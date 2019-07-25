А если завтра война?

Политики вроде как шутят, а военные все воспринимают всерьез. Интересно, а о чем и те, и другие думают? Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Недавно сразу три американских генерала, вроде бы не координируя собственные слова и мысли, и уж точно не договариваясь заранее о сути произнесенного ими с правящими страной политиками, сделали весьма символические заявления. И даже если сделать скидку на то, что генерал - он и есть генерал, выполняющий (если это только не государственный военный переворот) приказы политического руководства, после подобных высказываний становится как-то не по себе.Ведь живем мы в начале 21-го века, со всеми его электронно-ядерными реалиями, принятиями решений в считанные доли секунды и подлетном времени разного рода разделяющихся ракетных головок настолько мизерном, что никакой, даже самый премудрый политик глазом моргнуть не успеет - а глядишь, и планеты нашей во Вселенной и след простыл. Так вот один из этих генералов сообщил о том, как «в случае необходимости» армия США уничтожит Иран, сотрет якобы его с лица земли «окончательно и бесповоротно». И ни одна иранская ракета даже взлететь не успеет - не то что нанести какой-либо ущерб американским «национальным интересам» в зоне Персидского залива и всего Ближнего Востока. Другой генерал - то же самое пообещал сделать с Северной Кореей, если она, в конечном счете, решит и дальше угрожать Америке своим ядерным оружием («мы нанесем такой удар, что от Северной Кореи камня на камне не останется».) А самый смелый и, видимо, крепко спящий с пистолетом-автоматом под подушкой генерал военно-воздушных сил США поведал, как его подчиненные полностью уничтожат … Россию. Кого разбомбят первыми, кого - чуть попозже, как собьют все летящие в сторону Америки русские ракеты, а также выведут из строя всю технику, локационные приборы и прочее по всей российской территории. Не говоря уже о российской армии, которую просто закидают несметным количеством «умных ракет и снарядов». Человеческая глупость никогда не знала границ. А уж в нынешние времена ей и вовсе полное раздолье Что здесь особенно показательно. Никто из политического руководства США даже полушепотом не цыкнул на своих ретивых военачальников, как и никто за границами США не прореагировал на подобные перспективы собственного тотального уничтожения. Да, есть разного рода военные аналитики, какие-то службы отслеживания сказанного и написанного в стане «вероятного противника» - но нам их тайные записки да рапорты неведомы. Да и не в них, собственно говоря, дело. Вот встречаются какие-то никому непонятные суперполитики на всяких «семерках», «двадцатках», недавно вот отмечали сами меж собой 75-летие высадки американских и британских войск в Нормандии, чтобы, значит, разгромить общего тогда для них врага - немецкую армию. Вокруг - идиллия, цветочки цветут, птички поют, президенты и ими приглашенными гостями с удовольствием поедают на устроенном по данному поводу приеме мидии да устрицы в соку лимонном. А «командует парадом» президент заокеанской страны, которая, оказывается, сразу три государства (не самые маленькие и слабенькие в мире) планирует стереть с лица земли, то бишь устроить всемирную бойню похлеще какой-то там Нормандии с проливом Ла-Манш. Стоит подобное учесть во многом потому, что в последнее время, что угроза использования «нерушимой военной силы», что само ее применение становятся все чаще каким-то обыденным делом. Во многом здесь принято винить госпожу геополитику, потому как если не ты «вдаришь по зубам», то вдарят - и неслабо, уже тебе. А посему надо вовремя и в нужном месте (Ирак, Ливия или Сирия уже знают, что это такое) подобную силу продемонстрировать. И послать «правильный сигнал» тому, кто иначе точно бы по тебе нанес уничтожающий удар всеми своими вооруженными силами. Если вы обратите внимание, то во всех трех перечисленных случаях фигурируют Соединенные Штаты, и что тамошним политикам, что военным (особенно с большими звездами на погонах) даже в голову не приходит, что они что-то планируют и делают по жизни «не так». Как раз наоборот. В эти дни что американские СМИ, что ведущие политики во главе с президентом страны настойчиво объясняют собственным согражданам, как опасен для американских национальных интересов Иран и каким образом США «в случае крайней необходимости» могут раз и навсегда закрыть «иранскую проблему». Хотя на самом деле к так называемому «ядерному досье» этой страны подобный «ударный психоз» не имеет никакого отношения, сам по себе факт «неизбежности военного наказания» одной страны со стороны другой очень даже тревожен. Ведь это в старые добрые времена можно было подраться с мальчишкой из соседнего двора и в самом крайнем случае получить под глаз фингал или разодранную коленку. Нынче фингалов можно наполучать самому - а соседний двор настолько приближается к твоим собственным границам, что кого-то военным образом задирать - себе же боком выйдет. Северную Корею военным путем пока решено не трогать, потому что лично Д.Трамп верит, будто тамошний руководитель товарищ Ким, в конце концов, одумается, ядерно разоружится, и настанет тогда на Корейском полуострове мир да спокойствие. В американском, естественно, понимании этих терминов. Ну, а уж если совсем распоясается северокорейский начальник, то тогда действительно можно его и его подданных загнать бомбардировками в каменный век. И не выпускать его оттуда, пока не сдаст все свое ядерное и иное оружие на милость «победителей». По России так и вовсе какой-то театр абсурда получается. Российский президент - что ни публичное выступление - так непременно демонстрирует всему миру (а товарищам «стратегическим партнерам» из-за океана - так в первую очередь) новейшие виды оружия, которых вроде как у Америки нет и не предвидится. Но которые, в случае чего, от США камня на камне не оставят - и защититься, опять-таки, вроде американцам будет просто нечем. Американские генералы же утверждают прямо противоположное: это, оказывается, они в любой момент готовы нанести по России и ее городам такой сокрушительный удар, что никакие тамошние ПВО и прочие защитные структуры даже компьютеры включить не успеют, как будут сметены бомбами-ракетами из Америки. А правители российские сразу же начнут названивать в Белый дом с мольбами о пощаде и беззаговорочной капитуляции. Война - это крайняя мера. А так будет неплохо, если Россия, Иран и КНДР будут оставаться в «полумертвом» состоянии Сейчас вновь резко обострилась ситуация вокруг Ирана. Американцы сами в свое время фактически сделали все возможное, чтобы Иран стал ведущей державой региона, после того как свергли в соседнем Ираке Саддама Хусейна и полностью уничтожили эту страну как объект реального международного права. Теперь же шум-гам не умолкает то по поводу желания Тегерана владеть ядерным оружием, то якобы его урозы в адрес Израиля, то возможности иранских военных уничтожить американские базы в регионе. В итоге то дроны летучие сбиваются в небесах, то танкеры горят в Ормузском проливе, не пойми кем подожженные, то Соединенные Штаты намереваются собрать некую «международную коалицию» (а всем известно, чем подобные сборы коалиций в конечном формате заканчиваются) для якобы охраны «свободы морского судоходства» в Персидском заливе. А еще Соединенные Штаты выкручивают руки правительствам более 30 стран мира, чтобы те в нарушение соглашений, подписанных в рамках ООН, подчинились американскому желанию и перестали покупать иранскую нефть. Всего каких-то 16 лет назад все точь-в-точь было в соседнем Ираке, где Соединенные Штаты принесли этой стране «освобождение» от сатрапа Хусейна, но в которой даже полунормальной жизни до сих пор даже не предвидится в отдаленной перспективе. Судите сами: на восстановление страны после целой череды войн (последняя - с ИГИЛ, которую на обломках армии Саддама Хусейна и создали те, кто против нее нынче готов до победного конца сражаться) Ираку требуется, по самым скромным подсчетам, 88 млрд. долларов. То есть ровно столько, сколько зарабатывает Ирак от экспорта нефти в год (потому что ничего другого страна не экспортирует). Если же вспыхнет война в Заливе между США и Ираном, экономика Ирака просто рухнет. И тогда уже понадобятся триллионы долларов, чтобы эту страну, а вовсе не Иран, восстанавливать из экономических руин. С учетом же того, что лишь подобия государств остались на месте нынешних Сирии, Ливии, Йемена, да и того же Ирака, именно Иран остается единственным функционирующим государством региона, которое надо непременно растащить на кусочки (чтобы он никому и ничем уже не смог досаждать). Как признался один из руководителей Пентагона, самое выгодное для США - это сейчас не воевать напрямую, а поддерживать в полумертвом состоянии Иран, Северную Корею, да и Россию. То есть душить их разными санкциями, не давать нормально развиваться, в любой момент обрубать им внешние контакты с теми, кто все же намерен будет с ними торговать и даже минимально сотрудничать. При этом, конечно же, постоянно угрожать применением военной силы, чтобы и санкции эффективнее работали, и внутри этих стран народное брожение в конечном итоге дошло до широкомасштабной революции и смены существующих там режимов. Персидским залив назвали греки, а не иранцы. Но какое это нынче имеет значение? Угрожая Ирану и России, американские политики и генералы частенько ссылаются на то, что и та, и другая страна - бывшие империи, которые пытаются всеми средствами якобы возродить свой ныне утраченный статус. Иранцев, к примеру, обвиняют в том, что они - единственное в мире идеологическое государство, которое даже прибрежные воды именует Персидским заливом (хотя это название было дано еще древними греками, а вовсе не иранцами, но это уже мало кого волнующие частности). По России так и вовсе обвинение звучит самое страшное: ее руководство пытается собрать воедино Советский Союз (который, правда, почему-то никак не собирается). А это якобы напрямую угрожает американским национальным интересам, и что еще страшнее - грозит уничтожению свободы и демократии в странах Европы. Про Северную Корею так и говорить не приходится: ее ядерный потенциал - якобы прямая угроза Южной Корее, Японии, а также военным базам США, которые в этих странах расположены. Ну как подобное можно допустить? И здесь вот что, на мой взгляд, очень принципиально. Когда с какими-то странными для всех окружающих, но привычными для собственной аудитории заявлениями (более чем воинственными и опасными для всех окружающих)выступают один-два человека, то можно списать их слова на какую-то неопытность, горячность, желание (особенно для политиков) набрать очередные очки в преддверии выборов. Но когда подобные планы и мысли озвучиваются на всех этажах властных кругов - это уже тенденция, с которой не просто надо чисто теоретически считаться, но и быть готовыми, что от слов говорящие могут очень даже оперативно перейти к действию. С тем же Ираном, к примеру, Америку явно подбивают к войне два американских ближайших союзника в регионе - Израиль и Саудовская Аравия. Еще в 2010 году тогдашний министр обороны США Р. Гейтс произнес очень меткую фразу: «Саудовцы хотят воевать с Ираном до последнего американского солдата». С тех пор ровным счетом ничего не изменилось, а вопрос только в стоимости «сражения», и решатся ли на него, прежде всего американские политики (которым, в отличие от генералов, будущей осенью придется идти на выборы, а развязать под них войну за тридевять земель от собственных границ - да еще под полностью липовым предлогом было бы самоубийственным). Но тут возникают две проблемы. С одной стороны - воинственным генералам кто-то должен отдать приказ начать войну (не важно, с кем и какую именно). Если политики по каким-то причинам такой приказ отдавать боятся, значит, кто-то их за подобную нерешительность может посчитать трусом, но кто-то и мудрым государственным деятелем. При этом политики обычно смелые начинать войны вдали от собственных границ. Но если дело касается разрушений и смертей на своей территории, то тут даже самые с виду отчаянные и в себе уверенные рисковать откровенно побаиваются. В то же время посмотрите на карту мира, чтобы убедиться, какое количество военных конфликтов самой различной степени интенсивности уносят каждый день сотни человеческих жизней. Какие-то конфликты стараниями мировых СМИ превращаются в самые важные и кошмарные для всего человечества. Какие-то становятся «забытыми» именно так называемой мировой общественностью, но отнюдь не забытыми для тех людей, кто на территориях, охваченных военными действиями, по-прежнему вынужден проживать. И ведь это все еще происходит с использованием так называемых «обычных» видов вооружений, без применения ядерных боеприпасов. Хотя все те три «войны», которые собрались вести американские генералы с Россией, КНДР и Ираном, одними пушками-танками не обойдутся. Как раз наоборот - всех этих «врагов Америки» предполагается засыпать десятками тысяч бомб и ракет, в том числе с ядерными головками. И не будь у России и КНДР аналогичных ответных возможностей, думаю, их действительно уже не было бы на карте нашей планеты (во многом именно поэтому Иран и ведет свои ядерные разработки, но вопрос: спасут ли они его в случае войны на полное уничтожение с внешними врагами?) Но, пожалуй, самое печальное и разочаровывающее во всей этой воинственной истории то, что человечество по-прежнему тратит колоссальные финансовые и иные средства на то, чтобы попросту уничтожить и самих себя, и планету, на которой якобы «человек разумный - homo sapiens» имеет несчастье проживать. Все эти армии, флоты, ракеты, объединенные командования и министерства обороны (ведь ни у кого, заметьте, нет министерства нападения) заряжены на то, чтобы обнаружить и причину стереть в порошок «вероятного противника». Которую по той жизни, что нынче живет международное сообщество, найти не представляет никакого труда. Вот только о том, что будет дальше, судя по всему, большие и важные политики с многозвездными генералами по-прежнему не задумываются…