зажравшихся сотрудников. С их огромными зарплатами, роскошными условиями труда, льготами и привилегиями, которыми они обладают. Но тут же невольно возникает встречный вопрос: а кто сказал, что деньги, которые так называемое «обеспокоенное мировое сообщество» сэкономит на закрытии Всемирного банка или ООН (их никто и никогда не ликвидирует, но представим себе это чисто гипотетически), непременно потратит на повышение уровня жизни лишнему миллиону бедных где-нибудь в Бангладеш или на Гаити? Да никто и никогда подобного не допустит. Так чего обсуждать бессмысленно, сколько потрачено на сооружение офиса МВФ в Вашингтоне или нового комплекса зданий ооновских структур в Замбии? Проблема ведь вовсе не в том, что те, у кого есть деньги, палят их направо-налево на разного рода бессмысленные, с точки зрения здравомыслящего человека, вещи. Но тем, кто это делает, так вовсе не кажется. И даже если возмущенный народ каким-то образом добьется того, чтобы условный Абрамович перестал выбрасывать десятки миллионов долларов в год на содержание заморской команды по футболу, это вовсе не значит, что эти средства будут израсходованы на повышение благосостояния рядовых обитателей Брянска или Воронежа. Поскольку ровным счетом не меняется - и ни в чем - сама система социальных отношений, которая, грубо говоря, базируется на грабеже одних другими (в разном формате, под «разным соусом», жестче-мягче, но по сути - все едино), то ни о каком выравнивании числа бедных и богатых речи быть просто не может. Потому как богатые живут за счет бедных, и чтобы богатыми оставаться, они просто должны все сохранять так, как функционирует существующая не первый день система сегодня. Если же вновь, как в 1917 году, попытаться богатых «уплотнить» именно в пользу помощи бедным, то это будет грозить не просто очередной и очень непредсказуемой по последствиям народной революцией. Но и попросту очередным переделом собственности. При котором, как история уже не раз свидетельствовала, бедным в очередной раз ничего из «отвоеванного» не достанется. А богатые, скорее всего, пересядут на другие стулья, потихоньку устроятся поудобнее - и вновь (вполне вероятно - даже те же самые лица) продолжат набивать свои карманы и опустошать карманы всех остальных. В том числе - и что старых, что новых бедных.