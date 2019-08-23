Серикжан Биляш отпущен

в обмен на молчание ДН КРИТИК китайской политики «лагерей политического перевоспитания», куда были в последние годы посажены сотни тысяч китайских казахов и уйгуров, Серикжан Биляш был отпущен из зала суда в Алматы в ночь с 16 на 17 августа. Несмотря на протесты своего адвоката Айман Умаровой, Биляш согласился на процессуальное соглашение с прокуратурой, в рамках которой признал себя виновным по предъявленному обвинению в обмен на небольшой штраф - 110 тысяч тенге. Впрочем, детали этого дела могут свидетельствовать о том, что ко всему происшедшему прокуратура, суд и адвокат имели только косвенное отношение, а на самом деле все решалось в политической (возможно, даже геополитической) плоскости. Судя по кратким оговоркам Биляша, он вышел на свободу в обмен на то, что проблемами китайских казахов будут более активно заниматься сами власти Казахстана, а сам он откажется от общественной деятельности. Дело Серикжана Биляша (по документам, в автоматическом переводе с китайского удостоверения личности, он проходит как Бияш) продолжается уже 5 месяцев, в течение которых он преимущественно находился под домашним арестом. Преследование активиста началось с коллективных писем против его организации, подписанных так называемыми «национал-патриотическими» активистами, часть из которых входила в скомпрометировавшее себя на президентских выборах объединение «Жана Казахстан». Подписанное такими активистами, как Мухтар Шаханов, Айдос Сарым, Расул Жумалы и Мухтар Тайжан, письмо-жалоба, заставившее вспомнить об «открытых письмах» советских граждан времен сталинских репрессий, обвиняло незарегистрированное объединение, помогавшее китайским казахам, возглавляемое Биляшем в популизме и сеянии розни с Китаем. При этом на проблемы мусульман Китая, сотнями тысяч помещаемых в так называемые «лагеря политического перевоспитания» по всему СУАР КНР, указанных радетелей за национальный вопрос особо не взволновали. Между тем именно благодаря усилиям Серикжана Биляша то, что происходит в Китае с казахами и уйгурами, стало известно международной общественности, привлекло внимание ведущих международных СМИ, было вынесено на повестку дня ООН. Арестованный в Алматы, активист был перевезен в Нур-Султан (на тот момент это еще была Астана), где был помещен под домашний арест, хотя и вменяемые ему слова были произнесены, и его место проживания были именно в южной столице Казахстана. Отличием же Нур-Султана является отсутствие активной социальной поддержки, которую антикитайский активист имел в Алматы, где проживает большое количество репатриантов из этой страны, практически каждый из которых имеет свою печальную историю с китайскими лагерями, куда были помещены их родственники, родители, друзья. Несмотря на изоляцию Биляша, его дело получило серьезный международный резонанс: ведущие правозащитные организации мира обращались к Казахстану с призывами отпустить активиста. Возможно, свою роль сыграли и дипломатические представительства западных стран. Некоторое время назад именно на Западе, в Швеции, нашла убежище Сайрагуль Сауытбай - казашка, бежавшая из Китая и рассказывавшая о лагерной системе СУАР КНР, в которой ей пришлось поработать. Арестованная, видимо, по запросу китайских властей, она умоляла не выдавать ее в КНР и просила политическое убежище на исторической родине, но не получила его. Все, что могла сделать родина (опять же, возможно, лишь благодаря вниманию международных СМИ) для Сауытбай, - это дать условное наказание за незаконный переход границы (официальное обвинение) и не чинить препятствий к выезду в Швецию. Серикжан Биляш также способствовал привлечению международного внимания к ее делу, а также формированию ее защиты, ключевую роль в которой сыграла адвокат Айман Умарова, заменившая первого защитника беженки - Абзала Куспанова, чьими усилиями она была изолирована от международных СМИ. Г-жа Умарова сыграла большую роль и в защите самого Серикжана Биляша, вплоть до последнего момента, когда он пошел на процессуальное соглашение с прокуратурой, обменивая свободу на «политическую дезактивацию». Во многом благодаря ее усилиям дело Биляша было передано из Астаны в Алматы, где неожиданно быстро завершилось. На последнем этапе ее буквально насильно «выключили» из дела, изолировав на территории Ауэзовского суда, откуда она делала прямые эфиры в Facebook, указывания на процессуальные нарушения. Их действительно оказалось предостаточно. И самый главный вовсе предает скандальный оттенок всему происшедшему. «Я смотрю на судью и не могу понять, где-то я видела это лицо. Лицо, вроде, знакомое. Потом вспомнила - она же где-то работала по гражданским делам когда-то, 2000-какой-то год. Я вспомнила, что адвокаты говорили, что эта судья, вроде бы, она ушла в отставку. Кстати, я в Интернете нашла один указ, и еще один из моих френдов тоже где-то написал про это, о том, что указом о399 от 30 декабря 2016 года судья Шардарбекова Гульзат Игеновна освобождена от занимаемой должности в связи с отставкой», - сообщила она в прямом эфире на своей странице в Facebook. «Может, она потом снова устроилась на работу? Как это: «устроилась на работу»? Это же судья. Если был указ президента, так и должен еще один указ тогда быть. Как это так? Я не могу понять, что это было? То есть, получается, что судья ушла в отставку, а сейчас что она делает тогда? Тогда я не придала этому значения, потому что я не была уверена, что лицо знакомое, потому что это слухи. А указ я нашла вчера в Интернете», - задает законные вопросы адвокат. Чтобы прояснить статус судьи, Умарова обратилась к председателю Верховного суда Казахстана Жакипу Асанову: «Господин Асанов, скажите, пожалуйста, а вот Шардарбекова Гульзат Игеновна - как она работает? На основании какого приказа она работает, когда я, как уже сказала, о399 указ президента Республики Казахстан Назарбаева есть от 30 декабря 2016 года об освобождении ее от занимаемой должности в связи с отставкой? Человек если в отставке, как он может работать?». Айман Умаровой довольно сложно скрывать свое разочарование решением бывшего клиента отказаться от ее услуг, поскольку она считает его полностью невиновным, однако она сама же признала отнестись к его шагу с пониманием. «Я не подпишу незаконное соглашение, когда прямо на глазах обвиняют невиновного человека, совершают незаконные действия. Если Билаш подпишет соглашение, не судите его строго. У него больное сердце. Я его понимаю», - цитирует ее слова сайт «Азаттык». Обвиненный в призывах к «джихаду» против китайцев (статье 174, часть 1 УК РК - «умышленные действия, направленные на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»), он мог быть посажен в заключение до 7 лет. «Он призывал к «джихаду», но предлагал использовать именно информационный «джихад»: то есть для защиты казахской диаспоры в Китае он предлагал использовать современные информационные технологии», - разъясняет позицию своего клиента Умарова. Адвокат открыто говорит, что единственной причиной, по которой дело против Биляша было вообще возбуждено, стала его критика КНР: «Мы говорили: «За что он должен сидеть, когда реально нет состава уголовного правонарушения?». А проблема была вот в чем - Серикжан Биляш - это один из лиц, который первый поднял проблему этнических казахов, уйгуров, киргизов, башкир, татар, христиан, там еще и тайбейцы есть, то есть, всех меньшинств, которые помещены в лагеря переобучения. И мы начали понимать, что, в принципе, вся проблема заключается в том, что он говорит против Китая». Ее итоговое резюме по условиям освобождения Биляша достаточно пессимистичное: «А чему радоваться-то? Невиновного осудили, чтобы показать Китаю, вот посмотрите, да, что против вас ничего не будет? Потом я узнаю, что ему дали запрет, по-моему, на семь лет, как мне сказали, потому что я не слышала этого, что он не будет больше заниматься общественной деятельностью - то есть, не будет против Китая выступать. Таким образом, мы что сделали? В первый день, когда его увезли из Алматы в Нур-Султан, я сказала, что самая основная цель сейчас - это запретить ему выступать против Китая. И вот, цель достигнута». Сами же события происходили вечером и ночью 16 августа, когда Биляш был доставлен в суд, а вокруг него собрались несколько десятков сторонников активиста, довольно громко требовавших освободить его. К чести властей нужно сказать, что их никто не стал разгонять, как того можно было ожидать после жестких арестов сторонников запрещенной в Казахстане ДВК на несогласованных акциях после президентских выборов. К этим своим сторонникам уже ночью вышел Биляш, объяснивший происшедшее таким образом: «Это особое дело было решено особым способом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил специального посланника, советника, при его вмешательстве решилось. Это не уголовное, а политическое дело, вы знаете. От моих действий никто не пострадал, кроме китайской империи». Власти страны пока никак не прокомментировали происшедшее. Только в аккаунте Ауэзовского суда города Алматы в Facebook в обед 17 августа появилось следующее сообщение под заголовком «В Алматы осужден Серикжан Биляш»: «Ауэзовским районным судом г.Алматы 16 августа 2019 года в согласительном производстве рассмотрено уголовное дело в отношении Серикжана Бияш, обвиняемого по части 1 статьи 174 УК за возбуждение национальной розни публично и с использованием средств массовой информации. С. Бияш вину в содеянном признал и заключил процессуальное соглашение с прокурором в форме сделки о признании вины. Приговором суда С. Бияш признан виновным по части 1 статьи 174 УК. Ему согласно процессуальному соглашению назначено наказание, не связанное с лишением свободы. С. Бияш освобожден из-под домашнего ареста». В кратком интервью «Азаттыку» после своего освобождения Биляш сообщил дополнительные детали происшедшего. Отвечая на вопрос, зачем он пошел на соглашение с прокуратурой, активист сказал, что «рассказать все вкратце невозможно». «Тем не менее хочу сказать лишь одно: заявляющий о том, что добьется победы, не всегда ее добивается. Бывает, что тактика меняется во время войны. То есть человек идет на такое соглашение только из-за необходимости», - довольно туманно обрисовал он свои мотивы. «Если бы меня попросили назвать одного достойного уважения человека в Казахстане, которому я доверяю, я бы сказал, что это Айман Умарова. Но в некоторых вопросах мои взгляды и взгляды Айман могут не совпадать. Увидев, что в моем деле нет никакого правонарушения, убедившись в этом, она как адвокат отказалась подписать процессуальное соглашение. По определенным причинам я предложил своему защитнику согласиться. Она сказала, что не намерена отступать от цели. После этого я отказался от услуг Айман Умаровой и написал, что в качестве защитника беру Шынкуата Байжанова», - рассказал Серикжан Биляш. Сообщил он и об участии в деле советника президента Касым-Жомарта Токаева (что вообще-то странно, если серьезно относится к прописанному в Конституции разделению властей): «До президента дошла информация о моем деле. Во время моего пребывания под домашним арестом в Нур-Султане по его поручению ко мне четырежды приходил Максат Скаков. После приезда в Алматы он еще раз побывал у меня. Перед судом пришел еще раз. Одним словом, делами, словами он убедил меня». Далее, насколько можно расшифровать слова правозащитника, Нур-Султан пообещал ему более активно заниматься вопросами защиты прав наших соплеменников в Китае в обмен на гарантии неучастия самого Биляша в политической жизни страны. «Я не ставил себе цель тягаться с властями Казахстана. Президент взял под свой контроль это дело и специально направил своего помощника. Как не согласиться?! Во-вторых, я достиг цели своей миссии. Довел до мирового сообщества ситуацию с притеснениями казахов в Китае. Довел куда нужно… Повторю еще раз, я не ставил себе цель бороться с властями Казахстана, важно было решать проблемы казахов Китая. Поэтому я принял решение подписать соглашение, раз власти страны теперь сами будут решать эти вопросы», - отметил Биляш. Вместе с тем, он отметил в интервью «Азаттыку», что активность оралманов из Китая, борющихся против нарушения человеческих прав их родных в КНР, не остановить. «Теперь на протяжении семи лет я не могу заниматься проблемами казахов Китая (вынесенный Биляшу приговор предусматривает запрет на руководство общественными организациями сроком на семь лет, сообщил «Азаттыку» его адвокат Шынкуат Байжанов. — «Азаттык»). Однако в Алматы, Нур-Султане и Усть-Каменогорске есть офисы организации «Атажурт ерiктiлерi», они и будут заниматься этим вопросом. Люди, работающие там, показывают, что могут действовать лучше меня. Во-вторых, власти закрыли мне рот, но они не смогут закрыть рты всем казахам, родственники которых терпят притеснения по ту сторону (границы). Не смогут положить конец их заявлениям», - сказал Биляш. Завершение дела Биляша дало возможность Нур-Султану относительно безболезненно выйти из сложившейся ситуации, когда ссориться не хочется ни с критикующим Пекин международным сообществом, ни с могущественным восточным соседом, которому должны много денег. С другой стороны, с существенными оговорками итог можно называть и win-win (обоюдная победа). Своего добился и Серикжан Биляш - внимание всего мира к проблемам преследования мусульман в Китае привлечено; от оценки того, что там происходит, он не отказался; а созданная за это время инфраструктура помощи оралманам уже эффективно работает и без его участия; плюс он - на свободе. Возможно, единственным проигравшим тут является судебная и правоохранительная системы Казахстана, в отношении которых появилось еще одно свидетельство их ангажированности, но, с другой стороны, этот камень в огород законности - это лишь очередной булыжник в саду камней, уже давно похожем на гору.