Процесс оздоровления затягивается

Нигмат РАМАЗАНОВ Первое полугодие текущего года ознаменовалось положительной динамикой ряда количественных показателей банковской системы Казахстана. При этом ухудшилось качество активов банков, выросли объемы провизий, создаваемых на возможные потери по проблемным кредитам. В целом результаты отчетного периода указывают на сохранение проблем с качеством активов, что может негативно отразиться на сроках оздоровления банков. Согласно информации регулятора, совокупные активы кредитных организаций в первом полугодии увеличились более чем на 100 млрд. (на 0,4%) и составили около 25,35 трлн. тенге (Таблица на стр.3). Заметное влияние на динамику активов в отчетном периоде оказало сокращение банковских депозитов юридических лиц, отсутствие роста объемов кредитования экономики. Согласно информации регулятора, на динамику активов в первом полугодии повлияла продажа портфеля сельхозкредитов Цеснабанка в Фонд проблемных кредитов на сумму более 600 млрд. тенге. Сокращение ссудного портфеля банков также связывается регулятором с оздоровлением Цеснабанка. Активы первой десятки крупных банков изменились разнонаправленно. В первой половине года наиболее значительно сократились активы First Heartland Jysan Bank (бывшего Цеснабанка). В результате банк в отчетном периоде переместился со второго на седьмое место в рейтинге по размеру активов. Места со второго по четвертое заняли Fortebank, «дочка» Сбербанка России и Kaspi bank, размер активов которых составил около 2 трлн. тенге. Повысился уровень концентрации банковского сектора Казахстана. Доля 5 крупнейших банков в совокупных активах по состоянию на 1 июля заметно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составила 63,5%, а 10 банков - превысила 85%. Собственный капитал банковского сектора (по балансу) по сравнению с началом года вырос более чем на 110 млрд. (почти на 3,7%), составил около 3,13 трлн. тенге (Таблица). Соотношение капитала банковской системы к совокупным активам в первом полугодии повысилось до уровня выше 12,3% против, около 12% на начало текущего года. Наиболее высокий уровень капитализации среди крупных банков отмечен у Жилстройсбербанка Казахстана (20,2%), Ситибанка Казахстана (17,6%). Несколько выше среднего по банковской системе сложился показатель капитализации Народного банка. У остальных семи банков первой десятки отношение собственного капитала по балансу к активам сложилось в интервале от 11,7% у Kaspi банка до 7,8% у Банка ЦентрКредит. Размер чистой прибыли банковской системы в абсолютных цифрах в первом полугодии снизился более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 211,6 млрд. тенге. Уровень рентабельности активов в годовом исчислении снизился до порядка 1,7% против 2,6% в январе-июне 2018 года. Убытки в своих отчетах отразили три кредитные организации против двух в аналогичном периоде прошлого года. Наиболее значительный отрицательный результат финансовой деятельности зафиксирован по First Heartland Jysan Bank, убытки которого превысили 165 млрд. тенге. Наиболее высокую рентабельность активов среди крупных банков, значительно превышающий средний уровень по банковской системе в целом, традиционно продемонстрировали Kaspi банк и Ситибанк Казахстан. Показатель рентабельности этих банков в годовом измерении сложился выше 7,4 и 4,4% соответственно. Более чем в 2 раза выше, чем в среднем по банковской системе, сложилась также рентабельность активов «дочки» Сбербанка России и Народного банка. Жилстройсбербанк завершил первое полугодие с показателем выше 2,4%. У остальных четырех крупных банков первой десятки рентабельность активов сложилась ниже среднего показателя, составила порядка от 1,3 в годовом измерении до 0,7-0,6% у банка ЦентрКредит и Евразийского банка. Отрицательным результатом первого полугодия стало увеличение объема неработающих займов в банковском секторе. Согласно информации регулятора, объем кредитов с просрочкой платежей в целом снизился за полгода более чем на 35 млрд. до уровня 1,96 трлн. тенге. Однако при этом объем кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней за январь-июнь вырос без малого на 264 млрд., составил 1,28 трлн. тенге. Доля таких кредитов в ссудном портфеле банков повысилась с начала года с уровня порядка 7,4 до 9,4%. Увеличение кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней отразилось на динамике провизий. Объем резервов, сформированных в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на возможные потери по кредитам, увеличился за отчетный период почти на 480 млрд., составил около 2,26 трлн. тенге. Судя по всему, именно ухудшение качества ссудного портфеля и рост объема резервов стали основной причиной снижения размера прибыли и рентабельности активов банков. Как известно, положение дел в банковской системе страны остается сложным уже более 10 лет, начиная как минимум с 2009 года. Проблемы у банков возникли в связи с резким ухудшением качества ссудного портфеля после бума кредитования в так называемые «тучные» годы. В 2009 году ряд крупных отечественных банков оказались перед угрозой дефолта по своим обязательствам, и только поддержка государства позволила избежать системного кризиса банковской системы. После этого длительное время положение дел в банковской системе практически не менялось, за исключением реструктуризации финансовой задолженности крупных банков, снижения объема внешнего долга, сокращения доли проблемных кредитов в результате непрозрачных мер регулятора. Согласно отчетам банков, доля таких кредитов снижалась менее чем до 8%, но, как утверждали рейтинговые агентства, доля «плохих» кредитов в портфелях отечественных банков оставалась значительно выше указанного уровня. Несоответствие официальной статистики реальному положению дел впоследствии вынужден был признать и регулятор. Так, в июле 2016 года уровень неработающих кредитов с учетом реструктуризированных займов оценивался Нацбанком выше 25% против 11% по официальной статистике. Банкам второго уровня не удалось самостоятельно справиться с проблемами, как, возможно, на это рассчитывали власти. Регулятор был вынужден признать тот неприятный факт, что отчеты отдельных банков не соответствуют реальному положению дел и что кредитные организации не способны самостоятельно очистить свои балансы от проблемных займов. Такое положение могло сохраняться еще длительное время, если бы правительству и Национальному банку не было поручено принять комплекс мер по оздоровлению банковского сектора. В последние годы на эти цели государством были затрачены огромные средства. Помощь крупным частным банкам из кармана налогоплательщиков измеряется уже триллионами тенге. Эти средства пошли на увеличение капитала крупных банков, частичному или полному списанию и созданию провизий по проблемным кредитам этих банков. Меры государственной поддержки позволили улучшить ситуацию в крупных банках. Тем не менее, около 89% кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней все еще приходится на долю первой десятки крупных банков. По оценке регулятора, в настоящее время «ситуация в банковском секторе остается стабильной и характеризуется умеренным ростом кредитования, высоким уровнем свободной ликвидности банков и значительным запасом собственного капитала». Регулятор считает, что в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора со стороны банков-участников опережающими темпами выполняются требования по списанию проблемных займов, формированию провизий и улучшению качества активов. Однако такая оптимистичная оценка подвергается сомнению со стороны ряда западных и отечественных экспертов. К примеру, в начале июня текущего года представитель международного рейтингового агентства S&P долю проблемных кредитов в банковском секторе Казахстана оценивал в 20-25%. При этом, по словам эксперта, они по-прежнему не полностью покрыты резервами. Расхождение с официальной статистикой эксперт объясняет учетом проблемных реструктуризаций кредитов и кредитов с «тревожными» признаками, по которым срок платежей еще не наступил. Эксперты рейтинговых агентств более объективно оценивают положение дел в банковском секторе Казахстана. И пока ситуация в банковской системе в целом оценивается ими как достаточно тяжелая. Учитывая это обстоятельство, можно констатировать, что сложное положение в банковском секторе страны, скорее всего, будет сохраняться еще не один год. А сроки оздоровления будут зависеть в первую очередь от того, что скрывается за отчетностью банков, насколько представленные ими данные соответствуют реальному положению дел в банковской системе. Банковская статистика может заметно измениться после окончания оценки качества активов банковского сектора. По информации регулятора, данный процесс стартовал 1 августа текущего года и коснется 14 крупнейших банков, занимающих порядка 87% активов банковского сектора страны. Для обеспечения прозрачности и объективности оценки Национальный банк проведет оценку качества совместно с международным консультантом и независимыми аудиторскими компаниями. Проводимая работа преследует три основные цели, говорится в пресс-релизе регулятора от 31 июля. Это обеспечение прозрачности всей банковской системы, укрепление финансовой стабильности за счет выявления и внедрения корректирующих мер и, в-третьих, повышение доверия со стороны инвесторов и вкладчиков за счет демонстрации надежности банков. Завершить оценку планируется в декабре 2019 года. При необходимости по итогам работы планируется план мероприятий по принятию корректирующих мер и будут даны рекомендации для банков по совершенствованию действующих бизнес-процессов. Определенное влияние на показатели банков в краткосрочной перспективе окажут также меры по господдержке отдельных категорий граждан. По информации Национального банка, банки и микрофинансовые организации (МФО) до 30 июля произвели прощение штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам граждан на общую сумму 33,6 млрд. тенге. «Прощение штрафов и пени осуществлялось в первую очередь за счет средств банков и МФО. До 20 августа 2019 года Фонд осуществит возмещение банкам и МФО 30% от суммы списанной задолженности по штрафам и пени»,- говорится в сообщении Нацбанка. Погашение задолженности по кредитам, прощение по штрафам и пени отразится на динамике проблемных кредитов и доходах банков. Вместе с тем часть начисленных, но не полученных банками штрафов и пени будет компенсирована «живыми» деньгами. Таким образом, можно констатировать, что основным негативным фактором для устойчивости казахстанских банков по-прежнему остается плохое качество активов. Показатель неработающих кредитов не отражает всего объема потенциально проблемных кредитов ввиду реструктурированных займов, начисленных, но не полученных в денежной форме процентов и непрофильных активов. Поэтому процесс оздоровления крупных банков, несмотря на масштабную государственную поддержку, может затянуться на более длительный срок, чем на это рассчитывал регулятор.