Жаркая осень в Бишкеке

Политическая ситуация в Кыргызстане остается взрывоопасной Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек Протестные настроения в стране не снижаются - таков лейтмотив неофициальных замеров общественного мнения в Кыргызстане в эти дни. Несмотря на как минимум временную нейтрализацию основного политического оппонента президента Сооронбая Жээнбекова - его предшественника Алмазбека Атамбаева, градус недовольства в обществе радикально не снизился. Тем временем власти продолжают зачистку окружения бывшего президента. Опять в деле появился «семейный подряд» - отец и сын Курсан и Мухамед-Али Асановы. Бывший заместитель министра внутренних дел, которому удалось уговорить Атамбаева сдаться, был туманно обвинен в «предательстве интересов кыргызской милиции», теперь же, наконец, появляются детали того, в чем его подозревают. И фигурирует во всем этом ставший уже мемом в кыргызских соцсетях «розовый пакет», в котором некие ценности были переданы из дома экс-президента его сторонникам, хотя должны были попасть к следователям. Сына Асанова обвиняют в причастности к этой передаче, и теперь обоим выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Отец уже сидит дома, а отпрыск не стал засиживаться в четырех стенах, и уже объявлен в розыск. Вообще, это не впервые в истории Кыргызстана, чтобы дети шли «по одному делу» с родителями. Так было с Акаевыми - Аскаром и Айдаром, с Бакиевыми - Курманбеком и его сыновьями Маратом и Максимом. Сейчас по делам, связанным с коррупцией, проходит уже третий экс-президент страны - Алмазбек Атамбаев, и стало известно, что его супруга тоже подозревается по каким-то эпизодам рейдерства. Теперь семейным подрядом под следствие угодил целый генерал с сыном. Причем произошло это вовсе не после его ухода в оппозицию или что-то подобное. Как раз перед этим Асанов сильно услужил действующей власти, уговорив отстреливавшегося в своем особняке в селе Кой-Таш Атамбаева сдаться. Если бы этого не произошло в тот момент, то события того же вечера и ночи в самом Бишкеке, где на улицы вышли 1500-2000 симпатизантов экс-президента, могли развиваться совершенно иначе. В ту ночь, с пребывавшим в СИЗО лидером, их довольно легко разогнали. Но что было бы, если бы из Кой-Таша продолжались слышаться звуки перестрелок, а в сети появились бы призывы Атамбаева к новой «революции»? Поэтому, когда после всех этих событий власти сообщили, что Курсан Асанов был уволен из органов правопорядка с формулировкой «предательство интересов кыргызской милиции и утрата доверия», это вызвало еще один шок в обществе. В четверг, 29 августа, Военная прокуратура Кыргызской Республики (ВП КР) объявила в розыск Мухамед-Али Асанова. Военная прокуратура КР, ее сотрудники продолжают вести следствие по событиям в селе Кой-Таш Аламудунского района. Сына Курсана Асанова подозревают в совершении ряда преступлений. По информации надзорного органа, следствием «уже установлена роль и масштабы деятельности тогдашнего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова». Как уточнили в ВП КР, «подозреваемый организовал передачу документов, вещественных доказательств и других предметов». Все это было явным нарушением закона, так как вещдоки, имели большое значение для следствия по делам против Атамбаева. «Доказательства были переданы и вынесены К. Асановым из резиденции А.Атамбаева, для чего он задействовал своего водителя-телохранителя Пайзылдауулу Дамирбека. Последний, по версии следствия, вечером, 8 августа, примерно в 21.00-21.15 передал вещи, упакованные в пакет, по указанию К.Асанова его сыну Мухаммед-Али Асанову. Цель такой передачи - дальнейшая передача сторонникам экс-президента», - сообщили прокуроры. При этом, одновременно с этим релизом ВП КР, в СМИ были переданы видеоролики, которые должны обосновать такой шаг надзорного органа. Были собраны все записи видеокамер, где можно отследить, как водитель тогда еще замминистра, получив розовый пакет с чем-то, отъезжает от здания Центрального аппарата МВД, приезжает к стоянке около Министерства иностранных дел (МИД) КР. Туда же приезжает и машина сына Асанова. Последний забирает пакет и едет к себе домой. Причем весь его маршрут, вплоть до входа/выхода из подъезда элитного дома, тоже зафиксирован на видео. На основании этих и других материалов отцу и сыну 27 августа выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Отцу предъявили пока лишь злоупотребление служебным положением. А вот сына пока не нашли, он теперь находится в бегах, от чего вездесущие видеокамеры предупредить его не смогли. Что касается водителя-телохранителя по фамилии Дамирбек, то его еще 23 августа задержали и поместили под арест на ближайшие пару месяцев в изоляторе временного содержания. Ему вменили в вину соучастие в незаконной передаче предметов и документов, обладающих особым значением для сторонников экс-президента Атамбаева. Немногим ранее был также задержан и адвокат (!) Асанова - Икрамидин Айткулов; его подозревают в мошенничестве. После суток пребывания в изоляторе временного содержания ГУВД Бишкека Асанову-старшему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Параллельно уже Генеральная прокуратура Кыргызстана активно продолжает следствие по делам против экс-президента, а также уточнять и разбираться с имуществом, которое приписывается чете Атамбаевых (которой на днях разрешили свидание в СИЗО). По информации главного надзорного органа страны, всего с начала расследования уголовных дел против бывшего главы государства под арест попали 135 единиц имущества - как движимого, так и недвижимость. Все они принадлежат, по сведениям ГП, непосредственно самому Алмазбеку Шаршеновичу, либо и его ближайшим родственникам. Вскоре этот список пришлось уменьшить. После проверки, сверки данных по документам и фактическому раскладу из-под ареста были выведены 20 единиц недвижимости. В частности, с одного многоэтажного дома в микрорайоне «Джал-23», расположенного в юго-западной части столицы. Выведенные из-под ареста квартиры аффилированы с «Ассоциацией телерадиоорганизаций», объединяющей ряд юридических лиц - медийных организаций. Однако Генпрокуратура говорит, что «продолжает свои оперативные действия» и даже поручила часть из них произвести Государственному комитету национальной безопасности (ГКНБ) КР, который будет заниматься этим делом наряду с Министерством внутренних дел (МВД) КР. Силовики должны найти еще имущество экс-президента и его родственников/ближайшего окружения, а в случае подтверждения таких случаев - разобраться в законности их происхождения. Кроме того, в органе надзора пообещали обнародовать обновленные данные по всему перечню имущества, принадлежащему Атамбаеву. Кое-что уже прибавилось: в городе Оше наложен арест на оборудование и здание «7 канала». Как сообщили в Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), все в здании опечатано и внутрь никого не впускают. Также продолжает находиться в аресте и имущество телеканала «Апрель ТВ». Так почему же на этом фоне недовольство в обществе не исчезло, а отчасти наоборот - растет? Причиной этому могут быть сами власти, расслабившиеся после «выбивания» основного конкурента. Видимо, решив, что больше нет оппонентов, которые могут равносильно бить по недостаткам действующей власти, последняя почувствовала себя свободной от ограничений. На этой неделе были обнародованы планы официального Бишкека, которые начинают вызывать все более откровенное раздражение у населения. К примеру, если к инициативе Министерства транспорта и дорог КР о необходимости регистрировать дроны или квадрокоптеры, имеющиеся на руках у населения, еще можно отнестись спокойно, то следующая инициатива уже не лезет ни в какие ворота. Ведомство предлагает сделать платной единственную объездную дорогу в Чуйской области. По его данным, соответствующие поправки в закон о платных дорогах согласованы с государственными органами и внесены на рассмотрение аппарата правительства. Об этом рассказал министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов. В качестве пилотного проекта перевести на платную основу Минтранс предлагает объездную дорогу города Бишкека протяженностью 73 километра от пересечения с улицей Алма-Атинской до села Чым-Коргон Кеминского района. «В начале 2020 года начнется подготовка технико-экономического обоснования пилотного проекта. Согласно проекту закона, платными могут быть дороги общего пользования, имеющие возможность альтернативного проезда, протяженность которого не может превышать протяженность платной более чем в два раза», - добавил Бейшенов. Самое мягкое на эти слова министра в социальных сетях было: «Пошел на …!» и «Уже не знают, как с людей деньги содрать?». Все это накладывается на готовность мэрии столицы Кыргызстана рассмотреть возможность поднять оплату за проезд в городских маршрутках почти в два раза. Мол, последнее диктуется растущими издержками в виде налогов, стоимости патентов и т.п. И это не считая удорожания топлива. Две трети перевозок пассажиров в Бишкеке осуществляется маршрутными такси, поэтому повышение стоимости проезда в них может вызвать социальный кризис и паралич трафика. К тому же, столичные жители теперь также почти вдвое больше будут платить за чистую питьевую воду. Каждый раз власти аргументируют свою позицию тем, что в Бишкеке самые низкие расценки на эти виды благ цивилизации. Но простые люди в свою очередь заявляют: тогда обеспечьте соразмерный уровень доходов с соседями, тогда и можно будет рассуждать о повышении цен. Тем более что по некоторым видам услуг, таких как ремонт квартир - Бишкек уже давно догнал Москву. Да, даже не Нур-Султан, а именно ее! Поэтому граждане Таджикистана все больше стали задерживаться в столице Кыргызстана. Зачем ехать в Россию, иметь проблемы с тамошней полицией, местным населением, когда можно такие же деньги заработать поближе к дому?! Да еще и вновь ожидаются проблемы с теплом и подачей электроэнергии предстоящей зимой. В главном водохранилище Кыргызстана, да и всей Центральной Азии - Токтогульском, воды меньше по сравнению с прошлым годом на 2,1 миллиарда кубометров. А это не есть хороший знак для местного населения - наверняка будут проблемы в виде веерных отключений. Люди уже стали вспоминать второго президента Кыргызстана с его семьей -Курманбека Бакиева. Мол, неужели к нам вернулись его времена - со всеми арестами инакомыслящих, бесконтрольным сливом воды и веерными отключениями? А ведь властям необходимо думать о предстоящих парламентских выборах. Все предыдущие революции-перевороты происходили в Кыргызстане именно после того, как все эти вызывающие озлобленность населения факторы сходились в одной точке. А лидер такого восстания уже есть, пускай он и сидит сейчас в СИЗО.