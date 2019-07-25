Путин стал арбитром

в конфликте между кыргызскими президентами Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек В среду, 24 июля, бывший глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на частном самолете SukhoiSuperJet-100 вылетел в Москву. Алмазбек Шаршенович поднялся на борт бизнес-лайнера на территории российской авиабазы «Кант», дислоцированной в одноименном городе Чуйской области в 20 километрах на восток от столицы. Спустя несколько часов он встречался с президентом России Владимиром Путиным, слова которого теперь пытаются расшифровать бишкекские политологи. По всему выходит, что Кремль сказал выдохшимся боксерам-тяжеловесам кыргызской политики «брейк», закрепив за собой роль внешнего арбитра на кыргызском политическом поле. После российского вояжа Атамбаева, даже несмотря на слова Путина о том, что всем нужно объединяться вокруг Жээнбекова, большинство наблюдателей уверены, что именно бывший лидер одержал верх в этом раунде схватки со своим преемником на посту президента Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Лишенный месяц назад звания «экс-президент» и неприкосновенности, Атамбаев продемонстрировал, что его принимает глава Российского государства, что само по себе исключает возможность его ареста и осуждения. Накануне отлета экс-лидер проигнорировал третью повестку к следователю, и в следующий раз, по кыргызским законам, к нему могли прийти для принудительного привода. Спас же его, по одной из версий, глава российской таможни Андрей Бельянинов, который вроде бы встречал своего гостя в Москве прямо у трапа самолета. О возможности подобного визита экс-главы государства заговорили после того, как действующий президент Кыргызстана 11 июля внезапно совершил рабочий визит в Москву, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Сразу же в кыргызской прессе пошли статьи о том, что в ходе их частной беседы Сооронбай Шарипович пожаловался Владимиру Владимировичу на Алмазбека Шаршеновича, делегировав российскому лидеру, таким образом, роль судьи и арбитра в их конфликте. А жаловался, судя по публикациям, Жээнбеков на то, что Атамбаев «не сидит спокойно в отставке, желает вернуться к власти, оскорбляет, разжигает трайбализм и т.п». Намеков, вроде лишения неприкосновенности, не понимает. И вроде как Жээнбекову не хочется сажать его в тюрьму надолго, но если его оставить на свободе, может начаться новая смута. Что ответил Путин, никто доподлинно не знает, но вроде бы он «посоветовал» Жээнбекову «не спешить с решительными действиями», иначе это может еще быстрее привести к конфликту между регионами, общей дестабилизации в стране. Позиция Кремля заключается в том, что «большой пожар» в Центральной Азии сейчас совсем не нужен. Неизвестно, просил ли Жээнбеков Путина «поговорить» с Атамбаевым или нет, но фактически это и произошло. Наверняка об обстоятельствах этого разговора быстро доложили и экс-президенту Кыргызстана. Но он продолжил обзывать Жээнбекова «председателем колхоза» и грозить новой революцией. Поддерживающая его интернет-армия троллей продолжила выпускать всякого рода мемы против нынешнего президента и разводить баталии в комментариях в соцсетях. И им есть куда «бить». В частности, сложно парировать то, что Жээнбеков под лозунгом борьбы с коррупцией не тронул никого из клана одиозного и скандального таможенника Райымбека Матраимова. А финансовая полиция, которую (неожиданно!) возглавляет зять Матраимовых, немногим меньше полугода назад проверяла его состояние и происхождение денег, но ничего криминального не нашла. Но и у Жээнбекова тоже есть козыри, одним из которых является дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Некоторые из фигурантов этого дела уже дали показания о прямой причастности бывшего президента: мол, выполняли его прямые указания. Именно по этому делу Атамбаев трижды проигнорировал повестки о вызове к следователю. В последний раз к его дому даже приезжал замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов, но миролюбиво «поздоровался с ручкой» закрытой двери особняка бывшего главы государства и ушел восвояси. После этого в МВД пообещали, что все же доставят Атамбаева на допрос. Но насколько у них хватит энтузиазма теперь, после того, как подозреваемый подержался за руку с Путиным, большой вопрос. Выехать из своей резиденции в Кант Атамбаеву они мешать не стали. Хотя сам он не скрывал своих намерений временно покинуть территорию страны: мол, все уже решено и готово, вылетаю в Москву, скоро вернусь. При этом уверенности в том, что Путин действительно его примет, не было, оттого он до конца не раскрывал, к кому едет. Не называла партнеров по встречам в России и официальный представитель той части Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), что сохранила лояльность экс-президенту, Кундуз Жолдубаева. С самого утра 24 июля около дома экс-президента в Кой-Таше собралось около 150-200 его сторонников. Некоторые журналисты дежурили с ночи, так как не знали, когда тронется в путь Атамбаев. Отъезд несколько раз откладывался, и только после обеда, «после преодоления нескольких мелких пакостей со стороны власти», как это охарактеризовали сторонники экс-президента, автоколонна из нескольких десятков автомобилей различных мастей и состояния выехала в сторону Канта. На территорию авиабазы заехало несколько машин. И через час чартер авиакомпании «Рус-джет» самолет Sukhoi-Superjet 100 поднялся в воздух и взял курс на Москву. Кстати, аренда этого лайнера в оба конца, если судить по официальным данным, обойдется примерно $100 тысяч. Впрочем, сам Атамбаев уверяет, что давно разбогател благодаря продажам книг в 90-е годы в России. Российский эксперт, журналист Аркадий Дубнов в интервью кыргызстанским СМИ прокомментировал ситуацию в связи с вылетом бывшего главы Кыргызстана в Москву. «Скорее всего, ему (Атамбаеву) в Кремле будет сделано внушение, чтобы он отказался от конфронтации с нынешним руководством, угрожающее новой нестабильностью в стране»,- отметил Дубнов. По его словам, Россия не заинтересована в этом, что и будет достаточно ясно доведено до сведения Атамбаева, который спекулирует на особых отношениях с российским руководством. Он тоже считает, что предстоящая встреча является продолжением переговоров глав двух государств- Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова, состоявшихся в начале июля. Таким образом, по мнению эксперта, «Россия продолжает оставаться гарантом политической и социальной стабильности в Кыргызстане». И он выразил сомнение, что Москва предоставит Атамбаеву возможность скрыться в России, где уже живет один бывший президент республики - Аскар Акаев, свергнутый в ходе революции 2005 года. Кстати, тогда первый президент Кыргызстана тоже покинул страну через авиабазу «Кант». Его преемник на этом посту - Курманбек Бакиев - бежал из страны в 2010 году уже на борту авиатранспортника ВВС Казахстана из Джалал-Абада. В Москве гостя сразу взяли под охрану сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) и с мигалками доставили в Кремль. И вечером на всех местных информационных лентах со ссылкой на российские СМИ появилась информация, что Путин раскрыл журналистам детали своей беседы с Атамбаевым. «Мы говорили о ситуации в регионе и Кыргызстане. Я всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности», - подчеркнул российский лидер. Дальше было заявлено, что «Кыргызстан сейчас нуждается в политической стабильности, его народ должен объединиться вокруг действующего лидера». «Моя позиция хорошо известна. И до него (Атамбаева) я эту позицию тоже довел. Я полагаю, что Кыргызстан, а это наш союзник, близкое нам государство, пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа республики», - отметил он. «У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном. И мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать», - резюмировал Владимир Путин. Алмазбек Атамбаев постарался выжать из своей поездки по максимуму и интерпретировать эти слова по-своему. «А РФ вновь подтвердила, что является другом и стратегическим партнером КР, но свои внутренние проблемы в республике будем решать сами. Мы говорили о ситуации в Кыргызстане и регионе. О необходимости политической стабильности в стране. Что обе стороны конфликта должны приложить для этого усилия. И мы тоже считаем, что это дорога с двусторонним движением. Действующей власти необходимо вернуться в правовое поле», - заявил он, дав понять, что все проблемы - из-за желания властей осудить соратников бывшего президента в суде. «Мои сторонники должны получить возможность спокойно готовиться к выборам. Об этом Владимир Путин намерен поговорить с Сооронбаем Жээнбековым. Со своей стороны, как только увидим такие шаги со стороны Жээнбекова, то и повестка дня оппозиции сразу поменяется. Далее действующая власть должна конкретно заняться реализацией нужных государству проектов развития. Мы только рады будем помочь», - огласил свои условия экс-президент. Что ж, посмотрим, как дальше будет продолжаться конфликт двух президентов. Вне зависимости от того, кто из них победит, ясно одно - и в XXI веке в драке двух кыргызских манапов судит их снова российский государь.