Страхи по тенге

провоцирует сам же Нацбанк «Что может быть мучительнее, чем учиться на собственном опыте? Только одно: не учиться на собственном опыте». Лоуренс Питер, канадский педагог НЕСКОЛЬКО месяцев назад, еще до выборов, в Казахстане начались разговоры о том, что нас может ждать очередная девальвация - единовременная или ползучая. Экспертное общество раскололось по этому поводу - одни указывали на экономические предпосылки падения стоимости тенге относительно доллара, другие - твердо стояли на позициях Нацбанка, утверждавшего, что после выборов «девальвации не будет». «Если посмотреть цену на нефть, ситуацию с курсом рубля, то есть уровень изменения дедолларизации депозитов. То есть нет ни одного фактора, кроме как слухи, которые бы подтверждались в части девальвации», - заявлял тогда Олег Смоляков, заместитель председателя Национального банка РК. В день этого заявления курс тенге был равен 379 тенге за доллар. Сегодня он колеблется уже в районе 387-389 тенге. Причем едва ли не больше всех «помог» неверию в нацвалюту как раз таки сам Нацбанк, пытающийся ввести непонятные ограничения на работу обменных пунктов. Да, и в целом риторика финансового регулятора после выборов несколько изменилась, теперь он вынужденно говорит об инфляции, но, как всегда, винит в ее росте не себя, а население, которое вдруг стало много тратить и скупать доллары (причем именно после того, как Нацбанк анонсировал меры, направленные на ограничение оборота иностранной валюты!). Давайте попробуем разобраться во всем этом подробнее. Итак, на прошлой неделе на сайте Национального банка РК появился проект постановления «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года ¹49 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан». Инноваций в нем несколько, и самая заметная вот эта: «Режим работы обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут». Таким образом, финансовый регулятор предлагает казахстанцам обменивать деньги только в рабочее время, и никаких вариантов (которые, например, бывают необходимы в аэропорту круглосуточно). Сразу же вспоминаются все прошедшие девальвации, когда «осведомленные» граждане ночью вычищали обменные пункты от валюты, а заспанные главы Нацбанка поутру говорили, что узнали о резком падении курса лишь ночью. Предлагаемая мера выглядит как попытка перекрыть «последний ночной шанс» для тех, кто захочет обменять тенге на доллары, отчего вызывает ощущение подготовки к этому самому «Дню X» - резкому падению обменного курса нацвалюты. Обратили казахстанцы внимание и на такой пункт: «По каждой проведенной обменной операции в журнале реестров фиксируются: данные документа, удостоверяющего личность клиента (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия); индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии); юридический адрес клиента». Что это? Теперь к каждой обменной операции придется прикладывать личные данные человека! Но ведь мы это давно прошли и отказались от таких странных мер. Так теперь государство решило поставить под контроль незадекларированные средства граждан? Но ведь тотальное декларирование у нас все же отложили - из-за неготовности самого же государства и его баз данных. Зачем Родине знать, кто обменял отложенную «зеленую сотню», чтобы купить школьную форму ребенку, ибо она выходит за пределы ежемесячного бюджета обычной семьи? Какие ощущения это вызывает - те же самые: государство готовит нас к обесцениванию тенге и как бы предупреждает нас - «мы будем знать про ваши заначки»! Естественно, реакция общественности на предлагаемые изменения вышла достаточно негативной, вынудив Нацбанк искать аргументы в пользу своего предложения. К примеру, необходимость записывать личные данные клиентов обменников объясняется так: «…В Казахстане уже более 10 лет действует система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Все организации, оказывающие финансовые услуги, включая обменные пункты, проходят финансовый мониторинг. В частности, законом о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установлена обязанность обменных пунктов по проведению надлежащей проверки клиентов при покупке, продаже и обмене наличной иностранной валюты, основным пунктом которой является фиксирование сведений о клиенте… Согласно рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые признаны Международным валютным фондом и Всемирным банком, процедуре идентификации должны подлежать все операции, включая обменные. В первую очередь проверка клиента необходима на предмет отмывания денег, а во-вторых, на отсутствие в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Следует отметить, что Совет Безопасности ООН 29 июля 2005 года настоятельно призвал все страны - члены организации соблюдать всеобъемлющие международные стандарты, воплощенные в сорока рекомендациях ФАТФ». Но простое записывание данных - как оно поможет простому кассиру обменного пункта «проводить надлежащую проверку» клиента на предмет, не финансирует ли он терроризм или не отмывает деньги? Или теперь обменники придется подключать к электронной системе, к которой сейчас подключены банки и нотариусы, чтобы не дай Аллах обслужить человека, отсидевшего, к примеру, по 174-й статье УК РК? А на кого падут все эти затраты на новые бюрократические препоны? Плюс обязательства держать 20% уставного капитала в БВУ опять же крайне невыгодны и затратны для обменников, которым придется уволить часть персонала, а на тех, кто останется, нагрузка возрастет вдвойне, потому как им придется выполнять новые требования по фиксации клиентов, причем в сократившееся для работы время. Объяснение же требованиями безопасности ограничения на работу обменников в ночное время - это практически камень в огород самого государства, которое не может ее обеспечивать. И это - не говоря о том, что подобной угрозы практически не существует в аэропортах, на вокзалах, крупных торговых центрах, где теперь также обязательно все будет закрываться в 19:00. Но у Нацбанка же есть какие-то объяснения того, почему тенге все же сползает вниз? И глава финрегулятора указывает «виновных»: «основными рисками ускорения инфляции остаются расширение потребительского спроса на фоне повышения реальных денежных доходов населения». То есть, господа, вы поняли, что это мы сами виноваты, да? Вдруг начали больше получать, нагло больше тратить и безответственно поднимать цены на какие-то очень нужные всем вещи, что теперь Нацбанку придется просить правительство «усилить меры по контролю за ценами на отдельные категории товаров». Остается только посочувствовать нашему государству за то, что ему достались такие несознательные граждане! А если серьезно, то предлагаемые Нацбанком меры, скорее всего, вызовут то, что существовало у нас в начале 90-х годов прошлого века, а в соседнем Узбекистане - еще пару лет назад: подпольный рынок обмена валют, параллельный официальному «черный курс», который, как любая нелегальная вещь, немедленно станет финансовой базой организованной преступности, которая точно не будет проверять, кому она меняет деньги - «отмывателям» денег или спонсорам терроризма. И да, население будет доверять курсу тенге еще меньше, максимально сбегая в доллары, которые - естественно! - не захочет показывать государству и в ходе будущей кампании по декларации имущества и финансов. Ну, и бизнес - он может окончательно разувериться в том, что есть смысл работать дома, а не за рубежом, если нет доверия к валюте, в которой можно зарабатывать в Казахстане. Вот уж поистине, как метко сказал в свое время процитированный в эпиграфе канадский педагог Лоуренс Питер, «с такими друзьями враги не нужны».