И чего этой молодежи все неймется?

Почему даже в очень небедных странах молодые люди пытаются свергнуть власть? Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН В Гонконге в своем большинстве именно молодые люди заняли международный аэропорт этого живущего в неопределенном измерении «одна страна - две системы» города-полугосу-дарства. И требуют демократии, свободы слова, разрешений от властей на митинги и демонстрации вне зависимости от того, чего там задумали и решили правители в далекой от них, прежде всего идеологически, столице страны Пекине. В Америке молодежь (прежде всего - бездокументная) ходит маршами у зданий Конгресса, иногда занимает их коридоры и тоже требует - дать возможность получить законные документы почти миллиону тех, кого родители привезли в Соединенные Штаты в раннем возрасте (а все это - выходцы из Мексики и стран Центральной и Южной Америки). Поскольку когда их родители перебирались сами в США без документов, то, естественно, до сих пор никакого легального статуса у их детей (а некоторым из них уже далеко за 30) как не было, так и нет. Не отстает в этом плане и Россия. Там тоже сплошь молодежь (оставим чуть в стороне ее политическую ориентировку) требует якобы зарегистрировать ее кандидатами в депутаты Московского парламента. Который, по большому счету, ничего не решает и никакой властью не обладает. Но важен факт - мы хотим стать депутатами, а те, кто «наверху», нам в этом праве отказывают. Значит, прямиком на главные улицы города, хаос, бардак, столкновения с силами правопорядка - и далее по списку. Показательно, что перечисленные мною страны - далеко не самые бедные на планете и совсем даже не те, где нечего кушать, негде жить и уж тем более - не найти приличного места для проведения досуга. Полным-полно в этих странах и университетов-колледжей самой различной учебной направленности, уровня подготовки и профессиональных перспектив. Помимо этого практически вся эта молодежь - из вполне прилично живущих семей. То есть, опять-таки, совсем уж голодающих да одетых в обноски при всем желании среди них не сыщешь. Тогда чего они бузят-протестуют? Чего им надо (это я еще не упоминаю целый ряд европейских стран, такое государство в Центральной Америке, как Никарагуа, ЮАР, Алжир и ряд других, где именно молодежь сегодня выражает свое полное неудовольствие тем, как построена вокруг них социальная система, и чем им так насолили находящиеся там у руля правители)? И чего они в конечном итоге не просто могут, но и уже добиваются? Вообще-то жить хорошо тогда, когда хотя бы примерно понятно, для чего То, что мир современный устроен крайне несправедливо, уверен, понимают практически все. И те, кто жирует за счет труда других, и те, кто на этих «мироедов» горбится вне зависимости от того, каким конкретно уровнем профессионализма отличается - от уборки столов в Макдональдсе до корпения над компьютерными программами в Coogle или Yahoo. Понятно, что кто-то стал начальником, кто-то - при любых раскладах останется подчиненным. Но не до такой же степени несправедливости! При всех стенаниях политиков мирового масштаба, будто их усилия как раз-таки направлены на то, чтобы эту социальную (прежде всего) несправедливость каким-то образом победить, на деле ситуация только с каждым годом ухудшается. Опять-таки без разницы, что и кому пытаются внушить средства массовой информации, сами политики с высоких и пониже трибун. Люди «на местности» наблюдают совершенно обратную картину. Никакого улучшения морально-этических норм (а с ними - и всего остального) нигде и ни в чем не происходит. В этой атмосфере у обычных граждан вариантов, в принципе, остается немного. У совсем пожилых людей в Америке, Европе и Австралии с Новой Зеландией есть по большей части уверенность в том, что они всей своей трудовой деятельностью заработали себе неплохую пенсию, которая при всех политических безобразиях в стране тем не менее обеспечивает им очень приличного уровня денежный доход на старость. Плюс вполне достойное медицинское обслуживание. Люди среднего возраста, для того чтобы и им на старости жилось неплохо, пашут с утра до вечера, боясь панически потерять работу. И им просто некогда заморачиваться какими-то моральными и прочими угрызениями совести. Потому как раз в четыре (а где- и в шесть) года пойдешь на выборы главы государства, проголосуешь, отведешь, так сказать, душу отданным гражданским долгом - и до новых выборов - работать, работать и еще раз пахать до посинения. А вот молодежь… Здесь вопросы решать приходится ей в разных странах по-разному, но суть во всех этих поисках жизненной истины и справедливости, в принципе, одна. Надо сделать все, чтобы эта самая социальная несправедливость как-то уступила дорогу правде, добру, действительно равным возможностям получать образование, работу, приличную зарплату и все остальное, что положено человеку уже только потому, что он - человек. Так вот у большей части молодежи в так называемых «развивающихся» странах путь к счастью один и тот же - любыми этими самыми путями добраться до стран, где и жизнь хороша, и жить хорошо. И там по возможности закрепиться. И если у самого это получится, то притащить в лучшие для жизни края и все свое семейство - а иногда даже и дальнюю родню. Что это такое, видно на примере той же Европы и толп мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока, Африки и Южной Азии. В Соединенные Штаты рвется любыми путями народ из Латинской и Центральной Америки (хотя там как таковая молодежь составляет лишь 20-30 процентов, но более солидного возраста люди пытаются перебраться в США главным образом для будущего своих детей). В России куда ни погляди- мигранты из Центральной Азии и Кавказа, а также Белоруссии, Украины и Молдовы. Но это - все страны, где действительно не очень комфортно жить, небезопасно, и что принципиально важно - нет особых перспектив на то, что когда-нибудь при каком-либо президенте ситуация хотя бы минимально улучшится. А точнее - есть почти стопроцентная гарантия того, что если не сбежать туда, где хорошо, то будет и тебе, и твоему будущему в собственной стране только хуже и беспросветнее. А чего не хватает тогда для полного счастья молодым людям с виду вполне прилично живущих государств? Ведь они все время всем недовольны. Все время в своих протестах обвиняют во всех грехах именно власть. И хотят «перемен», причем таких, что раз - и чтобы они в мгновенье ока взяли да и наступили! А ведь возможностей-то на деле у молодых не так чтобы много. Точнее - их очень мало либо нет вовсе Здесь хотелось бы обратить внимание на два очень любопытных аспекта. И в Китае, и в России молодежь, выходящую на протесты, тут же власти записывают во «вражеские агенты». Знамо дело, что все это инспирировала Америка и ее «вашингтонский обком». А задача таких протестов и митингов молодежи - свергнуть законную власть в Пекине, Гонконге, Москве и других городах, чтобы заменить ее совсем другими людьми. Правда, совсем даже не той самой продвинутой молодежью, но это уже не самое в данной ситуации главное. Так вот если ты против нынешней власти, то значит - ты и есть проплаченный американцами и точно получаешь откуда-то «оттуда» свой нетрудовой грант-подачку. Когда подобные митинги- демонстрации с участием молодых людей проводятся в США (особенно если они против нынешнего президента страны Д.Трампа), то, естественно, во всем обвиняются демократы. Это они хотят выиграть следующие президентские выборы. И для этого подбивают молодежь бузить против хозяина Белого дома, чтобы не допустить его переизбрания в новом году. Но есть у всей этой властной логики один существенный прокол. А именно - как раз-таки, во-вторых, молодежь протестует вовсе не потому, что кто-то и кому-то «занес», чтобы молодой человек пошел на улицу с плакатом или уселся в знак протеста на крылечке аэропорта, не пуская на посадку авиапассажиров. Да, определенные суммы на «разогрев» протестующих поступают, откуда - вам с удовольствием расскажут пресс-секретари всезнающих спецслужб. Но основа-то протестов совсем иная. А вовсе не желание отработать «Иудины серебреники», выплачиваемые вражескими посольствами и их наймитами. Молодежи-то, по сути дела, не очень сегодня комфортно живется. Почему? Судите сами. Если ты не сын или дочь состоятельного персонажа, то пробиться к приличной работе с приличным заработком (а именно этого желает любой молодой человек - что в США, что в Сомали) очень непросто. На постсоветской территории (и в России - в том числе) так очень даже затруднительно. То есть большая удача будет, если попадешь в обслугу к какому-то «уже разбогатевшему» или «успешному». Но во всей этой обслуге - тоже нужны свои родственные связи, свои блаты и знакомства. И если ты «со стороны», то шансов на какие-то даже минимальные перспективы по жизни крайне немного. Помимо этого, в той же России огромное количество рвущихся за призрачным «счастьем потребления» - не москвичи. Им кажется, что, попади они в столицу, там и шансов пробиться будет побольше, чем на застойной периферии. И, глядишь, кто-то из денежных да успешных приметит. И тогда что-то по жизни авось и срастется. Но тех, кому «повезет» подобным образом - не более 5-10 процентов. А что делать всем остальным? Вот учатся они, платят за свои дипломы-корочки немалые денежки, потом ищут-рыщут себе какую-то работенку - но счастья-то как не было, так и нет (по крайней мере, того, на которое они рассчитывают). И кто виноват? Ну, конечно же, тот, кто наверху, и вся подогнанная «под него» социальная система. Молодежь как эффективный двигатель протестного прогресса Поскольку реальных шансов получить все и прямо сейчас при существующей социальной системе в мире у молодежи крайне мало, она рвется протестовать, считая это неким проявлением самостоятельности, свободы выражения своего мнения и возможности привлечь внимание к тем проблемам, которые ее волнуют. Между тем важно понять, чего в конечном итоге все эти «молодые недовольные» могут достичь - что выходя на какие-то окольные площади и переулки в Москве, что блокируя основные магистрали в Гонконге, что стоящие под окнами зданий Конгресса США на Капитолийском холме с лозунгами выдать паспорта всем незаконно попавшим в страну мигрантам. Так вот не было еще ни одной страны в мире, ни одного протеста, который бы привел молодых людей, выходящих на улицы и площади, к власти. Власть возьмут с помощью молодежи в руки совсем другие люди, которые эту самую молодежь просто «поимеют». Но и думать, будто молодежь совсем уж не понимает, что ее используют - тоже не совсем верно. Да, кто-то уверен, что, выкрикивая лозунги «долой произвол Пекина» или «Нет второму сроку Трампа», они что-то по этой жизни для себя могут изменить. Но большая часть молодых людей все-таки недовольна не столько отдельными политиками, тем, как они правят, что говорят и кого возле себя пригрели на сытых должностях, сколько тем, что их самих к этим кормушкам-распределителям не подпускают. Вот если власть поменять, то лично им, по идее, что-то должно перепасть. Но, как показывает жизненная практика, если и перепадет, то на сушки-бараночки - да и то в лучшем случае. Все остальное получат взрослые дяди и тети, для которых именно молодежные протесты (как самые активные и ничего не боящиеся персонажи) - самый надежный вариант смены власти и прихода к ней их самих. Есть свои резоны ни в чем не уступать молодым и у властей. Ведь если сегодня правительство КНР пересмотрит закон о выдаче из Гонконга тех, кто нарушил закон в Китае, то завтра, опять-таки, через молодежные протесты, стоящие за ними взрослые потребуют новых и новых уступок от Пекина. И в конечном итоге заявят о том, что хотят государственной независимости. Ну, почему, спрашивается, Сингапур - в подавляющем большинстве по населению китайский - может быть независимой страной, а Гонконг - нет? Кто так придумал? Великобритания и КНР? А народ Гонконга - против. И молодежь именно это своими массовыми протестами подтверждает. К тому же популярным - и не только в США и России - является нынче лозунг «надо работать, а не митинговать». То бишь если тебе есть чем заняться, то ни на какие протесты и «посиделки» на проезжей части у тебя не будет ни времени, ни сил. А вот если ты менеджер по маркетингу, креативный консультант или студент-второгодник - то тут сама жизнь вроде как подсказывает: иди протестуй, тем более что есть шанс и попасть в объектив разных мировых телеканалов. А если уж совсем повезет - то и дать какому-нибудь на иностранном языке интервью. Так, секунд на 10-15, зато удовольствие-то какое! В какой-то степени властям даже выгодно, что молодежь ходит-бузит с требованиями, а те, кто мог бы серьезно составить этой самой власти конкуренцию в борьбе за интересы рядовых граждан, ни на какие митинги-протесты не ходят. И некогда, и смысла не видят. Зато с помощью молодежи те, кто «давно и хорошо работает», но недоволен находящимися у власти (вовсе не системой, а именно теми индивидуумами, которые не подпускают всех остальных к «рулю»), может эту самую власть персонально поменять. Правда, для этого остальное, немолодое население должно подобный протест поддержать, Причем не у экранов своих телевизоров и компьютеров, а на тех же самых площадях и улицах. Но поскольку немолодым есть что терять в случае любого хаоса и бардака в стране, они «раскачивать лодку» ради какой-то политической романтики и ощущения «вершащих историю» явно не станут. Вот только и властям, и тем, кто ими недоволен, но от протестов воздерживается (не важно - в Гонконге или Москве), надо помнить, что молодежь нельзя все время держать за «вражеских агентов». Надо как-то создавать ей условия, при которых она все-таки сможет без блатов, взяток и прочих «необходимых атрибутов» добиваться каких-то ощутимых успехов по жизни. Ведь если перспектив и дальше особых не будет, то молодые да обозленные смогут не только раскачать, но развалить существующую социальную мировую систему. Которую, вполне резонно, считают несправедливой, и для себя совершенно бесперспективной.