Активы на Бочку

Американский суд поддержал Стати «Идея судебного процесса заключается в том, что, если заставить двух лжецов разоблачать друг друга, правда выплывет наружу». Джордж Бернард Шоу, британский писатель ДЕЛО «Анатол Стати против Республики Казахстан» продолжается в нескольких юрисдикциях в Европе и Соединенных Штатах, причем в последних, судя по новостям, распространяемым стороной молдавского бизнесмена, у казахстанских властей наблюдается «отрицательная динамика». Проще говоря, правительство Казахстана постепенно проигрывает, и теперь столкнулось с необходимостью раскрыть суду все счета и коммерческие активы, которыми владеет наша страна за своими пределами. Целью этих требований, предъявленных стороной Стати, является взыскание уже выигранных в шведском суде пятисот миллионов долларов США либо создание ситуации, когда Нур-Султану будет дешевле отдать эти деньги добровольно. Со своей стороны глава Минюста РК Марат Бекетаев обещает обжаловать это решение и заявляет, что у нашей страны нет никаких коммерческих активов и денег в США (хотя решение суда затрагивает и страны за их пределами). Как в этом случае рассматривать активы и средства Национального фонда - спорный вопрос, однако тот факт, что часть их в результате юридической войны уже попала «в заложники» (причем на суммы, намного превышающие присужденные полмиллиарда), говорит о том, что угроза их потери тоже есть. И это - определенно плохие новости для Нур-Султана не только психологически, но и потенциальные имиджевые потери, которые могут еще больше ухудшить инвестиционную привлекательность нашей страны для иностранного капитала. Ну, а это будет означать дальнейшее углубление зависимости Казахстана от едва ли не единственного кредитора, которого не пугают «молдавские разборки» - Китайской Народной Республики… Итак, что же известно о текущей ситуации. Во-первых, то, что сообщает сторона Стати в пресс-релизе, опубликованном на сайте PRNewsWire.com в разделе «пресс-релизы». В нем говорится, что «Окружной суд США по округу Колумбия во второй раз отклонил ходатайство Казахстана о прекращении дальнейшего рассмотрения дела «Стати против Республики Казахстан», отмечая, что суд больше не будет мириться с тем, что Казахстан продолжает препятствовать усилиям по расследованию» обстоятельств дела. Адвокаты молдавского бизнесмена «добиваются обнаружения казахстанских активов вследствие отказа Казахстана признать окончательное судебное решение (в виде выплаты) в размере 535 миллионов долларов США». «Что касается просьбы Казахстана о том, чтобы суд приостановил выявление в отношении активов (страны) в США и в других странах, которые могут подлежать взысканию во исполнение решения суда, суд вкратце заявил, что «у него для этого нет полномочий». Суд обязал Казахстан представить документы, удостоверяющие его активы в США и за пределами США, не позднее 8 ноября 2019 года», - также сообщается в пресс-релизе Стати. По его информации на слушаниях 13 августа 2019 года суд указал, что больше не будет мириться с отказом Казахстана предоставить информацию о своих активах, за счет которых молдаване смогли бы произвести взыскание. Кроме этого в пресс-релизе цитируется заявление самого Анатола, который заявил следующее: «Сегодняшнее решение показывает, что суды США не собираются мириться с продолжающейся недобросовестной тактикой Казахстана, направленной на то, чтобы избежать соблюдения своих международных договорных обязательств - обязательств, которые давно превратились в окончательное и обязательное решение суда США». При этом, как известно, присуждение более полумиллиарда долларов Стати произошло не в США, а в Швеции - в 2013 году, вначале в арбитражном суде, а затем и в Верховном. «23 марта 2018 года окружным судом первой инстанции по округу Колумбия (США) вынесено решение о признании арбитражного решения по иску Анатолия и Габриеля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.», - сообщает о деталях дела агентство КазТАГ. При этом арест активов Нацфонда на $22 миллиарда произошел еще в декабре 2017 года. Перед этим - в сентябре того же года - был также арестован пакет акций ФНБ «Самрук-Казына» в KMG Kashagan B.V., голландской компании, которая является держателем доли Казахстана в Кашагане, одном из крупнейших месторождений нефти на Каспии. Зачем после этого арестовывать еще и коммерческие активы Казахстана (кроме тех, что пользуются дипломатической неприкосновенностью, как посольства и их счета и имущество), не совсем понятно. Наверное, это связано с тем, что имущество и активы «Самрук-Казыны» все же сложнее обратить во взыскание, чем то, что принадлежит непосредственно правительству в разных странах мира. Позиция нашего Минюста тут тоже вызывает вопросы - оно не только настаивает на том, что ничего коммерческого у нас в США нет, но и намеренно сужает рамки обсуждения до границ США, в то время как американский суд требует к ноябрю информацию по всем зарубежным счетам и активам страны. «Мы участвовали в этом процессе честно и открыто, два государственных служащих открыто, честно дали показания в этом суде, и это никакой не допрос. Это нормальное участие в суде в качестве свидетеля, где они объяснили, что у Казахстана нет активов в США, и мы об этом сказали. При этом суд в своем решении сказал: если такие активы есть, вы должны об этом рассказать. Вот это «если» было чудесным образом забыто почему-то. На самом деле у Казахстана нет коммерческих активов в США, и мы везде всегда говорим», - заявил по этому делу сам Марат Бекетаев, которого журналисты выловили в кулуарах правительства. Также министр пообещал, что адвокаты казахстанской стороны обжалуют «это решение суда в любом случае», так как «это только первая инстанция». «Но, по сути, можно сказать, активов нет. Есть здания посольства, резиденция посла, но эти активы не коммерческие. В целом, я оцениваю перспективы как хорошие, я неоднократно повторял, что со временем мы получаем все больше и больше доказательств о мошенничестве по делу Стати», - добавил Бекетаев. Впрочем, когда в марте 2018 года окружной суд по округу Колумбия признал арбитражное решение шведского суда, по информации нашего же Минюста, он «отказал республике внести дополнительные материалы о том, что арбитражное решение было получено мошенническим путем». Это заставляет сомневаться в обоснованности министерской позиции и казахстанский сегмент социальных сетей. «Пока мы обсуждаем коров, интересные новости приходят из-за океана. Пишут, что окружной суд США по округу Колумбия во второй раз отклонил ходатайство Казахстана о прекращении дальнейшего ведения дела «Стати и другие против Казахстана». Более того, было заявлено, что суд больше не будет мириться с тем, что Казахстан продолжает препятствовать усилиям по обнаружению (активов). Суд обязал Казахстан представить документы о его активах в США и за их пределами не позднее 8 ноября 2019 года. Как видим, дело серьезное и верить бодрым заверениям нашего министра юстиции, что все под контролем, уже не получится. В стране и так напряженка с выплатами АСП, а тут 535 миллионов долларов требуют от нас. В общем, народ имеет право знать правду. Пусть соответствующие государственные мужи дадут разъяснения. Американский суд просто так требовать не будет», - пишет в Facebook пользователь Казбек Бейсебаев. Впрочем, некоторые наши граждане уверены, что решение американского суда не только возможный урон, но и потенциальная возможность проинспектировать, что осталось в запасе у государства вообще. Пользователь Facebook Alihan Kanapiya пишет по этому поводу: «Что меня реально беспокоит в этом деле, так это реальный размер средств в Нацфонде РК... согласно последних данных, там что-то около 70 млрд. долларов, в то время как в основном банке было арестовано «всего» 22 млрд. плюс 5 млрд. где-то в Европе. Постановление американского суда поможет нам к концу года узнать истинный размер средств в Нацфонде. И если там нет и половины от заявленных 70 млрд. (чего я и опасаюсь), тогда неизбежен пересмотр страхового рейтинга в сторону понижения, реализация колл-опционов по евробондам, кредитам, гарантиям нацкомпаний и им подобных и дальнейшее ухудшение инвестиционного климата.... Самое обидное, что спросить не с кого, так как лицо, кому напрямую подчиняется Нацфонд РК, неподсудно согласно «законодательству»... Надеемся на лучшее и готовимся к худшему, дорогие сограждане великой страны 2-х коров...» Несмотря на то, что Казахстан еще довольно долго может тягаться в иностранных судах с молдавским бизнесменом Стати, он уже довольно многое потерял на этом противостоянии - чего стоят только аресты активов «двух коров» казахстанского бюджета - Нацфонда и «Самрук-Казыны», не говоря уже о шведских решениях, признавших наши власти нарушителями международных соглашений о защите инвесторов. Исчислить эти потери в деньгах достаточно сложно, но они в перспективе могут стоить куда дороже полумиллиарда долларов, уже начисленных молдаванам, так как это дело не может не бросать тень на инвестиционную привлекательность нашей страны. А если дело пойдет так и дальше, то мы не только не сможем привлечь новые инвестиции, но и вернуть свои собственные деньги, размещенные на Западе. И тут уже сентенция про двух коров, на дойке которых, казалось бы, можно было жить - не тужить, будет метафорическим укором уже не гражданам, а самим властям. Запустили господа своих коровок…