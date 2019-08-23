Без вины виноватые

Зачем в ведущих западных странах ищут крайних в событиях, происшедших столетия тому назад? Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Стало уже какой-то чудовищной, никаким человеческим разумом неосознанной традицией не только отдельными политиками, но и целыми странами копаться в своей и чужой истории. Даже говорят о том, что если хочешь перессорить всех со всеми на долгие годы, то перепиши историю. Свою, чужую, совместную, а еще лучше - найди крайних там, во глубине исторических руд, и тогда куда проще будет снять вину с себя за то, что происходит в настоящем. Что в этой связи, думаю, символично: подобными мучениями на исторические темы отягощают свои думы исключительно представители так называемых «развитых стран», считающих себя самыми просвещенными и мудрыми среди остальных представителей разумного человечества. Этим, заметьте, не заморачиваются ни правители африканских государств, ни азиаты с полинезийцами. Может быть, потому, что у них куда больше насущных проблем перед глазами - как элементарно выжить, заработать на минимальное пропитание и крышу над головой. Зато в Америке, Австралии, Новой Зеландии и ряде европейских государств нет-нет да и возникает у находящихся во власти «обеспокоенных социальной несправедливостью» правителей начать каяться то самим, то призывать это делать других. А вину свою они начинают признавать (хотя сами-то ни в чем совершенно не виновны) за то, что имело место в их странах или где-то там, в далеких землях, захваченных их предками. И это чувство какой-то странной и насильно культивируемой вины не просто гложет их подсознательно, но и совершенно очевидно отравляет жизнь и их самих, и окружающих сегодня. Сам по себе факт какого-то раскаяния за то, что было 50, 100 и даже 500 лет назад - только с виду кажется театром абсурда. Если «правильно» сфокусировать настойчивые требования (просьбы в интеллигентно-культурном виде в таких случаях не принимаются) раскаяться за свое прошлое, то тем самым можно попросту развалить сегодняшнюю власть в стране, да и сами страны (один Советский Союз до чего дораскаивался). Мы - не рабы, рабы - не мы, а вы Много чего удивительного и увлекательного случается в Соединенных Штатах. О том, как эта территория - кем она заселялась, кто были первыми колонистами, кого им пришлось чисто физически сметать с лица земли, чтобы не мешались под ногами - много о чем можно было бы рассказать. И кого в огромных количествах для освоения немеряных земель пришлось тогда завозить с другого континента в качестве дармовой рабочей силы. Чтобы потом дать этим людям свободу и сделать их уже полноценными гражданами совершенно иной, ни на кого не похожей страны. И вот что здесь интересно. Уже не первый год американские правящие элиты муссируют тему якобы необходимости собственного раскаяния за период рабовладения, которое было отменено в США лишь в середине XIX века. Дескать, все мы, то есть белые правители и их потомки, так виноваты перед рабами - черными, что просто обязаны перед их потомками публично раскаяться. И не просто на словах, а выплатить тем самым сегодняшним американцам африканского происхождения некие компенсации за «мучения и страдания, причиненные рабам белыми колонизаторами-рабовладельцами». Думаете, это все шуточки и некое развлечение в свободное время группы чудаков? Не скажите. Вот один американский телеканал целую группу журналистов «зарядил» на изучение подобной темы (понятное дело, зачем и с какой целью - но об этом чуть позже). И вот прямо-таки чудеса: руководитель большинства в Сенате США от штата Кентукки Митч Макконел (один из самых близких сторонников нынешнего президента страны Д.Трампа) оказался из семьи … рабовладельцев. Да, да - его прапрапрадедушка имел более 50 рабов и, соответственно, «угнетал афроамериканцев, наживаясь на их дармовом труде». Соответственно ретивые журналисты прямо потребовали от М.Макконела раскаяться за свою давнюю родню ( которую он никогда в глаза не видел и знать о ней не знал), тем самым якобы показывая потенциальным избирателям на предстоящих выборах: вот какие у нас отпрыски рабовладельцев во власти находятся (то есть голосуйте за демократов - и не проиграете). Аппарат сенатора Макконела тут же «врезал» демократам, опубликовав документы о том, что, оказывается, родня бывшего президента страны Б.Обамы тоже владела в свое время рабами. А еще рабами владели дальние родственники сенаторши К. Харрис, которая нынче выдвинулась кандидатом в президенты США от Демократической партии. А не менее дальняя родня сенатора Э. Уоррен выгнала со своей нынешней земли коренных обитателей Северной Америки - индейцев (Уоррен также выдвигается в президенты страны от все той же Демократической партии). Что тут началось! Журналистов-телевизионщиков уже обвиняют в умышленном нагнетании страстей и излишнем педалировании истории с дедушками-бабушками сенатора-республиканца. Потому как у своих демократов куда ни кинь взор - сплошь бывшие рабовладельцы и «наживавшиеся на бесплатном труде афроамериканцев». Более того - ряд конгрессменов-демократов уже предложили «закрыть вопрос» чисто финансово. То есть выплатить из государственного бюджета некие суммы всем тем, кто докажет свое происхождение именно от тех самых африканских рабов. И их бесчеловечную эксплуатацию колонизаторами-рабовладельцами. Добралось общественное мнение и до символов рабовладения. Поступило в Конгресс предложение снести все статуи и памятники тем, кто когда -либо был замешан во владении рабами. Запретить вывешивать флаги Конфедерации бывших южных штатов, которые вроде как были «за рабовладение» и потом проиграли Гражданскую войну северянам. А сам сенатор М.Макконел заявил, что он - в пятом поколении потомок тех, кто перебрался в Америку давным-давно и никакого отношения к тому, что было 200 лет назад, иметь просто не может. Оживилась и американская молодежь (особенно афроамериканцы). Они активно стали искать в своей родословной пра-прадедушек, которых гнобили на плантациях табака в Вирджинии и сахарного тростника Джорджии. Соответственно народ стал подсчитывать, а сколько, интересно, можно было бы потребовать с государства за то, что твои далекие предки когда-то и кем-то «нехорошим» нещадно угнетались, а теперь на этом можно неслабо по деньгам заработать? Может быть, дать им земли? Так они сами не умеют ее обрабатывать Интересно, что подобные раскаяния перед бывшими рабами посещают американские власти не впервые. В свое время после окончания Гражданской войны в США в середине XIX века генерал Уильям Шерман предложил раздавать вчерашним рабам наделы земли в качестве компенсации за их рабский труд. Проект такого закона был направлен в Конгресс, но так и не приобрел какие-то черты практической реализации. Тогда часть конгрессменов возмутилась подобному предложению по причине «неумения бывших рабов правильно обрабатывать землю». А другая группа американских законодателей посчитала, что сначала они (то есть рабы) получат землю, а потом захотят и власть в стране к рукам прибрать. Ну как такое можно допустить? Сегодня же американские ученые теряются в оценках того, кто же все-таки от рабовладения выиграл в США и что страна от этого исторического периода в конечном итоге потеряла. Ведь если объявлять всех «заслуживающих компенсации» потомков рабов, то получится, что получать деньги должны только выходцы из Африки. А что тогда делать белым из Европы, которых также нещадно эксплуатировали уже другие рабовладельцы - капиталисты волчьего оскала с практически точно такими же рабскими условиями труда в XIX и XX веках? Тогда и им надо что-то выплачивать за «тяжелое эксплуатируемое прошлое». А потом представьте себе, что кто-то подает на вашу семью в суд, потому что ваш прапрадедушка был рабовладельцем и кого-то в 1835 году нещадно эксплуатировал. Кто и как подобное может доказать? И какое вы к этому имеете отношение, если даже имени-фамилии всей этой родни не знаете? Тот же сенатор М. Макконел в свое «оправдание» привел пример собственного участия в студенческие годы в движении за права человека. А еще он предоставил копии своей речи на студенческом собрании, где он обличал расовое разделение людей в США. А в 1964 году он даже присутствовал на знаменитой речи борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга. «Так отстанете вы от меня со всеми вашими рабовладельческими расследованиями или нет?»- словно вопрошал сенатор. Тут, правда, как-то у всех американских радетелей борьбы против рабовладений «запамятовался» один небольшой сюжет из истории США - массовое уничтожение миллионов коренных обитателей этой страны - индейцев. Когда белый человек прибыл в Северную Америку (остальную часть Западного полушария опустим), то там проживало около 16 миллионов индейцев. Куда они все подевались? А перебили их практически всех. И что? Вот уж кому выставлять счета (точнее - их дальним потомкам) нынешним властям Соединенных Штатов. Но кто это будет делать, да и зачем? Простите нас - аборигены, маори, ительмены с саами-лопарями... Прочитав о подобных чудесах массового раскаяния серьезных белых мужчин и женщин за темное прошлое своих предков, создается впечатление, что мир охватила какая-то невиданная ранее болезнь самобичевания, натужного копания в собственном прошлом при полном забвении всех тех реальных, а не мнимых проблем, которые надо бы решать для нормальной и счастливой жизни сегодняшних, современных поколений. Если вы думаете, что страсть как-то «расплатиться» за годы рабовладения охватила лишь отдельных политиков в США - и что это какой-то чисто американский феномен, то сильно ошибаетесь. В той же Австралии на полном серьезе и на государственном уровне делается все, чтобы не просто извиниться за завоевание «Зеленого континента» белым человеком перед коренными жителями Австралии, но и обеспечить достойные финансовые выплаты аборигенам. Которые, естественно, не имеют никакого отношения ни к своим давним безымянным предкам, ни к тем потомкам «колонизаторов», желающих перед ними как-то искупить якобы свою «вину». Аналогичная ситуация складывается в Новой Зеландии с коренным народом страны маори. Финское правительство вроде как тоже считает, что коренным народам, населяющим эту страну, требуется некая компенсация за то, что они какие-то земли в результате промышленного развития Финляндии утеряли. Точно так же ведет себя правительство Дании по отношению к коренным народам громадного острова Гренландии (а она принадлежит административно именно Датскому королевству). И список подобный можно продолжать до бесконечности. Зачем все это делается и с какой конкретно целью? Здесь я бы выделил две ключевые проблемы, которые не первый год обуревают правительства целого ряда стран. Одна - видимо, создав наивысшую форму функционирования человеческого общества, правительства этих стран действительно уверены в том, что если раскопать всю подноготную собственной истории и выделить там «хороших» и «плохих» с точки зрения сегодняшних понятий, то можно тем самым установить (или восстановить) некое социальное спокойствие и всеобщее братство со справедливостью пополам. С точки зрения какой-то логики поведения, чисто финансовых расчетов и тем более - поиска адресатов (кому действительно давать какие-то компенсации - а вдруг окажется, что вчерашний потомок жертвы рабовладения сам окажется эксплуататором и сатрапом?) все это выглядит чистой воды абсурдом. Но, судя по всему, никто и никакой «нормальной логикой» в данном вопросе руководствоваться и не намерен. А вот другая сторона «медали раскаяния» - чистая политика. Никому история пятого поколения родни сенатора М. Макконела и не нужна была бы, не приближайся в США выборы президента. Соответственно рассказывать сегодня американским избирателям о том, что предки Б. Обамы были рабовладельцами- кого этим удивишь, и главное - кого этим скинешь с важной политической должности? Другое дело - долбить за «рабовладельческое прошлое» конкретного влиятельного политика, который к тому же является главой Сената США. Или зачем нынешний президент Мексики Лопес Обрадор вдруг потребовал от короля Испании «публично извиниться» за 300 лет рабства в Латинской Америке и уничтожение миллионов индейцев? Чего ему не сидится - не работается над проблемами своей страны? Нет, давай Испания извиняйся, а мне политические очки популярности у своего народа зачтутся. Ведь в той же Америке если хорошенько пошерстить каждого современного политика, то точно что-нибудь «угнетательское» или «рабовладельческое» можно обнаружить. Только зачем это делать? Ведь полным-полно проблем сегодняшнего дня, которые надо решать, именно улучшая жизнь людей сейчас, в данном конкретном городе или поселке. Кому какое дело, кто был прапрадедушка у какого сенатора и конгрессмена, если избиратели имеют дело именно с нынешними политиками, а не с их предками? И еще об одном «раскаянии за прошлое», которым, опять-таки по политическим мотивам, нынче очень модно оперировать. Это и переписывание истории, и забвение одних преступлений отдельных стран с перекладыванием вины на другие, и требование со стороны «международной общественности» непременно раскаяться за якобы «содеянное твоими предками». Но тут уж насколько ума хватает у тех, на кого «оковы раскаяния» пытаются повесить. Будут молчать «в тряпочку» - значит их заставят не только раскаяться, но и стать на колени с мольбами о пощаде. Будут давать «копошителям истории» достойный отпор - значит, и про колонизаторов, и про рабовладельцев, и других мучителей-тиранов далекого прошлого, как по команде сверху, «вспомнят» - так тут же и позабудут. Потому как ворошить прошлое- дело ученых-историков, собирателей народного фольклора, но никак не метод решения сегодняшних политических проблем. Потому как от всех этих «раскаяний» проблем именно сегодня станет еще больше. И не факт, что потомки что рабов, что рабовладельцев смогут их успешно разрешить.