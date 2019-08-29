Решение проблемы собственности:

карт-бланш для президента Казахстана Невозможно решить проблему на том же уровне понимания, на котором она возникла А. Эйнштейн Александр Нефедов, Германия Предприниматель, почетный профессор Института экономических исследований РК, автор книг «Никто, кроме России», «DieZivilgesellschaftundihreGegner», «NonebutAmerica». Проблема собственности остается неразрешенной уже много сотен лет. Она всегда была и остается корневой проблемой, порождающей в жизни общества множество других проблем философского, экономического, нравственного, политического и даже религиозного характера. Неразрешенность проблемы собственности свидетельствует о том, что современный уровень понимания общественных процессов остается таким же примитивным, каким был в период ее возникновения. Да и откуда ему - рациональному пониманию - взяться, если науки об обществе, в отличие от естественных наук, развиваются исключительно на субъективной основе. Все философские системы выстраивали свои теоретические конструкции на «песке субъективности». Именно поэтому все они не способствовали общественному прогрессу, имели неустойчивый, временный характер. Философы даже не пытаются проецировать логику природы на социум, создавая рациональный - не личностный, а уже объективный - образ творчества. Они занимаются, в сущности, произвольным замудреным сочинительством. Ненаучность «наук» об обществе предопределила нисходящий, антиэволюционный, алогичный, жестокий, противоестественно-исторический путь общественного развития, финиш которого может стать катастрофическим. Возникновение частной собственности было, по моему мнению, исторически закономерным: индивидуализации и разделение труда, зародившиеся в общине, стали отпочковывать отдельных общинников с частнособственническим настроем. Пока были единоличные хозяйства, частная собственность никаких проблем не создавала. Фактором ее общественной полезности было соблюдение традиционного принципа трудовой собственности, который гласит: пока сам работаешь и сам производишь, то ты имеешь право на производимый продукт. Общественную жизнь усложнил и затуманил естественный процесс обобществления хозяйственной деятельности. Первые работодатели сочли возможным применять крайне несправедливую, социально ущербную, экономически противоречивую, эгоистичную, нравственно неоправданную систему распределения создаваемого богатства. Суть этой ошибочной системы в том, что одним мизерная плата (абсолютная мера), другим - прибыль (относительная мера). Все дальнейшее развитие обществ было подчинено интересам только жирующего сословия. Враждебное отношение к частной собственности возникло вместе с теми проблемами, которые породило разделение общества на имущественно разные социальные группы. Если бы первые работодатели начали применять для своих работников относительную меру оплаты, пусть мизерную, то история всех обществ не стала бы историей борьбы классов. Ведь они бы развивались пропорционально, «закона» относительного обнищания никто бы не выдумал. Весь комплекс противоречий, присущий антагонистическим формациям, имеет субъективную основу. Он является исторически приобретенным из-за необразованности, алчности, ненависти к простым людям, эгоизма первых работодателей. Не частная собственность, а ущербное мышление их владельцев стало причиной «двух тысячелетий противоестественности и человеческого позора» (Ф.Ницше). Ни предприниматели, ни политики, ни ученые-обществоведы до сих пор не понимают причинности социальной ущербности капиталистического общества. Английский экономист Д. Рикардо в своих трудах сформулировал закон обратной пропорциональной зависимости между заработной платой рабочего и прибылью капиталистов. Этот закон и гегелевский закон единства и борьбы противоположностей стали фундаментальными аргументами в революционных теориях. Маркс в своих заблуждениях перещеголял предшественников. Ему везде мерещились противоречия, которые странным образом объяснялись существованием частной собственности. Учение Маркса предписывало ликвидацию ошибочно понятой причины - частной собственности. Великий бородатый сочинитель не понимал, что весь фон проблематики создает система распределения создаваемого богатства, ошибочность которой нарушили ранее почитаемые принципы рациональности. Так возникли противоречия, которые ранее не существовали и которые вовсе не являются источником общественного развития. Надуманная классовая ненависть марксистов к владельцам частной собственности стала страшной трагедией не только для российского общества, но и для всего мира. Учение Маркса преступно, потому что оно ошибочно. Большевики-коммунисты стали жертвами лженауки, которая сделала их классовыми террористами. Они физически уничтожали владельцев частной собственности и всех неугодных, забыв про единство со своей противоположностью. Они уничтожали сословие, которое было опорой, основой, организующей и движущей силой развития капиталистического общества исключительно благодаря высокомотивированности их трудовой деятельности. Большевики-коммунисты «...создали новое классовое общество с обостряющимися противоречиями. В его экономике важнейшим фактором является принудительный труд» (Декларация Социнтерна 1951 года). Труд, лишенный материальных мотивов, какой бы идеологией он ни обосновывался, со временем неминуемо потеряет привлекательность. Социалистическое общество, как выдуманная субстанция, как извращенная форма общественного идеала, вообще не имеет естественных ресурсов существования, кроме всеусиливающего администрирования. И стало оно экономически ущербным отнюдь не из-за государственной формы собственности. В центре Москвы в Мавзолее до сих пор покоится чучело одного из апологетов лженауки, рьяного теоретика революционного бандитизма, олицетворяющее трагический и интеллектуально позорный период в развитии России, Европы, мирового сообщества. Я считаю коммунистическую партию террористической организацией, которую необходимо повсеместно запретить. Казахстану, как и всем другим государствам, необходима тотальная декоммунизация. Вопрос «Какая форма собственности лучше?» абсолютно аналогичен вопросу «На какой ноге лучше хромать?». Ответы либералов и марксистов всем известны, но умные люди предпочитают не разделять их мнения. Приверженность определенной форме собственности является признаком мировоззренчески дезориентированного понимания социальной действительности. Шараханье от капитализма к социализму или наоборот - это шараханье от ущербности к еще большей ущербности или наоборот. Такое шараханье - верх политического безумия, суть которого - переподчинить порабощенных частными собственниками граждан государству или наоборот. Граждане постсоциалистических стран еще, похоже, не осознали ту трагедию, в которую их ввергли гайдаро-чубайские диверсанты, дирижируемые бездарными советниками западных стран. В Казахстане (как и в России) ни капитализм, ни тем более социализм НЕВОЗМОЖЕН. Казахи (как и русские) не предрасположены быть рабами. Это во-первых. Во-вторых, ныне уже не допустим тот ужасающий уровень насилия и нищеты, посредством которых жирующие сословия в былые времена смогли сделать своих граждан рабами и только тем самым добиться определенных успехов в развитии своих стран. В-третьих, человеческому капиталу есть куда убегать от насилия и нищеты. Содержанием новой эпохи, неизбежно грядущей, станет, вне всякого сомнения, восстановление и соблюдение принципов рациональности общественного развития. Возвращение в эволюционную колею общественного развития предполагает повсеместное внедрение в хозяйственную практику пропорциональной системы распределения создаваемого богатства. Основным инструментом новой системы - относительная мера оплаты труда, которая дает работникам то же, что дает частная собственность их владельцам - мотивированность трудовой деятельности. Относительная мера оплаты, к примеру, в сфера материального производства представляет собой долю от основного результативного или прибылеобразующего показателя экономической деятельности. Увеличивая своими стараниями свою заработную плату, наемные работники будут увеличивать прибыль собственника средств производства (предпринимателя или государства). Интересы владельцев собственности и работников станут однонаправленными, исключающие враждебное противодействие. Каждый работник станет «маленьким собственником» - совладельцем (в пределах своей доли - относительной меры оплаты) частной или государственной собственности. При такой системе оплаты труда работники станут сотрудниками владельцев средств производства, они уже не будут чувствовать себя чьими-то рабами, они не будут отчуждены от результатов своей деятельности. В условиях относительной системы оплаты труда, государственную собственность тоже можно, аналогично частной, использовать на законных основаниях для получения личного дохода. То есть создавать госпредприятия, работающие в режиме рыночной экономики. В таких условиях госпредприятия тоже могут быть эффективными, конкурентоспособными субъектами свободного предпринимательства. Органы государственной власти также могут, аналогично частным собственникам, нанимать менеджеров для управления государственными предприятиями на тех же (или даже лучших) условиях. Одним из преимуществ государственных предприятий является то, что на них можно ввести выборность руководителей. Так сложится система коллективного предпринимательства. Эта система позволит государству косвенно, через конкуренцию, побуждать систему частного предпринимательства к рациональному экономическому поведению (сдерживать рост цен, не допускать занижение зарплат и т.д.). Конкуренция между частными и государственными предприятиями будет, несомненно, ослаблять эгоистичность предпринимателей, побуждать их вводить относительную систему оплаты, создавая тем самым цивилизованный капитализм (или, другими словами, капитализм для всех). Внедрение относительной системы оплаты сделает частную и государственную собственность в равной мере (с некоторыми структурными различиями) экономически и социально эффективными. Форма собственности вообще потеряет обостренное значение, идеологическую предвзятость. Ее значение просто обессмыслится. Этот вариант решения проблемы собственности я считаю рациональным. Наличие в Казахстане острых социальных, духовно-нравственных, экономических и прочих проблем - типичный результат перехода к ущербному капитализму. Общественная наука не смогла уберечь страну от опрометчивого варианта общественных преобразований. Казахстанский Барс, надо признать, жестоко промахнулся: он рванул вообще не в ту сторону. О какой преемственности можно вести речь? Если развитие общества идет по нисходящей, то преемственность должна быть ограниченной. Рациональное решение вопроса собственности дает то объемное понимание, посредством которого становится возможным осознать ужасающую ошибочность реформирования казахстанского общества. Преемственность оправдывают те, кто не имеет этого понимания. Обеспечение преемственности, которая не совместима ни со справедливостью, ни с движением вперед, ни с ценностями трудолюбия, ни с формированием нового поколения оптимистов, станет для второго президента Казахстана политическим крахом. Второй президент рискует стать ответственным за все негативные последствия политики, проводимой за годы Независимости. Господин «...Токаев должен, - как совершенно верно отметил Джанибек Сулеев, - сплотить вокруг себя интеллектуалов», создать атмосферу позитивного созидания. У него должна быть своя стратегия дальнейшего развития Казахстана, основное содержание которой - реальное решение реальных проблем общества. Доверие людей к власти, как и уважение ее, повысится только на основании ощутимых успехов реализации такой стратегии. Обеспечить единство общества - это самая, по моему мнению, труднодостижимая цель, поставленная президентом Казахстана. Казахстанское общество, как и многие другие, разобщено по многим признакам. Курс на созидание рационального общества, я уверен, сможет достичь эту цель. Речь идет об обществе, в котором экономическое, социальное и нравственное развитие идет параллельно. Классические капитализм и социализм абсолютно не подходят для этого курса. А из того, что сделано в Казахстане за годы Независимости, нужно, увы, многое переделывать. И с этим экс-президенту надо бы согласиться. Этого требует процветание Казахстана. Его согласие, основанное на понимании решения проблемы собственности, станет переломным моментом, побудит-заставит всех переосмыслить сделанное и активно включиться в поиск курса дальнейшего развития. Для президента Казахстана оно станет карт-бланшем на реализацию его стратегии. Господину Токаеву необходим карт-бланш, чтобы он мог тихо-мирно, со знанием дела, с уверенностью в правильности выбранного пути, без фальши и помпезности, с вовлеченностью госслужащих, предпринимателей и граждан, с использованием всех возможных инструментов, с заслуживающим уважения упорством, шаг за шагом выводить страну на путь благополучного развития.