Нефть подешевела, доллар подорожал

Нигмат РАМАЗАНОВ Ситуация на внутреннем финансовом рынке в текущем году складывается далеко не лучшим образом. Происходит постепенное ослабление позиций национальной валюты, сокращаются объемы денежных агрегатов, международных резервов Национального банка. Падают объемы депозитов в банковской системе, не растет кредитование экономики. Дополнительное давление на показатели монетарной политики может оказать снижение цен на нефть, наблюдаемое в последнее время. Начало года для национальной валюты выдалось обнадеживающим. Повышение мировых цен на нефть, увеличение ее добычи и притока экспортной выручки, рост казахстанской экономики оказывали поддержку тенге. По итогам первых двух месяцев биржевой курс американской валюты снизился почти на 10 тенге до уровня несколько ниже 375 тенге. Тенге по отношению к доллару США укрепился в номинальном выражении на 2,4%. Повысились также в начале года котировки тенге к евро, при этом на внутреннем валютном рынке укрепилась позиция российского рубля. Процесс ослабления тенге по отношению к американской валюте наметился в марте и продолжился в последующие месяцы. Ослабление тенге к доллару происходило в условиях достаточно высоких цен на нефть, а в последнее время этому способствовало и ухудшение ситуации на рынке углеводородов. Поддержку тенге длительное время оказывало повышение котировок российского рубля к доллару США, несмотря на санкции со стороны США и ЕС. Как бы то ни было, последующие пять месяцев сопровождались заметным ухудшением позиций тенге по отношению к доллару и рублю, в то время как курс евро на внутреннем рынке несколько снизился по сравнению с началом года. В конце июля средневзвешенный биржевой курс доллара достиг отметки 384,21 тенге, на 1 тиын превысил уровень на начало года. Официальный курс рубля по итогам января-июля повысился до 6,07 тенге, скорость девальвации тенге к рублю составила около 10,8%. Официальный обменный курс доллара в среднем за июль вырос до 383,66 тенге, рубля - 6,07 тенге против 378,13 и 5,65 тенге, соответственно, в январе этого года. При этом официальный курс единой европейской валюты на внутреннем рынке на эту дату составил 428,32 тенге. Темпы укрепления тенге по отношению к евро превысили 1,5%. В начале августа процесс укрепления американской валюты ускорился, чему, помимо прочего, способствовали снижение мировых цен на нефть и курса рубля к доллару США. Средневзвешенный биржевой курс доллара в первые дни августа превысил отметку на начало года (384,20 тенге), а 8 числа вплотную приблизился к историческому максимуму, составил 387,73 тенге. При этом официальный курс единой валюты в конце первой декады августа поднялся до уровня 434,68 тенге против 435,30 на начало текущего года. Достигнув годового максимума, котировки американской валюты несколько снизились, но средневзвешенный биржевой курс доллара в истекшем периоде августа оставался выше отметки на начало года, в понедельник-вторник текущей недели держался (или удерживался?) в узком коридоре 387,40 - 387,49 тенге. На утренних торгах в среду стоимость доллара снизилась до 385,95 тенге на фоне повышения цены на нефть. События последнего времени дают основание предполагать, что ослабление тенге к доллару переросло в девальвацию. И, исходя из сегодняшних реалий, с большой долей уверенности можно прогнозировать, что темпы девальвации тенге к доллару будут постепенно увеличиваться. При таком варианте развития событий на внутреннем рынке будет усиливаться и позиция единой европейской валюты, а также, возможно, продолжится рост курса рубля. Ослабление тенге по отношению к валютам основных торговых партнеров вряд ли можно считать сюрпризом, так как происходит это в условиях ухудшения ценовой конъюнктуры на наш основной экспортный товар - нефть. Мировые цены на нефть, оказывающие основное влияние на изменение курса национальной валюты, в последнее время перестали расти. Конечно, котировки нефти остаются существенно выше прогнозов правительства, но в целом за истекший период они сложились ниже, чем в январе-августе прошлого года. В результате резко снизились, в частности, темпы прироста стоимостных объемов экспорта. Падение курса национальной валюты способно помочь экспортерам сделать некоторые отрасли более конкурентоспособными, способствует росту поступлений в бюджет. Однако этот процесс имеет и негативные последствия. Оно основано на ложном представлении о том, что более слабый курс якобы дает устойчивое преимущество в продвижении экспорта, а рост экспорта и снижение импорта - секрет экономического успеха. Но при этом, в частности, конкурентные преимущества создаются за счет ускорения инфляции, снижения уровня благосостояния населения, падения доходов населения в долларовом измерении. Кроме того, возникает угроза возобновления процесса долларизации денежной массы. Учитывая все за и против, можно предположить, что в краткосрочной перспективе власти не заинтересованы в заметном ослаблении курса национальной валюты. В противном случае могут возникнуть проблемы с удержанием инфляции в запланированном коридоре, снизятся доходы населения не только в реальном, но и долларовом измерении. Поэтому можно предполагать, что вряд ли вариант девальвации тенге рассматривается как способ поддержки экспортеров. Во всяком случае - в этом году. В то же время не стоит рассчитывать и на то, что власти окажут поддержку тенге, если давление на него усилится. Такое предположение связано с заметным сокращением международных резервов Национального банка в текущем году, в первую очередь его активов в свободно конвертируемой валюте. Ослабление тенге в последнее время могло быть обусловлено не только снижением цен на нефть, повышением девальвационных ожиданий участников рынка. Не исключено, что «запас прочности» тенге, полученный после августовской девальвации 2015 года, исчерпан. В январе 2016 года курс доллара поднимался выше отметки 383 тенге, после чего тенге удалось вернуть часть потерь, доллар в предыдущие два года опускался ниже 310 и 320 тенге. Текущее повышение стоимости доллара на внутреннем рынке при сравнительно благоприятной ценовой конъюнктуре на сырьевые товары может стать сигналом того, что процесс временного усиления позиции национальной валюты завершился. На формирование курса тенге к доллару влияет множество факторов, кроме мировых цен на нефть и позиции российского рубля. Так, в прошлом году на ускорение девальвации тенге значительное влияние оказал возросший отток валюты из страны. В частности, платежи по погашению и обслуживанию внешнего долга составили без малого 50 млрд., выплаты доходов иностранным инвесторам составили более 22 млрд. долларов США. С учетом расходов на импорт и по другим каналам суммарный объем оттока валюты из страны достигает огромных размеров, что, разумеется, не способствует укреплению курса тенге. Структура отечественной экономики практически не меняется, ее зависимость от ценовой конъюнктуры на энергоносители остается высокой, и поэтому именно мировые цены на нефть по-прежнему оказывали и будут оказывать основное влияние на стоимость национальной валюты. Следует отметить, что в последние месяцы ситуация на рынке нефти изменилась не в пользу экспортеров. В апреле и мае стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской товарной бирже поднималась выше уровня 70 долларов за баррель, а в июне и июле котировки опустились до отметки 60-65 долларов за бочку. Цены на мировом рынке держатся существенно выше прогнозов казахстанского правительства на текущий год (55 долларов за баррель), но остаются ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Напомним, что в конце августа прошлого года нефть на Лондонской бирже приближалась к отметке в 80 долларов за баррель. В среднем за июль котировки нефти на Лондонской товарной бирже составили около 64 долларов за баррель, а в текущем месяце могут сложиться еще ниже. Прошлая неделя открылась в районе 61 доллара за бочку, но в середине недели цены опускались ниже отметки 57 долларов из-за опасений относительно дальнейших перспектив торгового противостояния между США и КНР. Правда, к пятнице часть падения была отыграна на фоне новостей об активизации реакции ОПЕК на происходящее на рынке. Котировки нефти в моменте в пятницу прошлой недели приближались к отметке 59 долларов за бочку. Торги на текущей неделе открылись в районе 58 долларов за баррель. В минувший вторник нефть в моменте подорожала на 5% (до 61,5 доллара за баррель) на новостях об ослаблении «тарифного удара» США. Поводом для улучшения настроений участников рынка стала новость о том, что США откладывают введение 10-процентной пошлины на некоторые китайские товары до декабря. Пойдут нефтяные цены дальше вниз или вверх, покажет время. Впрочем, есть достаточно оптимистичные прогнозы по этому поводу. До конца лета предполагается восстановление цен до уровня 65 долларов и выше. Позитивные прогнозы отдельных экспертов связаны, в частности, с тем, что экспортеры нефти могут пойти на более активные меры по поддержке рынка и, например, заявить о готовности пересмотреть квоты снижения добычи для некоторых участников сделки в сторону их увеличения. Так, Саудовская Аравия фактически уже самостоятельно это делает, не выбирая свою квоту по добыче. Ухудшение ценовой конъюнктуры на нефть, проблемы в реальном и финансовом секторе отечественной экономики, накопившиеся в предыдущие годы, отражаются не только на курсе национальной валюты. К сожалению, не лучшим образом это обстоятельство сказывается и на других показателях денежно-кредитной политики. Несмотря на снижение котировок нефти, цены остаются выше прогнозов правительства. Тем не менее, показатели монетарной политики в истекшем периоде года не только не растут, как это планировалось властями, а двигаются вниз. По результатам первой половины года сократились международные резервы Национального банка, объемы денежных агрегатов, отрицательная динамика наблюдалась на рынке депозитов и кредитования экономики. Инфляция в годовом выражении держится вблизи верхней границы целевого коридора. Основное влияние на это оказывает рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, которые за последние 12 месяцев подорожали на 8,7 и 5,9% соответственно. При этом цены и тарифы на услуги населению повысились всего на 0,8%. Замедления роста в этой сфере удалось добиться за счет нерыночных мер по регулированию цен. Нельзя не отметить, что ухудшение показателей монетарной политики сказывается на уровне транспарентности регулятора. Показатели, характеризующие ситуацию на рынке, публикуются им с большим опозданием после отчетного периода. Часто не выдерживаются даже сроки, установленные самим регулятором, публикации переносятся на более поздние даты. Данные, публикуемые через 10-30 и более дней после отчетного периода, представляют интерес разве что для статистиков и аналитиков рынка. Вряд ли такая практика устраивает участников рынка, заинтересованных в получении оперативной информации.