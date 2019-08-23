Access denied

Мировые браузеры заблокировали попытку контролировать Интернет в Казахстане «Правда всегда поднимается над ложью, как масло над водой». Мигель Сервантес, испанский писатель ТРИ ВЕДУЩИЕ высокотехнологичные корпорации мира - Apple, Google и Mozilla - объявили о блокировке казахстанского «сертификата безопасности», тестирование которого (во всяком случае, так говорят казахстанские власти и спецслужбы) прошло в июле-августе этого года в Нур-Султане. Благодаря этому Казахстан абсолютно бесплатно попал в ленты международных новостей, впрочем, положительным такой pr называть сложно: фактически международные корпорации вынесли коллективный вотум недоверия казахстанским мерам контроля над Интернетом. Наши власти объясняли их исключительной заботой о наших гражданах, в то время как сами граждане и независимые эксперты очень в этом сомневались и опасались, что речь идет о слежке и блокировке соцсетей и Интернета на манер китайского «файервола». Судя по решению мировых корпораций, к истине были ближе вовсе не правительственные заявления. О том, что жителям бывшей Астаны необходимо установить «сертификат безопасности», они узнали из смс-рассылки ведущих операторов мобильной связи, которые объясняли необходимость его применения следующим образом: «В связи с участившимися случаями хищения персональных и учетных данных, а также денежных средств с банковских счетов казахстанцев был внедрен сертификат безопасности, который станет эффективным инструментом защиты информационного пространства страны от хакеров, интернет-мошенников и иных видов киберугроз. Внедрение сертификата безопасности поможет в области защиты информационных систем и данных, а также в выявлении хакерских кибератак интернет-мошенников на системы информационного пространства страны, частный, в том числе банковский сектор, до того, как они смогут нанести ущерб…». У тех, кто сертификат не установит, говорили операторы, могут возникнуть проблемы с Интернетом, которые вскоре действительно возникли: абоненты мобильного Интернета не могли попасть на некоторые сайты и в социальные сети. В результате многие пользователи Интернета начали возмущаться, а несколько юристов даже подали гражданские иски против мобильных операторов, вынудив власти дополнительно разъяснять необходимость внедрения сертификата и оправдываться. В разъяснении Комитета национальной безопасности повторяются слова о защите от хакеров, мошенников «и других киберугроз», в числе которых привели пример групп в соцсетях, которые подталкивают подростков к самоубийствам. В итоге, осознавая недоверие аудитории, чиновники несколько смягчили свою риторику. К примеру, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов заявил, что «это добровольно», и «по желанию можете установить или не устанавливать». Вынужденно признали сомнения общественности и в Генеральной прокуратуре, в разъяснении которой говорится: «Уполномоченными государственными органами в лице министерств цифрового развития, а также информации и общественного развития разъяснено целевое предназначение данного сертификата. Акцентировано, что это, прежде всего защита от противоправного контента (призывов к терроризму, экстремизму, суицидам, пропаганда насилия, жестокости, порнографии). Кроме того, отмечено, что сертификат защищает электронные устройства от «взлома», кибератак и вирусов. Вместе с тем в обществе не прекращаются дискуссии о необходимости его установки, о возможной «слежке». За слежку прокуратура обещала наказывать виновных, но и сами власти поняли, что переубедить критиков они так и не смогли. Об этом можно судить по заявлению президента Касым-Жомарта Токаева, прокомментировавшего «завершение тестирования сертификата» следующим образом: «Быстрое завершение тестирования сертификата безопасности по программе «Киберщит» показало высокий уровень технической оснащенности на случай кибератак извне, ранее имевших место неоднократно. Главное - неудобств пользователям интернета в КЗ не будет. Все опасения не имеют оснований». В самом КНБ итоги тестирования сопроводили следующими словами: «Применение сертификата безопасности в дальнейшем будет осуществляться при возникновении угрозы национальной безопасности в виде кибер- и информационных атак, с предварительным уведомлением граждан Казахстана». При этом главная спецслужба страны «уведомляет о необходимости соблюдения законодательства Республики Казахстан по хранению персональных данных граждан на территории страны и выполнению требований уполномоченных органов по удалению противозаконной информации». Между тем требование о хранении данных на физической территории страны - это тот самый конфликтный момент, который уже вызвал проблемы с социальными сетями в соседней России, также настаивающей на аналогичном требовании. Из-за отказа международных корпораций выполнять такие требования в Российской Федерации уже была заблокирована такая известная социальная сеть, как LinkedIn, а в дальнейшем могут подвергнуться аналогичным санкциям и Facebook, а также другие интернет-сервисы, которые давно стали частью привычной жизни сотен миллионов людей по всему миру. Также россияне требуют у таких сервисов и мессенджеров так называемые «ключи шифрования», владение которыми позволит специальным службам читать переписку пользователей. Наши власти решили быть скромнее и просто настаивали на том, чтобы у всех пользователей (как минимум временно и в столичном регионе) был установлен сертификат безопасности. Но и он вызывает подозрения международных корпораций в том, что это инструмент слежки и блокирования информации, а не защиты и фильтрации. Фактически, как объясняют эксперты, предлагаемый «сертификат безопасности» - это не просто «набор электронных цифровых символов, применяемый для пропуска трафика, содержащего протоколы, поддерживающие шифрование», а внедренная «третья сторона» между абонентом и доменами в Интернете, к которым он обращается. Если, фигурально выражаясь, ФСБ требует от Интернета ключи от всех квартир, то КНБ «всего лишь» хочет посадить во всех подъездах своих «вахтеров». Что тут «хрен», а что «редька», решайте сами. В итоге ведущие IT-компании мира не стали гадать, что слаще, а просто объявили о превентивной блокировке казахстанского сертификата безопасности. «Apple, Google и Mozilla предприняли редкий шаг, чтобы заблокировать ненадежный сертификат, выданный правительством Казахстана, и критики утверждают, что оно вынудило своих граждан установить его в рамках мониторинга своего интернет-трафика, - сообщает в частности сайт TechCrunch.com. Он указывает, что создатели браузеров Safari, Chrome и Firefox сообщили об использовании неких «технических решений», которые будут блокировать «выданный правительством сертификат». В их совместном заявлении говорится: «Эти ответные меры предприняты в связи с достоверными сведениями о том, что интернет-провайдеры в Казахстане требуют, чтобы жители страны загружали и устанавливали государственный сертификат на всех устройствах и в каждом браузере для доступа в Интернет. Этот сертификат не является доверенным ни для одной из компаний, и после установки он позволяет правительству расшифровывать и читать все, что пользователи вводят или публикуют, в том числе перехватывать данные учетных записей и пароли. Это коснулось пользователей, посещающих такие популярные сайты, как Facebook, Twitter и Google, а также многие другие». «Хотя правительство Казахстана, как говорят, прекратило то, что оно называло «тестированием системы», и разрешило гражданам удалять сертификат. Как Google, так и Mozilla заявили, что его меры остановят работу сертификата, перехватывающего данные, даже если он все еще установлен, - сообщает TechCrunch.com. Сайт цитирует старшего технического директора Google Парису Табриз, которая сказала, что компания «никогда не потерпит каких-либо попыток со стороны какой-либо организации - государственной или иной - скомпрометировать данные пользователей Chrome». «Мы приняли защитные меры от этой конкретной проблемы, и всегда будем принимать меры для защиты наших пользователей по всему миру», - подчеркнула она. «Пользователи во всем мире доверяют Firefox, так как мы защищаем их данные в процессе навигации в Интернете, особенно когда речь идет об их защите от подобных атак, которые ставят под угрозу их онлайн-безопасность. Мы не хотели бы прибегать к подобным действиям, однако защита пользователей и целостность Интернета — это базовый принцип существования Firefox», заявил Маршалл Эрвин, старший директор отдела доверия и безопасности Mozilla. Также сообщается, что и Apple тоже предприняла меры, чтобы «гарантировать, что Safari не доверяет сертификату и наши пользователи защищены от этой проблемы». В заявлении корпораций сообщается, что «это не первая попытка правительства Казахстана перехватить интернет-трафик всех жителей страны»: «В 2015 году правительство Казахстана попыталось включить корневой сертификат в программу доверенного корневого хранилища Mozilla. После того, как мы обнаружили, что они намеревались использовать сертификат, чтобы шпионить за пользователями, запрос был отклонен. Вскоре после этого правительство заставило граждан вручную установить свой сертификат, но эта попытка не удалась, так как организации обратились в суд». Корпорации сообщают, что «каждая компания применит техническое решение, соответствующее ее браузеру», но никаких дополнительных действий (как в случае с казахстанским сертификатом) от пользователей не потребуется: «блок вступил в силу незаметно». Решение ведущих интернет-корпораций мира блокировать меры казахстанских властей является весьма заметным прецедентом, отражающим не только уровень доверия к ним на международной арене, но также могущим повлиять на международные рейтинги нашей страны. Для западного инвестора и бизнеса важна не только пресловутая «политическая стабильность» (про экономическую стабильность говорить уже не приходится), но и права граждан в странах, где они будут работать. Ибо даже невольная поддержка их нарушения может вызвать крупные проблемы для компаний у себя на родине. На этом фоне вполне понятно, почему основным инвестором в нашу экономику в последние годы стал именно Китай, который сам не брезгует цензурировать всемирную сеть. Чем опасно попадание в экономическую зависимость (которая, как мы видим, по делу Серикжана Биляша, легко может трансформироваться и в политическую) от одной стороны, наверное, объяснять не нужно…