Падение Кой-­Таша

Экс-президент Кыргызстана сдался на второй день штурма своей резиденции Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ случилось то, чего многие в Кыргызстане, да и за его пределами, так ждали или опасались. Два президента - действующий и бывший - Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев - сошлись почти буквально врукопашную. «Почти» - потому что за одним власть и государственный аппарат, а за другим - сотни сторонников и «революционное прошлое». Победил административный ресурс: теперь второй сидит в следственном изоляторе, а первый (вероятно) ломает голову, как же быть дальше в сложившейся ситуации? Впрочем, это все же лучше, чем искать - какая страна примет очередного беглого главу Кыргызской республики в этот раз? Теперь уже не Жээнбеков, а Атамбаев продолжил традицию кыргызских президентов заканчивать политическую карьеру обвиняемым в уголовных преступлениях. Накануне теперь уже исторического противостояния, 5 августа, Сооронбай Шарипович, уставший от дел и государственных хлопот, ушел в отпуск. В краткосрочный. Впрочем, даже его отгулять у президента не вышло. Встречать участников совещания глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ему пришлось уставшим. Накануне же ничто, как говорится, не предвещало. Жара «охлаждала» даже самых упертых политиков, однако полноценного затишья тоже не было - на месторождении Солтон-Сары, что в Нарынской области, произошли столкновения между работниками китайской компании «ZhongJiMiningCompany» и местными жителями, обвинившими иностранцев в нанесении ущерба их здоровью, скоту и экологии. Мол, после серии взрывных работ у жителей семи населенных пунктов неподалеку были обнаружены химические ожоги, также произошел падеж скота из-за химикатов, попавших в воду. Поэтому нарынчане потребовали от инвесторов со своими рабочими свернуть работы на месторождении. Поначалу все происходило более-менее мирно: просто ругань и редкие «толкания». Но в начале августа стало куда жарче - в ход пошли кулаки и камни: китайские рабочие дали отпор. На помощь протестантам поднялась вся округа - приехало несколько сотен человек на машинах и лошадях. Собравшиеся забросали булыжниками иностранцев. Были раскурочены несколько единиц тяжелой техники. Посол КНР Ду Дэвень потребовала от руководства Кыргызстана обеспечения безопасности своих соотечественников - инвесторов. На место событий пришлось выехать руководству МВД и вице-премьеру Кубатбеку Боронову, которые и «разруливали» ситуацию. В итоге гостехэкоинспекция Кыргызстана своим постановлением приостановила деятельность китайской компании на этом месторождении, которое имеет официальные запасы 11 тонн драгметалла. Параллельно в органах правопорядка заговорили, что скандал в Солтон-Сары возник не спроста, им руководили из Бишкека «некоторые политики». Шли намеки, что эти «некоторые» на самом деле вполне «которые», вернее «который» - Атамбаев Алмазбек Шаршенович. Человек, заинтересованный в дискредитации президента Жээнбекова. Тем не менее никаких новых обвинений в адрес бывшего лидера страны предъявлено не было (по текущим он уже в третий раз проигнорировал повестку о явке к следователю), а действующий - ушел в отпуск. Однако фокус событий уже незримо перешел на поселок Кой-Таш, неподалеку (15 км) от Бишкека, где у экс-президента есть огромная резиденция. В ней Атамбаев жил по установленному графику - каждый вечер выходил из своего дома к пришедшим людям, устраивал концерты, фотографировался с ними, общался и отвечал на вопросы прессы. После того, как парламент снял неприкосновенность с экс-президента, резиденцию укрепили снаружи и (как потом оказалось) изнутри. Примерно в 19.30 7 августа он снова вышел для совершения моциона. Коротко переговорил с несколькими посетителями, а потом прозвучал сигнал тревоги охраны и раздались выстрелы. На видео с места событий было видно, как через забор стали переваливаться спецназовцы в масках и при оружии. Атамбаев со своими подручными сразу же ретировался, оставшиеся сторонники экс-президента начали закидывать пришельцев камнями. Спецназ стал бить и стрелять в ответ в людей Атамбаева, несмотря на то, что среди них были женщины, пожилые и дети. Часть силовиков была с помповыми ружьями, другая - уже с автоматами, активно использовали светошумовые гранаты. Как оказалось, стреляют спецназовцы резиновыми пулями, которые поразили несколько человек. Ранили даже очень стройную журналистку местного информагентства, которая запросто могла бы спрятаться за обычным столбом, но не сориентировалась. Как стало известно потом, «провести операцию по принудительному приводу» Атамбаева на допрос к следователю прибыло 57 сотрудников Ошского отделения управления «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Хотя, как отметили юристы, в подобной ситуации, когда официально террористов или иностранной армии не было, должен был «работать» спецназ Внутренних войск «Шер». Но прибыли именно «альфовцы». Как оказалось, на свою беду. Малочисленная и, видимо, неподготовленная группа силовиков «забуксовала» почти сразу. Кажется, они банально не представляли, что их может ожидать. Поначалу им удалось деморализовать примерно человек 150 обычных гражданских, бывших во дворе. Затем начался моральный прессинг, гражданские стали требовать, чтобы раненым дали выйти или оказали первую помощь. Некоторые из спецназовцев стушевались, и стали оказывать первую помощь пострадавшим. Половина служивых держала гражданских под контролем, другая вошла в дом экс-президента и застряла. Как оказалось, это был уже не совсем дом, а настоящая крепость, с мощными стенами и решетками между этажами. Кроме того, вошедшие просто не знали планировки огромного здания. Захватить экс-президента Атамбаева быстро не получилось. Это дало возможность сторонникам Атамбаева перегруппироваться и перейти в контрнаступление. Чему способствовали прямые трансляции в социальных сетях и сообщения на лентах новостных агентств. Видимо, сработала и система мобилизации сторонников Алмазбека Шаршеновича. Примерно через час-полтора на место событий прибыло около пяти сотен человек. Они не стали лезть через охраняемый главный вход, а просто сломали часть ограды и вошли в тыл спецназу и взяли его в клещи. Спецназовцы то ли исполняли приказ не стрелять боевыми, то ли просто испугались за возможное количество жертв, но стрелять на поражение не стали. Толпа атамбаевцев просто смяла и избила военнослужащих, отобрала их оружие и затащила в дом. Сопротивление оказали лишь немногие «альфовцы», которые уже находились внутри дома. Но недолго. Им тоже досталось «на орехи». Причем не только от палок, камней и кулаков. Как стало известно позже, различные ранения получили 12 солдат, еще двое их коллег были ранены тяжело. Один из них, несмотря на срочную операцию, не выжил: это был заместитель командира «Альфы» Усенбек Ниязбеков. Он получил два огнестрельных ранения - в голову и грудь. В руки атамбаевских сторонников попало около двух дюжин помповых ружей, 15 пистолетов и 40 единиц автоматов и других видов огнестрельного оружия с двумя тысячами патронов. Кроме этого какое-то количество оружия уже было в резиденции (Атамбаев говорил, что оно наградное). Тем временем наступила темнота, а количество сторонников экс-президента только прибывало. Толпа буквально бесновалась. В результате столкновения со спецназом начался пожар. В ответ власти отключили подачу электричества и связь в Кой-Таше. Пока сотовые телефоны не сели, немного отходя от поселка, люди умудрялись передавать информацию. В итоге к 10 вечера Атамбаев вышел к своим людям, чтобы показать им, что он жив и на свободе. Со стороны Бишкека к Кой-Ташу выдвинулись сотрудники Чуйского УВД, причем без специальной амуниции и снаряжения. Они перестроились и пошли на вторую попытку штурма. Но в них полетел град камней. К тому же раздавались выстрелы (сообщается, что в воздух) со стороны атамбаевской охраны. Штурм провалился, милиционеры отступили с многочисленными ранами. Несколько камней попали в голову начальника УВД Чуйской области Нурлана Саматова, который до сих пор лежит в коме. Больше идти на рожон милиционеры не захотели. К тому же 8 спецназовцев остались в заложниках у охраны Атамбаева. В тылу и милиции сторонники экс-президента начали рубить деревья вдоль трассы, бросать их на дорогу и жечь, чтобы не пропустить подкрепление к штурмующим. Начались переговоры. По их итогам силовикам пришлось примерно уйти из населенного пункта. Заложники остались в руках атамбаевцев, свет, связь и воду в Кой-Таш не дали. В столицу тем временем срочно прибыл Жээнбеков, вынужденный прервать свой отпуск на Иссык-Куле. Утром 8 августа он соберет Совет Безопасности. Тем временем в соцсетях стали обсуждать, почему власти спровоцировали обострение ситуации, отмолчится ли парламент и чего ожидать в ближайшее время. Утром Атамбаев заявил журналистам, что вина за пролитую кровь должна быть на совести Жээнбекова. Мол, я же предупреждал ранее, что есть у меня наградное оружие и буду отстреливаться. Причем экс-президент заявил, что стрелял только он сам, хотя и не стремился в кого-либо попасть. Вышло так, что Атамбаев фактически взял на себя убийство спецназовца, однако это не было первым громким заявлением экс-президента, а потому на него внимания почти не обратили. Тем временем бывший глава государства заявил, что готов продолжать свою борьбу, и призвал своих сторонников выйти на митинг уже в Бишкеке: чтобы свергнуть действующие власти. Заложников он обещался отпустить сперва без условий. Затем - в обмен на возобновление связи и электричества в Кой-Таше. Однако громкие слова Атамбаева возымели обратный эффект. Теперь уже некуда отступать было официальным властям, которые перевели своего визави в статус обвиняемого (из подозреваемого). Как сказал глава государства Жээнбеков, это «не борьба между нами, а восстановление законности, (ибо) перед законом все равны». Через некоторое время в городе заметили передвижение военной техники и выдвижение в южную часть столицы специального полицейского автомобиля. Кстати, китайский подарок. На этом БТР были установлены водометы и таран для слома баррикад и заграждений. Часть сторонников Атамбаева выдвинулись в сторону здания, известного как «Форум» - штаб-квартиры бывшего главы государства. Соответственно, их количество в самом Кой-Ташке уменьшилось, и в это время силовики вновь решили действовать. Они выдвинулись по той же трассе, оградив свой тыл от новых атак: примерно сотня осталась охранять дорогу к резиденции экс-президента. Еще шестьсот милиционеров в спецснаряжении для разгонов демонстрантов вслед за тараном поехали к особняку Атамбаева. Там они почти сразу вступили в схватку с защитниками. Но таран быстро пробил все заграждения, и милиционеры смогли оттеснить своих противников из окружающего резиденцию пространства. Затем они вновь ворвались в дом «кой-ташского бунтаря». Охране Атамбаева стало ясно, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Как потом оказалось, на свою голову на первый план вышел замминистра внутренних дел Курсан Асанов. Он минуя своего начальника Кашкара Джунушалиева начал переговоры о сдаче Атамбаева. Причем вел их довольно долго - позже на видеозаписях стало видно, что Алмазбек Шаршенович успел даже одежду сменить. На распространенной позднее видеозаписи видно, как замминистра лично считал и принимал отобранное у спецназа оружие (привет дактилоскопистам!). Он дал обещание не трогать членов семьи и телохранителей Атамбаева, после чего спокойно вышел из дома и сел в милицейский микроавтобус со своими помощниками. По дороге сторонники экс-президента, которые успели вернуться к его резиденции, попытались его вызволить, попутно за считанные минуты разогнав заградительный отряд милиции камнями, но безуспешно. Кортеж просто развернулся в другую сторону и окольными путями добрался до Главного следственного управления МВД. Там были выполнены процедуры его ареста. После чего экс-президента Кыргызстана доставили в следственный изолятор ГКНБ. Тем временем около 20.00 8 августа в Бишкек двинулась толпа молодежи из села Кой-Таш для проведения митинга. Добрались они до города на машинах куда быстрее, чем сотрудники милиции, шедшие пешком. Примерно через час около тысячи человек были на площади Ала-Тоо, где размещаются правительственные учреждения, и их количество лишь росло. В итоге, по грубым подсчетам, к ночи на улицах Бишкека их собралось примерно 2,5-3 тысячи. Наиболее агрессивные стали перекрывать улицы, нападали на журналистов. Подоспевшие милиционеры, усиленные служащими Финансовой полиции, приступили к разгону недовольных. Кроме этого на улицы столицы уже вышли добровольные дружинники в жилетах или повязках определенного цвета. В полночь почти все было закончено. Сторонники Атамбаева были рассеянны. На следующий день глава ГКНБ Кыргызстана Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев готовился к госперевороту и что именно он убил его подчиненного спецназовца. По словам «чекиста», в вечерних беспорядках активно участвовали члены организованных преступных группировок. Всего за два дня пострадало 138 человек. Из них около 30 - спецназовцы. Почти все госпитализированы. А во вторник, 13 августа, неожиданно лишился своей должности Курсан Асанов, который сумел убедить Атамбаева сдаться без лишнего кровопролития. В МВД заявили, что увольняют генерала «за предательство интересов милиции». Пошли слухи, что Асанов передавал секретную информацию окружению Атамбаева, уничтожил часть улик, открыто же обвиняли его лишь в том, что он занимался «самопиаром». Сам Асанов все обвинения опроверг, но теперь ему придется это делать не только на словах, но и в рамках уголовного разбирательства. Не забыли власти и о «виновнике торжества»: в отношении бывшего главы государства возбудили целый ворох уголовных дел - начиная от коррупции, заканчивая убийством и захватом заложников. На свободе из ближайшего окружения Атамбаева лишь две женщины - его помощники- Кундуз Джолдубаева и депутат Ирина Карамушкина, хотя и им пришлось побывать на допросах. Все остальные известные соратники экс-президента - под арестом. Почти всем избрали меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека. В Интернете появились аудиозаписи телефонных переговоров сторонников Атамбаева с призывами «громить» дома и бизнес уроженцев Юга - земляков Жээнбекова. Несмотря на арест Атамбаева, ясно, что ничего еще не закончилось. Власти придется действовать очень тонко, чтобы не допустить обострения ситуации, тем более ее противники готовы играть на традиционной региональной розни. Возможно, чтобы нивелировать этот эффект в Бишкеке, и дали разрешение въехать в страну экс-кандидату в президенты, главного соперника южанина Жээнбекова по президентским выборам, Омурбека Бабанова, являющегося представителем Севера. Еще при Атамбаеве против Бабанова были возбуждены уголовные дела, но теперь об этом не вспоминают. Все ждут, что будет дальше. «ДН» будет продолжать следить за ситуацией в Кыргызстане.