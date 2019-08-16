Другой Китай,

или Почему гонконгские протесты стали самым сложным экзаменом для Пекина ДН КАЗАХСТАН традиционно крайне зависим от своих соседей и международной конъюнктуры (прежде всего экономически), отчего для нас очень важно анализировать и понимать ситуацию, складывающуюся там. В последние недели ключевые новости из России и Китая довольно схожи: в обеих странах тысячи граждан протестуют против властей. Впрочем, если в России речь идет о некоем «внутреннем» московском протесте, то события в Китае носят как минимум отчасти международный характер, поскольку затрагивают территорию, которая, по договоренности с бывшей метрополией, должна пользоваться широкой автономией. Третий месяц протестов в Гонконге сопровождается ожесточением с обеих сторон, и уже президент США Дональд Трамп предупреждает о том, что китайские вооруженные силы движутся к территории автономии, и обратился к обеим сторонам с призывом разрешить конфликт мирно. С аналогичным призывом к демонстрантам и китайским властям обратилась Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Со своей стороны Пекин сравнивает протестантов с террористами, как бы давая понять, что готов расправиться с недовольством самым жестоким способом. «Находящееся в Пекине Управление по делам Гонконга и Макао сообщило в среду, что крайне жестокие преступления должны быть строго наказаны в соответствии с законом. Резко сформулированные заявления центрального правительства Китая последовали за ожесточенными столкновениями между демонстрантами и полицейским спецназом в международном аэропорту Гонконга - одном из самых загруженных транзитных узлов мира, где за два дня были отменены сотни рейсов. В среду в аэропорту остаются несколько десятков протестующих, но регистрация на рейсы возобновилась и к стойкам выстроились очереди из сотен утомленных путешественников, которые ждали вылета всю ночь. Безопасность в аэропорту Гонконга усилена: несколько входов закрыты, полицейские патрули проверяют документы. Администрация аэропорта сообщила, что пропустит лишь пассажиров, имеющих посадочный талон, действительный в течение 24 часов. Протестующим разрешено митинговать только в специально отведенных местах» - так описывает происходящее в Гонконге на этой неделе агентство Reuters. Агентство оценивает «все более ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами, говорящими об эрозии свобод под управлением Пекина» и продолжающимися «в Гонконге уже десять недель» как «самый тяжелый кризис» с момента возвращения Гонконга Британией Китаю в 1997 году. Как известно, в обмен Пекин пообещал еще 50 лет сохранять внутреннюю автономию этого особого района, которая выражается в действии собственного демократического законодательства и независимости экономики острова. Причина ожесточения риторики Пекина – нападение демонстрантов на журналиста и туриста из материкового Китая. Некоторые протестующие считают, что один из подвергшихся нападению был китайским агентом под прикрытием, а второй - журналистом китайской газеты Global Times, англоязычного подразделения «Жэньминь Жибао», ежедневного печатного органа Компартии Китая. О том, какую позицию занимает по поводу протестов в Гонконге данное издание, можно судить хотя бы по его заголовкам: «Цветная революция» может разрушить будущее Гонконга», «Западу не удастся использовать Гонконг для подрыва КНР» и «Оранжисты» хотят передать Гонконг под контроль Западу». В ходе столкновений в международном аэропорту были арестованы еще 5 человек, в результате чего общее число арестованных с момента начала протестов 10 недель назад превысило 600 человек. «Массовые протесты в Гонконге начались из-за законопроекта об экстрадиции, разрешавшего высылку подозреваемых на территорию материкового Китая, где, по мнению критиков инициативы, им не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательство. Законопроект был отменен, но теперь протестующими движет общее недовольство властями города и их руководителями в Пекине. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам сказала, что город погрузился в состояние «паники и хаоса». Демонстранты говорят, что борются с эрозией формулы «одна страна - две системы», которая закрепила за Гонконгом некоторую автономию», - резюмирует Reuters. Ввиду неспособности властей Гонконга подавить беспорядки многие опасаются, что к этому более активно готовится подключиться и непосредственно Пекин, для которого восстание в наиболее развитом сегменте экономики ЮВА - это не просто экономическая проблема, но и политический вызов. После того, как компартия перешла от традиционной системы передачи власти между поколениями в сторону закрепления фигуры нынешнего председателя КНР в Конституции и укреплении его личной власти, которое происходит на фоне широкомасштабных социальных экспериментов по контролю населения через современные средства связи и искусственный интеллект, активное противостояние гонконгцев сворачиванию демократических порядков в их районе может быть подхвачено и в других регионах страны, особенно в наиболее развитых приморских провинциях. Для Казахстана это тоже немаловажный фактор, так как наиболее широкомасштабный характер система контроля и «перевоспитания» населения приобрела именно у наших границ, в СУАР КНР, где системе насильственного помещения в «образовательные лагеря» подвергаются именно наши соплеменники - казахи и уйгуры. О том, что и Пекин крайне серьезно воспринимает эту угрозу, можно судить по его готовности ввести в Гонконг войска НОАК. В Интернете уже есть видео с колоннами военной техники, которые выдвигаются к границам Гонконга, хотя пока это объясняется учениями в этом районе. «Китайская Народно-освободительная армия располагает гарнизоном в Гонконге, но военные остаются в казармах с момента начала протестов. Однако гарнизон НОАК обнародовал видеозапись учений «против беспорядков», а его руководство предупредило, что насилие «абсолютно недопустимо». Из-за углубления политического кризиса Китай отклонил просьбу Вашингтона о посещении Гонконга двумя военными кораблями США в ближайшие недели», - сообщает Reuters. О способности китайских войск подавлять массовые протестные выступления можно судить хотя бы по событиям на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда сотни демонстрантов были убиты в ходе их разгона с применением танков (!). После заявления Трампа о сосредоточении НОАК у границ Гонконга и его призыва к спокойствию и сдержанности Пекин отреагировал крайне жестко, потребовав от США прекратить «совать нос» в дела Китая. Что, конечно, не возымело своего действия. Сейчас в Конгрессе США находится инициатива «Гонконгский закон о правах человека и демократии», согласно которому предлагается обязать Госдепартамент США ежегодно проверять статус автономии Гонконга, чтобы защитить его от «эрозии», про которую говорят демонстранты. Эта же инициатива предусматривает санкции против лиц, ответственных за «подавление основных прав и свобод в Гонконге». Кроме этого администрация Трампа пошла на откровенный «троллинг» Пекина, назначив уйгурку по национальности Эльнигар Илтебир директором Китайского отдела в Совете национальной безопасности США. Впрочем, США не единственные, кого беспокоит ситуация в Гонконге. Выше уже говорилось о заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая «обеспокоена развитием событий в Гонконге – специальном административном районе Китая – и эскалацией насилия на протяжении последних нескольких дней». Как заявил ее представитель, Верховный комиссар ООН призвала власти и народ Гонконга решать все вопросы путем открытого мирного диалога: «Это единственный верный путь к достижению долгосрочной политической стабильности и общественной безопасности. Необходимо создать условия для участия людей в общественных делах и в принятии решений, влияющих на их жизнь… В управлении Верховного комиссара настоятельно призвали власти Гонконга расследовать все эти инциденты, гарантировать соблюдение силовиками правил обеспечения правопорядка и при необходимости внести изменения в правила поведения сотрудников правоохранительных органов в условиях протестов, приведя их в соответствие с международными нормами». Верховный комиссар отметила, что власти Гонконга должны обеспечить защиту прав мирных участников акций, так как право на свободу выражения мнений и мирных собраний и право на участие в государственных делах закреплены во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах, который включен в Основной закон Гонконга. Ситуация в Китае, без сомнения, влияет и на Казахстан, который не может отказаться от своей исторической и национальной связи с миллионами китайских граждан в СУАР, где они подвергаются жесткому давлению со стороны властей своей страны. Кроме того, появление Гонконга в повестке дня американо-китайского диалога (сегодня более уместно именуемого «торговой войной») не может не сказываться на мировом экономическом самочувствии. Все это должно заставить Нур-Султан крайне внимательно отслеживать эти процессы, чему китайский опыт и владение языком президента Касым-Жомарта Токаева должны, по идее, весьма способствовать. Как же все будет разворачиваться в реальности, мы, наверное, увидим очень скоро.